Skön mix i Las Palmas heta kvarter

Vi vaknar i vår hyrda lägenhet ett snäpp in från stranden. Under natten har bruset från havets vågor letat sig in genom fönstret tillsammans med spridda skratt från barerna intill. Ändå känns det inte påträngande eller stökigt, utan mer som att vi flyttat in i ett levande kvarter, där de ­boende ofta och gärna ses på något av de många kaféerna och på barerna. Området Guanarteme ligger intill södra delen av stadsstranden Playa Las Canteras och har fått namn från huvud­gatan som skär igenom området, Calle Fernando ­Guanarteme.

Morgonen börjar på bästa sätt med klarblå himmel och lätt havsbris. Vi promenerar de få metrarna ner till strandpromenaden för frukost. Det är lågvatten, så vi tar kaffet i handen för en sväng på stranden. En och annan joggare studsar förbi i strandbrynet och långt borta syns berget Teide på Teneriffa. Vi går mot den delen av Playa Las Canteras som heter La Cícer. Just här finns till skillnad från resten av den långa stranden inget skyddande rev utanför, vilket ger Atlantens vågor fritt svall in mot sanden. Med andra ord ett perfekt surfställe. Några är redan ute på vågorna och från de intilliggande surfskolorna droppar förmiddagens elever ner, bärande på sina nybörjarbrädor.

Peña la Viejas hemgjorda glass är bäst på ön. Kokosglassen är en favorit tillsammans med belgisk choklad. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Efter att vi har spanat ett tag på alla vattenkonster kommer värmen så sakta och det är dags för svalka. Insidan kyls allra bäst på Gran Canarias bästa glasshak, Peña la Vieja. Kokosglassen är en favorit tillsammans med belgisk choklad. Självklart måste utsidan också svalkas och vi hoppar i havet direkt nedanför glasskaféet.

Precis som resten av Guanarteme befolkas den här delen av stranden av en behaglig mix av lokala och turister, varav många surfare och unga familjer. Vi varvar strandhäng med en lång simtur. Stranden är utmärkt att simma längs med vilket ger både motion men efter hand också en hel del hunger.

Bläckfisken är pinfärskt mjuk med vitlök på toppen och gudomligt god.

Galicisk bläckfisk på Restaurante Ons. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Det kryllar av bra restauranger ett par minuter in från strandpromenaden och flera av matställena vi gärna återkommer till ligger på krog­gatan Calle Joaquin Costa. Här ligger Allende, en av favoritrestaurangerna, som har tre filialer i Las Palmas. Gatan är dock bäst på kvällarna så vi testar ett nytt ställe som flera av våra lokala bekanta pratat om. Restaurante Ons ligger en halvtrappa ner på ett hörn vid gulliga parken och urbana odlingsområdet Parque Pino Apolinario. Linnedukarna är välpressade, personalen är välkomnande och trots att det bara är ett kvarter från stranden lyser turisterna med sin frånvaro. Men det är nästan fullt av spanska familjer och vänner som ses på helgens sena långlunch. Restaurangen är galicisk och lockar med både kött- och fiskrätter. Vi provar husets kroketter och bläckfisk på galiciskt tema. Kroketterna är en utmärkt kombination av milt luftigt innandöme och frasigt yttre. Vi är fortfarande så där lagom hungriga när bläckfisken kommer in. Den är pinfärskt mjuk med vitlök på toppen och gudomligt god. Vi äter varje uns av rätten och fångar med nybakat bröd upp de sista dropparna. På lokalt vis sitter vi sedan länge vid bordet och hinner med både efterrätt och kaffe innan det är dags för siesta på rummet.

Ett par minuters promenad in från strandpromenaden ligger Calle Joaquin Costa med många bra restauranger. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Utvilade kliver vi upp igen när solen sakta är på väg ner och ger oss ut till strandpromenaden och havet. Vi får sista bordet på La Bikina, som erbjuder en modern burgar- och tacomeny. Här sitter vi ofta vid solnedgången för att fånga de sista strålarna och se solen gå ner bakom bergen. Ibland är det fullt här, då brukar vi gå vidare till Toma Pan y Moja, ett litet snäpp norrut för tapas och ett glas rött. Annars är det svårt att hitta bra ställen på den i övrigt fina strandpromenaden. De flesta restaurangerna är superturistiga men de här två går vi gärna till.

Kvällstid byter Guanarteme skepnad. Flera ställen som under dagen varit tillbommade rullar upp sina jalusier och avslöjar rökiga små källar­hak, snygga barer, tapasrestauranger och en mängd olika kaféer. Plazoleta de Farray är lite av ett centrum och här trivs både lokala och turister på uteserveringarna. Mopederna knattrar förbi, ett par palmer rasslar i vinden och sorlet ökar efter hand som mörkret faller. Varje fredagskväll spelar ett band på torget och det händer att det blir både dans och en och annan sing-along. Senare på kvällen öppnar cocktailbaren El Mono Malvado vilket rakt översatt betyder ”den elaka apan”. Här trängs tiki-glasen på hyllorna och inredningen är mysig och rödtonad. Baren har varit i gång sedan 2015 och drivs av en italienare från Venedig och är helt inriktad på avancerade cocktails. För att verkligen testa nivån i baren ber vi om något utanför listan som bartendern själv får blanda. Tre olika glas som både är snygga och roligt utformade anländer så småningom efter ett koncentrerat skakande, droppande och vispande. Den persikodoftande gindrink vi provar är perfekt avvägd mellan sötma och friskhet, med ett stänk av blodapelsin medan piña colada-varianten är fylligt krämig och inte för söt. Ett utmärkt sista vattenhål innan läggdags!

Poema del Mar akvarium är en av Las Palmas senaste och mest populära sevärdheter, kul för både stor och liten. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Nästa dag bjuder på lätta moln och mätta på sol och strand från gårdagen beslutar vi att besöka det nya akvariet, Poema del Mar. Akvariet öppnade 2017 och är en av Las Palmas senaste och mest populära sevärdheter. Om du vill kunna njuta i lugn och ro är det därför en bra idé att komma redan vid öppning. Vi promenerar de tjugo minuterna bort till området Santa Catalina där akvariet ligger. Treåringen skuttar exalterat in mellan konstgjort uppbyggda klippformationer i den jättehall som utgör akvariets första del. Den är skapad i flera nivåer för att likna ett ­riktigt landskap och det är mysigt att gå runt ­mellan träd och fågelkvitter. Det blir tvärstopp vid en krokodil som ligger halvt nedsänkt i vattnet. ­Genom glasrutan ser vi hela dess vackert mönstrade utsträckta kropp. Här sitter vi länge för att se om den kanske rör sig, men den ligger verkligen blick stilla. Andra halvan av Poema del ­Mar består av ett antal större och mindre vatten­tankar, tjusigt och modernt utformade med tunnlar och runda former. Här simmar fiskar från hav, sjö och flod. En av de mer annorlunda tankarna är den med skaldjur. Vackert belyst rör sig humrar och krabbor med sina delikat formade tentakler runt och på varandra.

Uteserveringen ligger precis ovanför surfstranden och har en skönt avslappnad känsla.

En fika på kaféet vid den största havstanken avrundar besöket. Kaffet är utmärkt och utsikten mot tanken är behagligt avkopplande. Får man inte nog av museer efter akvariet ligger Las Palmas vetenskapsmuseum Museo Elder de la Ciencia y la Tecnologia bara ett par minuters promenad från akvariet vid Santa Catalina-torget. Det känns bäst igen på det flygplansutsnitt som sticker ut från sidan av byggnaden. Därinne avhandlas både rymden, diverse djurarter och ett flertal vetenskaper. Trots sin litenhet är det välgjort och underhållande, framför allt för barn.

På Playa Las Canteras södra del, La Cícer, syns småbarnsfamiljer, surfare och kontorsarbetare på väg hem. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Under eftermiddagen lyser solen åter och vi promenerar tillbaka mot La Cícer, den södra delen av Playa Las Canteras. När skuggorna blir långa och ljuset mjukt är det som mest liv och rörelse här. Solen är inte längre så stark och folklivet består av både surfare, småbarnsfamiljer, kontorsarbetande på hemväg och en och annan elegant paljettbeströdd äldre dam. Ibland tar vi picknick med ner på stranden men i dag provar vi lokalt hantverksöl med smak av mango på The Block. Uteserveringen ligger precis ovanför surfstranden och har en skönt avslappnad känsla. En tallrik nachos kommer också in på bordet, perfekt till den friska ölen.

The Block Café. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Sista turen för kvällen blir en sväng bort mot moderna konserthuset Auditorio Alfredo Kraus som med sin fyrtornsliknande silhuett tronar precis i slutet av stranden. Framför byggnaden, vänd mot havet, finns också den berömde tenoren som gett namn åt konserthuset. Han är här avbildad i form av en gigantisk staty spanandes ut över Atlanten. Så avslutar vi också kvällen medan mörket faller, blickandes ut över de oändligt återkommande vågorna.

12 tips. Klassiska tapas, liveband och fina fiskar

1. Skönaste delen av stranden

Playa las Canteras

Den långa stranden byter karaktär beroende på var man befinner sig. Vår favoritdel för bad ligger nära både glass och god mat.

Sträckan mellan Calle Olof Palme och Calle Kant.

Bästa delen av stranden med närhet till både bad och glass hittar man mellan Calle Kant och Calle Olof Palme. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

2. Njut av gastronomi i toppklass

Restaurante Ons

Hit kommer vi gärna på helgens långlunch, utmärkt gastronomi med rötter i det galiciska köket.

Calle Portugal 13.

www.facebook.com/restauranteons

3. Ät goda tacos i solnedgången

La Bikina Cantina

Här bjuds både god mat av mexikanskt slag och fina burgare, tillsammans med finöl och cocktails.

Paseo las Canteras 63.

www.facebook.com/labikinacantina

4. Surfa eller spana på surfare

La Cícer och Oceanside

Oavsett om du vill surfa eller bara spana på surf, ska du rikta in dig på den södra delen av stranden, den som kallas La Cícer. Surfskolor finns det massor av, både för den som vill ta lektion eller bara hyra bräda.

Oceanside Surf Camp and Surf School

Calle Numancia 47.

www.oceansidegrancanaria.com

Goda snacks på The Block Café. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

5. Ta en sundowner

The Block Café

Det här sköna haket bjuder på både havs­utsikt, snygg publik och väl vald öl eller cocktails. Perfekt för en sundowner och lättare snacks.

Calle Lepanto 1.

6. Besök undervattensvärlden

Poema del Mar

Det modernt utformade akvariet är kul för alla, perfekt en mulen dag.

Muelle del Sanapú 22

www.poema-del-mar.com

En del av Poema del Mar akvarium består av vattentankar utformade med tunnlar. Här simmar fiskar från hav, sjö och flod. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

7. Vimla på lokala kroggatan

Calle Joaquin Costa och Allende

Kvällstid är det full rulle med drinkbord längs hela den här lilla gatan. Här göms också ett flertal bra restauranger som är öppna både för lunch och middag. Allende är ett av våra favoritställen.

Calle Isla de Cuba 42.

www.allenderestauracion.com/­locales/allende-puerto

8. Njut av bästa glassen

Heladeria Peña la Vieja

Det här klassiska lilla glasshaket står sig än, hit går vi ofta för en strut.

Paseo las Canteras 48.

9. Prova cocktails i toppklass

El Mono Malvado

Utmärkta cocktails av alla sorter, ägarens special är en romdrink med bland annat kaffebönor.

Plazoleta de Farray 2.

Strandpromenaden inbjuder till motion. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

10. Träna på stranden

Strandpromenaden är nästan tre kilometer lång, bred och bilfri. Utmärkt för en springtur eller en rejäl promenad. Allra längst söderut förbi konserthuset Alfredo Kraus göms ett gratis utegym vid en palmklunga.

Playa Las Canteras och Litoral El Rincón Park.

11. Ät klassiska tapas och drick lokalt vin

Tasca Galileo

När suget efter spanska tapas och ett väl valt rödvin faller på är Tasca Galileo ett utmärkt val. Hit går många lokala, kommer du på en helg så boka bord före.

Calle Galileo 13.

12. Lyssna på liveband ute på torget

Nästan varje fredagskväll är det ­livemusik på det gulliga och livliga torget.

Plazoleta de Farray.

Resfakta. Las Palmas Resa hit med tåg: Tåg Stockholm–Cadiz, cirka sex byten. Färja från Cadiz till Gran Canaria cirka 40 timmar. Resa hit med flyg: Det finns mängder med charter från Stockholm. Restid från ­Stockholm cirka sex ­timmar. Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm–Gran Canaria cirka 1.411 kg per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. (För beräkningsmetod se www.klimatsmartsemester.se) Bästa tiden: Fungerar fint året om. Lite större risk för moln och regn november–februari. Tidsskillnad: –1 timme. Språk: Spanska. Engelska fungerar på relativt många ställen. Valuta: Euro. Prisnivå: Billigare än Sverige. Ta dig runt: Det går lokalbuss till en hel del platser, annars hyrbil. Här finns bussinfo: www.guaguas.com och www.guaguas­global.com Bra att veta: Det bor cirka 380.000 ­personer i Las Palmas. Läs mer: www.grancanaria.com samt guideboken ”Mitt Gran Canaria”, skriven av artikelförfattarna Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén. Böcker: Mari Jungstedts kriminalserie Gran Canaria. Visa mer

