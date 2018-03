Resor: Världen står i blom året runt

Man måste skilja på vilda och planterade växter. Körsbärsträden i Kungsträdgården i Stockholm tillhör ju de sistnämnda. De har inte anpassats historiskt till det svenska klimatet och de nordiska förutsättningarna, säger Kjell Bolmgren, växtekolog med fenologi som specialitet vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det innebär att han arbetar med årligt återkommande faser i naturen, och bland annat samlar in data om klassiska vårtecken som lövsprickning, fruktsättning och blomning.

Poängen med importerade växter, eller växter som är framodlade i växthus, är att de ska tillföra något som inte redan finns i den naturliga miljön. De kanske ska blomma vid en tidpunkt då den ursprungliga naturen inte bjuder på så mycket annan färgprakt.

– Så är det till exempel med de japanska körsbärsträden. Vi har ju vildväxande körsbärsträd i Sverige också, men de blommar senare än de importerade japanska. Vilda växter har anpassats så att de undviker blomning då det fortfarande finns stor risk för frostnätter. Därför blommar de helt enkelt inte lika tidigt på våren.

De japanska körsbärsträden blommar dessutom under en ytterst kort tid. Efter drygt en vecka är skådespelet över.

– Ja, och det kan tyckas osmart. Om man nu vill bli pollinerad så kan det framstå som korkat att vara tillgänglig under en så begränsad tid. Men de attraherar i stället med sin dominans – med mängden blommor. När det är en sådan massiv blomning får de ändå humlornas uppmärksamhet.

Personligen föredrar Kjell Bolmgren vild växtlighet, men kan absolut förstå tjusningen med en trädgård som är i full blom.

– Det är förstås attraktivt med så massiva blomningar, när allt händer på en gång. Ta körsbärsträden i Kungsträdgården i Stockholm, de är en återkommande upplevelse. Man kan lita på att de levererar, de är samma trogna livgivare varje år. Ett riktigt vårtecken. Jag kan absolut förstå dragningen i att uppleva en blomning, och att människor till och med reser till andra länder med en blomupplevelse i sikte. En synkron blomning, det vill säga när allt blommar samtidigt, är väldigt pampigt, säger han.

Intresset för den japanska körsbärsblomningen har ökat de senaste åren, och blomsterresorna österut har ökat i popularitet. Japanerna själva reser dock inte särskilt mycket under blomningen.

– Nej, de flesta stannar hemma. Blomningen är ju överallt. Men det är vanligt att man samlas under ett blommande träd och har en picknick. Man firar våren och livet, ungefär som vi firar valborg. Körsbärshögtiden kallas hanami, som betyder ”att beskåda blommor”, säger Denis Murselovic, japanolog och medarbetare på resebyrån Japanexperterna.





Här är spektakulära blomningar världen runt – året runt:

Ljust, ljust rosa blommar mandelträdet på Mallorca om våren. Foto: Shutterstock

1. Mallorcas mandelträd bjuder på blomsterprakt

Var: Över hela Mallorca.

När: Januari-februari.

Hur: Mandelträdsblomning på Mallorca är lika med att våren är på ingång. Då förvandlas Mallorca till ett enda stort blomhav av vita och ljusrosa mandelblommor. Det lär finnas över sju miljoner mandelträd på ön, och det är det vanligast förekommande trädet. Mandelträden har funnits länge på ön, bland annat planterades de på 900-talet av araberna. I slutet av 1800-talet drabbades dessutom Mallorca av vinpest, och många bönder tvingades lägga om sin odling och ersatte vinrankorna med mandelträd. Träden är en verklig syn, och många väljer att passa in sin resa till Mallorca så de kan uppleva blomningen.

Blommande körsbärsträd kantar Meguro-kanalen i Tokyo.

Var: Tokyo, Japan. När: Slutet av mars till början av april , tidpunkten varierar. Redan i slutet av januari börjar olika japanska medier att publicera blomningsrapporter, liknande väderprognoserna. Körsbärsblomningen är på blodigt allvar, och många vill försöka se till att vara lediga från jobbet under just dessa dagar. I Tokyo är genomsnittsdatumet den 26 mars. Hur: Körsbärsblomning är ett viktigt, japanskt vårtecken. Den intensiva blomningen betraktas som en påminnelse om livets bräcklighet. De delikata rosa körsbärsblommorna bjuder på en enorm prakt, men blommar bara under en kort tid, ungefär en vecka. När hela Tokyo färgas rosa samlas människor under blommorna, under de finaste träden kan det vara omöjligt att hitta en plats. I Midtown finns Sakura Sparkling Lounge, en tillfällig bar som serverar rosa champagne under den intensiva perioden. Det finns körsbärsträd över hela Japan, och träden blommar vid olika tidpunkter beroende på geografiskt läge så den som vill följa blomningen över hela landet får räkna med att vara på resande fot i fem-sex veckor.

Den holländska trädgården Keukenhof är en av världens främsta trädgårdsanläggningar. Foto: Shutterstock

3. Tulpanöverdåd på anrika Keukenhof

Var: Keukenhof, sydväst om Amsterdam, Nederländerna.

När: Slutet av mars till slutet av maj. I år är parken öppen från den 22 mars till den 13 maj.

Hur: Trädgården Keukenhof är en färgexplosion av tulpaner och andra blommor. För 69:e gången slår trädgården Keukenhof upp portarna den 22 mars. När den världsberömda trädgården stänger i mitten av maj har runt en miljon människor från hela världen varit här på besök. Frågan är om det i hela Europa finns ett lika säkert vårtecken som de holländska tulpanerna?

www.keukenhof.nl

En vårdag i Kungsträdgården med de japanska körsbärsträden i full blom. Foto: Shutterstock

4. Intensiv prakt i Kungsträdgården

Var: Kungsträdgården, Stockholm.

När: April.

Hur: Under några vårveckor varje år förvandlas stockholmska sociala medier till en rosa explosion, ”alla” fotar körsbärsträden i Kungsträdgården och vill visa upp dem för omvärlden. De 63 japanska träden planterades 1998, i samband med att ”Kungsan” fick en ansiktslyftning. Vanligtvis slår blommorna ut i mitten av april, sedan blommar de i tio dagar innan de rosa bladen seglar ner till marken. De rosa underverken är numera ett av huvudstadens säkraste vårtecken.

www.stockholm.se/KulturFritid/Kungstradgarden

Vallmon färgar i Antelope valley i Mojave rödorange, så kallad ”super bloom”. Foto: Shutterstock

Var: Mojaveöknen, södra Kalifornien, USA.

När: Senvintern och våren.

Hur: Den torra öknen exploderar i brandgula blommor. Amerikanerna kallar fenomenet ”super bloom”. En matta av vallmo breder ut sig över öknen. Mars är den vanliga blomningsmånaden, men omfattningen varierar kraftigt. Vallmo är Kaliforniens egen delstatsblomma.

6. Blomfestival i Central Park

Var: Central Park, Manhattan, New York.

När: April och maj.

Hur: Japan må vara berömt för sina körsbärsträd, men den som har sett körsbärsblomningen i New York känner kanske inte att det är nödvändigt att åka till Japan. I metropolens oas Central Park finns två olika sorters körsbärsträd: Yoshino och Kanzan. Kanzanträdet anser många vara det allra vackraste körsbärsträdet, med rejält med dubbla rosa blommor. Sakura Matsuri – New Yorks körsbärsträdsfestival – firar snart 40-årsjubileum. Festivalen är en hyllning till både våren och den japanska kulturen. Den hålls i Brooklyns botaniska trädgård 28–29 april.

www.bbg.org/visit/event/sakura_matsuri_2018

Sofiero slott och slottsträdgård med sina färgsprakande rhododendron. Foto: Sofiero

7. Kunglig rhododendron på Sofiero slott

Var: Sofiero slott, norr om Helsingborg.

När: Mitten av maj till mitten av juni.

Hur: När Gustaf VI Adolf och hans Margareta övertog Sofiero slott efter kung Oscar II var slottsträdgården koncentrerad till det närmaste området runt slottet. Margareta hade ett stort trädgårdsintresse och började arbetet med att anlägga en gedigen slottsträdgård. Särskilt utmärkande för Sofiero är rhododendronbuskarna. På vardera sidan om slottet löper två raviner i väst-östlig riktning – ett idealiskt klimat för rhododendron. Ravinen bjuder på lä, skugga och behaglig temperatur. Det var kung Gustaf VI Adolf som på 30-talet började samla på de färgsprakande buskarna – han planterade de flesta i den norra ravinen. I den södra ravinen växer yngre rhododendron, som planterades efter kungens död. Planteringsarbetet pågår fortfarande och så sent som våren 2005 fick Sofiero en helt ny rabatt i norra ravinen med unika plantor från Kina.

www.sofiero.se

Sissinghurst anlades på 1930-talet och är en av de mest omtalade parkerna i England. Foto: Shutterstock

8. Sissinghurst garden hela sommaren

Var: Sissinghurst Castle, Sissinghurst, Kent, sydöstra England.

När: Alla olika trädgårdsrum på Sissinghurst har sina egna höjdpunkter, men den mest kända – den vita trädgården – blommar vid midsommar. Det vita ljuset gör sig särskilt bra i morgonljuset.

Hur: En av de mest omtalade parkerna i England, med en alldeles ofantlig blomsterprakt. Parken anlades på 1930-talet av författarinnan Vita Sackville-West och hennes make Harold Nicolson. Vita hade sitt skrivrum i ett hörntorn och dit kan man gå upp och se hela den magiska trädgården ovanifrån. Paret lär ha haft ett stormigt äktenskap, men fann en gemensam nämnare – trädgården. Trädgården består av rum av olika karaktär. Det mest berömda rummet är den ”vita trädgården” som förstås består av vitblommiga växter.

www.nationaltrust.org.uk/sissinghurst-castle-garden

På Gardens of the Rose i St Albans kan man möta alltifrån en enkel stenros, till exklusiva, framodlade, sorter. Foto: Shutterstock

9. Rossällskapets trädgård i St Albans

Var: St Albans, Hertfordshire, England.

När: Juli.

Hur: Rosor är väl den mest romantiska växt som finns. Den intresserade kan bege sig till England sommartid, här finns en av världens främsta rosenträdgårdar: Gardens of the Rose, som drivs av The Royal National Rose Society. Inom föreningen finns en gedigen kunskap om hur rosor ska skötas och kultiveras. I trädgården växer tusentals rosor, både moderna och historiska – helt enkelt det mesta en rosenträdgård kan erbjuda. För tio år sedan genomgick trädgården en total renovering.

www.gardenvisit.com/gardens/gardens_of_the_rose

Sommartid är det långa köer för att få komma in i Claude Monets trädgård och titta på näckrosorna. Foto: Shutterstock

10. Näckrosorna i Monets trädgårdar

Var: Giverny, Vernon, nordväst om Paris.

När: Näckrosorna blommar i juli och augusti, trädgården är öppen från april till oktober.

Hur: Impressionisten Claude Monet flyttade till Giverny i slutet av 1800-talet, och blev kvar i 43 år. Här målade han flera av sina kända verk med näckrosor. Sommartid ringlar köerna oändliga för att få komma in i Monets trädgård och titta på de berömda näckrosorna. Dessa planterades av Monet själv som, förutom konstnärskapet, även var en hängiven trädgårdsmästare.

www.giverny-impression.com/visitor-information

Djuplila lavendelfält vid solnedgången i Provence. Foto: Shutterstock

11. Doftande lavendelfält i Provence

Var: Provence, södra Frankrike.

När: Slutet av juni till mitten av oktober. Färgen är som mest intensiv i juli.

Hur: Att se fälten runt byarna i Provence slå ut i doftande, lila lavendel är en upplevelse. För att kunna ta sig till de färgstarka fälten är det enklast att resa runt med egen bil. Många utgår från klostret Abbaye de Sénanque, som ligger öster om Avignon, och som omges av lavendelodlingar.