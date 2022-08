Steiermark – från glaciär till vingård

Kabinbanan åker rakt mot den vertikala kala klippväggen innan den hissas upp till bergsstationen som är stationerad 2 700 meter över havet. Intill stationen ligger Dachsteinglaciären, med snö som glänser i det starka solljuset. Det är klarblå himmel och inga moln, vilket gör att områdets 3 000-meterstoppar syns tydligt. Besökarna lämnar kabinbanan för att ta del av sevärdheter som en hängbro och ispalats, men ingen tar sig ner till glaciären där den riktiga dagsvandringen strax tar vid. Det är lössnö, och vatten porlar ner i glaciärsprickorna till underjordiska bäckar.

Kartdata: Robinson et al (2014)

Glaciären knastrar under våra fötter, när vi nästan kanar ner för is- och snötäcket. Jag blickar ut över moränlandskapet längre ner, där den kala miljön påminner om en stäppöken, där topparna lindas in i ett svagt dis som närmar sig. Färgklickar i den annars kritfärgade miljön bildas genom grästovor och färgsprakande alpväxter i gult, vitt, lila och blått.

Alpväxter tränger igenom moränlandskapet och ger färg åt de annars grå omgivningarna. Foto: Henrik Trygg

Men nu är fokus på att sätta fötterna rätt eftersom stengruset är instabilt i den snabbt varierande terrängen. Den smala stigen slingrar sig emellanåt uppför och solen är stark så här i slutet av augusti, vilket kanske förklarar varför vi enbart ser ytterligare en vandrare, en kvinna med paraply till skydd mot solen. Dock säger väderprognosen ösregn och starka vindar senare under dagen, och eftersom hela vandringen ner till Ramsau am Dachstein, orten som ligger nedanför bergsmassivet, beräknas ta hela dagen gäller det att hålla rask takt, även om solen gör att man helst skulle vilja ta siesta i en grotta. Vädret i Alperna ändrar sig snabbt, molnen avancerar in samtidigt som vinden ökar i styrka. Vinden för med sig lukten av våt päls, och några bjällror avslöjar att det finns får på sluttningarna som betar av den magra vegetationen.

Jag vandrar sju timmar om dagen. Men man träffar andra vandrare, så det blir aldrig ensamt.

Snart skymtar taket på Guttenberghaus, en alpstuga som byggdes för över hundra år sedan. Stugan som ligger 2 147 meter över havet är en robust byggnad i sten och trä, och den fungerar som pausställe där vandrare kan äta, dricka och övernatta. Innanför de tjocka träväggarna serveras mustiga rätter som linssoppa med grönsaker och skivad potatis, fullpackade med kolhydrater för de sista timmarnas vandring. Och mycket energi krävs, särkilt när man vandrar många dagar. Josef Zette från Frankfurt går vandringsleden Vom Gletscher zum Wein (Från glaciär till vin) i åtta dagar och övernattar på Guttenberghaus en natt. Vandringen är uppdelad i olika leder som tar vandraren sydöst genom Steiermark – etapper som sammanlagt varar i över en månad.

– Jag vandrar sju timmar om dagen. Men man träffar andra vandrare, så det blir aldrig ensamt, säger Josef Zette.

Restaurangerna och kaféerna i Steiermark har en sak gemensamt – de serverar enorma portioner. Foto: Henrik Trygg

Efter en generös portion apfelstrudel med grädde och kaffe fortsätter vi nedför branten som nu är insvept i tjock dimma. Vegetationen går från enstaka växter till buskar och granar som kämpar sig fast i det vindpinade landskapet. Att gå nedför med en ryggsäck, särskilt när underlaget består av rörlig sten och grus, sätter prov på lårmusklerna. När vi passerar trädgränsen breder granar och lärkträd ut sig. I en hage ligger några välgödda kor och idisslar i det frodiga gräset. Intill hagen leder stigen vidare mot skylten Lärchbodenalm, som är en 400-årig stuga, byggd i lärkträ – numera omgjord till en familjeägd restaurang. I Österrike betyder traditioner mycket, särskilt på landsbygden där familjeägda företag ofta går i arv. Ett sådant exempel är Lärchbodenalm, där tre generationer tillsammans driver alpstugan. Kajetan Gerharter beskriver det gemytliga trähuset som ”en väl bevarad hemlighet”, eftersom stigen ligger avsides och det krävs tuff vandring att ta sig hit.

– Andra stugor i området är överfulla med turister, säger Kajetan Gerharter. Men här hör du vinden och djuren i skogen.

Och det stämmer – vindens sus i lärkträden överröstas inte av prat, och det är just det som besökare, mestadels lokalbor, kommer hit för. Förutom menyn, så klart. De vill ha traditionella korvar och bröd, men framför allt Lärchbodenspezialität – ”bröd gjort på farmors eget recept, bakat i olja och fyllt med sylt”.

Från stugan, 1 460 meter över havet, har man ett panorama över Österrikes högsta berg Grossglockner och många andra 3 000-meterstoppar. Kajetan tycker att den bästa tiden att vandra är på hösten när naturen skiftar i gult och rött, och att solnedgångarna i september och oktober är magiska.

Vi tar bakvägen, som är lättare för benen, ner till Ramsau am Dachstein, och minuterna senare bryter ett störtregn ut.

Efter en svettig vandring passar ett dopp i Riesachsee perfekt. Foto: Henrik Trygg

Nästa dag lämnar vi byn Schladming för att vandra längs floden Riesachbach och dess många vattenfall. Vattenflödet är högt och forsar under träbroar och hängbroar som vi vandrar över. Granskogen dryper fortfarande av nattens regn som rinner längs de mosstäckta trädstammarna, samtidigt som vattenfallen för med sig vatten genom luften. Dagens vandring på omkring 1 200 meters höjd känns som en regnskog jämfört med gårdagens öken. Kläderna klibbar mot huden, så när vi efter ett par timmars vandring når sjön Riesachsee tvekar jag några ögonblick inför det faktum att det spegelblanka vattnet ligger kring tiogradersstrecket, innan jag dyker i och simmar ut en bit med blicken mot snötäckta bergstoppar.

Hängbroarna över Riesachfloden bjuder på adrenalinfyllda upplevelser. Foto: Henrik Trygg

Vandringen fortsätter, denna gång ett par timmars bilkörning sydost, till västra Steiermark. Här skyddar bergskedjan Koralperna, som är Alpernas utlöpare, mot kalla vindar samtidigt som området tar del av Medelhavsklimatet. Somrarna är därmed varma och regniga medan vintrarna är milda. Slocknade vulkaner och mineralrik jord bildar kullar – perfekta för vinodling, och vinregionen är den regnigaste i landet, i genomsitt 1 200 millimeter om året. Att vandra mellan vingårdarna, genom vad som beskrivs som Österrikes eget Toscana, är populärt bland resenärer som vill vara aktiva på sin semester.

I västra Steiermark, alldeles intill den slovenska gränsen, vandrar Claudia och Mike Perus från Innsbruck. De brukar åka till Steiermark på sommaren och övernatta hos vänner för att upptäcka nya vingårdar och ny arkitektur på de gamla gårdarna. Vandra är ett bra sätt att se omgivningarna, och samtidigt prova nya druvkombinationer, menar de.

Paret fortsätter på stigen som leder förbi perfekta rader av vinrankor, där gröna och lila druvor hänger i stora klasar – redo för skörden som startar om ett par veckor i mitten av september. Allt förarbete och skörd sker för hand, sluttningarna är ofta för branta för att maskiner ska kunna ta sig fram i landskapet. De flesta vingårdarna var tidigare blandade jordbruk med grödor och boskap, och många har fortfarande småskaliga vinodlingar, oftast på mellan fem och tio hektar, som inte producerar några stora mängder vin.

Stefan Langmann driver tillsammans med dottern Verena en av de större vingårdarna i västra Steiermark. Foto: Henrik Trygg

Det finns några undantag, och i närheten ligger en av områdets största vingårdar – Langmann vulgo Lex, som sammanlagt odlar druvor på 50 hektar. Stefan Langmann och dottern Verena driver tillsammans vingården som grundades 1746, och familjen är sjunde generationen som tillverkar vin. I Steiermark odlas mestadels druvor som blir vita viner, och det är oftasts torra, aromatiska viner gjorda på sorter som pinot blanc, sauvignon blanc och chardonnay, som här kallas morillon. Stefan Langmann odlar nio olika druvsorter, och en av dem är Blauer Wildbacher, en blå druva som nästan bara odlas i västra Steiermark. Av den görs sedan Steiermarks egen kändis – rosévinet Schilcher, även det syrligt torrt.

Vinprovningar, som här av ett ekologiskt vin, är ett sätt att upptäcka regionen. Foto: Henrik Trygg

Färgen som lyser igenom västra Steiermark är rosa. Faktum är att den största delen av allt framställt vin är Schilcher-rosé, och därför kallas området, som är den enda roséregionen i Centraleuropa, även för Schilcherland. Stefan dukar upp ett bord med ett halvdussin mousserande Schilcher och buschenschank – ett fat med kallskurna traditionella korvar, skinkor och ostar. Solen letar sig ner över de böljande kullarna där vinrankorna står i perfekta rader på mellan 400 och 600 meters höjd, vilket är den högsta höjden som vin odlas på i Österrike. Precis som många andra vingårdar erbjuder Langmann vulgo Lex övernattning på vingården.

