Res till London – upplev staden med liten kassa

Teater i världsklass

Royal Court brukar räknas som en av Europas bästa teatrar med ständigt hög nivå på sina uppsättningar, fantastiska skådespelarinsatser över lag och ofta nyskrivna pjäser på repertoaren. Sedan lång tid tillbaka vill man att så många som möjligt ska få möjlighet att se pjäserna och erbjuder ett antal sätt att köpa biljetter mycket billigt. De mest spektakulära är ståplatsbiljetterna för cirka 1 krona som släpps en timme före varje förställning. Även andra rabatter går att hitta under ”Ways to save” om man klickar på Tickets på hemsidan.

Det finns flera knep för att hitta billiga teaterbiljetter i London. Man kan alltid gå till TKTS-kiosken på Leicester Square en timme innan föreställningarna.

The Garden at 120

Mitt bland skyskraporna i Londons finans­distrikt gömmer sig denna lugna takträdgård med fantastiska vyer, gratis och utan trängsel. Vid regn finns restaurangen 14 Hills en trappa ner. Mer kända Skygarden (1 Sky Garden Walk) ligger visserligen högre under ett mäktigt takvalv, men på The Garden at 120 (120 Fenchurch Street) slipper du köer, krav på bokning och glas mellan dig och utsikten. Londons bästa utsikt hittar man annars på The Shard (32 London Bridge Street) på andra sidan Themsen, men där krävs en beställning i baren Aqua Shard.

The Mithraeum

När man på 1950-talet fraktade bort resterna av ett hus som bombats under andra världskriget upptäckte man ett romerskt tempel två våningar under dagens gatunivå. Nu finns ett av Londons mest välgjorda museum mitt i stadens bank­distrikt. Redan på entréplanet visas intressanta fynd från romartiden, som smycken, skor och träföremål. Presentationen av själva tempel­ruinen från 200-talet är mycket effektfull. Boka tid på hemsidan om du vill vara säker på att komma in. Gratis inträde.

The Duke of Kendal

Engelsmännen älskar att sjunga tillsammans och sing-along är djupt rotat i brittisk kultur. Ett av de klassiska ställena som håller traditionen högt är charmiga puben Duke of Kendal (38 Connaught Street) nära Hyde Park, vars söndagskvällar anses vara en institution. Du kommer att bli förvånad över hur många fina uppträdanden du får uppleva och hur hjärtligt folk i alla åldrar stämmer upp i sången, ofta med en ölsejdel i handen. Låtarna kan vara alltifrån de senaste musikal­hitsen till pop-örhängen och äldre schlagers.

Tre konstgallerier

Vill man få en glimt av vad som händer just på Londons ständigt föränderliga konstscen bör man besöka några av stadens främsta konst­gallerier. Tre exempel: Hayward gallery ligger i en fulsnygg betongbyggnad vid Southbank medan Whitechapel gallery ligger på livliga Whitechapel High street och NOW Gallery vid O2-stadion. Gratis inträde.

God’s Own Junkyard har över 1 000 neonskyltar och är gratis att besöka. Foto: Anders Pihl

God’s Own Junkyard

Detta museum glöder bokstavligen av neonskyltar av alla tänkbara slag. Ägarna, som har byggt upp sin samling under 40 års tid, har samarbetat med Hollywood och tillverkar fortfarande nya skyltar. Med sina över 1 000 neonskyltar, ofta roliga eller fräcka, är detta en av Londons mest fotovänliga gratisattraktioner, vilket gör utfärden till Walthamstow (cirka 25 minuter) väl värd. Öppet fredag–söndag. Fritt inträde, bar/kafé finns.

Leadenhall Market är en fint renoverad historisk galleria i centrala London. Foto: Anders Pihl

Leadenhall Market

En fläkt av samma stämning som Diagon Alley i filmerna om Harry Potter kan du hitta i Leadenhall Market, en galleria från 1800-talet. Bortsett från att det är en trevlig omgivning för en öl eller lite brittisk ost finns också pop-up-butiken Hoxton Street Monster Supplies som säljer busiga och roliga produkter. Till och med häxkvastar.

Bra budgethotell

Hotell är svåraste stötestenen för att London­besöket ska kännas hyfsat billigt. I dag kostar även rätt beskedliga hotellrum över 2 000 kronor natten i centrala lägen. Billigare boende finns förstås. Här är några hotelltips med privat badrum i centrala London.

●EasyHotel London City Shoreditch, 80 Old Street

●OYO Huttons Hotel, 53–57 Belgrave Road

●Alexandra Hotel, 159–161 Sussex Gardens

●Notting Hill Gate Hotel, 7 Clanricarde Gardens

●Assaha Hyde Park Apartments, 16 Westbourne Street

Tre suveräna konstmuseer

På National Gallery hänger mästerverken tätt och känns som en självklar startpunkt för någon som vill se konst i London. Tate Modern är Storbritanniens kanske främsta museum för samtidskonst medan Tate Britain fokuserar på brittisk konst genom alla tider. Båda Tate-museerna har roliga kreativa rum för barn, som Tate Draw där man målar digitalt och får se resultatet på storskärm. Gratis inträde.

Science Museum

Science Museum visar på ett briljant sätt upp den tekniska vetenskapens framsteg och historia. Museet är bland annat känt för sina häftiga flygsimulatorer som är rimligt prissatta (cirka 60–90 kronor). Ett besläktat museum, också gratis, är Wellcome Collection, som fokuserar på medicinska, historiska och vetenskapliga teman, alltid på intresseväckande sätt. Gratis inträde.

Blåvalskelettet som hänger i taket på Natural History Museum är imponerande. Foto: Anders Pihl

Natural History Museum

Det enorma skelettet av en blåval som hänger i entrésalen är ingen syn man glömmer. Man har en fenomenal utställning om dinosaurier och alla barn uppskattar de mycket naturtrogna dockorna som rör på sig. Här kan man gå i timmar. Ett extra plus för Vault of treasures med särskilt unika föremål. Mer gratis naturhistoria? Kolla upp Grant Museum of Zoology och Horniman Museum.

Premier League

Att se Premier League på plats i London är givetvis en stor upplevelse. Tyvärr oftast ett rekorddyrt nöje då toppmatcher mellan de mest kända fotbollslagen utan vidare kan kosta 2 000–3 000 kronor eller mer. Priserna varierar dock enormt efter vilka som spelar mot vilka, och på vilken arena. En sajt som Ticket Compare är en bra utgångspunkt för att hitta biljetter som säljs i andra hand av tillförlitliga återförsäljare. Där framgår det att det kan kosta så lite som cirka 300 kronor att se Premier Leaguefotboll i London säsongen 2022–2023. Info: ticket-compare.com

Victoria and Albert Museum

Här visas design och formgivning genom alla tider och kulturer i kläder, möbler, arkitektur, trycksaker och film. Gratis inträde, separata utställningar kostar ibland. Young V&A är ett nytt designmuseum för barn som kommer att öppna i Bethnal Green under sommaren.

British Museum

British Museums enastående och unika samlingar är väl värda ett besök eller två. Freskerna från Akropolis i Aten, skulpturer från det forntida Egypten och Assyrien, stenstoder från Påskön och otaliga andra ovärderliga dyrgripar finns här. Gratis inträde.

Antikviteter på Brick Lane Market. På Londons gatumarknader kan man göra fynd. Foto: Anders Pihl

Märkeskläder till halva priset

Märkesbutikerna på Oxford Street räddar absolut ingen ansträngd resebudget. Dessbättre finns många sätt att undvika lyxpriserna. På London Designer Outlet säljs samma märkeskläder till halva priset. I Kensington vimlar det av Charity shops med begagnat av hög kvalitet. Och rimliga prislappar hittar man alltid på Londons många marknader, som Camden Market, Portobello Road Market, Brick Lane Market och Greenwich Market.

Charity shops Info: londonkensingtonguide.com

Gatumat är ett sätt att spara pengar. Fish and chips är ett gott alternativ. Foto: Anders Pihl

Prisvärda restauranger

Det är egentligen inget problem att äta billigt i dyra London, eller att hitta varmrätter under 130 kronor. Utmaningen ligger i att finna riktigt bra och billiga restauranger. Stadsdelar som China­town och Shoreditch är kända för prisvärda krogar, men pärlorna finns lite varstans. Här är några förslag:

●Slug & Lettuce (kedja med brittisk mat och cocktails) Info: slugandlettuce.co.uk

●Yalla Yalla (libanesiskt), 12 Winsley Street och 1 Green’s Court

●Ma Petite Jamaica (jamaicanskt), 130–132 Curtain Road och 4–6 Iverness Street

●Kintan Japanese BBQ (japansk BBQ), 34–36 High Holborn och 21 Great Castle Street

●Bancone (italienskt), 39 William IV Street och 8–10 Lower James Street

Notting Hill Carnival

Londons festivaler är en direktingång till stadens mer lössläppta sida. Notting Hill Carnival i slutet av augusti har blivit en av Europas största gatufester, liknar en västindisk karneval och gjorde bejublad återkomst 2022 efter två års uppehåll. Gratis festivaler pågår dock hela året och Visit London har en lista på några av dem. Info: visitlondon.com

Leta efter vouchers

I Storbritannien spelar vouchers en helt annan roll än i Sverige. Tjogtals med sajter samlar dessa extraerbjudanden som oftast bara kräver kopie­randet av en kod när man bokar hotellrum, bord på restaurang, teaterbiljetter eller annat. Rabatten kan vara mellan 50 och 60 procent. En av de bättre sajterna är groupon.co.uk. Man hittar andra genom att googla ”best vouchers London”.

Passa på och upptäck några av Londons spännande barer eller varför inte nordvästra London som är väl värt att besöka.

Och vill du inte åka till London så hittar du våra andra resereportage här.