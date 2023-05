Njut av Gotlands ljuvliga smaker

1 Krakas krog

En charmig finkrog med ­boende. Många foodies skulle nog skriva ­under på att maten är värd en stjärna i restaurangguiden Guide Michelin. Avsmakningsmenyn om cirka tio serveringar är baserad på lokala råvaror och rätterna är till synes okomplicerade med en rak smakbild. Står det morot på menyn så kommer det smaka morot, till exempel. Krögaren Ulrika Karlsson har egen vinimport och är därför ofta ensam om att servera sitt vin i Sverige. Chassagne-Montrachet i Bourgogne är ett favoritdistrikt.

2 Hotel Stelor

Hotell och restaurang med ett naturskönt läge inbäddat i Västergarn. My Wrethagen och Linus Ström driver stället med ett hållbarhetstänk som går igenom allt de gör här. Restaurangen har ett nära samarbete med lokala bönder och Linus som är kock har till och med studerat jordbruk för att sätta sig in i ämnet. Han gör pasta på kulturspannmål och egen chark. Kvällstid serveras en fast gårdsmeny som ändras dagligen. De sju hotell­­rummen ligger i ett gammalt stenhus från 1720-talet och i den romantiska ladan hålls det konserter.

3 Lilla Bjers

Här är det ekologiskt som ­gäller. Sju kilometer söder om Visby ligger gården som tar odling på största allvar. Makarna Margareta och Göran Hoas odlar minst 300 olika grödor som levereras till restaurangköket. Maten här är rustik och elegant på samma gång och innehåller ett tvärsnitt av nyskördade grönsaker i säsong. Rätterna serveras antingen i trädgården eller i matsalen i växthuset. Det kan vara lokalt odlad emmervete till en ris­otto med jordärtskocka, eller tomater tillagade på tre olika vis på samma tallrik. Dagtid serveras en långlunch om tre rätter, på kvällen en avsmakningsmeny. I gårds­butiken finns tomater, meloner och jordgubbar att handla med hem.

4 Fårögården

Restaurang med Fårös i särklass finaste uteservering. Numer är den också känd utomlands då scener ur ”Bergman island” spelades in på platsen. Rätterna som beskrivs som ”gotländsk Medelhavsmat” skapas av Kerstin Pettersson på mestadels ekologiska råvaror och är hemlagad från grunden. Vinet är till stor del naturvin, eko eller biodynamiskt. Här serveras också en brödig och lite blommig lokalbryggd, Fårö-pilsner, från Barlingbo Bryggeri. I matsalen basar Tea Verdugo Lindahl medan hennes man Cesar Verdugo Sanchez rostar kaffe på böner från kvinnokooperativ i Sydamerika. Här finns även prisvärt bed and breakfast och vandrarhem i gamla Fårö östra skola från 1850.

5 Pastamakarna

Paret Hanna och Kristoffer Dagerås driver Pastamakarna som har blivit ett populärt inslag i Fårös lunchutbud. De säljer även sin pasta, som görs av gotländskt spannmål, till andra restauranger. Det finns fyra val att toppa pastan med, där lammbolognesen är verkligt lokal – lammköttet kommer från Hannas bror. Pastan serveras på fina tallrikar från Cias keramik, med butik på bakgården, och det går att få både hel- och halvportion. Hanna som är sommelier har valt ut ett fint utbud av naturvin. Det finns också öl från bryggeriet Lost Island Brewery i Roma, och kombucha från Livli i Slite att dricka. I en delidisk säljs ostar och mycket bra chark från Gotlands Korvfabrik.

6 Surflogiet

Surflogiet var från början en surfskola, i dag är det en mötesplats med boende, mat och dryck – och hållbarhet som röd tråd. Ta av dig skorna och kliv in i ett av de elva strandnära glampingtälten försedda med sängar och en minibar fylld med olika lokalbryggda ölsorter. För Gotland är den per capita mest mikrobryggeritäta regionen i landet. SUP och kajak finns att hyra och förutom surflektioner finns möjlighet till yoga, meditation och akupunktur. I strandbaren serveras drinkar på lokala råvaror och ekologisk sprit. Surflogiets stora dragplåster är dock läget – mitt på Tofta strand – ofta kallat Gotlands Copacabana.

7 Vår fru

Skådespelerskan Lia Boysen och hennes sambo Per Broman som också grundat museikedjan Foto-grafiska, startade härom året våffelkrogen Vår Fru med egna surdegsrecept. Sedan dess har stället växt till att bli en kulturell mötesplats med bland annat konstutställningar i egna galleriet. Här, på en av Visbys mysigaste innergårdar, serveras numera också mellanstora rätter. Det kan bli alltifrån en rödbeta bakad i krogens överblivna kaffesump eller popcorn på lokal majs smaksatt med brynt smör och stark ost. Vinlistan består av naturvin. Det finns även svensk spontanjäst cider och en bubbelbar.

8 Prima gård

Mitt i vad som känns som ingenstans i Bunge på norra Gotland ligger Prima gård, en oas för keramik, ekologisk mat och fika, skapad av ägaren Emma Ahlström. Här känns det som om tidens står still när man stannar till för något hembakt eller en hel ”finmiddag” som serveras tre kvällar i veckan av Emmas man Martin Hultman. Det här är som att vara hemma hos Gotlands eget svar på familjen Mandelmann och deras gård. Prima gård har också eget kafferosteri med bönor från ekologiska plantage som har odlats av, och till förmån för kvinnor. För varje såld kaffepåse skänker paret 20 kronor till öns kvinnojour. Här finns även en liten butik med smycken, pyssel, planscher och inte minst Emmas keramik.

9 Puttersjaus gård

På Puttersjaus gård hos Lotta och Anders Borggren tappas mjölken inte i paket utan i vackra glasflaskor. Utanför den röda lilla försäljningsboden på gården kan det ibland bli trafikstockning när bilister vill köpa med sig mjölk, filmjölk och yoghurt från gårdens gräsätande fjällkor. Produkterna är flitigt använda av många av Sveriges främsta kockar som gärna nämner i sina menyer att de använder just Puttersjaus mjölk. Mjölken från den lilla fjällkon har både hög fett- och proteinhalt, där av dess kvalitet.