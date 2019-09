Ta tåget till Rivierans finaste stränder

Tåget var det som gjorde den Frans­ka rivieran populärt redan på 20-talet, då det lyxiga Le train bleu transporterade filmstjärnor, kungligheter och författare ner till Medelhavets glittrande böljor, bekvämt sovandes i mörkblåa sovvagnar.

Det sägs att Coco Chanel var den som på 1920-talet drev på trenden då hon efter en sommar på Côte d’Azur kunde uppvisa både eleganta badkläder och en nymodig solbränna. Efter det har Frans­ka rivierans popularitet hållit i sig, även om Le train bleu ersatts av snabbtågen TGV – Train à grande vitesse.

En tidig morgon reser vi med just TGV söder­ut från pampiga stationen Gare de Lyon i Paris. Dimman ligger kvar över fält och gröna kohagar när tåget susar förbi i över 300 kilometer i timmen. Efter vad som känns som en blinkning anländer vi till Lyon, bara två timmar efter avfärd. Och rätt som det är kommer vi fram till den gamla romerska staden Arles i Provence, vår första destination.

Första kvällen promenerar vi vilse i alla smala gränder, här och där avbrutna i vår vandring av magnifika romerska lämningar. Små mysiga restauranger finns i varje hörn, men eftersom vi kommer rätt sent på kvällen dröjer det innan vi hittar ett öppet kök. På Cuit Cuit är stämningen hög denna fredagskväll. Det lokala rödvinet smakar utmärkt och vi kan mätta oss med en rejäl och fräsch sallad.

Tipsad av en lokal bekant besöker vi därefter något helt annat. Baren på nyöppnade boutiquehotellet L’Arlatan är en mix av marockansk och modern design, med djärva färgval och snygga möbler. Här slår vi oss ner och njuter av en utmärkt cocktail före läggdags.

Efter någon dag längtar vi efter bad och tar tåget via Marseille mot kusten genom vinodlingar och terrakottafärgade provencalska byar. Vi hoppar av vid badorten Agay, känd för sin halvcirkelformade sandstrand som ibland syns på listor över världens vackraste vikar.

Extra bra för oss tågresenärer är att stationen (eller snarare perrongen, det finns inget stationshus) ligger direkt ovanför stranden, perfekt för ett bad innan fortsatt resa med nästa tåg. Bästa familjebadet är Plage de la Beaumette, en kvarts promenad från stationen. Här finns också ett par mysiga strandrestauranger.

Stannar du längre i Agay och vill sträcka på benen bjuder omgivande naturreservatet Massif l’Esterel på vackra vandringsleder och krävande mountainbike-rutter.

Menton har ett avslappnat lugn befriat från svindyra bilar, blingiga klockbutiker och den hetsiga lyxkommers som utmärker stora delar av Franska rivieran. Hit reser vi gärna igen.

Med salt i håret och en doft av kokosolja i näsan reser vi vidare längs havet. Den här delen av tågresan är mycket fin, med grönt kuperat landskap på ena sidan och ett glittrande Medelhav på den andra. Och tåget går verkligen nära stränderna, ibland känns det som om vi kunnat sträcka ut handen och köpa en glass från strandkiosken. Det fina är att det också är enkelt att kliva av för ytterligare ett bad när andan faller på och sedan resa vidare med nästa tåg. Regiontågen går hela tiden och här krävs ingen platsbiljett. Vid Nice blir det efterhand tätare bebyggelse och tjusiga villor med pool byts ut mot högre hus och storstadskänsla.

Vårt mål är staden Menton, en gång en del av sin berömda granne Monaco men numera sista franska utposten innan Italien. Beläget där Alperna försvinner ner i Medelhavet är Menton begåvat med ett mikroklimat som gjort staden känd för sina citrusodlingar och vackra trädgårdar.

Frukterna från odlingarna finns att åtnjuta i Mentons saluhall, som håller öppet dagligen. Vi besöker den på morgonen tillsammans med en del lokalbor och en och annan turist. Själva saluhallen är en fest för ögat, vackert målad i gult och omgiven av högresta palmer. Där inne trängs frukt, blomster och grönt med patéer, färsk fisk, ostar och nybakat.

Vi får med oss en bit paté till lunchen som intas på en bänk i skuggan. Och det är nu, eller kanske någonstans på strandpromenaden med en limoncelloglass i handen, som känslan av den klassiska Rivieran infinner sig. Eleganta pastellfärgade badhotell med höga fönster och palmträdgårdar, en gammal stadskärna med kulörta hus och en fond av grönskande branter bidrar till atmosfären. Men framför allt har Menton ett avslappnat lugn befriat från svindyra bilar, blingiga klockbutiker och den hetsiga lyxkommers som utmärker stora delar av Franska rivieran. Hit reser vi gärna igen.

Så är det dags att korsa gränsen och efter ett antal tunnlar är vi över på andra sidan. Italienska Ventimiglia är slutstation för de franska tågen, så här blir det byte till italienskt tåg. Vårt första riktiga stopp i Italien blir bara en kort bit bort i gulliga Bordighera, där stationen ligger precis vid havet. Den gamla delen av staden tronar högt på en kulle, här äter vi en fabulös tallrik spaghetti ai frutti di Mare på Ristorante Pizzeria Saraceno, fullspäckad med godbitar som små bläckfiskar samt en fyllig tomatsås och två stora räkor på toppen.

De närmaste dagarna varvar vi utflykter i området med gastronomiska höjdpunkter, där den ena restaurangen överträffar den andra.

Efter middagen tar vi en promenad i gränderna och passerar ett litet hål i väggen som ser lovande ut. Det visar sig vara ett par från Neapel som driver en delikatessbar. De enda andra gästerna är tre unga fransktalande kvinnor. De är barndomsvänner från La Réunion, den lilla ön cirka 80 mil öster om Madagaskar, men jobbar eller pluggar nu alla i Frankrike eller Italien.

Och nu börjar det. Vi sippar på vårt glas prosecco när värden bjuder på hemkryddad romsnaps. Inom minuter har en Ipad kopplats till högtalare och det spelas vacker musik från Neapel. Men så tar tjejerna över och börjar spela svängig zouk, musik från franska Karibien. Plötsligt har vi ett dansgolv och alla dansar förutom värden som då och då hämtar olika hemkryddade eldvatten.

Tidigt morgonen efter står vi på perrongen vid Bordigheras station och lyssnar på vågornas brus som blandar sig med fågelkvittret – havet ligger bara ett tiotal meter bort. Tåget tar oss med vidare söderut och efter hand dyker det upp kända badortsnamn som Alassio, Imperia och Santa Margherita.

Vår bas för att utforska den liguriska kusten är emellertid mindre kända Moneglia som ligger mellan Portofino-halvön och nationalparken Cinque Terre. Här bor vi på tredje våningen med terrass mot havet precis ovanför en fin sandstrand.

De närmaste dagarna varvar vi utflykter i området med gastronomiska höjdpunkter, där den ena restaurangen överträffar den andra. En av våra favoriter, Bistrot Julia, ligger bara två minuters promenad från vår lägenhet. Restaurangen har funnits i 20 år, men drivs sedan tre år av Silvano som från början var kock och som när han tog över höjde nivån på maten rejält. Vi börjar med smårätter, ostron och fisktartar, därefter tempurafriterade hyvlade grönsaker med bläckfisk, allt gudomligt gott. Till huvudrätt helbakad fisk på liguriskt vis med oliver och citron. Efterrätten går inte heller av för hackor, mandelcannelloni med färska björnbär och maräng varvad med fryst färskvispad grädde. Man har höga ambitioner och Silvano tar verkligen hand om oss på allra bästa sätt.

En utflykt i Cinque Terre börjar med ett besök i byn Monterosso al Mare. Trots att det är en regnig dag i maj är trängseln stor. Hur det är en het julidag vågar vi inte tänka på. Men visst är det vackert!

En tågtur senare är vi i Riomaggiore, den sydligaste byn som man når via en tunnel från tågstationen. Det är verkligen mycket vackert, men också exploaterat, nere i den lilla pittoreska hamnen. Vi missar tåget tillbaka med en minut så vi tar en utmärkt ståkaffe på stationskaféet mittemot för en euro. Ett par trappor som leder upp över spåren väcker vår nyfikenhet. Vi går över och upptäcker en bar ute på en klippa med den mest förtjusande utsikt! Plötsligt faller allt på plats. Hav, himmel, klippor, utsikt. En ost och chark-tallrik med ett glas rött vin. Till och med solen tittar fram!

Sedan far vi vidare till Manarola som har områdets sötaste hamn, och trängsel därefter.

Efter några behagliga dagar i Moneglia blir historiska Pisa vårt sista stopp. Mest känd för sitt torn drar staden sin beskärda del av turister, men går man bara ett par snäpp bort från det lutande tornet kryllar det av sköna ställen som varken är särskilt dyra eller turistiga.

Ett favoritområde är Piazza Dante Alighieri nära det gamla universitetet. Vi äter gott på Trattoria Da Stelio som skryter om att man haft samma meny sedan 1960-talet. Det är trångt mellan borden och serveringen är aningen brysk (speciellt när vi dristar oss till att fråga efter ketchup till fyraåringen), men maten är rejäl, vällagad och mycket prisvärd. Bordet intill får in lokala specialiteter som porchetta (fylld fläskkarrérulle) och inälvsrätten trippa, den sistnämnda lite för avancerad för oss även om de franska gästerna som provar den suckar nöjt.

Det stora projekt som pågår just nu är renoveringen av de medeltida fresker som delvis förstördes under andra världskriget.

Efter en gräddig tiramisù promenerar vi bort till det lutande tornet och de gräddtårteliknande byggnaderna på Mirakeltorget. Det är svindlande att flera av dem stått här sedan 1100-talet och de är både vackra och unika.

Vår favorit är den mindre kända kyrkogården som ligger lite vid sidan av torget. Byggd som en pelarkantad arkad runt en gård liknar den mer en klostergång än en kyrkogård, men inskriptioner på golv och väggar visar att detta är en plats för sista vilan.

Det stora projekt som pågår just nu är renoveringen av de medeltida fresker som delvis förstördes under andra världskriget. Målningen ”Triumfen över döden” blev till exempel klar 2018, målad i mitten av 1300-talet beskriver konstverket medeltidsmänniskans bild av himmel och helvete. Den beskriver i detalj både vägen till dessa ställen och hur det är där. Himmelsdelen är för all del njutbar, men skärselden är både fascinerande och skrämmande med exempel på vad en syndfull människa kan råka ut för. Det är lätt att bli stående och fundera över liv och död, men efter en stund konstaterar vi att det är hög tid för ett glas av något.

Bilfria lilla torget Piazza Chiara Gambacorti (eller Piazza della Pera, Pärontorget, som det kallas i folkmun) ligger gömt från huvudshoppinggatan bara ett stenkast från tågstationen. Ett fåtal serveringar erbjuder mat, vin och kaffe. Vi slår oss ner i eftermiddagssolen och det är skönt att vila benen i stillhet och läppja en aromatisk vermouth, Bianco Gamondi (från Turin) på Eleven Café.

Så småningom öppnar restaurangerna, ett ungt kärlekspar pussas på en bänk en bit bort och efterhand fylls torget på av vuxna och ett par barn på sparkcykel och vi börjar fundera på vad vi ska äta till middag denna sista kväll på vår resa. En behaglig avslutning på dagen och en mycket bra avslutning på en fin tågsemester.

13 tips på resan till Rivieran

Platserna här nedan ligger vid siffrorna på kartan.

1. Ät gott provencalskt till bra pris

Arles kryllar av små, bra restauranger med rimliga priser. Här är två favoriter med lokal meny.

Les Piques ou Rien, 53 Rue Condorcet, Place Voltaire, Arles

les-piques-ou-rien.business.site

Le Gibolin, 13 Rue Des Porcelet, Arles

2. Sippa lyxiga drinkar på designhotell

Det nyöppnade hotellet L’Arlatan har en snygg bar med magiska cocktails, sväng förbi efter middagen.

20 Rue du Sauvage, Arles

www.arlatan.com

3. Bada i en av Rivierans vackraste vikar

Gulliga badorten Agay har en fin strand som är lätt att nå från tåget, vi gillar speciellt Plage de la Beaumette, som också är mycket familjevänlig.

Boulevard de la Baumette 446-490, Agay

4. Spana in frukt, grönt och lokala delikatesser

Vackra saluhallen Marché des Halles i Menton visar upp det bästa av regionens produkter. Missa inte alla varianter på de lokalt odlade citronerna.

Quai de Monleon, Menton

5. Shoppa roliga gamla skyltar och loppisprylar

På Centre d’antiquités Allo Robert hade vi lätt fyllt en lastbil med fina saker till hemmet med vackra och roliga prylar från förr.

3 Rue du Général Gallieni, Menton

allo-robert.monsite-orange.fr

6. Prova rom i gammal stadskärna

På Piccolo Bistrot Gourmet finns gott av både det ena och det andra, sitt ner och prova romsorter, vin och småplock.

Centro storico, unica sede, Via Dritta 10, ­Bordighera

piccolo-bistrot-gourmet.business.site

7. Hälsa på hajar, sjökor och rockor

Acquario di Genova i Genua är ett av Europas största akvarium och har massor att se. Kul för både stor och liten, ligger dessutom bara en kort promenad från stationen.

Ponte Spinola, Genova

www.acquariodigenova.it

8. Bada och ät bra i Sestri Levante

La Sciamadda Dei Vinaccieri Ballerini och La Cantina del Polpo ligger på en landtunga med två fina stränder och flera bra restauranger. Perfekt för utflykt eller stopp på vägen.

La Cantina del Polpo, Via Camillo Benso Cavour 2, Sestri Levante

www.cantinadelpolpo.it

La Sciamadda Dei Vinaccieri Ballerini, Via XXV Aprile 179, Sestri Levante

www.lasciamadda.flazio.com

9. Bo mysigt på italienska rivieran

Lilla Moneglia är en lugn badort, perfekt för badsemester och Giada Residence är en fin bas för att utforska mer av Cinque Terre och Portofinohalvön.

Via Willi Burgo 3, Moneglia

www.appartamentigiada.it

10. Njut av gastronomi av toppklass

Moneglia har många bra restauranger, vi gillar både familjära Gli Amici Della Piazzetta och mer avancerade Bistrot Julia.

Gli Amici Della Piazzetta, Via Willi Burgo 32, Moneglia

Bistrot Julia, Via Vittorio Emanuele, Moneglia

www.facebook.com/RistoranteLePalmeMoneglia/

11. Ta ett glas vin vid magisk utsikt

Trots all trängsel är Cinque Terre vackert, på Bar e Vini a Piè de Mà hittar du en bra utsiktspunkt för att pausa från vimlet.

Via dell’Amore 55, Riomaggiore

12. Vandra på kyrkogård under medeltidsvalv

Camposanto Monumentale är en av Pisas mer hemliga sevärdheter nära det lutande tornet och bjuder på vackra valv och fantasieggande medeltida fresker.

Piazza del Duomo 17, Pisa

www.opapisa.it

13. Ät toskanskt på 1960-talsvis

Det är ofta fullsatt på Trattoria Da Stelio, så se till att komma tidigt för att njuta av det toskanska köket i Stelios hemlagade stil.

Piazza Dante Alighieri 11, Pisa

www.facebook.com/da.stelio/

Resfakta. Rivieran Resa till Arles med tåg: Tre byten från Köpenhamn, i Hamburg, Karlsruhe och Paris. Till Paris 13–14 timmars restid, mellan Paris och Arles drygt fyra timmar. Övernatta i Paris eller Hamburg. Resa till Arles med flyg: Flyg med SAS direkt till Marseille från Stockholm, 3 timmar och 10 minuter. Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm–Marseille cirka 646 kilo per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. (För beräkningsmetod se www.klimatsmartsemester.se) Bästa tiden: Vår, försommar och tidig höst. Tidsskillnad: Ingen. Språk: Franska och italienska, många pratar lite engelska. Valuta: Euro. Prisnivå: Mat är något billigare än i Sverige, Italien billigare. Lägre priser på dryck. Ta dig runt: Res med franska lokaltåg till italienska gränsen, köp franska biljetter via appen OUI.sncf och italienska med appen Trenitalia. Bra att veta: Franska lokaltåg längs rivieran går till Ventimiglia i Italien, där man måste byta till ett italienskt tåg. I franska appen kan man köpa biljett dit, därefter i den italienska. Har du interrailkort kan du bara hoppa på och av ­regiontågen, du ­behöver inte platsbiljett. Visa mer

