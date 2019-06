På räls genom vilda Skottland

Just nu: spara 50%

Resan börjar i London, denna myllrande metropol där pubarna, museerna och bokhandlarna lockar oss att resa gång på gång. Även för rälsbitna är det en speciell stad, de första tåglinjerna här öppnades redan 1837 och så tidigt som 1863 öppnade tunnelbanan som den första i världen.

En av de mest spektakulära tågresorna i landet – och världen – är West Highland line, en unik tåglinje genom de västra högländerna från Glasgow via Fort William och hela vägen ut till fiskeläget Mallaig. Från London är det fint att ansluta via The Caledonian sleeper, ett av få nattåg i Storbritannien. Varje kväll utom lördagar avgår två Caledoniantåg norrut från Euston Station i London.

Det tidiga tåget kallas Highlander route och delas i tre delar tidigt på morgonen i Edinburgh för att fortsätta mot Aberdeen, Inverness och Fort William. Den senare avgången kallas Lowlander route och delar sig i två delar i Carstairs där ena tåghalvan går till Edinburgh och den andra till Glasgow.

Nattåget från London till Glasgow. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Innan vi går till nattåget besöker vi en av våra favoritpubar i London, The Pineapple. Här hamnar vi i ett långt och intressant samtal med en man som vandrar mycket i Skottland och ofta tar nattåget. Han tipsar om loungevagnen (the whisky car säger många) och att det är bra att vi åker nu (detta var i september), för i juni 2019 ska det komma nya vagnar, och det är alltid kul med gamla vagnar om man är lite romantiskt lagd.

Framåt elva på kvällen kliver vi så ombord på tåget och lägger oss snabbt. Sömnen blir orolig, det är väldigt lyhört mot korridoren i de 42 år gamla vagnarna. De växlar om tåget mitt i natten när de delar på det i Carstairs vilket bjuder på stötar och mer ljud. Det är således med grusiga ögon vi tar emot frukost i hytten och fäller upp persiennen. Klockan är strax före sju och ett höstigt landskap ersätts snabbt av Glasgows förorter.

Men det är mysigt med frukost ombord på tåget. På de nya vagnarna, som börjar rulla i sommar och ska vara betydligt bekvämare, har man satsat 150 miljoner pund. Bättre ljudisolering, lyxigare hytter och fler duschar (det finns till och med dubbelsäng för den som är beredd att betala) samt en smartare och mjukare koppling mellan vagnarna som sägs trolla bort stötar och klonk när man kopplar om vagnarna, allt till fromma för resenärernas nattsömn.

Frukost serveras på nattåget mellan London och Glasgow. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Klockan är 07.20 när vi rullar in på Glasgow central railway station, ett stort bygge från 1879. Det surrar av morgontrötta pendlare när vi kommer in i avgångshallen. Vi promenerar sedan genom en inte alltför vacker stadskärna mot Queen Street station (knappt tio minuter bort).

Här börjar den berömda West Highland line. Sträckan är en historisk järnväg dragen delvis genom väglös terräng högt upp i högländerna och öppnades för trafik i etapper mellan 1894 och 1901. Det går tre tåg om dagen hela vägen till Mallaig ute vid kusten, en resa på fem timmar och 14 minuter. Vårt mål för dagen är dock pyttelilla Glenfinnan (restid från Glasgow 4.25).

När vi kommit ut ur Glasgow öppnar sig fjorden Loch Clyde och efter det blir det bara vackrare och vackrare. Det är lågvatten och bottnen syns överallt med massor med algbeklädda stenar. I en liten hamn vilar några båtar på den blottade bottnen, en märklig syn för oss som inte är vana vid tidvatten.

Sedan reser sig landskapet allt högre medan fjordarna sträcker sina glittrande fingrar långt in i landskapet. En flottbas skymtar förbi mellan träden i Gare Loch. Överallt syns frodig grönska, men så regnar det också mycket här. När rälsen möter Loch Long är bergen på andra sidan höga med nakna toppar överst, skog längre ner och vatten i botten.

Här kommer regnet, regnet och dimman. Fåren blir allt fler (och allt våtare gissar vi). Det här är det riktiga Skottland.

En stor herrgårdsliknande byggnad glittrar i solen på andra sidan fjorden, när vi tittar på kartan får vi det till Ardgartan. Det känns som platsen för en roman eller kanske en stillsam brittisk film om undertryckta känslor och hemliga begär. Nej, nu drömmer vi oss visst bort, men vi vaknar till i Arrochar & Tarbet när ett stort sällskap kliver på. En glad stins vinkar i morgonsolen.

Hela tiden förändras landskapet. Här och där hukar låga träd i små skogar med frodigt gräs på marken mellan stammarna. Sluttningar klädda med ormbunkar porlar av små vattenfall. Apropå vattenfall, de finns överallt! Någonstans ska allt regn ta vägen. Efter Ardlui dyker ett extra stort vattenfall upp på högersidan.

Sakta glesnar träden och de klassiska höglandshedarna tar vid. Nu är vi högre upp, i ett landskap av gräsklädda våtmarker, enstaka träd och överallt ormbunkar, bäckar och vattenfall.

I Crianlarich delas tåget, en del fortsätter till Fort William och Mallaig, den andra till Oban. Här kommer regnet, regnet och dimman. Fåren blir allt fler (och allt våtare gissar vi). Det här är det riktiga Skottland. Vid Horseshoe viaduct, strax norr om Tyndrum, tar tåget en fin sväng på en bro över dalgången med forsande vatten.

Nationalparken ­Rannoch Moor. Hit söker sig vandrare till leden West Highland way. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Nu läser man också upp stationsnamnen både på engelska och gaeliska, eller kanske är det först nu vi lägger märke till det? I nationalparken Rannoch Moor rullar tåget fram i annars väglös terräng. Hit kommer du bara med tåg eller till fots (om du inte har helikopter). Här och där syns vandrare på hedarna, den 154 kilometer långa vandringsleden West Highland way löper förbi och flera passagerare kliver av eller på i full vandringsmundering.

Strax söder om Corrour rusar två hjortar över heden och en husruin vilar vid en fors. Som färdades vi genom en storslagen roman av Tolkien, eller kanske ett ovanligt stillsamt avsnitt av ”Game of Thrones”.

Just Corrour är för övrigt en av Storbritanniens mest avlägset belägna järnvägsstationer och med 410 meter över havet den högsta punkten under resan. Efter Corrour passerar vi sjön Loch Treig, hela tiden dyker nya vackra vyer upp. Vid Inverlair falls svänger en flod tvärt i en serie vattenfall. Nu syns fler träd igen och hagar med får som har stora snurrade horn. Sedan dyker floden ner i en djup klippravin precis vid sidan om spåren. Fort William är första större orten efter Glasgow. Här ändrar tåget riktning – fram blir bak och vi passar på att byta säten. Det bjuds fina vyer på alla håll, men kanske sitter man ändå bäst på vänster sida på väg västerut.

Den lilla orten Glenfinnan ligger bara en halvtimme från Fort William. Men först ska tåget passera över den berömda viadukten med namn efter byn. Bron finns avbildad på skotska sedlar och har förekommit i flera brittiska filmer och tv-serier. Världsberömd blev järnvägsbron ändå först genom Harry Potter – i hela fyra av filmerna ses bron och ångtåget Hogwarts express. Harry och Ron blir till och med jagade av tåget över bron i en flygande bil. Mycket är hittepå men både ångtåget och bron finns i verkligheten.

Låt oss börja med bron. Du ser lite av den när tåget rullar över men mycket bättre är att kliva av i Glenfinnan och vandra tillbaka för att ta en ordentlig titt. Promenaden är vacker i sig där den följer en liten stig från stationen, genom ett storslaget landskap. Räkna med 20–30 minuter och ha stadiga och gärna fukttåliga skor. Bäst är så klart att njuta av brons vackra krökning och höga valv när ångtåget tuffar över – fråga på stationen eller på ditt boende när de går, de flesta har koll på det. Bron stod klar 1898, är 380 meter lång och 30 meter hög. Den är faktiskt gjuten i betong och inte som man måhända kan tro byggd av stenblock. Det som gör den så vacker är den fint rundade formen och de höga valven – bron liksom svänger sig över dalgången. Dessutom ligger den fint med kullar och berg på ena sidan och fjord och hav blott nära på andra sidan.

Ångtåget The Jacobite avgår från Mallaig mot Fort Williams. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

För de som har en böjelse för gamla tåg är The Jacobite något att sukta efter. Sedan 34 år tillbaka trafikerar företaget West Coast railway sträckan Fort Williams–Mallaig med gamla ånglok och vintagevagnar. Det var dessa som fick ställa upp i Harry Potter-filmerna som Hogwarts express. I verkligheten kallas tåget för The Jacobite och det går att köpa biljett i såväl första som andra klass.

Vi föredrar nog ändå att resa med det vanliga tåget och i stället vandra bort till bron för att kunna njuta av hela den storslagna vyn när ångloket stånkar fram över Glenfinnan viaduct. Vackert även när det regnar och blåser!

I Glenfinnan kan du både äta och sova i järnvägsnostalgisk miljö, nedanför järnvägsstation finns Glenfinnan dining car café i en äldre restaurangvagn. Vill du inte bo på vandrarhem finns det några få alternativ, men boka i god tid, det blir snabbt fullt. Vi bodde på The Prince’s house hotel, ett typiskt brittiskt landsbygdshotell av bekvämt snitt. Här finns också en av få (om inte den enda) restaurangen i byn med kvällsöppet. Och en bar.

Man skulle kunna vända tillbaka österut igen efter Glenfinnan. Men har du tid är det inte dumt att fortsätta till tåglinjens slutstation i Mallaig, det tar knappt 50 minuter. Efter Glenfinnan skymtar snart den vilda kusten på vänster sida med klippor och små stränder. En liten kyrka står ensligt på en kulle och hästar betar på ängarna. Snart står husen tätare och sedan rullar vi in i Mallaig där ångtåget redan står och pustar vid en perrong.

Mallaig är annars ett rätt trist litet fiskeläge varifrån färjor går ut till ögruppen Hebriderna. Tack vare tågturismen finns det flera små restauranger, pubar och butiker.

Båttur mellan Mallaig och Inverie. I Inverie väntar den välkända puben The Old Forge. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Under en hamnpromenad hoppar vi spontant på en liten fiskebåtsfärja som är på väg att lägga ut. Den går till orten Inverie på halvön Knoydart en timme bort på havet. Det är en fin båttur med vackra vyer och både när vi kastar loss och kommer tillbaka till Mallaig hälsas vi av en stor nyfiken gråsäl i hamnbassängen. Inverie är framför allt känt för att ha Storbritanniens mest avlägsna pub (i alla fall på fastlandet), The Old Forge. Men det är också utgångspunkt för vandring, terrängcykling och bergsbestigning. Båtturen tar cirka en halvtimme. Ha god marginal för återfärden, man vet aldrig med havet.

För att nå puben och byn får man antingen vandra 29 kilometer eller ta båten. Bara det räcker som ursäkt för att ta sig hit. Men puben är dessutom listad i flera böcker som en av de bästa i Skottland. Här bjuds det ofta levande musik, det hälls upp kall öl (viner finns också) och serveras vilt, fisk och skaldjur, allt fångat eller jagat lokalt. Ett fint ställe att avsluta en rälsresa genom väglöst land.

● ● ●

Tips på mat och dryck, boende, utflykter och sevärdheter

MAT & DRYCK

The Pineapple i London

Varje gång vi varit här har vi hamnat i intressanta samtal med okända människor. Här finns en huskatt, personalen är mycket trevlig, baren är klassiskt vacker och ölutbudet är litet men riktigt bra – ölnördföreningen Camra har möten på ovanvåningen. Tala om att ticka alla boxar för en favoritpub!

51 Leverton Street

Thepineapplepubnw5.com

Trivsam pubmiljö på The Pineapple i London. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

The Pot Still i Glasgow

Som namnet antyder är The Pot Still specialiserade på whisky och har 700 sorter (!) på hyllorna förutom ett vettigt ölutbud och traditionella skotska pajer. Puben blev nyligen utnämnd till AA Pub of the Year (Scotland) 2018–19.

154 Hope Street

Thepotstill.co.uk

The Old Forge i Inverie

Trevlig och populär pub, listad som den mest avlägset belägna på fastlandet i Storbritannien. Stängt onsdagar.

Inverie, Knoydart

Theoldforge.co.uk

The Chlachain Inn i Mallaig

Chlachain Inn har lokala brygder i sortimentet och på menyn finns färsk fisk och skaldjur. Vi fastnar för handplockade lokala pilgrimsmusslor lätt frästa i vitlök. Mycket gott, och inte dyrt heller.

Davies Brae, Mallaig

chlachaininn.co.uk

Knoydart pottery & tea room

Gulligt kafé i Inverie, strax bortom puben. Här kan du få soppa, smörgås och hembakat samt så klart te och kaffe. Dock ingen alkohol, öl köps på besökscentret/butiken i närheten. Du kan sitta inne eller på den fina terrassen med havsutsikt.

Inverie, Knoydart

visitknoydart.co.uk/food

Glenfinnan dining car café bjuder på järnvägsnostalgi i en äldre restaurangvagn. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

ÖVERNATTA

Glenfinnan Dining car café och sovvagn

En trappa ner från Glenfinnans lilla järnvägsstation står en gammal restaurangvagn parkerad för gott. I charmerande miljö kan man här avnjuta soppor, smörgåsar, kakor och annat gott. Tänk på att de inte har öppet på kvällen. Vid sidan om står en sovvagn som numera fungerar som vandrarhem. Både kafé och vandrarhem hänger ihop med det pyttelilla museet i stationshuset.

Railway Station, Glenfinnan

glenfinnanstationmuseum.co.uk

The Prince’s house hotel i Glenfinnan

Bekvämt landsbygdshotell med restaurang och bar.

Glenfinnan.co.uk

SE & GÖRA

Båtutflykt till Inverie från Mallaig

Fin båttur till den isolerade halvön Knoydart och byn Inverie. Båtturen tar cirka en halvtimme. Ha god marginal för återfärden, man vet aldrig med havet.

Hamnen i Mallaig

Westernislescruises.co.uk

Ångtåget The Jacobite

Harry Potter-tåget med ånglok och gamla vagnar. För 2019 ligger priserna på cirka 38 pund tur/retur i andra klass och 60 pund i första klass. Boka i god tid, det blir snabbt fullt. Samma företag kör också The Scarborough Spa Express (Carnforth–York eller Scarborough) och The Dalesman (Settle –Carlisle).

Westcoastrailways.co.uk

The Highland line

Mer information om stationer, rutter, tidtabeller finns på Scotrails hemsida. Här säljs också lokala tågluffarkort för Skottland.

scotrail.co.uk/scotland-by-rail/great-scenic-rail-journeys/west-highland-line-glasgow-oban-and-fort-williammallaig

Resfakta. Skottland Resa hit med tåg: Direkttåg från Stockholm, Göteborg och Malmö till Köpenhamn. Tåg/buss från Köpenhamn via färja (eller ­Jylland) till Hamburg. Tåg till London via Bryssel eller Paris till Eurostar (först byte i Tyskland mellan Hamburg och Bryssel eller Paris). De flesta biljetter går att boka på Deutsche Bahns hemsida, www.bahn.com. Eurostar bokas på www.eurostar.com. Nattåg The Caledonian Sleeper bokas upp till ett år i förväg på www.sleeper.scot. Lokaltåget Glasgow–Mallaig behöver ingen bokning. Du kan också använda interrail-kort (www.interrail.eu), Britrail (gäller bara Storbritannien, www.britrail.com) eller lokala Spirit of Scotland och Highland Rover (www.scotrail.co.uk) men behöver då köpa tillägg på snabbtåg och nattåg. Bästa tiden: Vår, höst och tidig sommar, men fungerar året om. Tidsskillnad: Minus en timme i Storbritannien. Språk: Engelska. Valuta: Brittiska pund. 1 pund = 12,91 svenska kronor (den 29 maj 2019). Läs mer: Bok ”Med tåg genom Europa” av Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén. Storbritanniens turistbyrå: www.visitbritain.com/se/sv Visa mer

Artikelförfattarna Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén har skrivit boken ”Med tåg genom Europa”. Foto: Lars Brundin

