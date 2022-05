Res tillbaka i tiden och besök vikingarnas liv

1 Fotevikens museum

Vikingatiden varade från början av 800-talet till mitten av 1000-talet. En tid då vikingar från Norden upptäckte Amerika, handlade med stora delar av det nuvarande Ryssland och det ännu mer avlägsna Bysantinska riket. De slog sig fram och plundrade på bland annat de brittiska öarna och i Frankrike, och lämnade sina spår i alltifrån Konstantinopel och Sicilien till Grönland och Newfoundland i USA.

Bild 1 av 2 Att tillbringa en dag på Fotevikens museum är lite som en tusenårig tidsresa. Foto: Johan Öberg Bild 2 av 2 Sagoberättare utanför sitt vikingatält under Fotevikens marknadsvecka. Foto: Johan Öberg Bildspel

Vill man pröva på att leva vikingaliv är Fote­vikens museum, precis vid havet där Falsterbonäset skjuter ut i Öresund, en utmärkt plats. Fote­viken är ett försök att skapa en riktig vikingaby inramad av palissader. Och de många hundra lajvarna – eller reenactors som museet vill kalla dem – går verkligen in för att leva så tidstroget som det bara går. Som att bygga hus som vikingarna gjorde, laga mat över öppen eld, sova på träbritsar täckta av djurfällar, klä sig i kläder av lin och ull och – väldigt ofta – tillverka kläder, matprodukter, smycken och andra ting i vikingastil. Kolla på hemsidans kalendarium när du kan se hantverkare i arbete och delta själv. Vikingamarknaden äger rum 1–3 juli.

På Gunnes gård får besökare en inblick i vikingatidens vardagsliv. Foto: Johan Öberg

2 Gunnes gård

Att förstå hur vikingarna levde för tusen år sedan är inte alltid så lätt. Gunnes gård i Upplands Väsby norr om Stockholm är ett seriöst försök – och det som möter besökare är ett välorganiserat bondeliv. För även om vikingarna är kända för sina handelsresor och plundringståg var de flesta bönder på heltid – eller mellan sina resor.

Gården är byggd i verkliga vikingatrakter precis intill ett gravfält, men är en kopia av gården som grävdes ut inför ett motorvägsbygge i Upplands-Bro. Här lajvar forskare vikingaliv i tidstrogna kläder av lin och ull – ofta tillsammans med skolklasser. Mellan april och oktober är gården också öppen för vanliga besökare, som kan gå in i kökshuset där det ofta lagas mat, möta leriga grisar i en enkel inhägnad, se folk arbeta i vikingasmedjan och slå sig ner i boningshuset med sina bäddar längs väggarna där man nästan kan tro att det har sovit vikingar natten innan.

Många runstenar har någon gång flyttas – det gäller dock inte flyttblocket i skogen vid Edssjön, fyra kilometer från Gunnes gård. Här gick en viktig led, och de som passerade flyttblocket kunde se två stora runristningar där det bland annat berättas om Ragnvald som for till Konstantinopel och gick med i kejsarens garde.

Bild 1 av 2 Trots utgrävningar är det okänt vilka som ligger begravda i Gamla Uppsalas resliga gravhögar. Foto: Johan Öberg Bild 2 av 2 Ett besök på museet som finns i anslutning till gravhögarna i gamla Uppsala är ett måste om man är intresserad av vikingatiden. Här reds bland annat många myter ut. Foto: Johan Öberg Bildspel

3 Gamla Uppsala

Gamla Uppsala är tveklöst Sveriges mest kända vikingatida kultplats, omgiven av av myter och hopdiktade påståenden under de senaste tusen åren. De tre mäktiga gravhögarna, plus massor av mindre gravhögar, fascinerar och är värda ett besök oavsett årstid. Gamla Uppsala brukar pekas ut som platsen där vikingarna slutligen kristnades, vilket innebar slutet för vikinga-tiden. Innan dess såg de religiösa riterna helt annorlunda ut. Flera av gravhögarna öppnades redan på 1800-talet, och nyligen hittades spår efter en rituell väg. En intressant bild av kultplatsen ges på museet intill gravhögarna. Kyrkan vid gravhögarna var en av Upplands första och tidigare mycket större än i dag, men delar revs när biskopen flyttade till Uppsala. Missa inte den fina runstenen som murats in i kyrkväggen.

Kvarlevorna efter Kata (efternamn användes inte under vikingatiden) ligger numera under ett lock av glas. Foto: Johan Öberg

4 Kata gård

Så sent som 2005–2006 grävde Västergötlands museum ut en kulle intill Varnhems klosterkyrka och klosterruin och fann ruinen av en av Sveriges allra första kända stenkyrkor, en liten vikingatida gårdskyrka som troligen uppfördes runt 1040, vilket är cirka hundra år efter de äldsta kända kristna gravarna i Varnhem. Inne i kyrkan har man dessutom hittat spår efter en träkyrka från sent 900-tal. Det var i dessa trakter som kristendomen slog igenom först i det som nu är Sverige – drygt 100 år före kristnandet av Mälardalen. Ännu mer spännande blev det när man i kyrkan också hittade en orörd grav med kvarlevorna efter en namngiven kvinna – Kata. Att man vet hennes namn beror på att det i närheten fanns en gravsten med runor, som legat ovanpå kistan. Där står det ”Kättil gjorde denna sten efter Kata sin hustru, Torgils syster”. I dag kan man se ner på Katas kvarlevor då kistans stenlock ersatts av ett i glas. Arkeologerna tror att Kata var gårdens härskare och att hon avled i 35-årsåldern. Genom modern kriminalteknik har hennes utseende återskapats med skelettet som grund – en 160 centimeter lång, smärt kvinna där DNA-analys har visat att hon hade ljusbrunt hår och gråblå ögon. Vaxfiguren finns att se på länsmuseet i Skara.

Runsten med just det kors som många hundra år senare blev symbol för Täby kommun. Foto: Johan Öberg

5 Runriket

I Runriket runt Vallentunasjön i Täby och Vallentuna finns ett överflöd av vikingalämningar som en tusenårig väg och en unik tingsplats. Dessutom massor av imponerande runstenar. Man kan följa en välskyltad rutt till nio viktiga vikingaminnen som beskrivs på hemsidan – en tur på fyra mil som man kan göra på cykel, med bil eller med lokalbuss. På Täbys huvudbibliotek möter man vikingakvinnan Estrid Sigfastdotter, återskapad i vax. Hennes kvarlevor hittades vid Broby bro i Täby kyrkby. Hon var farmor till storbonden Jarlabanke, som lät resa många runstenar. I Täby kyrkby finns Jarlabankes bro, byggd över en våtmark. En tredjedel av vägen har restaurerats. Någon kilometer norrut ligger tingsplatsen Arkils tingstad inramad av runstenar.

Många av gårdarna i trakten bär ännu sina vikinganamn. Som Fällbro, där en mäktig trekantig runsten står kvar där den restes vid ett gravfält. I Risbyle på sjöns västsida finns rester efter en hamn och två stora runstenar – den ena med korset som har blivit Täbys kommunvapen.

Anders Hesselback är en av guiderna på Birka som får besökarna att känna historiens vingslag. Foto: Johan Öberg

6 Birka

Birka är förmodligen Sveriges mest kända vikingaminne. Den livliga handelsplatsen på en ö i Mälaren som under 200 år var vikingatidens viktigaste och som ibland kallas Sveriges första stad övergavs hastigt runt år 975, då den närliggande Sigtuna blivit ett betydande härskarsäte där bland annat landets första mynt slogs. En guidad tur med en av de skickliga arkeologerna gör besöket mycket mer spännande än om man bara går runt själv, eftersom inget som har grävts ut från vikingatiden är synligt i landskapet. Däremot finns ett fint litet museum med en bra utställning om den makalösa grav med en krigare som har visat sig vara en kvinna och en fin liten vikingaby inklusive en rad vikingabåtar. Byn är bebodd av lajvande vikingar sommartid.

Rökstenen i Östergötland är den som har allra längst runskrift. Foto: Johan Öberg

7 Sigurdsristningen, Rökstenen

Det finns runt 3 000 kända runstenar i Sverige, hälften finns i Uppland, men flera av de mest spännande står på annat håll. Som Sigurdsristningen i Sundbyholm i Sörmland – världens största runristning. Här bjuds actionfyllda bilder hämtade ur sagan om Sigurd Fafnesbane – med drakjakt, grillat drakhjärta och den brända tumme som gjorde att Sigurd förstod fåglarnas språk. Rökstenen vid Rök kyrka i Östergötland är med sina 760 tätt skrivna runor världens längsta kända runtext. Den ristades troligen i början av 800-talet och berättar en svårtolkad, dunkel historia om flera kungar och återger troligen delar av en vikingamytologi som sedan dess gått förlorad. Så sent som i december 2021 lanserades en helt ny teori, enligt vilken texten består av gåtor som fokuserar på ”kosmiska frågor och allmänmänskliga problem”.

Ett spektakulärt vikingatida rundspänne som hittats på Öland och som nu kan ses på Historiska museet i Stockholm. Foto: Johan Öberg

8 Historiska museet, Fornsalen, The Viking museum

Sedan Historiska museet i Stockholm invigde sin nya permanenta vikingautställning sommaren 2021 är museet ett måste för alla som fascineras av vikingatiden. Föremålen – allt från mäktiga svärd till lyxiga kvinnosmycken i rent guld – är helt makalösa, och äntligen har alla dessa fynd fått en inramning som de förtjänar med bra information och inspirerande berättelser om vikingaliv i modern stil. På den berömda Fornsalen på Gotlands Museum kan man se en del av de enorma mängder vikingaskatter som hittas på ön. Dessutom finns flera av Gotlands mest imponerande bildstenar på museet. Ett annat intressant museum är The Viking Museum/Vikingaliv i Stockholm, där arkeologer bjuder på en lärorik och rolig guidad tur genom utställningen.