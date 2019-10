Paddla och klättra på Irlands vilda västkust

På torget utanför turistbyrån i Killarney ligger en butik som hyr ut cyklar. Härifrån är det inte långt till Killarney nationalpark som är Irlands äldsta och en del av Ring of Kerry med sjöar, berg, pampiga gods och skogar. Bra cykelvägar slingrar sig genom den frodiga grönskan till sjön Lough Leane och den gamla kyrkoruinen Muckross Abbey från 1448. Här bodde en eremit och inne på klostergården står ett heligt träd som har en märkligt vriden stam. Cykelvägen går vidare till det viktorianska godset Muckross House med en traditionell lantgård, restaurang och en stor park mitt inne i nationalparken.

Från Muckross House går det snabbt att cykla till det 20 meter höga vattenfallet Torc. För att få den bästa vyn kan man gå till fots längs vandringsleden Kerry Way till en vacker utsiktsplats över Middle Lake. Från Muckross House kan man också vandra upp till toppen av Torc mountain som reser sig från Muckross Lakes strandkant.

I öppna kajaker går paddelturen genom en smal liten kanal ut till sjön Lough Leane där det blåser rejält. Foto: Helene Lundgren

På vägen tillbaka stannar vi till utanför Ross Castle, där en liten grupp har samlats för att paddla kajak i nationalparken. Det är öppna kajaker utan sittbrunnar, och vi byter snabbt om till badkläder och våtdräkter. Kajakerna bärs ner till strandkanten och i samlad tropp paddlar vi förbi den medeltida slottsruinen. Turen går genom en smal liten kanal där små roddbåtar ligger förtöjda på båda sidorna. När vi kommer ut till sjön Lough Leane blåser det rejält. Vågorna sköljer över kajakerna när vi paddlar till de små klippiga öarna som ligger mitt i sjön. Här styr vi kajakerna rakt in i en kalkstensgrotta.

– Enligt legenden hoppade slottets första ägare, O’Donoghue, ut från ett fönster och försvann i sjön tillsammans med sin häst och sina böcker. Det sägs att O’Donoghue nu lever på botten av sjön, där han håller ett vakande öga över allt han ser. Den 1 maj vart sjunde år sätter han sig på sin häst. Om du lyckas se honom kommer du att få tur under resten av livet, berättar guiden Tom.

På andra sidan sjön, i en glaciärformad dal mellan MacGillycuddys Reeks och Purple Mountain, ligger bergspasset Gap of Dunloe. På vägen dit ser vi ungdomar och vuxna som klättrar på en bergsklippa vid sidan av vägen. Två unga duktiga tjejer klättrar och deras föräldrar står på marken och säkrar repen.

– Vi har kört hit hela vägen från Frankrike, berättar Christine Lovinot.

På vägen till bergspasset Gap of Dunloe klättrar ungdomarna i en fransk familj på en bergsklippa vid sidan av vägen. Foto: Hélène Lundgren

Bergspasset är ett välkänt utflyktsmål med smala slingriga vägar, omringade av dramatiska berg och floden Loe där näckrosorna blommar. Det är mycket populärt att åka båt från Ross Castle till Lord Brandons cottage. I närheten av Kate Kearney’s cottage ligger en gammal bro som kal­las The Wishing bridge där önskningar sägs bli besannade. Därifrån kan man fortsätta den sista biten mot bergspasset till fots, med cykel eller med häst och vagn.

Ute vid kusten ligger byn Portmagee i South West Kerry som var ett känt smugglarnäste. Här­ifrån går båtturer ut till ön Skellig Michael Island. Öns spetsiga topp reser sig majestätiskt mitt ute i havet. Ön tillhör ett av våra världsarv, och på toppen ligger ett välbevarat kloster där asketiska munkar bodde på 500-talet i små runda stenhus högt uppe på de branta klippväggarna. Klostret överlevde en vikingaattack innan det övergavs på 1 100-talet. Här är havet vilt, och det gäller att ha några extra dagar på sig för att ta sig ut till ön. Båtturerna ställs ofta in på grund av för tuffa vågor och vindar. En lång stentrappa med 600 steg slingrar sig uppför berget till toppen av ön, där utsikten över havet är mäktig. Här flyger mängder av lunnefåglar och på den mindre ön bredvid, Little Skellig, häckar över 20.000 par havssulor. Det är en av de största häckningsplatserna i världen.

Vi vill att alla, barn, äldre och människor med funktionsnedsättningar, ska få chansen att njuta av utsikten från den högsta toppen av ön.

Ön har en mystisk aura, det är inte konstig att gänget bakom ”Star wars”-filmerna valde att spela in scener ur filmen, ”Star wars – The force awakens” och ”Star wars episode VIII” på Skellig Michael.

– 180 filmarbetare dök upp i Portmagee, och allt var mycket hemligt. Sista veckan de var här fick jag ett visitkort där det stod ”George Lucas, Star wars”, berättar Gerard Kennedy som driver byns populära hotell och restaurang, The Moorings guesthouse.

Delar av ”Star wars” spelades även in på den närliggande Valentia Island. På en smal stig vandrar vi upp till Bray Head. Därifrån kan man se den karakteristiska siluetten av Skellig Michael på avstånd. Valentia Island fick år 1837 världens första transatlantiska kommunikationskabel som sammanband Europa med USA. Den första kabeln fungerade bara i några veckor, men nästa kabel som kom i gång år 1866, användes under 100 år innan kabelstationen stängdes.

Vid bergskedjan Macgillycuddys Reeks går färgglada får, märkta med sprej i rött och grönt, och betar. Foto: Hélène Lundgren

Vi vandrar längs öns sluttningar där färgglada får, sprejade i rött och grönt går och betar. Öns högsta punkt är Geokaun Mountain, och väl uppe på toppen har man en vidsträckt utsikt över kusten och fyren Cromwells Point. Det var bönderna Muiris och Bernie O’Donoghue som såg till att anlägga en väg på sin mark, och till de fina utkiksplatserna vid Fogher Cliffs.

– Vi vill att alla, barn, äldre och människor med funktionsnedsättningar, ska få chansen att njuta av utsikten från den högsta toppen av ön, berättar Muiris O’Donoghue.

Högt ovanför kullarna på den vackra Dinglehalvön hänger molnen lågt.

Runt halvön som kallas Europas ände går den spektakulära vägen, Slea Head Drive. Vägen passerar förbi Gallarus Oratory, som är ett 1 .300 år gammalt kristet kapell, byggt i sten. Längs hela den vackra vägen kan man njuta av många mäktiga utsikter över västkustens dramatiska klippor, sandstränder och gröna kullar.

Det duggar lite lätt när vi åker in på gården där våra hästar står sadlade och klara vid hagen. Vi sätter oss upp och rider förbi några stenmurar mot Shamrock Trail och fortsätter upp på en liten smal lerig stig, där vattnet rinner i små rännilar ner från berget. Min häst Claney halkar till och är mer förtjust i att äta gräs än att trampa runt i leran. Det blåser en hel del på toppen av kullen där utsikten är vidsträckt över havet och staden Dingle. Här uppe på de vindsvepta kullarna växer gula ginstbuskar och stora lila ljungblommor. Sakta rör vi oss nedför kullen igen och kommer till vägen på den andra sidan. För lite mer erfarna ryttare finns turer på fem timmar där man kan galoppera på stranden med vattnet stänkande runt hovarna.

Vi åker längst ut på udden, sätter oss högt uppe på en kulle bland de betande fåren för att äta frukost i solen. Utsikten är magisk och det är tidernas vackraste frukost.

Irlands västkust har formats av Atlantens vågor under tusentals år, och följer man västkusten kommer man till de berömda Cliffs of Moher. Här ligger de branta klipporna inhöljda i dimman. Vågorna piskar upp ett vitt skum långt upp på klippkanten, och naturens starka krafter gör sig ständigt påminda. Folk ignorerar varningsskyltarna, och går på den smala stigen högt ovanför klipporna för att komma närmare de branta klipporna. Ovanför stupen uppe på klipporna finns fina vandringsleder, och hela kustlandskapet vid The Burren har mycket speciella stenformationer. I närheten ligger byn Doolin som är känd för sina duktiga musiker som spelar på byns mysiga pubar varje kväll, något som lockar besökare från hela världen.

I grevskapet Mayo kan man färdas med häst och vagn längs landsbygden. Man sover och lagar sin mat i vagnarna. Foto: Hélène Lundgren

Längre norrut i grevskapet Mayo kan man i sakta mak färdas med häst och vagn längs den irländska landsbygden. Starka hästar drar de färggranna traditionella trävagnarna där man kan sova och laga sin mat. Längs vägen gör vi utflykter till lantliga pubar, träffar gästfria irländare och cyklar till små sjöar. Hästen Molly vet vägen bättre än vad vi gör och vid en korsning vill hon bestämt svänga åt höger. Molly har rätt och tack vare henne missar vi inte en av Irlands äldsta kyrkor, Ballintubber Abbey, grundad år 1216.

Jag sover gott i trävagnen och vaknar av att tuppen gal. I hagen vaggar ankorna och gässen, en vacker påfågel letar efter något ätbart, och Jack Russel-terriern Bell kollar in sina domäner. När vi senare närmar oss byn Carnacon sitter ett gäng barn på muren nära puben Hughes och väntar på oss. Marie och Kevin Hughes som driver puben där vi ska bo är härligt välkomnande. Det är lördag och på kvällen spelar sonen Eoin traditionell, stämningsfull musik på sin fiol. Kevin låter mig hälla upp en alldeles egen Guinness, en stor ära.

– En Guinness görs i flera steg, och ska stå och dra i tre minuter innan man fortsätter att fylla på, berättar Kevin Hughes.

Nästa dag lämnar vi hästen Molly i det saftiga gräset i hagen och beger oss ut mot havet. Vägen slingrar sig över bron till Achill Island som är en av Irlands vackraste platser. Vi åker längst ut på udden, sätter oss högt uppe på en kulle bland de betande fåren för att äta frukost i solen. Utsikten är magisk och det är tidernas vackraste frukost.

GUIDE TILL IRLANDS SYDVÄSTRA KUST

Se & göra

1. Se naturen från havet, Skellig Michael

Det finns båtturer till Skellig Michael under maj–september från Portmagee samt Knightstown, Ballinskelligs och Caherdaniel. Några turer går i land på Skellig Michael och andra åker runt öarna.

Mer info: skelligislands.com

2. Spännande paddling, Killarney

Guidad kajakpaddling och cykling i Killarney nationalpark.

Mer info: moractivetours.com

3. Rid över kullarna, Dingle

Dingle horseriding har ridturer på Dingles kullar med utsikt över hela staden. Erfarna ryttare kan göra längre ridturer till stranden. The Stables, Dingle.

Mer info: dinglehorseriding.com

Artikelförfattaren Hélène Lundgren rider över kullarna i Dingle. Foto: Privat

4. Res runt till häst, Belcarra

Häst och vagn i grevskapet Mayo med start i byn Belcarra. Du kör hästen själv och bor samt lagar mat i vagnen. Turen passar bra för barnfamiljer.

Mer info: horsedrawncaravan.com

5. Provsmaka whisky, Dingle

Dingle whiskey distillery utanför Dingle startades år 2012 och har många guidade turer med provsmakning av deras egentillverkade whisky, gin och vodka.

Mer info: dingledistillery.ie

Äta & dricka

6. Pinfärsk fisk från hamnen, Portmagee

The Moorings i Portmagee serverar färsk fisk direkt från hamnen. På tisdagar är det Irish nights när byns barn sjunger, spelar och dansar.

Mer info: moorings.ie

7. Mat och irländsk musik, Dingle

Dingle Bay Hotel på Strand street i Dingle är ett nyare hotell med pub. God mat och irländsk livemusik.

Mer info: dinglebayhotel.com

8. Utmärkta skaldjur, Cahersiveen

O’Neills The Point är en trevlig skaldjursbar som ligger i Cahersiveen, nära färjan till Valentia island.

Mer info: oneillsthepoint.ie

Shopping & nöjen

9. Härlig livemusik, Dingle

Dingle har 54 pubar och många har traditionell livemusik varje kväll. James Curran Bar heter en av de gamla charmiga pubarna med små bås som kallas ”snug” där kvinnorna kunde sitta och skvallra med varandra.

Adress: Main Street, Dingle, Irland.

Bo bra

10. Trevligt mitt i byn, Dingle

Boland B&B är ett trevligt B&B som ligger på Goat street mitt i Dingle.

Mer info: bolandsdingle.ie

11. Prisbelönt boende, Killarney

Burke’s Mulbur House är ett snyggt B&B som ligger fem kilometer utanför Killarney.

Mer info: mulburhousekillarney.com

På Little Skelig häckar över 20.000 par havssulor. På Skellig Michael Island finns lunnefågel i massor. Och drycken som gäller är förstås Guinness. Foto: Alamy

Resfakta. Västra Irland Resa hit: Tåg Stockholm-Hoyhead, cirka nio byten. Färja Holyhead-Dublin. Buss Dublin-Galway. SAS flyger direkt Stockholm-Dublin. Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm-Dublin cirka 531 kg per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. (För beräkningsmetod se www.klimatsmartsemester.se) Restid: Knappt 3 timmar från Stockholm. Bästa tiden: maj till september. Tidsskillnad: -1 timme. Språk: Engelska och i vissa områden talar man gaeliska. Valuta: Euro. Prisnivå: Dryck är billigare än i Sverige, annars är priserna ungefär som hemma. Mat och dryck: Det är prisvärt att äta på pubarna. En middag på en finare restaurang kostar cirka 300 kronor. Beställ gärna Guinness, många anser att ölen smakar bättre här än någon annanstans. Ta sig runt: Det finns ett väl utbyggt buss- och tågnät. Att hyra bil ger större flexibilitet. Mer info: buseireann.ie, irishrail.ie Bra att veta: Vägarna på landsbygden är ofta smala och har dålig sikt. Läs mer: ireland.com, dingle-peninsula.ie Visa mer

