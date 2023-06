Res i Gustav Vasas fotspår

Logga in

Östra Ryds kyrka

Gustav Vasa föddes troligen 12 maj 1496 på Rydboholms slott i Uppland. I Östra Ryds kyrka, som då var Rydboholms slotts gårdskyrka, står den tunga dopfunten i sten från 1300-talet i vilken han döptes. Kyrkan ligger i Österåkers kommun, har fina kalkmålningar från 1400-talet och en rik konstskatt. Kyrkan är öppen vid gudstjänster och andra arrangemang.

Östra Ryds kyrka i Österåkers kommun, nordost om Stockholm, är mycket vacker invändigt. Foto: Johan Öberg

Livrustkammaren, Stockholm

Kristian II ställde till med Stockholms blodbad på Stortorget 7–9 november 1520. Gustav Vasas far var en av dem som avrättades. För att föreställa sig hur Stortorget såg ut då får man ha lite fantasi. Vill man däremot se en del av Gustav Vasas tillhörigheter som kung krävs ingen fantasi, för de visas på Livrustkammaren på Stockholms slott. Här finns hans egen rikt utsmyckade riddarrustning, flera av hans vapen och den hjälm som användes vid hans begravning. Men häftigast är nog en av hans hjälmar prydd med ett mansansikte med rejäl mustasch.

En av Gustav Vasas mycket rikt utsmyckade rustningar och flera av hans vapen kan ses på Livrustkammaren. Foto: Johan Öberg

Dalarna

Efter Stockholms blodbad flydde Gustav Vasa mot Dalarna för att söka stöd för sin kamp mot kungamakten. Hans äventyr i Dalarna nedtecknades 40 år senare av biskop Peder Swart, en historia tillrättalagd av Gustav Vasa själv. Men det gör inte äventyren mindre spännande – och det går fint att följa hans resa i tidsordning.

Gustav Vasa kände Anders Persson på Rankhyttan i södra Dalarna, men var osäker på hans lojalitet, så enligt krönikan klädde han ut sig till dräng och tog jobb i ladan. Men han blev snart avslöjad av en piga som sett hans fina kläder under drängutstyrseln och Anders Persson sände honom då vidare mot Ornässtugan. Rank­hyttan, uppförd på sent 1400-tal finns kvar och blev riksmonument redan 1668. Den är en fascinerande sevärd­het där många besökare från förr ristat sina namn på väggarna.

Ornässtugans berömda dass genom vilket Gustav Vasa ska ha flytt från kung Kristian II:s utsända knektar. Foto: Johan Öberg

Ornässtugan är den mest berömda av de platser som Gustav Vasa kom till i Dalarna, och skälet är enkelt – det var där han flydde genom dasset när danska knektar var honom hack i häl. I Ornäs­stugan öppnade ett Vasamuseum redan 1758, och samma utställning visas än i dag. De guidade turerna rekommenderas varmt.

Efter flykten från Ornäs klädde Gustav Vasa åter ut sig till dräng och ska ha räddats av en snabbtänkt husmor i Isala nära Svärdsjö, då hon daskade honom i baken med en brödspade inför de danska knektar som just hade anlänt – något en husmor annars aldrig skulle ha vågat göra mot en adelsman. Ladan står kvar – upphöjd till kungslada – plus en stor minnessten rest av Gustav III 1788.

Rättviks kyrka, där Vasa talade till bönderna om Stockholms blodbad, är väl värd ett besök. På kyrkogården står ett stort monument från 1893 där bland annat alla som ska ha hjälpt Gustav Vasa i Dalarna hyllas.

I Mora finns Utme­landsmonumentet från 1860, byggt ovan den källare där Tomt Margit Larsson ska ha gömt Gustav Vasa när knektarna kom. Det ser ut som ett kapell med fina målningar invändigt och Vasaättens vapen på taket.

Gustav Vasa fick först inget gehör för sin maning till motstånd mot Kristian II, så han fortsatte på snöskor mot Norge. I Lima kyrka talade han till byborna, och vid Olnispagården i Sälen – i dag en fin hembygdsgård – hann ångerfulla Morkarlar upp honom och fick honom att vända. Sedan kunde upproret inledas.

Västerås

1527, när Gustav Vasa varit kung i fyra år, hölls en riksdag i Västerås som beslutade att införa protestantismen och att bryta banden med katolska kyrkan. Riksdagen hölls på slottet och i det dåvarande dominikanerklostret och blev starten för reformationen i Sverige. Resterna av klostret grävdes ut på 1960-talet men är nu dolda under Fiskartorget.

1544 hölls åter riksdag i Västerås, denna gång utomhus i Stallhagen nära slottet. Där togs beslutet att införa ett arvkungarike – makten skulle stanna inom familjen efter Gustav Vasas död. Åren innan hade slottet fått en pampig kungavåning där Gustav Vasa gärna vistades. Paradvåningen förstördes dock vid en brand 1736. På Västerås slott satt också Gustav Vasas son Erik XIV fängslad. I dag håller länsstyrelsen och landshövdingen till här. Det finns en bankettsal att hyra och en lunchrestaurang om man vill äta. Slottet, som omges av en fin park, kan ses på ­guidade turer som bokas på hemsidan.

Vadstena

Gustav Vasas uppror var inte det enda mot ­Kristian II, även känd som Kristian ­Tyrann. I Göta­land pågick redan uppror efter att kungen krävt höjda skatter och avväpning av bönderna. Det första stora steget mot makten tog Gustav Vasa 21 augusti 1521 då han på ett möte i Vadstena valdes till riksföreståndare av den elit söderifrån som slutit upp bakom honom efter framgångar på slagfältet. Då blev han ledare för allt motstånd.

1544, när Gustav Vasa varit kung i drygt 20 år, började han anlägga en borg i Vadstena som skydd mot anfall söderifrån. Men snart byggdes den om till residens åt hans son Magnus. Senare lät Magnus bror Johan III bygga om Vadstena slott till ett av Nordens finast bevarade renässansslott. Det är öppet året runt, har fina miljöer från 1500-talet och framåt, plus tillfälliga utställningar och dramatiserade kvällsturer.

I biskopssätet Roggeborgen i Strängnäs valdes Gustav Vasa till kung 6 juni 1523. Foto: Johan Öberg

Roggeborgen

Medan upproret i Sverige ännu pågick tvingades Kristian II bort från tronen i Danmark i janu­ari 1523. Upprorsmännens möte på Roggeborgen, Strängnäs biskopssäte, råkade sammanfalla med att den nye danske kungen Fredrik I:s krav på den svenska tronen, blev kända. Församlingen utsåg därför 6 juni brådstörtat en egen kung. Valet föll på riksföreståndaren – Gustav Vasa, som hade intagit Stockholm bara två veckor tidigare. Kungavalet och regeringsformen 1809 är de två officiella skälen till att 6 juni är Sveriges nationaldag.

Roggeborgen hyser nu en del av Kungliga bibliotekets samlingar och går att besöka om man bokat tid på hemsidan. Roggeborgen står intill Strängnäs imponerande domkyrka med medeltida kalkmålningar och en rad mäktiga gravmonument. Som Karl IX:s grav (Gustav Vasas yngste son, kung 1604–1611), krönt av en guldglänsande riddare till häst i naturlig storlek.

Kalmar slott

Det var i Kalmar som Gustav Vasa landsteg 31 maj 1520 när han hade flytt från Danmark, och det var här som han började sitt uppror. 1552, då Gustav Vasa kom till Kalmar med sin nya brud, Katarina Stenbock, och ett hov på över 300 personer, var det på slottet han bodde – ett slott som han lät bygga ut och bygga om. Kalmar slott har spelat en nyckelroll flera gånger i den svenska historien och här finns mycket att se – från uppdukade 1500-talsfestsalar och kungliga älskarinnors hemliga krypin till bastanta befästningsverk.

1552 kom Gustav Vasa med sin nya fru, Katarina Stenbock, till Kalmar slott. Med sig hade kungen ett hov på över 300 personer. Foto: Johan Öberg

Gripsholms slott

I Mariefred finns den finaste av landets Vasaborgar, anlagd på kungens order. Under det sista stora upproret mot Gustav Vasa, Dackefejden (1542–1543), såg han till att hela familjen förskansade sig på Gripsholms slott, och under sina sista år i livet flyttade han in mer eller mindre permanent. I våningen där han bodde har man tagit fram vackra väggmålningar från hans tid. Bästa sättet att upptäcka slottet är på en ­guidad rundvandring.

På Gripsholms slott syns ett porträtt av ­­­ Gustav Vasa, målat under hans livstid. Foto: Johan Öberg

Uppsala domkyrka

21 januari 1528, fyra och ett halvt år efter att han hade valts till kung, kröntes Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Under pompa och ståt, inklusive en rad ceremonier med rötter i 1300-talet, fick han ta emot ring, svärd och purpurfärgad mantel innan han knäföll och fick kungakronan på sitt huvud av biskopen i Skara. Därefter svor han kungaeden.

Efter 37 år på Sveriges tron dog Gustav Vasa på Stockholms slott 29 september 1560. Officiell dödsorsak var kolera. Han var 64 år gammal och hade haft tre fruar. Tre av hans totalt elva barn blev kungar: Erik XIV, Johan III och Karl IX.

Gustav Vasa kröntes i Uppsala domkyrka 1528 och begravdes här 1560. På hans gravmonument ses han vila med sin första och sin andra fru. Foto: Johan Öberg

Först 17 december gick begravningståget med 2 000 deltagare mot Uppsala domkyrka, där kungen begravdes 21 december. Han och hans fruar vilar i en gravkammare under Vasakoret. På själva gravmonumentet i koret bakom hög- altaret syns kungen liggande med en fru på var sida. Hans tredje fru har ett eget monument strax intill. På 1830-talet målade Johan Gustaf Sandberg fresker på korets väggar med nyckelscener ur kungens liv.

