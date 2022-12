Tågturné till två sköna österrikare

Sakta glider jag ner i utepoolen på Felsentherme i Bad Gastein. Efter några intensiva timmar i pisterna är det härligt att låta musklerna slappna av. Djupt nersjunken i hetvattnet, med snöflingorna dansande i luften, njuter jag av stillheten.

Jag är i Österrike under en vecka för att kombinera Gasteinerdalen med klassikern Zell am See – två tågvänliga destinationer i Salzburgerland.

Från Salzburg är det nära till alptopparna. Tågresan till Bad Gastein tar drygt 90 minuter med korta stopp i små byar som Sankt Johann im Pongau, Swarzach, Dorfgastein och Bad Hofgastein. Ett behagligt sätt att närma sig bergen efter att först ha tillbringat ett dygn i Mozarts födelsestad.

Med hjälp av gondolliften tar man sig snabbt upp på berget Stubnerkogel vid Zell am See. Foto: Marc Leeds

Det tar inte många minuter att promenera från tågstationen till jugendhotellet Salzburger Hof, med anor från sent 1800-tal. En pistnära och stilfull logi. Bad Gastein håller fortfarande ställningarna som en av de populäraste skidorterna i Österrike. Förutsättningarna är goda: skidåkning upp till 2 700 meter över havet, 210 kilometer pist och en imponerande fallhöjd på 1 500 meter. Orten ingår även i Ski Amadé, som är Österrikes största skidområde med ett gemensamt skidpass. Det ger tillgång till drygt 25 skidorter, mer än 70 mil pist och 270 liftar.

Här finns flera ståtliga jugendbyggnader – de flesta aningen nötta i kanten – som alla minner om den svunna storhetsepoken då dåtidens jetset, bestående av ärkehertigar och hertiginnor, reste hit för kurbad och fest. En ­bidragande orsak var ­Tauernjärnvägens tillkomst i början av 1900-talet, som band samman Salzburg i norr med Trieste i söder.

Den gamla kurbads­traditionen lever kvar och frodas. Felsentherme, med tempererade utomhuspooler och vattenfall, får det välgörande vattnet direkt från varma, underjordiska källor. Grannbyn Bad Hofgastein lockar i sin tur med Alpentherme, en betydligt större anläggning med ett dussintals bastuvarianter och flera utebassänger.

Ånga och värme i Alpentherme i Bad Hofgastein. Foto: Cenneth Sparby

Det är rena rama julkortsidyllen nästa morgon, när jag vandrar den korta biten till gondolliften som snabbt tar skidåkarna upp på det drygt 2 000 meter höga Stubnerkogel. Det har fallit ännu mer snö under natten, och landskapet är inbäddat i ett vitt och fluffigt täcke. Doften av nymalda kaffebönor får mig att stanna till en stund på The Blonde Beans mitt emot tågstationen, ett numera klassiskt hak för fikasugna ortsbor och skidturister. Här frestar svenska Tilde Nilsson med nygräddade kanelbullar och kaffe i flera varianter.

– Jag kom hit för skidåkningens skull och blev kvar. Att driva ett litet kafé passar mig perfekt, konstaterar Tilde som har varit uppe sedan fem i morse för att baka.

Tilde Nilsson fixar kaffet på The Blonde Beans. Foto: Cenneth Sparby

Molnen har lättat när jag en stund senare står på toppen och blickar ut över skidområdet. Här är det läge att först testa Europas högsta hängbro på 2 200 meters höjd – 140 meter lång och endast en meter bred. En svindlande känsla för de flesta.

Glocknerblick är ett annat måste – en utsiktsplattform med maffig vy över alplandskapet, och med 3 798 meter höga Grossglockner, Österrikes högsta berg, i blickfånget.

Jag får sedan några riktigt fina åk i nysnön vid sidan av pisterna ner mot Angertal innan jag söker mig vidare upp mot berget Schlossalm för att ta den närmare sex kilometer långa röda pisten ner till Bad Hofgastein, en av alpvärldens längsta pister som ger garanterad mjölksyrekänning i låren.

Sedan ett par år tillbaka går det nu snabbt och smidigt att ta sig upp på hög höjd igen. För i början av 2019 invigdes den nya Schlossalmliften i Bad Hofgastein, som har ersatt tre äldre liftar med en. En miljardsatsning som definitivt har lyft skidåkningen i regionen.

En handfull åk senare väntar lunchen på Hirschen-Hütt’n i Angertal, som förbinder Bad Hofgastein med Bad Gastein. En rejäl skidåkarmeny utan krusiduller i form av gulaschsoppa, knödel, bratwurst och lokala charkuterier. Här stannar även en och annan längdåkare till för lite färdkost och dryck, för dalen bjuder på fina längdspår in i skogsterrängen.

Efter ytterligare några åk längs Stubnerkogels pister blir Betty’s Bistro en god avslutning på skiddagen, en definitivt lugnare form av after ski, jämfört med partyklassikern Silver Bullet Bar, granne med Salzburger Hof.

Högalpina orten Sportgastein lockar med långa carvingpister. Foto: Cenneth Sparby

Hundra meter längre ner på Kaiser Franz Josef-Straße ligger det anrika hotellet De l’Europe Gastein, som byggdes i början av 1900-talet och har haft både kejsare och kungligheter som gäster. Numera består byggnaden av privata lägen­heter och ett budgethotell.

Jag väljer dock att äta middag på betydligt högre höjder. Mondi Bellevue Alm, en fäbod med 600-årig historia, vilar på en av Stubnerkogels sluttningar, och erbjuder gästerna egen sittlift när skidsystemet har stängt för dagen. Mysfaktorn är hög med sprakande brasa i öppna spisen och tätt mellan borden. Det bästa av allt är att man kan åka kälke tillbaka senare på kvällen längs en drygt två kilometer lång och elbelyst bana.

Ta en tur i Sportgasteins fina längdspår. Foto: Cenneth Sparby

Nästa morgon är det dags att utforska högalpina Sportgastein, tillsammans med nationalparksguiden Hans Naglmayr. För Sportgastein, som lätt nås med skidbussen, gränsar till Hohe Tauern, en mer än 1 800 kvadratkilometer stor nationalpark med glaciärer, dramatiska toppar och vidsträckta urskogar. Parken rymmer ett av Österrikes största bergsmassiv, med det närmare 3 400 meter höga Hochalmspitze som högsta topp.

– Garanterat den bästa skidåkningen i hela dalgången, säger Hans när vi står uppe vid toppen av Kreuzkogel och blickar ut över alp­panoramat.

Under sommaren är det populärt att ta sig hit för att vandra och besöka de gamla fäbodarna i området, som lockar med både mat och dryck i genuina miljöer.

Ett par timmar senare möts vi långt nere i dalen, där vi tillsammans tar skidbussen tillbaka till Sportgastein för en långlunch på Valeriehaus, en mötesplats för topptursjägare, piståkare och längdfantaster. För dalen bjuder även på väl­preparerade längdspår.

Dags för en rejäl skidåkarlunch på Valeriehaus i Sportgastein. Foto: Cenneth Sparby

Ny morgon, nu med Zell am See i fokus. Det tar ungefär en och en halv timme med tåg från Bad Gastein till Zell am See. På perrongen väntar en handfull skidåkare på tåget – några på väg till skogsskidåkningen i Dorfgastein längre ner i dalen.

Efter ett kort tågbyte i Schwarzach-St Veit kliver jag av på perrongen för att checka in på Das Grand Hotel vid Zeller Sees strand. Ännu en klassisk hotellbyggnad med mer än 125-åriga anor, och med tågstationen på bekvämt promenad­avstånd.

Zell am See, med närmare 10 000 invånare, har ett historiskt centrum och anrika kurorts­traditioner. Dessutom är det nära till grannbyn Kaprun och glaciärskidåkningen på Kitzsteinhorn, 3 029 meter över havet. Hela skidsystemet bjuder på ett 50-tal liftar och mer än 400 kilometer pist, som mer än väl räcker och blir över för en vecka.

Grand Hotel – klassiskt boende vid Zeller Sees strand med mer än 125-åriga anor. Foto: Cenneth Sparby

En halvtimme efter ankomst är jag redo för backarna. För det tar inte många minuter att vandra upp till Cityexpressliften för vidare transport upp till husberget Schmittenhöhe. Här har jag stämt träff med skidguiden Marc Leeds, som tar mig med på en rundtur i delar av systemet, som består av skidområdena Schmittenhöhe, Kitzsteinhorn och Maiskogel.

– Det jag gillar med pisterna är variationen och möjligheten till långa carvingåk ner mot sjön. Dessutom har sammankopplingen med Saalbach gjort att vi nu har fått tillgång till så mycket mer, säger Marc och visar på kartan.

Efter att kabinbanan från Kaprun till Kitzsteinhorn invigdes 2019 kan man även åka direkt från Kapruns centrum via berget Maiskogel upp till glaciärområdet, ett lyft för hela regionen.

När dagens åk är avklarade blir det after ski på gemytliga Sportstüberl, där ägaren Hansjörg Schandlbauer kan konsten att servera en öl med fast skumkrona.

I morgon väntar glaciärskidåkningen på Kitzsteinhorn och ett besök på Gipfelwelt 3000, med utsiktsplattform, nationalparksutställning och biograf. Dessutom ligger här en restaurang med Kapruns bästa kök enligt Marc – och den bästa utsikten om vädret är det rätta.

Här hittar du våra andra resereportage.