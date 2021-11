Smakresa till Malmös kontinentala matscen

Vårt gastronomiska äventyr börjar med vad många menar är 2021 års stora kroghändelse i Malmö. Vi pratar om Aster, inhyst i en del av Kockums gamla industrilokaler. Namnet är valt efter den violetta blomma som växer över hela fabriks­området och bakom nysatsningen står flera rutinerade eldsjälar från Malmös krogliv.

Vi tar cykeln dit och passerar Kockums gamla tunga klocka som troget visar tiden även om fabriksvisslan tystnat sedan länge. Förr var det varvsarbetare i tusental som cyklade förbi med lunchlådan på pakethållaren. Det är inte helt enkelt att hitta till Aster, men desto mer spännande, och se där – runt hörnet bakom en röd tegelkåk lyser en gul skylt välkomnande. Utanför restauranglokalen breder en stor uteservering ut sig, fint dekorerad med ljusslingor. Någon i vårt sällskap kommenterar att detta är ett av stans bästa lägen för kvällssol och att det brukar vara helt fullsatt varma sommarkvällar. Just i kväll dröjer sig några enstaka sällskap kvar i höststrålarnas sista ljus, sommaren vill ännu inte riktigt släppa taget.

Även inne på restaurangen syns Kockums-arvet, där stolarna från den gamla personalmatsalen fått sällskap av utvalda trä- och metallmöbler, här och där inramat av råa och snygga tegelväggar. Om möbler kunnat tala hade vi kanske hört förvånade röster språka om det överraskande skiftet från unica-boxar till cocktailglas och kolgrillade spett på borden. Apropå dryck så är det dags för oss att ta en drink före maten. Krogens egna varianter är många och har alla lockande och unika ingredienser som till exempel myskmadra, bergamott och nyponros. Efter mycket hummande och viss rådgivning blir det till sist en maskros baserad på dill, anis, maskrossnaps, saltad honung och citron, snyggt toppad med en dillkvist. Den är ljuvligt och perfekt välbalanserad med fin, frisk eftersmak.

Så över till matmenyn, modernt uppbyggd med mindre rätter, mellanrätter och några större varianter. Allt är baserat på dagens färska råvaror och mycket är närproducerat. Vårt sällskap på fyra tar chansen att prova så mycket vi tror oss orka och smakar av varandras rätter. Det är svårt att välja favorit, men det kolgrillade bläckfiskspettet med rosmarin, vitlök och citron ligger bra till i toppstriden, i hård konkurrens med musslorna i manzanilla pasada och iberico lardo. Vi avslutar med en frisk efterrätt i form av sorbet på grillat päron och fikonbladsolja. Underbart!

Himlen skimrar mörkblått när vi mycket nöjda till sist tackar för oss och rullar mot nattvilan på hotell Duxiana. Boutiquehotellet har som namnet antyder förstklassig sovkomfort och ligger mycket bra till för den som vill utforska staden. Det som däremot inte många känner till är de eleganta hörnsviterna och deras fristående fina badkar placerat i ett smalt burspråk med utsikt över hamnen och stationen. Inget för den blyge, men ett av Malmös absolut läckraste hotellrum (men jo, det går att dra ner persiennerna för den som inte är exhibitionist).

Morgonen efter är det så dags att besöka ytterligare ett nytillskott för att äta frukost. Tidigare välkända och mycket älskade krogen Bastard gick i graven samtidigt som Ruth öppnade i samma vackra gamla lokaler, den här gången med kontinentala öppettider från morgon till sent. Vid frukosttid består publiken av väninnor på finfrukost, kreatörer på morgonmöte och en och annan som sitter med en laptop. Vi har tur och får ett par barpallar vid fönstret, perfekt för att spana på folk. Vi äter mannagrynsgröt med färska nyplockade hösthallon, honung och hassel­nötter – vackert, mättande och relativt hälsosamt. Det är också mycket gott, även om den som söker comfort food i dess rätta mening gör bäst i att sikta in sig på scones med mascarpone – lika lent och mjukt som en varm kram. Till det sippar vi på en italiensk caffè macchiato och sitter länge i fönstret och spanar på alla som kommer och går samtidigt som morgonen övergår till förmiddag. Stämningen är behagligt avslappnad och vi konstaterar att man inte har så bråttom i Malmö och att det är bra så.

Med en sen frukost och en rejäl middag kvällen före dröjer det ett tag innan hungern tar oss igen. Vi börjar med att promenera ett varv i Slottsparken, samma park där Tareq Taylor under många år drev trädgårdskafé. Som alltid är det välskött i planteringarna och vi njuter av att strosa bland alla vackra färger och former. I den bortre änden av parken spanar vi in skrapan Turning Torso som mäktigt vrider sig mot skyn och enas om att den fortfarande är magnifik.

Vi fortsätter promenaden bort förbi fina Davidshalls torg för att ta oss till Möllan, alltså Möllevångstorget. Detta är Malmös mustiga och alternativa centrum med grönsaksmarknad på torget, ett livligt nattliv och en hel rad krogar med mat från hela världen – allt från små falafel­­hak till prisade finkrogar. Direkt vid torget öppnade bryggeriet Mikkeller nyligen en filial till sin danska ramenkrog Ramen to Bíiru på en fin hörna. Ramen är en japansk soppanrättning med nudlar, där grunden är en fyllig och intensiv buljong. Det hela brukar toppas med fläsk, kyckling, tofu, fisk, ägg eller vad som finns till hands. På Ramen to Bíiru har man dessutom kimchi som extra tillbehör, ett måste för den som gillar koreanskt. Och så klart Mikkeller på fat!

Efter den här matodysséen kan man ju före­ställa sig att vi inte behöver äta mer, men kvällen har något alldeles speciellt att bjuda på. Mutantur blev Årets skånska krog 2020 när Skånska Gastronomipriset delades ut och 2016 tävlade man för Sverige i Bocuse d’Or, en av världens främsta tävlingar inom gastronomi. Med namnvalet har man velat ta fasta på begreppet föränderlighet som kommer från det latinska uttrycket Tempora Mutantur, nos et Mutamur in Illis (tiderna förändras och vi med dem).

Vi har tur att få ett av de sista bokningsbara borden vid bardisken, här är det ofta fullt redan tidigt på kvällen. Sena bord går inte att reservera i förväg, då är det drop-in som gäller. Menyn är helt uppbyggd på små rätter och vår servitris pekar ut vilka som varit med längst och är klassiker på krogen. Vi väljer fyra rätter var, vilket visar sig vara ganska lagom. Direkt efter beställning ökar aktiviteten i det öppna köket som vi ser rakt in i från vår plats. Små tallrikar förbereds och putsas och det spritsas och piffas på höjden och bredden. Så kommer våra första rätter in, vackra som små konstverk. Det lättpocherade ostronet får sällskap av gurka, ostronmajonnäs och frisk dill- och ättiksgelé och det är makalöst i både konsistens och smak. Toasten med grillad hummer, majonnäs och yuzu är ljuvligt god och detta är bara början. Så kommer resten av rätterna in, en och en i lagom takt, direkt från köket och det är lika elegant på tallriken som i munnen. Vi önskar att vi hade en mage till för att kunna prova allt och är helt överens om att vi måste komma hit igen mycket snart.

När vi promenerar hemåt och summerar hela äventyret konstaterar vi att stadens gastronomiska experimentlusta drivet av en mängd eldsjälar i symbios med den skånska landsbygdens delikatesser är en synnerligen lyckad kombination. Krog­staden Malmö gör verkligen skäl för sitt rykte – här går det att äta mycket gott, dessutom utan att bli ruinerad på kuppen.