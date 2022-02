Sköna spadagar med tropisk känsla

Vi kör på en smal grusväg som slingrar sig in i Häckeberga och Romeleåsens naturreservat. Det är fortfarande vinter och ljuset har inte riktigt börjat komma tillbaka. Men oss gör det inget – vi färdas mot en skärva av Stilla havets kanske mest kända ögrupp, en liten bit Hawaii som flyttat upp ovan trätopparna i Skånes hjärta. Vi pratar om Honulele hawaiian spa som öppnade så sent som 2020 i en förlängning av hotell The Lodge. Samma år som man erhöll utmärkelsen årets ”Luxury forest spa” av World luxury spa awards.

Det är lyxigt på Honulele hawaiian spa, men på det där barfota och mjuka sättet som för tankarna till tropisk semester, romstinna drinkar, vajande palmer och inte minst bad. Här och där står surfbrädor, väggar och golv av mörkt trä, och utanför stora glasfönster med infällda brasor lockar infinitypoolen med värme och utsikt.

Efter incheckning och ombyte till badrock och tofflor börjar vi med att slå oss ner i den stora loungen, tillika spats egen bar och restaurang – hotellet har en egen restaurang med köksmästaren Alexander Fohlin som drivit Sav, belönad med en stjärna i Michelin.

Njut av den milsvida utsikten från poolkanten. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Vyn utanför är milsvid över böljande kullar, fält och skog. Med ens mjuknar både axlar och sinne. Det är behagligt meditativt att följa den varma vattenångans virvlar över utomhuspoolen men vi kan inte hålla oss särskilt länge från att själva kliva i.

Vattnet är ljuvligt varmt och turkost. Sidorna av poolen är mjukt formade för att sitta i, så vi halvligger, hänger på kanten med en drink, låter huvudet vila mot armarna och sluter ögonen. Kroppen är varm samtidigt som vinden då och då sveper svalkande över oss. Långt ut över fälten cirklar rovfåglar.

Det börjar bli dags för en förmiddagsfika och vi tar oss ur badet och spanar i menyn, här finns mycket gott att välja mellan. Ett besök på sydliga breddgrader är ju också synonymt med exotiska frukter så det blir ett fruktfat att dela på. In kommer ett rejält sådant som i utbud och färg inte lämnar något i övrigt att önska – ananas, grapefrukt, kiwi, grapefrukt, blåbär, björnbär, hallon och melon. Till det dricker vi en ananassmoothie toppad med kokosflarn.

Ljuvlig förmiddagsfika med exotiska frukter och en ananassmoothie toppad med kokosflarn. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Än mer avkopplande blir det när vi efter en polynesisk helkroppsmassage på nästan en timme gör den hawaiianska spa-ritualen. Denna äger rum i en separat avdelning där en guide berättar att man aldrig tar större grupper än sex personer. De flesta brukar inleda sitt besök med ritualen för att sedan avslappnade kunna njuta av resten av anläggningen. Under nästan en och en halv timme ledsagas vi genom varma, kalla och ångande upplevelser för hela kroppen. Ljuset är dämpat och mosaiken på golv, väggar och i bad skimrar gyllene. Allt med inspiration från den hawaiianska elden och vulkaniska svärtan. Vi börjar med en rejäl avskrubbning med havssalt och sköljning av både fötter och kropp som en förberedelse för ångbastun. Före bastun smörjer vi in oss med akaciahonung och konstaterar att det bara är mjölkbadet som saknas från vad som sägs ha varit Kleopatras skönhetsritual. Ångbastun är underbar med sin dämpade belysning och utmärkta temperatur.

Mosaiken skimrar gyllene på Honulele hawaiian spa, en design inspirerad av den hawaiianska elden och vulkaniska svärtan. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Efter avslutande avsköljning i regndroppsdusch följer vad som blir en favorit. I ett litet mosaikklätt rum gjort för att efterlikna en havsgrotta vilar vi på mjukt formade avsatser i varmt vatten. Det hela är en kombination av bad och bastu, där kluckandet av vatten och en eldflimrande varm belysning tar oss mycket långt bort från den dimmigt kalla vintern. Efter en sista dusch är det så till sist ansiktsmask och slutlig insmörjning av kroppen i ett luftrum som torkar lite lagom. Det är nästan så att vi somnar där inne, men som tur är leder vår guide oss till en bäddad dubbelsäng i avslappningsavdelningen. Här är det lugnt och tyst med underbar utsikt.

Koppla av i avslappningsavdelningen efter spabehandlingen. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Så varvar vi resten av dagen med bad i utomhuspoolen och lunch i form av poké bowl där vi kan välja mellan lax, tofu och biff. Maten är lika fräsch som fruktfatet och dessutom mättande på det där behagliga och hälsosamma viset. Tidig eftermiddag är det också lugnt på spaavdelningen. Många av gästerna övernattar på The Lodge även om allt fler kommer över dagen på dagspa.

Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Från vulkaner och hetta tar vi oss vidare till en riktig sommarplaya. Skrea strand i Falkenberg är ett av de klassiska svenska badparadisen och kan skryta med en två kilometer lång bred mjuk sandstrand kantad av höga skyddande dyner. Här hittar vi Falkenberg strandbad, ett designhotell med gastronomiska visioner, cocktailbarer och inte minst en stor spa- och poolavdelning med tropiskt tema.

När vi anländer går det gäss på havet och trots att solen bryter igenom molnen känns det till en början avlägset från sommarens soliga dagar. Men innanför hotellets entré skiftar miljön. Lobbyn är ett stort rum fullt med mjuka lounge-soffor, en värmande öppen spis, mörka träslag, generösa bokhyllor och mjuk belysning – allt ombonat och inbjudande.

Vi hade gärna stannat i myset men är inbokade på spabehandlingen Ivory ritual, så det blir till att direkt byta om till badrock, flippflopp och badkläder.

God mat och vida vyer över havet på Falkenberg strandbad. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

På vägen går vi förbi en del av poolområdet och tar en titt i restaurangen. Utanför är solen gyllene och på väg ner i havet och vi anar känslan av sommar. Den direkta närheten till stranden och havet är också en av de saker som gör Falkenberg strandbad helt unikt. Bokar du rum mot stranden vaggar havets brus och kluckande dig hela natten även med stängt fönster.

Spa-ritualen görs i en separat del med som mest sex personer i taget och är uppbyggd i sju steg med inspiration från hela världen. Under två timmar njuter vi av fotbad med salt, ångbastu, isskrubb, inpackning med lera från Atlasbergen, aromabastu och turkisk hamam. Det är underbart avkopplande och efter en avslutande insmörjning med lavendeldoftande olja drar vi oss tillbaka till relaxpoolen. Här njuter vi av havsutsikt genom stora fönster och av den vackra grön- och guldskimrande mosaiken. Det är lugnare här än vid den stora poolen och snäppet varmare, den avlånga formen och det grunda vattnet gör att vi kan halvligga på mage eller rygg. Kanten i vit marmor blir ett utmärkt drinkbord och så växlar vi mellan att njuta av havets rörelser, småprata, blunda och låta tankarna vandra fritt.

Bild 1 av 2 Skönt att luta sig tillbaka i mysiga korgstolar mellan baden på Falkenberg strandbad. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén Bild 2 av 2 Utomhuspoolerna är uppvärmda som rykande källor. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén Bildspel

Det går också att ta ett bad utomhus, för även nu på vintern är utomhuspoolerna uppvärmda som små rykande källor. Mysigt det också, speciellt när mörkret sänker sig.

Av allt bad blir man hungrig och vi beger oss så småningom till restaurang La Famille där maten är god och vällagad, och utsikten över havet är förstklassig från fönsterborden.

Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén

Så byter vi återigen om till badkläder och badrock (det är bra att ha med sig flera uppsättningar med badkläder!) och beger oss till poolområdet inomhus. Här är det lika varmt som på en thailändsk strand med turkost badvatten, högt inglasat tak, tropiska växter och lågmäld party-musik i lite lagom tempo. Poolbaren serverar förutom drinkar även lättare rätter och har liksom badet öppet till midnatt varje dag. Den som önskar kan boka in sig enbart på kvällsspa för bad och ett glas i baren. Det är också exakt så vi avslutar dagen, med en romdrink på poolkanten och ett bad till.

Bild 1 av 2 Fräscht, gott och fint presenterat. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén Bild 2 av 2 Poolbaren bjuder på läckra drinkar. Foto: Anna W Thorbjörnsson och Marko T Wramén Bildspel

Läs flera resereportage här.