Spännande museer värda ett besök

Sörmlands museum i Nyköping har nyligen prisats för sin ”nyskapande metod för att berätta, väcka nyfikenhet och bygga kunskap”. Foto: Sörmlands museum

1. Årets museum 2020 väcker nyfikenhet

Sörmlands museum, Nyköping

Vem var statarhustrun Hedda? Vad är en pestamulett? Vad innehåller Bertil Nymans amerikakoffert? Sörmlands museum kittlar fantasin med sina rika samlingar och visningar i de olika magasinen. Här finns något för alla, även de som vanligtvis inte gillar museer. Vill du testa luffarslöjd? Lära dig mura en kakelugn? Fläta en korg? Även detta kan du göra.

Museet blev Årets museum 2020, en utmärkelse som delas ut av Riksförbundet Sveriges museer. Motiveringen lyder: ”Sörmlands museum har gått till botten med museets föremål och kommer upp med en nyskapande metod för att berätta, väcka nyfikenhet och bygga kunskap”.

sormlandsmuseum.se

Världens största samling av skisser, modeller och förlagor till svensk och internationell konst finns på Skissernas museum i Lund. Foto: Douha Kermani

2. Studera den konstnärliga processen

Skissernas museum, Lund

Hur går den konstnärliga kreativa processen till? Det vill Skissernas museum försöka besvara. På detta konstmuseum finns världens största samling av skisser, modeller och förlagor till svensk och internationell offentlig konst.

I utställningssalarna finns alltifrån små blyertsteckningar till färgrika monumentala målningar och storskaliga gipsskulpturer av framstående konstnärer som Henri Matisse, Diego Rivera, ­Sigrid Hjertén, Isaac Grünewald och Siri Derkert.

skissernasmuseum.se

Jamtli ligger vackert i Östersund. Foto: Jamtli

3. Friluftsmuseum och 1000-årig bonad

Jamtli, Östersund

Jamtli är både ett friluftsmuseum med kulturhistoriska gårdar och ett inomhusmuseum med konsthall. Här samsas kulturhistoriska föremål, arkeologiska fynd, konst och en unik samling ­föremål från 1970-talet. Jamtlis fotosamling består av ungefär tio miljoner fotografier!

Den största attraktionen är de 1000-åriga Överhogdalsbonaderna – Europas äldsta kompletta bildvävar med figurer som har sitt ursprung i den fornnordiska gudavärlden.

jamtli.com

Världskulturmuseet i centrala Göteborg tar i sina utställningar upp fenomen, samtidsfrågor och livsstilar. Här gruppen Mermaids of Jönköping. Foto: Jonas Lindkvist

4. Utställningar om fenomen och livsstilar

Världskulturmuseet, Göteborg

Detta annorlunda museum i centrala Göteborg tar i sina olika utställningar upp viktiga samtidsfrågor, fenomen och livsstilar som hiv/aids, trafficking, hbtq-frågor och andra aktuella och angelägna ämnen.

Man bjuder på ett programutbud med alltifrån film och teater till seminarier, festivaler och performance. Samt ett programutbud speciellt riktat mot barn och familj.

År 2009 tilldelades man svenska museiföreningens utmärkelse Årets museum, bland annat för sin medvetna satsning på unga vuxna och sitt aktiva arbete med att spegla olika samhälls­diskussioner.

varldskulturmuseet.se

I Jokkmokk hittar man Ájtte som berättar om fjällvärldens kultur och natur och är huvudmuseum för den samiska kulturen i Sverige. Foto: Folke Hansén

5. Fjällvärldens kultur och natur

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Jokkmokk

En plats att lära sig mer om Sápmi och kulturarvet Laponia. Ájtte är specialiserat på fjällvärldens kultur och natur och är huvudmuseum för den samiska kulturen i Sverige. ­Museet är uppbyggt som en renhage, via en lång gång kommer man in till runda rummet som är utställningens mitt. Därifrån leder öppningar in till olika utställningar.

Ta en virtuell flygtur i Laponia, testa att jojka, prova att köra ren, kasta lasso och snickra i snickarboden i barnutställningen Sarredievvá.

ajtte.com

Värmlands museum i Karlstad lockar mer än 200.000 besökare årligen. Foto: Lars Sjöqvist

6. Samtidsfrågor och internationell konst

Värmlands museum, Karlstad

Ta del av kulturhistoria och konst som ger nya upplevelser och insikter om vad det är att vara människa. Här möter man en öppen arena som väcker samtidsfrågor, upptäckarlust och vidgade perspektiv på samhällsutvecklingen.

Museet är ett av Sveriges mest välbesökta ­länsmuseer med mer än 200.000 besökare ­årligen. Varje år visas ett femtontal olika utställningar med konst och foto av hög internationell klass.

På museet kan man även ta del av Värmlands historia och kultur samt fördjupa sig i teknik i ett science-center som kallas Tekniklusten.

varmlandsmuseum.se

I akvarieavdelningen på Vänermuseet i Lidköping kan du kika på några av Vänerns fiskarter som gädda, abborre, asp, sik, björkna och ål. Foto: Robert Bernhoft

7. Fyrarnas folk och bonde­fiskares vardag

Vänermuseet, Lidköping

I Vänermuseet ryms 400 miljoner år av historia, gott om föremål från förr kopplade till berättelser om sjöfart och handel, fyrarnas folk och ­bondefiskares vardag på och vid Vänern. ­Samlingarna består av drygt 17.000 föremål, 1.600 konstverk och 150.000 foton.

I akvarieavdelningen kan du kika på några av Vänerns fiskarter som gädda, abborre, mört, sik, asp, björkna och ål. Och en och annan kräfta och ibland även ullhandskrabbor.

Detta lekvänliga museum var ett av tre museer nominerade till utmärkelsen Årets museum 2020.

vanermuseet.se

Fram till 24 januari 2021 kan du på Thielska galleriet i Stockholm lära dig mer om Augusta ­Lundin och Sveriges första couture-ateljé. Foto: Per Myrehed

8. Svenskt måleri i vackert palats

Thielska galleriet, Stockholm

Anses vara ett av Sveriges förnämsta konstmuseer och ligger i ett vackert vitt palats på Djurgården. Det innehåller finansmannen och konstsamlaren Ernest Thiels samling av huvudsakligen svenskt måleri från tiden omkring 1900. ­Se verk av bland andra Carl Larsson, Bruno Liljefors, Anders Zorn och August Strindberg, samt Nietzsches dödsmask och grafik av Edvard Munch.

Det övre planet har utformats efter Thiels idé om två stora salar ”vars väggar skulle täckas med tavlor”. I det nedre finns galleridelen med fem rum i fil, tidigare familjen Thiels sovrum.

thielskagalleriet.se

Malmö konstmuseum rymmer konstsamlingar på runt 40.000 verk från 1500-talet fram till i dag, med fokus på konst från Norden. Foto: Johanna Rylander

9. Konstsamlingar med ­nordiskt fokus

Malmö konstmuseum, Malmö

Konstmuseet har en av Sveriges största konstsamlingar på runt 40.000 verk från 1500-talet fram till i dag. De består främst av målningar, konsthantverk och konstindustriföremål från Norden. Här finns även internationell konst, som de unika ryska verken från Baltiska utställningen i Malmö 1914. Några kända svenska konstnärer som är representerade är till exempel Sigrid ­Hjertén, Isaac Grünewald, Nils Dardel, ­Carl Fredrik Hill och Carl Fredrik Reuterswärd.

Museet arrangerar varje år ett tiotal utställningar med framför allt nordiskt fokus.

malmo.se/konstmuseum

Gotlands museum i Visby bjuder besökarna på världens största silverskatt från vikingatiden samt en stor samling med runstenar. Foto: Anna Sundström

10. Vikingaskatter och mystiska Igelkottsflickan

Gotlands museum, Visby

Fornsalen är Gotlands Museums kulturhistoriska enhet och Visbys främsta besöksmål näst efter Domkyrkan.

Här finns en massa skoj, som världens största silverskatt från vikingatiden, en stor samling ­runstenar, medeltida rustningar från den ­danska invasionen 1361 och inte minst mystiska Igelkottsflickan från stenåldern, begravd med igelkottskäkar på bröstet.

Och basutställningen Gotlandium bjuder på 430 miljoner år av Gotland som tar en med ända till öns begynnelse.

gotlandsmuseum.se

