Stillsam paddling i Göteborgs skärgård

”Fasen grabbar, ni fattar inte vad ni har här! Det här är unikt, det är som att vara utomlands.”

Men det är vi inte. Vi befinner oss vid Rivöfjorden, söder om Göta Älvs utflöde i det stora havet i väster. Göteborgs hamn syns i fjärran. Vingarna till ett tiotal vindkraftverk snurrar i jämn takt i den sydvästliga vinden. Det känns långt ifrån den exotiska bilden av ett paddelparadis på helt andra breddgrader. Men Joakim Kramer, som gjort det lyriska uttalandet, är från Stockholm och har ju åkt en bit för att få paddla i saltstänkta vatten.

Vi har just tagit oss fram en ganska monoton sträcka med början nedanför Göteborgs kanotförenings lokaler från år 1911 på Saltholmen i västra Göteborg vidare mot Rivöfjorden och Rivö, en obebodd, karg liten ö; den nordligaste utposten i Göteborgs södra skärgård.

Bo Ignell är med i gruppen och är sedan början av 90-talet medlem i, och har kajakplats på, Göteborgs Kanotförening. Han njuter av att så smidigt kunna ta sig ut i skärgården och paddla till kanotföreningens egen ö Valö. Bortsett från ögruppen Tistlarna är det så långt söderut man kan komma i den södra skärgården – med fyr, fyrvaktarbostad och stugor där medlemmar kan bo för 100 kronor natten.

– Det är fantastiskt på våren när den första värmen kommer att paddla ut helt själv och bo därute en eller två nätter, säger han och ser nöjd ut där han sitter med grå keps och mörka solglasögon i sin röda kajak mellan Asperö och Rivö.

Evert Taubes pappa Carl Gunnar var fyrmästare på Valö mellan år 1885 och 1889. Det är mycket möjligt att vår nationalskald blev tillverkad just här. Foto: Anders Sporsén Eriksson

Han pratar mycket och gärna om de olika öarna i skärgården, deras respektive särprägel och olika fördelar och nackdelar för paddlare. Han är en perfekt ciceron och vet hur man tar sig med kajak till annars dolda pärlor.

– Rivö har mängder av små fina stränder där det är perfekt att slå upp tältet. Och det är bara en kvarts paddling från Göteborg.

Men i dag ska vi längre. Solen lyser lagom starkt. Skira moln hindrar dess strålar från att steka utsatta paddlare. Bakom Asperö och Brännö är det dessutom lä. Det är bara att låta kajakerna klyva vattenmassorna längs en av Rivös långa, ljusa sandstränder. Vi tar oss mellan Asperös hamn med typisk skärgårdsbebyggelse och Brännö Rödsten. Brännö har sin särprägel och image som kulturön i skärgården. Här bor många av Göteborgs kulturpersonligheter året runt eller under sommarhalvåret; den är känd som den mest ”alternativa” och bohemiska av öarna.

Vi går inte i land. Dels finns det ingen bra strand på denna sida av ön, dels är det en av öarna som vi kan utan och innan. På torsdag kväll skulle vi dock kunna dra hit om vi vill. Då är det nämligen dans på Brännö brygga, en gammal tradition som hållits vid liv sedan innan Lasse Dahlqvist gjorde företeelsen odödlig genom sin slagdänga från år 1941.

Vi fortsätter i stället ner längs rännan mellan Brännö och Köpstadsö, den enda av öarna som inte tillåter någon form av motorfordon. Nere vid båtbryggan på andra sidan ”Kössö”, som Köpstadsö kallas i dagligt tal, står rader av skottkärror uppställda. Det är vad man använder för att frakta saker på de smala stigarna mellan öns trähus.

På samtliga öar är privatbilar förbjudna. För stressade storstadsbor är det därför fridfullt att bege sig hit. På många av öarna dånar visserligen flakmoppar fram, men miljövänligare eldrivna golfbilar tar över alltmer, särskilt på Styrsö söder om Köpstadsö.

Styrsö är huvudö i den södra skärgården. Här finns vårdcentral, skola upp till nian och mat­affärer. De majestätiska trävillorna bildar silhuett ut mot ”Snobbrännan”, som den kallas, mellan Styrsö och Köpstadsö, och vittnar om vilken ö de ståndsmässiga och rika göteborgarna valde vid förra sekelskiftet. Vi paddlar ut där båtar länge tävlat om att bräcka varandra i form av skönhet och fart.

Vid Styrsö Bratten håller två av Styrsöbolagets reguljära färjor på att lägga till. Vi avvaktar i solgasset. Fortsätter sedan längs Styrsös kustlinje söderut för att dra upp kajakerna vid Styrsö Skäret. På andra sidan sundet ligger Donsö, den kanske alldagligaste av öarna; ett nutida fiske- och rederisamhälle med stark religiös prägel – över en tredjedel av öns drygt 1.500 invånare är medlemmar i Donsö missionskyrka.

Uppe på pensionat Styrsö Skäret sätter vi oss på glasverandan i våra lite sjaskiga paddelkläder vid linneklädda bord med ljuskandelabrar i taket. Det är en kravmärkt krog med primörer från egna odlingar där man serverar lunch, i dag i form av jordärtskockssoppa och ugnsbakad lax.

Vi slår upp vårt basläger på Stora Rävholmen och drar på dagstur till Valö. Foto: Anders Sporsén Eriksson

Så lämnar vi civilisationen. Paddlar västerut till Stora Rävholmen så långt man kan komma innan det ändlösa havet tar vid. I det smala gattet mellan Styrsö och Stora Rävholmen tronar Vinga i fjärran med sin klassiska fyrsilhuett. Jag hamnar på efterkälken när jag stannar och fotograferar. De andra försvinner ut mot det öppna havet. Sjön dånar in från sydväst. Det blåser kanske sju åtta sekundmeter men med västkustens öppna ytor blir vågorna stora. Jag tvekar. Ska jag ge mig ut själv i en kajak som jag aldrig paddlat förut?

Jag låter sjön driva mig tillbaka in i gattet igen. Stannar till på insidan av Stora Rävholmen och avvaktar. Skyltar förkunnar att man inte får gå iland för att militären använder ön som övningsplats. Den svenska försvarsmakten vill utöka antalet militära övningsdagar i södra skärgården från 25 till 115 och mängden ammunition från 100.000 skott per år till över 1,3 miljoner. Länsstyrelsen har sagt ja, men beslutet har överklagats, bland annat av Göteborgs stad – främst av miljöskäl och för att tillgängligheten till öarna starkt kommer att begränsas. Nu ligger det på regeringens bord att fatta beslut.

Här och nu hörs inget av försvarsmaktens närvaro. Allt är lugnt. Det är bara jag som är en smula krigisk i sinnet över att mina paddelkamrater dragit i väg utan att invänta mig. Jag trotsar förbudsskyltarna och går iland.

Mina vänner kommer tillbaka. Skamsna. Jag påpekar att säkerhetstänk till sjöss är nummer ett. De nickar. Vi drar ut i gemensam trupp.

Efter några hundra meter måste vi väja österut för att ta oss in i den djupa vik vid vars strand vi ska slå läger. Sjön driver på, men efter hand klingar vågorna av, blir mjukare, mer följsamma. Vi surfar behagligt in mot stranden som består av ren sandbotten och kristallklart vatten. Det känns märkligt att man är så nära industri­staden Göteborg med älvens smutsgråa vatten som pumpar rätt ut i havet.

Två tält till är uppslagna. Det ena förefaller tomt. I det andra campar tre unga kvinnor, Sofia Lindgren, Frida Ragnarsson och Erika Jonsson. Det är första gången de paddlar. De hyrde var sin kajak i Långedrag, fick måttligt med information om säkerhet och paddlingsteknik, och sedan bara drog de. De skrattar där de sitter med sitt spritkök och försöker få till en middag. Nöjda, trots allt. Vi sätter oss på en klippavsats på andra sidan. Äter lite. Filurar. Pratar ibland.

– Det här med själva paddlandet är egentligen överskattat, säger Bo. Särskilt när man är på platser man besökt många gånger. Det skönaste är att slå läger, vandra runt på öarna och ha det gott.

Nästa dag bestämmer vi oss för att ha Stora Rävholmen som basläger och dra på dagstur ner till Valö. Vi paddlar i jämn rytm väster om Vrångö, den sista bebodda ön i södra skärgården med 364 invånare, känd för sina badstränder och promenadstråk. Några hundra meter söder om Vrångö vilar en liten bullig ö i havet.

– Det här är Kungsön, berättar Bo. Här är fullkomligt belamrat med fritidsbåtar i maj, juni och slutet av augusti. Då ligger grilloset tätt kring ön ...

Mellan Donsö och Styrsö. Foto: Anders Sporsén Eriksson

Vi glider runt dess norra udde och ser en mjuk bukt som går in mot en vit sandstrand som blänker i solgasset. Bara en båt ligger där, och två segelbåtar ute på redden. Några få som badar. Jag som aldrig besöker Göteborgs södra skärgård under högsommaren, inser plötsligt att det är just då man faktiskt ska göra det. Åtminstone om man tar sig fram i egen vattenfarkost och då särskilt kajak. Alla de horder av snabba motorbåtar som under för- och sensommarkvällar och helger bränner förbi och skrämmer vettet ur både människa och djur, byter under högsommaren fokus och åker norrut, längs Bohuskusten.

Ute på Valö anordnar Göteborgs kanotförening ett seglarläger. Barn och ungdomar bär vidare den gamla segelkanottraditionen. Här bor man några dagar i klubbens stugor kring fyren på södra änden av ön.

Evert Taubes pappa Carl Gunnar. Foto: Anders Sporsén Eriksson

Vi vandrar dit. Kanotföreningen arrenderar sedan år 1936 marken av kommunen och äger fem byggnader. Vi går in i fyrvaktarbostaden. I ett av rummen hänger porträtt av öns fyrmästare genom åren. Ett av dem föreställer Carl Gunnar Taube, Evert Taubes far, som var fyrmästare på ön mellan år 1885 och 1889 innan han blev detsamma på Vinga, där Evert föddes år 1890.

Framåt kvällen paddlar vi tillbaka mot vårt läger på Stora Rävholmen. Vi har sett rätt mycket av Göteborgs södra skärgård under bara två dagar. Växlat mellan inomskärs ”soft adventure” med lyxtouch på pensionat Styrsö Skäret och mer ”hard-core adventure” på det öppna västerhavet med enkel mat på spritkök.

Återstår att se om det blir någon dans på Brännö brygga.