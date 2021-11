Sju sköna och lyxiga resmål för livsnjutare

1 Ellery Beach House

Ellery Beach House hittar man längst ut på Elfviks udde på Lidingö utanför Stockholm. ­Ellery ingår i ESS Group som även driver hotellet Steam som fått svenskarna att styra kosan mot Västerås, och som dessutom äger omtalade hotell som Pigalle i Göteborg, MJ’s i Malmö, Ystad Saltsjöbad, Falkenberg Strandbad och Marienlyst i Danmark.

Bild 1 av 2 Ellery Beach House ligger längst ut på Elfviks udde på Lidingö. Foto: Anna Wahlgren Bild 2 av 2 Art deco möter sextiotal i inredningsstilen på Ellery Beach House. Foto: Anna Wahlgren Bildspel

Inredningsmässigt är Ellery en lekfull och färgglad historia. Art déco möter sextiotal. Det är sammetssoffor, dämpad belysning, tänd brasa, flipperspel och uppsluppen stämning.

Halva loungen på Ellery är beläget utomhus, här står de gigantiska dagbäddarna på rad, parasollerna är svartvita och utsikten över Östersjön och båtarna är strålande. Coco Beach Club (med en åldersgräns på 18 år) är öppet året om och oavsett årstid kan man hänga i de tre utomhuspoolerna, bastun och solsängarna. Det är svårt att tröttna på att ligga i den tempererade poolen, som mäter närmare 40 grader.

Middagen serveras i restaurangen Palmer. Här äter man också frukost. Frukostbuffén är ambitiös och sticker ut från de traditionella hotell­frukostarna. Här hittar man godsaker som shakshuka, ingefärshottar och olika varianter på chiapudding.

2 Grythyttans gästgivaregård

Mitt i skogen i Bergslagen hittar man Sveriges största samlade kunskap om mat och vin. Det beror delvis på gästgivargården, men också på att landets viktigaste universitetsutbildning i måltidskunskap finns just här.

Grythyttans gastronomiska historia tog sin början 1641. Det var drottning Kristina som krävde att det skulle anläggas gästgivargårdar med sju mils mellanrum utmed landsvägen. Grythyttans gästgivaregård blev en av dem. Sedan sju år tillbaka drivs gästgivargården av makarna Spendrup. De har plöjt ner en ansenlig summa i renoveringar, framför allt har de 54 individuellt ­inredda rummen fått en ansiktslyftning. Man har dammsugit loppisar, vintagemarknader och auktioner och köpt gamla antika möbler från olika epoker.

Grunden i Grythyttans kokkonst är egentligen det franska köket, både vad gäller matlagningstekniker och hur ingredienserna kombineras. I en fyrarättersmiddag på Grythyttan ingår alltid ost, och gästgivargårdens signaturost stavas Bredsjö Blå, som tillverkas i närliggande Bredsjö av egen fårmjölk med roquefortemögel. Till osten dricker man Grythyttans eget hjortronvin.

På Grythyttan finns en av Sveriges mest spännande vinkällare och här kan man boka en guidad tur. Miljön är stämningsfull med levande ljus, vinflaskor bakom järngaller, och väggar och tak i gediget grythytteskiffer. Det är de franska vinerna som dominerar.

Bild 1 av 3 Grythyttans gästgivaregård i Bergslagen har också landets universitetsutbildning i måltidskunskap. Foto: Johan Wahlgren Bild 2 av 3 Maten som serveras på Grythyttan baseras på det franska köket. Foto: Johan Wahlgren Bild 3 av 3 Grythyttans vinkällare domineras av franska viner. Passa på och gå en guidad tur i vinkällaren. Foto: Johan Wahlgren Bildspel

3 Icehotel

Att checka in på Icehotel i Jukkasjärvi är ett kyligt – men ack så vackert – vinteräventyr. Här – 20 mil norr om Polcirkeln, i norrskenets eller midnattssolens magiska land – ligger världens första och största hotell helt byggt av snö och is.

Icehotel räknas som en av Sveriges viktigaste konstinstitutioner och är – förutom ett ishotell – också landets mest unika konsthall. Under en intensiv period i november och december byggs den vinteröppna delen av hotellet upp. Varje år uppstår det i ny skepnad – handgjort av ett fyrtiotal konstnärer från hela världen. Tjugo rum är vanliga isrum, sedan finns det ungefär lika många konstsviter, alla specialdesignade och handskulpterade av olika konstnärer. Belysningen gör sitt för helheten, och i vissa rum också ljudet – av en fors, av fötter som går på snö, av norrsken som rör sig på himlen. Isen från Torneälven dyker upp överallt på Icehotel. Här serveras en fyrarätters ismeny med inspiration från Tornedalen. I den ingår Kalixlöjrom, röding, gravad älg, renfilé och åkerbär – samtliga rätter serveras på is. I isbaren smuttar gäster på drinkar i isglas och tittar ut över ett blankt dansgolv – av is.

Varje år uppstår Icehotel i en ny skepnad, skapat av ett 40-tal konstnärer. Foto: Shutterstock

4 Katrinelund gästgiveri & sjökrog

Vill du uppleva fine dining vid Hjälmaren är Katrinelund gästgiveri & sjökrog, två mil öster om Örebro, en bra plats. Sjökrogen, med à la carte-meny, håller öppet mellan maj och september. Gästgiveriet har däremot öppet året runt. Det är en nyskapande fine dining-restaurang där det serveras en sexrätters avsmakningsmeny. De sex rätterna blir tio med alla mellanrätter, alla presenterade med en liten historia. Svamp och örter från personalens egna skogspromenader, kött och ostar från traktens bönder och grönsaker från odlaren Arne i grannbyn Odensbacken – det är lokalt som gäller på Katrinelund.

Att bada vedeldad bastu och doppa sig i Hjälmaren är kanske helgens höjdpunkt. Man bör också passa på att hänga lite i anläggningens nybyggda spa. Här finns både 25-metersbassäng och jacuzzi.

Katrinelund har mysiga bibliotek med soffor och persiska mattor, där man gärna drar sig tillbaka med det afternoon tea som inleder vistelsen. Också frukosten håller hög klass. Det är en ganska begränsad buffé, men med godsaker som nygräddade våfflor, prinskorv från granngården samt traktens äppeljuice.

Vackra Hjälmaren är förstås också ett dragplåster på Katrinelund. Foto: Cecilia Odlind

5 Villa Anna

Villa Anna, boutiquehotellet med gastro­profil, är en riktig Uppsalainstitution. Det är en av Uppsalas få fine dining-restauranger, men hit går Uppsalaborna också för att dricka afternoon tea eller bara ta en efterjobbetöl i baren. Villa Anna är dock mer än en restaurang, här finns också elva vackert inredda rum, och den som stannar över natten kommer att vakna till domkyrkans kyrkklockor. Villa Annas närmaste grannar är domkyrkan och Gustavianum.

Här är hemtrevligt och genomtänkt på samma gång. Konstverk fyller väggarna och skulpturer är utplacerade i huset – flera är signerade Uppsala­konstnärer. Lobbyn är mysigt möblerad med Mats Theselius skinnfåtöljer, sammets­soffor, vaser från Svenskt Tenn och i mitten tronar marmorbaren omgiven av lindblomsgröna stolar. Här vill man slå sig ner med en bok och ett glas vin och sitta – länge. Restaurangen präglas också av det nordiska och naturliga. Porslinet är ett konstverk i sig, handgjorda av Uppsalakonstnären Pia Ulfendahl. Det hembakade surdegsbrödet serveras i formen som det gräddades i, och smöret är förstås hemkärnat. Efter middagen vill man ut på sightseeing, och det historiska Uppsala väntar runt husknuten.

Bild 1 av 2 Slå dig ner i sofforna och studera barmenyn på Villa Anna. Foto: Anna Wahlgren Bild 2 av 2 Boutiquehotellet Villa Anna i Uppsala har en fine diningrestaurang där inredningen präglas av det nordiska och naturliga. Porslinet är handgjort av Pia Ulfendahl. kiPia Ulfendahl. Foto: Anna Wahlgren Bildspel

6 Sund Nergården

På en gård i Sörmland har paret Johan och Niklas Asknergård skapat sitt eget paradis. Här finns sju personligt inredda rum, alla med direkt ingång från trädgården. Sund Nergården var dessutom tidiga med glamping, det vill säga camping i lyxförpacknig. Här sover man i ett tält, men på en säng bäddad med sänglinne av ekologisk satin.

Sund Nergården har höga ambitioner, men är för den skull inte snobbigt. Mottagandet är varmt, stämningen personlig, det känns nästan som att hälsa på i någons hem. Från det stora trädäcket har man en strålande utsikt över sjön Sillen. I trädgården finns ett varmt utomhusbad och sommartid en uppvärmd swimmingpool.

Maten håller hög klass – det är värt att åka hit bara för krogens brödkorg som serveras före middagen. Vinerna kommer från småskaliga familje­ägda producenter över hela världen. Nere vid sjön ligger den vedeldade bastuflotten som kan nyttjas året runt. Bastubadaren får en korg med vedklabbar och tändstickor och får själv hålla i proceduren.

Bild 1 av 2 Läckert tillagad gös på menyn. Foto: Johan Wahlgren Bild 2 av 2 Ät gott och bada i sjön Sillen på Sund Nergården Foto: Johan Wahlgren Bildspel

7 Elisefarm

I Höörs kommun i Skåne hittar man Elisefarm Golf Club vars golfbana rankats bland topp tio i Sverige av tidningen Golf Digest. Den gamla ladan – numera renoverad – fungerar som Elisefarms huvudbyggnad. Här ligger receptionen, restaurangen och spaanläggningen. Vid den öppna spisen vilar gårdshundarna – två fina jakt-labradorer. De registrerar att en gäst kliver in genom dörren, men är för väluppfostrade för att göra något annat än att lugnt dåsa vidare.

Elisefarm stod färdigt 1845 och var från början en utgård till Bosjökloster slott. År 2005 invigdes Elisefarm Golf Club och i dag fungerar anläggningen också som ett hotell med restaurang och spa.

Klockan 19 serveras middagen. Elise­farms matfilosofi är ”modern mormors­mat med smaker som man känner igen och minns”. Många av restaurangens råvaror kommer från närområdet. Också frukosten är värd lite uppmärksamhet. Här finns nybakat bröd, gul äggröra tillverkad på ägg från trakten, nyrostad granola, färsk frukt, smoothie och lokala ostar och korvar.