Skön pilgrimsvandring vid Hornborgasjön

Redan på 1100-talet vandrade pilgrimer förbi Sankt Olofs kyrka i Falköping och kloster­kyrkan i Varnhem. De vallfärdade vidare till Nidarosdomen i Trondheim för att få syndernas förlåtelse och rena sina sinnen.

Vi följer i deras fotspår och startar vår inre resa vid Sankt Olofs kyrka i Falköping. Ett par kilometer senare är vi uppe på platåberget Mösseberg. Här omfamnas vi av öppna vyer, fågelsång, grönska. Ett lugn inträder.

Steg för steg skärps sinnena. Vi noterar detaljer. Längs stigen blommar vitsippor under gamla hasselsnår, ek och bok. Någon enstaka vätteros. Ett nykläckt fågelägg ligger på en mjuk bädd av gräs och mossa.

Ruiner efter nunneklostret i Gudhem. Systrarna levde i kyskhet och fattigdom. Foto: Kerstin Krafft

Efter en granskog går en ridå upp och avtäcker böljande gröna kullar med maskrosor, tusenskönor och förgätmigej. Kulturlandskapet runt oss präglas av betesmark, mossklädda stenmurar, stenrösen och gammal odlingsmark. Vi går på platåberget med allt öppnare vyer tills vi måste hejda oss. Framför oss står några vindpinade bänkar i en halvcirkel och ett enkelt träkors. I blickfånget har vi den lantliga nejden, Hornborgasjön och Gudhems kyrka.

Efter en nedstigning kommer vi den lantliga omgivningen nära och går förbi ett pärlband av gårdar. Framme vid Gudhems vita kyrka beträder vi kulturhistoriska marker. Här finns drottning Katarina Sunesdotters sista vilorum och spår efter ett nunnekloster som grundades 1160. Systrarna levde i kyskhet och fattigdom. Av klostret återstår ruiner efter altare, valvbågar och en luftig öppning upp mot himlen.

På väg mot Gudhems vita kyrka och drottning Katarina Sunesdotters sista vilorum. Foto: Kerstin Krafft

I Gudhem kan man stanna över natten och smälta intrycken på Gästhemmet. Men vi fortsätter på en grusväg med gårdar som fortfarande idkar aktivt jordbruk. Efter en kontemplativ sträcka med skog och jordbrukslandskap utmed vägen gör sig historien ännu en gång påmind. Vid fornminnesområdet Ekornavallen finns olika typer av forngravar, några ända sedan stenåldern. Vid det laget är vi hungriga och trötta pilgrimer. Lägligt nog ligger Löfwings ateljé och krog, som även har bed and breakfast, blott ett par kilometer bort.

Maten vi serverar här ska vara lagad från grunden och så långt som möjligt lokalproducerad.

Väl framme skäms vi bort med fisksoppa, gös från Vänern och till kaffet vankas ”citronkyssar”, biskvier med citronsmak. Allting smakar utsökt. I köket rår Linda Löfwing, som också kommer ut med maten.

– Maten vi serverar här ska vara lagad från grunden och så långt som möjligt lokalproducerad. Det ska vara rustikt, rejält och personligt, berättar hon.

Konstnären Göran Löfwing inspireras av och målar landskapet och djuren runt Hornborgasjön. Foto: Kerstin Krafft

Med mat i magen gör vi en konstrunda bland Göran Löfwings målningar och skulpturer. Både inne i utställningshallen och ute i konstparken.

Efter frukosten nästa dag är det dags att bege sig ut på pilgrimsfärd igen. Jordbrukslandskap och gårdar passerar vår väg i några kilometer tills vi så småningom kommer in i en sagovärld. Här på Vässtorpsåsen vandrar vi mellan getryggåsar och dödisgropar från istiden med hundratals blommande körsbärsträd i det småkulliga landskapet alldeles nära Hornborgasjön.

Det är ett paradis för rastande och häckande våtmarksfåglar. Här finns 200 olika arter av rastande fåglar och 50 arter av häckande.

Sjön suger som bekant så pilgrimerna är återigen utsvultna. Carolin Lund på Café Doppingen kommer ut på terrassen med räddningen. I ena handen har hon en sallad med kycklingfiléer. I den andra husets mest populära rätt – pannbiff med gräddsås, lingonsylt, pressgurka, kokt potatis och stekt lök. Vi avrundar måltiden med en utsökt banan- och saltkaramelltårta.

Både fysisk och andlig andhämtning med vy över Hornborgasjön. Foto: Kerstin Krafft

Efter att ha gottat i oss de sista tårtsmulorna gör vi en avstickare till Naturum, ett hus som vilar på pålar i sjön.

– Det är ett paradis för rastande och häckande våtmarksfåglar. Här finns 200 olika arter av rastande fåglar och 50 arter av häckande, säger Naturums föreståndare Sofie Stålhand.

Med sjön bakom oss går vi upp i ett böljande kulturlandskap med hagar, stenmurar och små gårdar, däribland museigården Heljesgården.

Den givande och fascinerande informationsbyggnaden vid Kata gård. Foto: Kerstin Krafft

I Varnhem väntar ett av Sveriges mest fascinerande fynd, Kata, och Maria Vretemark, som är arkeolog och första antikvarie vid Västergötlands museum i Skara.

– Jag kan känna gåshud lite överallt här. Speciellt här vid Kata gård med utsikt över en tusenårig gravplats där fåren betar i dag.

Vi går in i den moderna informationsbyggnaden vid Kata gård, uppkallad efter den mäktiga kvinnan som styrde gården under vikingatiden för drygt tusen år sedan. Byggnadens tak skyddar ruinerna av gårdens kyrka medan glasgolvet ger maximal inblick in i det förgångna. På så sätt kommer vi kusligt nära Katas välbevarade skelett (tack vare den kalkhaltiga jorden) och hennes gravsten ristad med runor och kors.

Vi tar de sista skälvande stegen förbi klosterruinerna och fram till den gamla klosterkyrkan. Pilgrimsvandringen är fullbordad.

Guide. Tips till pilgrimsvandringen

SE & GÖRA

Se tranorna dansa på våren

Trandansen vid Hornborgasjön

Var gärna på plats ­redan vid soluppgången för att se tranorna flyga in från Hornborga­sjön.

Hitta hit: Väg 184 ­mellan Skara och Falköping.

http://extra.lansstyrelsen.se/hornborga

Ett vasstak alldeles grönt av mossa är en av många trevliga överraskningar längs vägen. Foto: Kerstin Krafft

Kulturhistoria i Skara

Västergötlands museum

På ­museet finns bland annat föremål från Kata gård i Varnhem.

Adress: Stadsträdgården, Skara.

http://vastergotlandsmuseum.se/

ÄTA & DRICKA

Utsikt över Horn­borgasjön

Café Doppingen

Vällagad husmanskost och läckra bakverk med sjöutsikt.

https://doppingencafe.se/

Utsökt mat serverad i harmonisk miljö

Löfwings ateljé & krog

Här lagas alltifrån grunden, baserat på närodlade råvaror. Unik miljö med både konsthall och konstpark. Även bed and breakfast.

www.lofwings.se/

Kakor bakade på ekologiska och närodlade råvaror på Vilhelmsro gårdscafé. Foto: Kerstin Krafft

Stärkande bakverk i lantliga omgivningar

Vilhelmsro ­gårdscafé

Läckra kakor och enklare maträtter gjort på ekologiska och närodlade råvaror. Allt avnjuts på en fint renoverad gård i utkanten av Fal­köping. Även bed and breakfast.

https://vilhelmsrogard.se/

Ost och lokala ­produkter

Falbygdens osteria

Ett eldorado för alla som gillar ost. Restaurang och butik.

https://falbygdens­osteria.se/

Pastoralt i kubik på vår pilgrimsvandring nära Varnhem. Foto: Kerstin Krafft

Resa hit Tåg: Stockholm–Falköping, direkttåg cirka 4 timmar. Alternativt SJ eller MTR express till Skövde eller Herrljunga och vidare med regionaltåg. Bil: Knappt 40 mil från Stockholm. Bästa tiden: April till oktober. Ta dig runt: Buss och tåg med Västtrafik når många orter. Bil underlättar besök på lands­bygden. Läs mer: www.vastsverige.com/hornborgasjon och www.vastsverige.com/hornborgasjon/pilgrimsleden Visa mer

