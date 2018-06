Shetland – rike mellan två hav

Nyvaken tittar jag ut genom det lilla hyttfönstret på färjan och anar land i dimman. En havssula och en tärna flyger förbi och det känns välkomnande. Klockan är sex på morgonen och vi har snart tillbringat tolv timmar på Shetlandsfärjan från den skotska hamnstaden Aberdeen.

Vi gör oss i ordning och går ut på däck för att se öarnas huvudort Lerwick närma sig.

Den lilla, grå stenstaden med sin hamn ligger skyddad i Bressay Sound, innanför ön Bressay som fungerar som en rejäl vågbrytare. Det lär vara en av Nordeuropas bästa ankarplatser och det visste redan vikingarna som ofta sökte lä här.

Utanför Bressay, skiljt av ett smalt sund, ligger den lilla fågelön Noss. Den är ett naturreservat som nu i början av juni har tusentals häckande fåglar på de branta klippväggarna.

Det är en lugn och rofylld stad vi möter, där Lerwicks Town Hall uppe på sin höjd spanar ut över hamnområdet. Dimman har lättat, luften är frisk och klar och solen visar sig en stund.

För att ta sig runt på de tre största öarna Mainland, Yell och Unst behöver man hyra bil för busstrafiken är nämligen minimal. Det är också bra att handla med sig ordentlig matsäck innan man lämnar Lerwick, för ute i byarna på landsbygden finns bara enstaka, små kooperativa affärer och det är även rätt ont om restauranger och kaféer.

Utsikt från North Staney Hill ner mot Lerwick, i bakgrunden ön Bressay. Foto: Eddie Granlund

Innan vi handlar tar vi en promenad längst klippstranden North Taing för att se om det ligger några sälar på klipporna. Mycket riktigt, där ligger ett helt gäng och ser nöjda och orädda ut. Deras gråspräckliga kroppar gör att de nästan blir ett med klipporna.

Lerwick ligger på östra sidan, ungefär i mitten av den långa huvudön Mainland och har omkring 7.000 invånare. I den äldre delen av staden ligger några av de gamla köpmansgårdarna och magasinen, Lodberries, ända nere vid vattnet. Så byggde man för att båtarna lättare skulle kunna lastas av och på.

Här är det lätt att hitta och man känner sig snabbt hemma bland trevliga butiker och kaféer, men staden är inget för turister som vill festa och ha ett spännande nattliv. Nej, hit söker man sig om man vill varva ner, andas ren luft och få närkontakt med naturen.

Blir man sugen på en bit mat innan man lämnar huvudorten kan det vara värt att besöka Hay’s Dock som ligger ovanpå Shetland Museum and Archives, med fin utsikt över hamnområdet, samt Da Steak house på Mounthooly Street i Lerwick. Fiskrätter på kummel, torsk eller lax rekommenderas och även rätter av kött, från lamm uppfödda i trakten.

Shetland Museum and Archives låter kanske lite tråkigt, om man inte gillar att gå på museer, men åh vad vi blev imponerade av det moderna, pedagogiskt upplagda museet, när vi gick dit en regnig dag. Vid sidan av museet ligger Mareel, en modern byggnad som har två biografer och även arrangerar olika musikevenemang. Med tanke på att vädret på Shetlandsöarna kan växla överraskande snabbt är det bra att ha några intressanta inomhusaktiviteter i bakfickan.

Den gamla delen av Lerwick, Lodberrie, är mestadels byggd av sten. Foto: Eddie Granlund

När vi kör ut ur Lerwick, stannar vi till vid en av öarnas främsta arkeologiska platser, Clickimin Broch. Det är en av de bäst bevarade brocherna och har ett renoverat vakttorn med ringverk. En broch är ett hus från järnåldern byggt så att det även kunde användas som försvarsanläggning.

Vi tar sedan den dubbelfiliga huvudleden vidare söderut till Jarlshof, som ligger vid stranden nära Sumburgh Airport. Det är en av Storbrittaniens mest intressanta arkeologiska platser och upptäcktes redan på tidigt 1900-tal. Vilda stormar förde då bort en hög jordbank, vilket gjorde att massiva stenbyggnationer kom i dagen. Sedan dess har arkeologer kunnat frilägga lager från sex tidsepoker, fyra tusen år gamla stenåldershyddor, en järnåldersbroch, hjulhus, samt en vikingaby och en medeltida lantgård.

Nu när vi redan råkar vara nere vid landsändan Sumburgh passar vi på att köra vidare mot sydspetsen av huvudön, till naturreservatet Sumburgh Head. Där, högt uppe, reser sig Shetlands första fyr, omgiven av branta klippor som dramatiskt stupar ner i havet. Utsikten är dramatisk och hela området sjuder av fågelliv från maj ända in i augusti. Här kan man bland annat se grisslor, måsfåglar, tordmule, havssula, stormfågel, skarv och så förstås mängder av gulliga lunnefåglar som lullar omkring vid sina bohål, bland rosa trift och grästuvor, alldeles vid kanten av branterna. Har man tur kan man även få se späckhuggare, vikvalar, delfiner och sälar nere bland vågorna.

Shetlandströja med traditionellt mönster från Fair Isle. Foto: Eddie Granlund

Vid klart väder skymtar också den avlägsna ön Fair Isle i söder långt borta vid horisonten. Ön är känd för sin fågelstation, det rika fågellivet och de stickade ylletröjorna med speciellt vackra lokala mönster. Senare när vi kör norrut mot byn South Scousburgh, njuter vi av det gröna, trädlösa, öppna landskapet med ängar, fält och kullar. Vägen är smal men i fint skick och med mötesfickor placerade på lagom avstånd.

Stugan ”Wildrig”, som vi hyr, är en trivsam, avskild utbyggnad av värdinnans moderna trävilla, smakfullt och praktiskt inredd med möbler från Ikea och sköna sängar, samt fräscht duschrum med golvvärme. På köksbordet välkomnas vi med en skål med färska ägg och värdinnans goda citronkaka. Bostaden ligger högt, en bit från vägen och har en egen liten trädgård. Utsikten är milsvid ut över havet och sluttande gräsmarker som sträcker sig ner mot sandstranden Spiggie Beach. Det är en härlig strand, men endast för tuffa badare, för vattnet är omkring tio grader året runt. En bit inåt land ligger sjön Loch of Spiggie, som är en av Shetlands bästa sjöar för ädelfiske. Sjön är också fågelreservat och på hösten samlas hundratals sångsvanar och grågäss här inför sin flytt.

Vi åker vidare längst den smala, kurviga vägen och svänger av till den lilla byn Bigton. Här har man en fin utsikt ut över den smala, vita sandrevel som förbinder St. Ninian’s Isle med Mainland. Vandringen runt den lilla ön uppe på platån tar ungefär tre timmar med fikapaus. Vi hinner vara med om både sol, vind, dimma och lite regn, innan vi kommer tillbaka till stigen ner till stranden.

Shetlänningar verkar även nu för tiden känna stor samhörighet med Skandinavien och framför allt då Norge.

Scalloway ligger på västra kusten en knapp mil från Lerwick. Det var tidigare Shetlands huvudort, innan Lerwick övertog rollen i början av 1700-talet. När man kör ner mot det lilla samhället har man en fin vy över den skyddade hamnen, bebyggelsen och den mäktiga slottsruinen Scalloway Castle. Slottet byggdes ”med blod och kvinnohår i bruket” av Earl Patric Stewart, en blodtörstig bondeplågare, i början av 1600-talet.

Öarna spelade på grund av sitt geografiska läge en roll i andra världskrigen och i hamnen finns ett minnesmärke som tillägnas de norska motståndsmän som med shetländskt stöd kämpade mot Tysklands ockupation av Norge. Hundratals norrmän flydde då över havet till Shetland och norska fiskebåtar gick i skytteltrafik över Nordsjön under krigsåren. Det kallades ”Shetland Bus” och de förde med sig vapen, sprängämnen, kurirer och sabotörer. Shetland har haft samröre med Norden ända sedan före medeltiden och kontakten med Norge var intensiv även sedan Shetland blev en del av det skotska riket 1468.

Shetlänningar verkar även nu för tiden känna stor samhörighet med Skandinavien och framför allt då Norge. Språket Norn som var besläktat med västnorska dialekter levde kvar på öarna ännu under 1800-talet.

Intresset för flydda tider, och inte minst vikingatiden, är stort i dag. Det märks bland annat på Up Helly Aa, en festival med vikingatema, som firas i Lerwick den sista tisdagen i januari varje år sedan 1889. Festen går tillbaka till en äldre nyårssed och firandet av ljusets återkomst.

Up Helly Aa. Under sång och tillrop kastas facklorna in i vikingaskeppet. Foto: Eddie Granlund

Det är en magisk upplevelse att vara med om Up Helly Aa-firandet. Vädret kan vara riktigt uselt, med starka vindar och ösregn, men det förstärker bara spänningen. En ny ”ledare”, en ”Guizer Jarl”, väljs varje år och de stiliga vikingadräkterna förnyas. Under hösten har frivilliga krafter byggt ett vikingaskepp som skall eldas upp under festkvällen. När mörkret faller har många utklädda personer anslutit till gruppen och bildar ett tusenmannatåg i raka led av fackelbärare. Gatlyktorna släcks och fackeltåget drar fram genom den mörka staden som en lysande orm. Gnistlopporna yr från de stora facklorna och eldskenet blänker i sköldar och yxor. Det stora skeppet dras med på en vagn och placeras så småningom mitt i stadens stora park, där eldormen ringlar sig runt båten och bildar ett eldhav. På kommando kastas sedan facklorna i skrovet och skeppet blir till en jättebrasa. Luften fylls av rop och man sjunger och håller tal. Regnet öser ner ibland, men det märker man knappt i den täta stämningen.

En heldagstur till landsdelen Eshaness är ett måste, så vi packar ner mat och dryck i ryggsäcken (och regnkläder, för säkerhets skull). Det blåser kraftigt när vi kommer upp till South head of Caldersgeo där fyren i vitt och gult tronar över ett kustlandskap med vassa branta klippformationer och mjuka gräsbevuxna kullar. Ett öronbedövande dån hörs från havet och det turkosa vattnet sprutar i kaskader när jättevågorna kastar sig mot klipporna. Man kan välja att stå kvar och suga i sig skådespelet eller också ger man sig iväg på en ganska lätt vandring på sex kilometer som till en början följer leden längst den vilda kusten, för att senare svänga in mot små sjöar, några övergivna stenhus och en raserad broch. På Shetland får man röra sig fritt bara man stänger grindar och inte går över odlad mark. Det fungerar ungefär som vår allemansrätt.

Skrattande springer vi ut i det kalla vattnet. Hon crawlar sedan snabbt i väg rakt ut mot horisonten tills hon bara syns som en gul prick.

En annan heldagsutflykt som man inte bör missa går till landsändan Fethaland. Det är en vandring där man kommer till ett gammalt, övergivet fiskeläge av vilket det numera bara återstår några husruiner i sten, som fint smälter in i den sköna havsmiljön.

Just i dag är vädret strålande och havet ligger lugnt, så det lockar till bad. Jag börjar lätta på vandringskläderna, men då dyker det upp en kvinna med ryggsäck. Hon smiter in i en ruin, och jag tänker att hon kanske är kissnödig, för i det öppna shetländska landskapet kan det ibland vara svårt att hitta undanskymda ställen. Strax därefter kommer hon dock ut iförd baddräkt och gul badmössa och bär på simfötter och simglasögon. Vi hälsar och jag säger avundsjukt ”åh, jag skulle också vilja bada, men har ingen baddräkt”. Hon svarar med ett leende ”du får låna en av mig, jag har två”.

Skrattande springer vi ut i det kalla vattnet. Hon crawlar sedan snabbt i väg rakt ut mot horisonten tills hon bara syns som en gul prick. Hur kan hon simma så länge i det tiogradiga vattnet, undrar jag och frågar henne när hon kommer tillbaka. ”Folk tycker att jag är galen”, säger hon, ”men jag bor i Lerwick och simmar året runt, ofta i våtdräkt”. Hon berättar också att en gång när hon simmade dök en späckhuggare upp bara några meter ifrån henne. Rädd hade hon simmat mot land men späckhuggaren hade bara vikt åt sidan och simmat i väg.

St. Ninian’s tombolo är ett måste för Shetlandsbesökaren, sandreveln förbinder Mainland med St. Ninian’s Isle. Foto: Eddie Granlund

Unst är den tredje största ön med Baltasound som största ort. Längst norrut ligger naturreservatet Hermaness med fyren Muckle Flugga som klamrar sig fast på en liten klippa ute i havet. Reservatet är stort, så det blir en heldagsutflykt, med en utmanande vandring upp till platån. Här gäller det att vara utrustad för det växlande vädret och i början av juni, då storlabbarna häckar över allt i området, är det bra att ta med gångstavar. De stora fåglarna gör ibland närgångna loopar för att inge respekt. Då kan det kännas det tryggt att sätta upp stavarna som skydd.