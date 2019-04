Tre andrastäder att upptäcka: Århus, Galway och Hamburg

1. Danmark – i stället för Köpenhamn:

Besökare vilar vid Århus å som flyter genom centrum. Foto: Shutterstock

Kulturella och gemytliga Århus

Köpenhamns lillasyster Århus lever inte på något sätt i skuggan av huvudstaden. Här finns en egen stämning och ett vibrerande kulturliv. Stadens behändiga storlek gör också att du med fördel utforskar den till fots eller från en cykelsadel.

Århus ligger på Danmarks huvudhalvö Jylland, den rikaste delen av landet som präglas av bördig jordbruksbygd. Århus har flera anrika lärosäten, och staden är full med studenter. Århus fick sitt internationella genombrott 2017, då den utsågs till en av Europas kulturhuvudstäder. Det gjorde att många fick upp ögonen för den lilla pärlan och dess stora charm.

Århus har medvetet satsat på kultur de senaste 30 åren, bland annat på konstmuseet ARoS som med sin regnbågsfärgade konstinstallation på taket kan ses över hela staden och vars utställningar väl mäter sig med Köpenhamns kulturella utbud. Ytterligare ett tydligt exempel på stadens profilering som kulturstad är Godsbanen, ett centrum för all typ av kulturskapande. Här samsas konstnärsstudior, teaterscener, dans, musik, kaféer och restauranger i byggnaden som tidigare var godsmottagning för tågtrafiken.

Ett måste-stopp är Den Gamle By, ett friluftsmuseum för städernas kultur och historia. Här har butiker och bostäder frysts i tiden, och du kan besöka en lanthandel, ett skomakeri eller avlägga visit hemma hos en Århusbo från 1800-talet. Den idylliska Møllestien mitt i centrala Århus är också värd ett besök. Kullerstensgatan kantas av färgglada små hus som dateras till 1700-talet. Århus är annars Danmarks yngsta stad, åtminstone sett till invånarnas ålder. Ungefär var sjunde invånare är student, vilket märks i musik- och konstutbud och i antalet kaféer och krogar. Många av dem är inriktade på det nordiska köket, och här finns inte mindre än fyra Michelinrestauranger. För besökare med en mer begränsad budget finns en populär matmarknad.

Latinerkvarteret är det äldsta bevarade kvarteret i Århus, delar byggdes redan på 1400-talet. Här hittar du designerkläder och unika hantverk. I mitten av kvarteret ligger Pustervig Torv som en liten och mysig oas, perfekt för en paus.

På taket till Aros konstmuseum kan besökarna blicka ut över Århus i ett färgat ljus. Foto: Shutterstock

Resfakta. Århus Se & göra 1. Hänförande konst: Aros konstmuseum Aros har en permanent utställning i världsklass, som inkluderar verk av Carsten Höller, Bill Viola och Andy Warhol. Det stora museet kokar av spännande konst och vacker arkitektur. Aros Allé 2 aros.dk Äta & dricka 2. Testa gatumat: Aarhus Street Food Matmarknaden Aarhus Street Food blev en succé när den öppnade 2016. Ett brett utbud av smårestauranger ligger i återvunna containrar. Ny Banegaardsgade 46 www.aarhusstreetfood.com 3. Gourmetkrog med vy: Frederikshøj Kro Vackert belägen gourmetkrog som tillhör den absoluta eliten av dansk gastronomi. Oddervej 19 www.frederikshoj.com 4. God lillasyster: Pondus Lillasystern till Substans – en av stadens Michelinkrogar – är en dansk bistro som erbjuder en mer överkomligt prissatt måltid. Här fokuserar man på säsongsbetonade nordiska ingredienser. Åboulevarden 51 www.restaurantpondus.dk Bo bra 5. Fransk oas: Villa Provence Villa Provence är en liten oas full av atmosfär belägen mitt i hjärtat av Århus. Alla 35 rummen och de fyra sviterna är individuellt designade. Fredens torv 12 www.villaprovence.dk 6. Billigt och bra: Cabinn Aarhus Hotel Lågprishotellet Cabinn ligger centralt i staden, nära Århus katedral, Århus teater och Latinerkverteret. Kannikegade 14 www.cabinn.com 7. Originalsmeden: Aarhus Guldsmeden I Århus ligger originalet i den populära hotellkedjan, som är döpt efter gatan. Charmig trädgård, ekologisk mat och fina rum. Guldsmedgade 40 www.guldsmedenhotels.com Visa mer

Bild 1 av 2 På Aarhus street food samsas många små matställen. Foto: Daniel Majak Bild 2 av 2 Gamla hus i Århus. Foto: Shutterstock Bildspel

Fakta. Århus Resa hit: Tåg från Stockholm och södra Sverige med byte i Köpenhamn. Färja Göteborg–Frederikshavn. Flyg Stockholm–Århus med SAS, via Köpenhamn. Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm–Århus cirka 251 kg per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. (För beräkningsmetod se www.klimatsmartsemester.se). Tåg Stockholm–Århus cirka 38 kg per person, tur och retur. Läs mer: www.visitaarhus.com Visa mer

● ● ●

2. Irland – i stället för Dublin:

Publivet i Galway, Irlands fjärde folkrikaste stad, är livligt. Foto: Shutterstock

Vänligt och vackert i Galway

Den medeltida staden Galway på Irlands västkust har en djupt rotad historia och ett fantastiskt läge vid havet. Här finns allt som finns i Dublin, bara i ett mindre och charmigare format.

Galway har många gånger utsetts till världens trevligaste stad, med en livlig mix av studenter och turister som kör längs Irlands wild atlantic way – den 240 mil långa natursköna bilvägen längs västkusten. Under året hålls mängder med festivaler och festligheter som kulminerar i den stora ostronfestivalen i september.

Stadens färgglada butiksfasader och granna blomkorgar på husväggarna gör att även den gråaste dag känns solig. Längs livliga Shop Street samsas butiker som saluför keltiska symboler, bagerier och konditorier med trubadurer och eldslukare. Hos anrika butiken McCambridge’s får besökaren sitt lystmäte av lokala delikatesser, som lufttorkat Connemaralamm och getost från Killeen.

Ett av de mest populära etablissemangen i Galway är så kallade snug bars. Bakom välfyllda bardiskar finns ofta flera små rum, snugs, med frostade dörrar där mindre sällskap kan mötas utan att synas. Här baxar man gärna in sig i ett bås och beställer var sin skummande Galway Hooker Ale.

Cupán Tae är en bedårande tesalong på Quay Street där man har tagit tedrickandet till nya nivåer. Här serveras saftiga zucchinimuffins till drömgoda teer. Ägaren har samlat tekoppar i 30 år, så varje kopp du serveras är unik. En stor del av stadens charm ligger i musiken som ständigt är närvarande. Fiol, dragspel, banjo och gitarr ackompanjerar ofta en skäggig folksångare som sjunger ihop till en öl eller två.

Till Galway reser man även för de vackra omgivningarna, ett sagolandskap där legender och keltisk historia fortfarande frodas. I kringliggande landskapet Connemara kantas vägarna av röd vallmo och gul ärttörne runt stengärdsgårdarna, och de böljande kullarna döljer många imponerande slottshotell.

Glenlo Abbey Hotel strax utanför Galway är ett av de finaste. Här erbjuds också Irlands mest ovanliga middagsupplevelse i form av två originalvagnar från Orientexpressen, där du kan sjunka djupt ner i bekväma sammetsfåtöljer.

Bild 1 av 2 Floden Corrib rinner ut i Galways bukt. Foto: Shutterstock Bild 2 av 2 Traditionell irländsk musik framförs ofta av gatumusiker. Foto: Shutterstock Bildspel

Resfakta. Galway Se & göra 1. Matfest: Galway Food Tours Sheena Dignam kan det mesta om Galway och allt om stadens matkultur. Matiga besök i ost­butiker, delikatessbutiker och bagerier väntar. www.galwayfoodtours.com 2. Skrattfest: Ireland’s Smallest Comedy Club I Galway finns flera ståuppklubbar, där Ireland’s Smallest är en av de populäraste. Uppträdanden varje torsdag. 22 Mainguard Street Äta & dricka 3. Middag på tåg: Pullman Restaurant Glenlo Abbey har en annorlunda restaurang på sina ägor – nämligen Orientexpressens restaurangvagn, på fast mark. Kentfield, Bushypark www.glenloabbeyhotel.ie 4. Dolda rum: Tigh Neachtain I Galway finns flera charmiga snug bars med små traditionella bås. Tigh Neachtain är en av de äldsta. 17 Cross Street www.tighneachtain.com 5. Skaldjursfest: Oscars Seafood Bistro Oscars Seafood Bistro har en avslappnad atmosfär. Restaurangen drivs av Michael O’Mara, vars Sea Gastronomy har utsetts till världens bästa kokbok. Dominick Street Lower www.oscarsseafoodbistro.com Bo bra 6. Spalyx: G Hotel & Spa Lyxigt spahotell nära Galway, vid sjön Loch Atalias strand. Wellpark, Old Dublin Road www.theghotel.ie 7. Centralt beläget: Jury’s Inn Trestjärnigt hotell med toppläge mitt i stans historiska centrum. Quay Street www.jurysinns.com 8. Bo på ett slott: Glenlo Abbey Hotel Magnifikt slottshotell med många vackra sällskapsrum och gemak, trevlig personal. Rummen är stora och fräscha. Kentfield, Bushypark www.glenloabbeyhotel.ie Visa mer

Ostronfestivalen i september tillhör Galways höjdpunkter. Foto: Reine Hefvelin

Fakta. Galway Resa hit: Tåg Stockholm–Holyhead, cirka nio byten. Färja Holyhead–Dublin. Buss Dublin-Galway.

British Airways flyger till Shannon, sex mil från Galway, med mellanlandning i London. SAS flyger direkt till Dublin från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Oslo. Buss eller hyrbil till Galway, drygt 21 mil österut. Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm–Dublin cirka 553 kg per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. (För beräkningsmetod se www.klimat­smartsemester.se). Läs mer: www.galwaytourism.ie, visitgalway.ie Visa mer

● ● ●

3. Tyskland – i stället för Berlin:

Hamburg ligger tio mil från havet, ändå är staden präglad av vatten. Foto: Shutterstock

Helgnöjen i Hamburg

Småstadskänsla i storstaden är Hamburgs signum. I hipsterkvarteren runt St Pauli finns ett restaurang­utbud som slår Berlin på fingrarna, och hamnkvarteren har förvandlats till platsen för ett pulserande kultur- och nöjesliv.

Hamburg är Tysklands näst största stad, men det märks verkligen inte. I innerstaden bor knappt en miljon människor, och flera av stadsdelarna har lite av en småstadskänsla över sig. Staden har en spännande restaurangscen, och många menar att Hamburg är Tysklands gastronomiska centrum. Vad än dina smaklökar suktar efter kan de tillfredsställas här, som en måltid i tryffelns tecken på TrüffelSchwein, eller vid kockens bord på gemytliga nordisk-italienska Haebel.

I charmiga gaykvarteren St George öster om centralstationen Hauptbahnhof finns massvis med mysiga kaféer och restauranger. Ett annat populärt turistkvarter är St Pauli, en skön mix av slitet och hippt, som den lilla baren Clockers som tillverkar egen gin. Vid hamnen ligger Strandpauli, en sandstrandsbar där du kan dricka drinkar och se fraktfartygen passera. I kvarteret ligger också den ökända gatan Reeperbahn, Hamburgs red light district. Under 1960-talet fanns en rad musikklubbar på gatan där Beatles fick ett tidigt genombrott, och i dag finns Beatles-Platz som ett minnesmärke här.

För en rejäl shoppingupplevelse, styr stegen till centrala Hamburg och Mönckebergstrasse, en livlig genomfartsled fylld av butiker.

Designers som Karl Lagerfeld kom från Hamburg och även Jil Sander har sitt ursprung i staden och det har gjort avtryck på utbudet.

Hamburg ligger tio mil från havet, ändå är det en stad präglad av vatten. Här finns fler broar än i Amsterdam och Venedig tillsammans. Floden Elbe ringar in centrum och stadens kanalfyllda hamnområde. Antikhandlare och museer har flyttat in bland magasinsbyggnaderna, och här finns också nybyggda konserthuset Elbphilharmonie. Är du sugen på lite lugn och ro kan du göra just det – ro en båt på en av de två vackra Alstersjöarna mitt i Hamburg. Det går också fint att hyra kajak eller sup-bräda, bege sig in på kanalerna och driva fram genom fantastiska trädgårdar.

Elbphilharmonie, ett konserthus vid Elbes strand, har plats för 2.100 besökare. Foto: Shutterstock

Resfakta. Hamburg Se & göra 1. Väldoftande museer: Museerna i magasinsområdet I Speicherstadts magasinsbyggnader från 1800-talet ligger kaffe-, krydd- och chokladmuseerna. Chokoversum, Messberg 1 www.chocoversum.de/en Kaffeemuseum Burg, St. Annenufer 2 www.kaffeemuseum-burg.de Speicherstadtmuseum, Am Sandtorkai www.speicherstadtmuseum.de 2. Kultur: Guidad tur genom St Pauli Robin and the Tourguides berättar kunnigt och roligt om St Paulis och Reeperbahns historia. robinandthetourguides.de Äta & dricka 3. Sliten elegans: Restaurant Cox Lite bedagat, men stinget finns kvar. Internationell mat med fransk bistrokänsla på Cox. Lange Reihe 68 www.restaurant-cox.de 4. Hemtrevligt i St Pauli: Haebel Alla gäster äter samma sjurätters meny hos dansk-italienske kocken Fabio Haebel. Paul-Roosen-Strasse 31 www.haebel.hamburg 5. För finsmakare: TrüffelSchwein Avskalat och elegant lever restaurangen upp till sitt namn, med perfekt avvägd användning av den välsmakande dyrgripen. En stjärna i Guide Michelin. Mühlenkamp 54 www.trueffelschwein-restaurant.de/en Bo bra 6. Budgetbra val: Pyjama Park Mitt i syndens näste på Reeperbahn ligger pärlan Pyjama Park. Rent och fräscht till budgetpris. Reeperbahn 36 www.pyjama-park.de 7. Brittisk elegans: The George Hotel The George Hotel har sofistikerad restaurang, bibliotek med läderfåtöljer och camparibar. Barcastrasse 3 www.thegeorge-hotel.de/in-hamburg 8. Väldesignat: Side Design Hotel Designhotell med stora rum, spa med pool, och takterrass. Toppläge bara två stationer från Hamburgs centralstation. Drehbahn 49 www.side-hamburg.de/en Visa mer

Bild 1 av 2 The Kaiserkeller music club i Hamburg. Här spelade The Beatles på 1960-talet. Foto: Shutterstock Bild 2 av 2 Beatles har fått ett torg uppkallat efter sig i Hamburg. Foto: Shutterstock Bildspel

Fakta. Hamburg Resa hit: Tåg Stockholm–Hamburg, cirka tre byten. SAS och Eurowings flyger direkt Stockholm–Hamburg. Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm–Hamburg cirka 358 kg per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. Tåg Stockholm–Hamburg cirka 39 kg. (För beräkningsmetod se www.klimat­smartsemester.se). Läs mer: www.hamburg-tourism.de, www.hamburg.com/visitors/ Visa mer

Läs fler resereportage här