Sju hotell med konst i fokus

Vår Gård, Saltsjöbaden

Lisa Larsons sjöodjur ståtar vid ingången. Och i receptionen hälsas hotellgästerna välkomna av skulpturen ”Solglitter” av Carl Milles och en färgglad Olle Bærtling. Att konferenshotellet Vår Gård har en av Sveriges finaste samlingar av svensk 1900-talskonst är faktiskt lite otippat. Runt om i hotellet, där gästerna rör sig, hänger pampiga konstverk som man vanligtvis associerar till Nationalmuseum och Moderna museet.

Lisa Larsons ”Saltsjöbadsodjuret” hälsar välkommen i entrén på Vår Gård. Foto: Johan Wahlgren

Konstnärsgiganterna avlöser varandra. På väg till rummet passerar jag Sven X:et Erixson och Nils Dardel, och till och med en liten Marc Chagall, och före middagen bekantar jag mig med målaren Axel Törneman och keramikern Hertha Hillfon. Att promenera genom hotellet är att gå på konstrunda. Vissa gäster verkar vara här för konsten, andra är mer fokuserade på bastu och bar. För den konstintresserade är Vår Gård dock himmelriket, och det är just konsten som binder samman den äldre, ursprungliga byggnaden, Skärtofta, med de nyare.

Bild 1 av 2 Vår Gård är hotellet med skulpturer, akvareller, ­oljemålningar, broderier och konsthantverk. Foto: Johan Wahlgren Bild 2 av 2 Ornamentiken längs väggarna och runt fönstren i Villa Skärtofta varierar från barock till jugend. Foto: Johan Wahlgren Bildspel

Numera ingår ett hundratal verk i Vår Gårds konstsamling – alltfrån måleri och grafik till keramik och skulptur – som är en av de största privata samlingarna i Sverige. Här finns hela tolv målningar av Axel Törneman, en av de första, svenska expressionisterna. Det är den största Törnemansamlingen i världen. Isaac Grünewald är en annan favorit, kanske för att han bodde i närheten, i den så kallade Grünewaldvillan, ett stenkast från Vår Gård. På hotellet hänger inte mindre än sju Grünewald, och mest imponerande är nog ”Badande i Alassio”, sju oljor med människor i naturlig storlek, som fyller upp en hel vägg i den stora konferenssalen. När familjen Grünewald var på semester i den italienska badorten Alassio, gjorde Isaac skisser från stranden, och hustrun Sigrid och sonen Iván var modeller. Det är ett fascinerande konstverk, men det tilltalar inte alla. När några influencers skulle ha en foto­grafering på Vår Gård bad de personalen att täcka konstverket, de gillade inte de röriga badbilderna utan föredrog ett enhetligt rosa tyg.

Stig Lindbergs stora, väggfasta keramikverk ”Handeln genom tiderna” har heller inte alltid fått den uppskattning som den förtjänar. En tidigare anställd hade långtgående planer på att spackla över hela rasket. En hel, vit vägg ansågs passa bättre i konferensmiljön, och bjuda på ett ljusare intryck när gästerna skulle ta sig till matsalen.

Stig Lindbergs väggfasta keramikverk ”Handeln genom tiderna” som höll på att gå ett dystert öde till mötes. Foto: Johan Wahlgren

För över hundra år sedan uppförde familjerna Thiel och Wallenberg var sitt hus just här. Några decennier senare köptes marken av Kooperativa förbundet, och så småningom byggdes Vår Gård – en kursgård för kooperativets anställda. Delar av konstsamlingen hängde med vid köpet. KF har också genom åren investerat i en hel del tavlor och skulpturer. Då de ursprungliga husen uppfördes var praxis att avsätta en procent av byggnadskostnaden till utsmyckning och konst, och när Vår Gård byggdes höjde KF insatsen till fyra procent. Vad konstsamlingen är värd i dag vill personalen inte spekulera i, de pratar hellre om det estetiska värdet för hotellgästen.

En av fördelarna med hotellkonsten är att man kan titta på verken i lugn och ro, när som helst på dygnet. Men den som vill få bakgrunden, och uppleva konstsamlingen i sin helhet, gör bäst i att boka en guidad visning.

Bild 1 av 2 Skridskoprinsessan av Carl Milles. Foto: Johan Wahlgren Bild 2 av 2 Ett stenkast från Järn-Britas koja ligger Axmar brygga, med bästa sjöutsikten. Foto: Johan Wahlgren Bildspel

Järn-Britas koja, Axmar bruk

I Axmar bruk har man tagit det här med konsthotell ett steg längre. Här bor man bokstavligen i konstverket.

Under lövkronorna, i ett hörn av parken, tronar den vackra kojan. Den kan bäst beskrivas som en lekfull version av en eremitkoja, och har formen av en lövhög, vars löv är tillverkade av det material som har gjort platsen känd – järn. Konstverket är täckt av inte mindre än 800 löv, som vart och ett har böjts för att passa kojans runda form. Grenarna, kvistarna och löven som pryder kojan påminner om träden i närmiljön, men här finns också löv från mer exotiska träd, med koppling till de delar av världen som Axmar bruk genom historien har haft som handelspartners.

Ett stenkast från Järn-Britas koja ligger Axmar brygga, med bästa sjöutsikten. Foto: Johan Wahlgren

Det klassiska turistmålet Axmar vid Gävle­kusten har länge lockat besökare med sin väl­bevarade hytta, engelska park, och ett hamn­område med utmärkta restaurang Axmar brygga som den naturliga mötesplatsen. Men numera finns här alltså också ett originellt konstverk – där man kan bo. Här övernattar man från maj till september. Att ligga i kojan och titta upp mot himlen genom lövverket – som är tillverkat i rostrött cortenstål – är ett sant natur­äventyr. Under försommaren är upplevelsen lika med ljusa sommarnätter och blomster, senare under säsongen är det snarare kaminmys som gäller.

Bild 1 av 2 Åtta hundra löv pryder taket. Foto: Johan Wahlgren Bild 2 av 2 Inredningen är enkel med trasmattor och kamin. I Järn-Britas koja får naturen spela huvudrollen. Foto: Johan Wahlgren Bildspel

Inuti kojan skyddar en glasvägg mot vind och regn, och det känns som att man befinner sig inuti en trädkrona. Inne är ute, och ute är inne, och de konstgjorda löven och den riktiga naturen går in i varandra.

En koja är antagligen det mest urtida byggnadsverket, resonerade konstnärerna bakom kojan – Annika Oskarsson och Thomas Nordström. Kolarna, som arbetade med att tillverka träkol i kol­milorna, bodde i kojor i skogarna runt Axmar. En koja som konstverk blir därmed en viktig pusselbit till Axmars historia, menar konstnärsduon.

Syftet med Järn-Britas koja är alltså att binda samman historien med nutiden, och konstnärerna har också velat lyfta fram historiskt intressanta personer med koppling till Axmar bruk. I sängarnas ryggstöd finns därför namn med årtal inristade i träet.

Namnet på själva kojan då? Jo, där finns ännu en koppling till brukets historia. På 1700-talet drevs järnbruken i Axmar av Brita Behm, även kallad Järn-Brita, känd för sitt skarpa affärs­sinne. När ryssarna invaderade kusten 1721 brändes i stort sett hela bruket ner, men Brita Behm såg till att det byggdes upp igen. Självklart är kojan tillägnad just henne.

Kosta Boda Art Hotel, Kosta

Hotellet har inretts av Kosta Bodas formgivare och är en riktig hommage till svensk glaskonst. Glaset är den röda tråden i inredningen och följer med ända in i hotellets spa, där man kan simma i en glassmyckad pool och kika på en glasutställning – under vattnet.

Allt glas på hotellet är producerat i glashyttan, ett stenkast från hotellet. Och den som inte får nog av hotellets glas kan testa glasblåsning eller hänga med på en guidad tur i Kostas glasbruk.

Varje år uppstår Icehotel i ny skepnad – skapad av konstnärer från hela världen. Foto: Johan Wahlgren

Icehotel, Jukkasjärvi

Att checka in på Icehotel i Jukkasjärvi är en kylig konstupplevelse. Varje år uppstår hotellet i ny skepnad – handgjort av konstnärer från hela världen. Under en intensiv period i november och december byggs hotellet upp, ett arbete som kräver hela 30 000 kubikmeter is. Belysningen gör sitt för helheten, och i vissa rum också ljudet – av en fors, av fötter som går på snö, av norrsken som rör sig på himlen. En hotellupplevelse för alla sinnen.

”Dreaming in a dream” av Kestutis Musteikis och Vytautas Musteikis. Foto: Johan Wahlgren

Arken Hotel & Art Garden Spa, Göteborg

De konstintresserade ägarna har gett det populära spahotellet ett eget konstgalleri, Galleri Arken. Här invigs en ny utställning var sjätte vecka, och etablerade konstprofiler blandas med oprövade kort. Genom åren har konstnärer som Sofie Bergman, Tord Lager, Christin Björk, Patrik Gunnar Helin, Beatrice Larsson och Boel Kicki Gillgren ställt ut på Arken.

Hotel Tylösand, Halmstad

Hotel Tylösand rymmer Sveriges största konstgalleri – Tres hombres art. Här finns några av världens mest intressanta fotografer representerade på den 23 000 kvadratmeter stora ytan. Porträtt på den ena världsartisten efter den andra, signerade fotografer som Anton Corbijn, Mary McCartney, Albert Watson och Mick Rock, pryder väggarna. Förutom foto visas även måleri, skulptur och grafik. Konsthäften finns att hämta i receptionen där man också kan boka en guidad visning.

Skara Konsthotell, Skara

I lobbyn hälsar Jenny Nyström och Agda Österberg välkommen, och middagen intas tillsammans med Peter Dahl och Bruno Liljefors. Här finns också hela 15 tavlor av Anders Zorn. Men merparten av konsten ryms i konsthallen i anslutning till hotellet. Den som vill gå på en guidad visning bör boka i förväg.

Här hittar du våra andra resereportage.

Missa inte resereportagen ”Konstäventyr bland skulpturer i vinterland” och ”Fem härliga boenden i Sverige att längta till”.