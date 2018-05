Niagara – fall mellan två länder

Plötsligt ser man ingenting. Allt är vitt: vitt vatten överallt, i små, små droppar. Dånet är öronbedövande och att alla har tunna engångsponchos spelar inte så stor roll. Man blir ändå blöt.

Inte för att det gör så mycket; sommartid torkar en skjorta snabbt.

Allra längst in vid Hästskofallens böj vänder färjan på vågorna och tar sig tillbaka mot kajen, någon kilometer bort längs floden.

En upplevelse är ofta annorlunda från sjösidan och från båten får man en hisnande känsla av kraften och naturen här. Vattnets kraft.

Över Niagarafallens kant rinner sommartid 154 miljoner liter vatten – i minuten. Den enorma vattenmängden gör dem unika: i Niagara finns inte världens högsta fall, men det är stora och breda.

Fast den som kommer hit och väntat sig en avskild naturupplevelse blir möjligen lätt förfärad: detta är ett besöksmål för åtta miljoner turister om året, och logistiken är proportionerlig. Här finns storskalig turistinformation och biljettförsäljning, ett parkeringsinferno, överprissatt skräpmat och glittriga souvenirer.

Och Niagara är mer än vatten – det är en tvillingstad, delad i en amerikansk och en kanadensisk del. Gränskontrollen ligger vid brofästet, där bilköerna kan ringla långa.

Den kanadensiska sidan av tvillingstäderna – charmigare än den amerikanska. Foto: Shutterstock

Utan att helt döma ut den amerikanska sidan, är kanadensiska Niagara den trevligare av de två. Här finns picknickvänliga stråk med stora gräsmattor och fin utsikt där man kan fördriva eventuella väntetider.

Färjeturen Maid of the mist, som tar 20 minuter, tar man emellertid från den amerikanska sidan. Sightseeingturer till flods har gjorts här sedan 1848, då den första ångbåten trafikerade vattnet. Till prominenta båttrafikanter som har tittat på Niagarafallen från sjösidan hör Jawaharial Nehru, Michail Gorbatjov, prinsessan Diana och, förstås, Marilyn Monroe.

Efter en hyfsat snabb kö och lättsam högtalarguidning ute på vattnet kvävs allt av dånet. Och allt man ser är vitt.

De berömda vattenfallen i Niagarafloden ligger på gränsen mellan USA och Kanada, mellan New York State och Ontario. Strömmen för vatten från fyra av de Stora sjöarna i Nordamerika, från väster till öster, vatten som via fallen når den femte sjön, Ontario, varpå det slutligen når Atlanten, via St Lawrencefloden. Systemet står för en femtedel av världens sötvattenförsörjning; bara polarisarna innehåller mer sötvatten.

Båtturerna till de olika fallen är en mångårig turistattraktion, och den som är mest prisvärd, i all sin enkelhet. Foto: Sanna Torén Björling

Man kan rabbla mer rolig statistik: en femtedel av USA:s dricksvatten kommer härifrån. Den vattenkraft som sedan 1950-talet produceras här har en kapacitet på fyra miljoner kilowatt, och delas mellan USA och Kanada.

Niagarafallen är ett samlingsnamn för tre stora vattenfall: de Amerikanska fallen, Brudslöjefallen och Hästskofallen. Det sistnämnda är det största och 920 meter brett, upp till 58 meter högt.

I många år har fallen varit ett mål för bröllopspar och turister, och för otaliga våghalsiga äventyrare och självmordskandidater. Den första person som överlevde ett fall utför var Annie Edson Taylor, en lärare som på sin 63-årsdag och tillsammans med sin katt (!) var den första att överleva ett fall utför fallen i trätunna år 1901. Tio år senare lyckade Bobby Leech med samma sak, fast i en farkost gjord av stål (när han dog femton år senare var det efter att ha halkat på ett apelsinskal). Niagarafallen lockade tidigt många modiga, men antalet dödsfall började till slut oroa myndigheterna som till slut reglerade utförsåkningarna.

Området är väl värt att utforska – inte minst på grund av sjöarna. De är magiska.

Om inte annat så för imagens skull ges dock fortfarande tillstånd till adrenalinkickar, och 2012 gick den amerikanska akrobaten med mera Nik Wallenda på lina tvärs över.

För en turist finns här mycket att göra av med pengar på: en linbana på ett par kilometer kostar närmare 450 kronor per vuxen, marginellt mindre för barn.

En hel del köande går att undvika för den som köper biljetter i förväg, ibland kan det vara helt nödvändigt för att ha en chans (ett par timmar kan man möjligen fördriva i butikerna eller på en picknickfilt).

”Journey behind the falls” är en tur där man, från den kanadensiska sidan, får uppleva fallen inifrån. Foto: Shutterstock

”Journey behind the falls” kallas en betydligt billigare tur där man – från den kanadensiska sidan – efter att ha åkt ned genom tunnlar kan kliva ut på utposter på bergssidan och se fallen. Längs enkla skyltar på vägen lär man sig mer om kraftverken, om väderfenomen och vad som hänt när alltihopa frusit – eller som när vattnet helt stängdes av för att undersöka erosionens effekter, 1969. Man drog slutsatsen att försök att stävja erosionen skulle bli alltför dyrbara.

Det finns några drägliga restauranger i Niagara, men vill man tillbringa ett par dagar i området kan man med fördel bo någon annanstans än i just turistkvarteren. Man behöver inte åka långt.

Nordamerika utmärker sig genom de stora avstånden, men Niagarafallen ligger bara drygt sju mil från Buffalo, New York och lite mer än 12 mil från Toronto, Ontario.

Området är väl värt att utforska – inte minst på grund av sjöarna. De är magiska.

Lake Erie, den näst minsta av de Stora sjöarna, är ändå tolv gånger så stor som Vättern men har ett medeldjup på bara nitton meter och är alltså ganska grund. Om sommaren är den ljuvlig att bada i. Vattenytan är så stor att känslan är havslik tills man doppar huvudet och känner det söta sjövattnet.

Sandstränderna vid de stora sjöarna är långa och betagande som havsstränder - och sjöarna känns stora som hav. Foto: Sanna Torén Björling

På den amerikanska sidan finns badplatser och stränder längs sjöns östra sida, i ett pärlband söder om Buffalo. Många av stränderna är oexploaterade och natursköna, som på Presque Isle, vid staden Erie, men simningen är inte fri och badvakter läxar upp den som missar (eller försöker strunta i) mellan vilka flaggor och vimplar man får bada. Bollar är förbjudna, hamnar de för långt ut kan de locka ut en unge på djupt vatten.

Badar man fel ljuder en gäll visselpipa.

– Du skulle bara veta vad vissa föräldrar gör, säger en vakt i keps som jag talar med och nickar långsamt.

Han sitter i en hög badvaktsstol och spejar ut mot vattnet.

– De kan lämna sina barn ensamma på stranden och gå tillbaka till bilen. Eller somna. Vi räddar barn hela tiden, tre-, fyraåringar. Vi kan inte lämna obevakade strandremsor. Vi kan bli stämda.

Förresten, tillägger han, finns gott om vuxna som inte heller kan simma.

Barn som har tröttnat på sand kan öka pulsen med andra vattenaktiviteter, som på den ganska enkla attraktionsparken Waldemeer i Erie. Vattenlandet kan tillfredsställa de flesta med sina sjutton vattenrutschbanor, varav flera kan göra de vildaste ungar på gott humör och en handfull passar mindre barn. Några rutschbanor är rena stuprör, någon extrabrant, någon kolsvart. Här finns en ”speed slide” och fritt fall i ett par varianter.

Området kring Niagara i Ontario är också ett av Kanadas största vindistrikt, med tätt liggande gårdar som på många håll har öppet för vinprovning och försäljning varje dag.

På den kanadensiska sidan ligger, norr om Niagara, Ontariosjön och Toronto; åt väster löper Eriesjöns norra kust.

Där avlöser badplatserna varandra, på kort avstånd från vattenfallen. På den här sidan gränsen finns inga badvakter – på sin höjd en liten skylt som påminner föräldrar om att hålla koll på sina barn.

Vid den långgrunda stranden i den lilla byn Port Dover, till exempel, tio mil väster om Niagara, kan man ligga i en timme eller mer, och simma ut mot piren. I det lilla samhället finns ett utöver några pizzerior också en riktigt bra italiensk restaurang.

Ytterligare några mil västerut ligger Long Point, ett fyra mil lång landtunga, där bebyggelsen snart övergår i naturreservat och kilometerlånga, paradisiska sandstränder. Här kan man bada, vandra, jogga och cykla till skymningen kommer.

Tröttnar man på bad och natur, eller inte gillar simning, finns alternativ: området kring Niagara i Ontario är också ett av Kanadas största vindistrikt, med tätt liggande gårdar som på många håll har öppet för vinprovning och försäljning varje dag. I dag produceras i Ontario 23 miljoner liter vin på drygt 150 gårdar vilket är en ökning från 66 för knappt 15 år sedan. Många av dem har en inriktning på hållbar vinproduktion, och det är inte svårt att hitta riktigt god kvalitet, och ibland någon udda smak. Ibland finns restauranger i anslutning till vinbarerna; på vissa håll ordnas andra arrangemang som utomhusbio om kvällarna till vinpicknicken, där det går att smälta mat och intryck.

1. Maid of the Mist Boat Tour.

2. Journey Behind the Falls.

3. Syndicate Restaurant & Brewery.

4. Brew Ha Ha at the Colony.

5. Bello’s Shur-Fine Food Mart.

6. Waldameer Park & Water World.

7. Presque Isle Boulevard.

8. Long Point.

9. Lago Trattoria.

10. Burning Kiln Winery.

11. Henry of Pelham Family Estate.

Bland turistfällorna i de små städerna finns också riktiga pärlor – som Lago Trattoria, Port Dover. Foto: Sanna Torén Björling

Tre restaurangtips. Niagarafallen Brew-Ha-Ha Coffee. Kafé med goda smörgåsar, bakverk och bra espresso. 2612 W 8th St, Erie, PA. www.brewhahacolony.com Lago Trattoria. Utmärkt italiensk restaurang som öppnade 2016, med fin meny och spännande vinlista. Missa inte de krispiga små fiskarna med citronaioli till förrätt. 301 Main St, Port Dover, Kanada. www.lagoportdover.ca Burning Kiln. Vingård med enkel lunchservering, med vällagad mat. 1709 Front Rd, St Williams, Kanada. www.burningkilnwinery.ca