Trendiga Ibiza och heta Mallorca

Det är svårt att ställa två öar som Mallorca och Ibiza mot varand­ra. De är och förblir olika, men lika älskvärda, som barnen i en syskonskara. För att ta fasta på en av olikheterna mellan öarna väljer jag Mallorcas etablerade rykte som ett centrum för kvalitetsmedvetna matälskare, så kallade foodies. Nya krogar och barer poppar upp varje dag och många av dem är av världsklass.

På dryckesfronten är det 1950- och 60-talets vermuterior som blivit heta igen. Och hetast av dem alla är la Rosa och lillasystern La Rosa Chica i Palma. Först ut var retrobaren La Sifoneria på Carrer de Santa Clara, ett hål i väggen fullt av värme och liv. Att kliva in genom dörren och slå sig ner på träbänken framför några av de gamla vinfaten, låta ägaren Carlos Montoro lägga på en raspig sextiotalsvinyl och be honom servera en Uep Royal var och är fortfarande en berusande känsla långt innan vinets påverkan.

En annan mattrend är de så kallade foodcourts där många olika små matställen samlade på en plats blivit väldigt populära inte minst bland stadens yngre generation. Först ut var Merçat San Juan i utkanten av Palmas stadskärna, där besökaren på ett enkelt och otvunget sätt kunde provsmaka det mesta av Medelhavets traditionella kök. Ett liknande, men lite mindre ställe har nyligen slagit upp portarna nere på Passeig Maritimo, Merçat 1930.

Redan för tio år sedan fick det växande intresset för Mallorcas traditionella mat sitt genombrott med systrarna Solivellas Restaurang Ca Na Toneta i byn Caimari på Mallorcas inland, dit matintresserade från hela världen drog sig. De var i sin tur inspirerade av öns abdikerade matmoder Dona Antonia, som är upphovet till den trend av traditionell mallorkinsk mat som nu sprids över ön där närproducerad mat och lokala råvaror står i fokus. Hennes krog Celler Can Amer har kallats ”kokkonstens katedral” och har fostrat många kockar i hennes anda.

I utkanten av byn Caimari ligger den nu ”världsberömda” lilla restaurangen Ca Na Toneta. Foto: Jörgen Ulvsgärd

För den som vill upptäcka ursprunget till denna mattrend är det bara att ta trappstegen ner från gatan i inlandsstaden Inca till Cellar Can Amer som från början var en vinkällare. Här sitter en gigantisk mathistoria inpräntad i väggarna, som till exempel hennes berömda lammstek med honung och apelsinsås, eller den läckra vege­tariska tumbeten, Mallorcas klassiska tomat-, potatis-, aubergine- och paprikarätt.

Mat är utan tvekan ett centralt tema på Mallorca. Förutom vinfestivalerna i Binissalem och Santa María finns årliga högtider som tillägnas den nygamla matkulturen på ön. Det kan handla om olivolja från Caimari, honung från Llubí, sniglar från Sant Jordi, blodpuddingen botifarró från Sant Joan och den klassiska korven sobrasada från Campos eller de vilda svamparna från Mancor. Mallorca har under de senaste tio åren gjort en imponerande gastronomisk resa.

När folkvimlet blir alltför stort på Mallorca lockar lugnet på Ibiza.

När jag stiger in i saluhallen Mercat de Santa Catalina i Palma blandas söta dofter av nybakade ensaimadas, sockerkringlor, med doften av hav från bläckfisk, ostron och allsköns fisk med aromer från sobrasadakorvarna och porc ­negre­-skinkorna som hänger i taket. Vid sidan om dessa stånd rymmer marknaden flera barer och restauranger, som till exempel den omåttligt populära lunchrestaurangen, Bar Joan Frau Cuina Mallorquina. Ett bättre avslut på Mallorca­vistelsens matodyssé, innan färjan avgår till Ibiza, är svårt att tänka sig.

Måltid på Can Domo. Foto: Jörgen Ulvsgärd

När folkvimlet blir alltför stort på Mallorca lockar lugnet på Ibiza. Bortom det intensiva party­livet på diskoteken runt Playa d’en Bossa och San Antonio i utkanten av Ibiza stad är ön en fridsammare oas än Mallorca.

Det räcker med att komma en bit utanför Ibiza stad så dyker underbara små hotell och restauranger upp, så kallade agroturismos, med ekologisk tonvikt på maten. Jag tar själv in på ett par av dessa ställen, det ena bara några kilometer utanför staden, Can Jaume i byn Puig d’en Valls, den andra lite längre norrut, Can Domo, längs Carretera de Cala Llonga utanför byn Jesús. Efter två dagars själslig återhämtning på det senare stället åker jag söderut till staden Sant Antoni för en rekommenderad middag på skaldjursrestaurangen Can Punjol.

Missa heller inte Mirador Illa dés Vedra, på vägen söderut mot Cala d’Hort. Tidigt på morgnarna knallar jag den smala stigen från parkeringsplatsen ut mot klippan som skjuter ut mot ön Vedra. Havet under mig är stilla och turkosblått. Det är en plats som gjord för stilla eftertanke och en picknick.

Trots sin jetsetstämpel, som lockar hit kändisar för bröllop eller smekmånadssemester och där berömda dj:s landar i sina privatplan i parti och minut, är öns fördomsfria och coola livsstil, som tog sin början i slutet av 1960-talet, ett genomgående karaktärsdrag. Det var då unga män och kvinnor drogs med i flower power-rörelsen i jakten på nya andliga upplevelser genom meditation och yoga. Dessa vagabonder togs emot med öppna armar av Ibizas lokalbefolkning. Flera av dem är kvar än i dag och lever i egna hus på norra delen av ön.

Bar Anita i byn Sant Carles var centrum för alla hippies som drogs till Ibiza. Många har övervintrat på ön. Foto: Jörgen Ulvsgärd

Jag möter ett par av dessa övervintrande hippies på den anrika krogen Bar Anita som på katalanska kallas Ca’n Anneta i byn Sant Carles. Då det begav sig var baren den dominerande samlingspunkten för alla hippies som slagit sig ner här.

– Här fick vi vara i fred. Hit till baren Anita kom vi för att träffa likasinnade, prata med lokal­borna för att få veta vad som hänt i världen, säger holländaren Martijn Valkenberg som sitter vid ett av borden på den mysiga restaurangens innegård med grönskande tak.

– Många konstnärer och artister sökte sig hit. Än i dag tycker jag Ibiza är den bästa platsen i världen att bo på. Jag kommer att stanna här tills jag dör, säger han utan minsta tvekan.

Ibiza kommer alltid att locka besökare med sin charm och sin småskalighet, medan Mallorca har sin pondus – och så maten förstås.

Nu längtar jag efter ett härligt bad och beger mig från Sant Carles till den lilla staden Santa Eulària des Riu, som lär ha en mysig strand. Längst upp i norr på ön är det mer bergigt med många klippvikar som gömmer sköna små sandstränder. En av dem är Cala de Sant Vicent, med en förträfflig surfbar på stranden. Andra är Cala Vidella, Cala d’Hort och Cala Comte som är den perfekta stranden för en romantisk solnedgång.

Jag sätter punkt för mitt Mallorca- och Ibiza­äventyr med att simma ut i den bländande solgatan. Den egensinniga, livsbejakande och lite bortskämda lillasystern Ibiza kommer alltid att locka besökare med sin charm och sin småskalighet, medan Mallorca har sin pondus – och så maten förstås.

● ● ●

Romarna kom till Ibiza på 100-talet f Kr, vilket ringmurarna och bastionerna i den gamla stadsdelen Dalt Vila i Ibiza stad än i dag vittnar om. Foto: Jörgen Ulvsgärd

GUIDE TILL IBIZA

Se & göra

Utflykt till Formentera. Ta båten till Formentera, cirka en timme, och besök Playa de Illetas. Smalt näs med stränder på båda sidorna, klarblått vatten som kan vara lite svalt i början av säsongen på grund av strömmarna. Boka bord på Es Moli de Sal som ligger i närheten med utsikt över strand och hav på kvällen. På Formentera är det moped eller motorcykel som gäller. Det finns gott om uthyrning vid färjeterminalen.

Fynda vintage. Vicente Hernández från Valencia slog ner sina bopålar i stadsdelen La Marina på 1960-talet, öppnade sin butik Ganesha under hippieeran och resten är historia. I dag är han kult bland världens fashionistor, som vallfärdar hit för att fynda vintageklänningar, smycken, leksaker och plastprylar.

Vicente Ganesha, Carrer de Guillem de Montgrí, 14, Ibiza stad.

Äta & dricka

Locals Only. Ett av mina favoritställen i Ibiza stad vid Plaça del Parc. Hemlagad italiensk och Medelhavsinspirerad mat av bästa märke. Uteserveringen är perfekt för att kolla på livet runt torget.

Plaça del Parc

www.localsonlyibiza.com

Jordi Caleta serverar törstsläckande drinkar från ett litet hål i väggen som måste vara Ibizas minsta bar. Foto: Jörgen Ulvsgärd

Escalinata. Escalinata, som betyder ”trappa”, ligger i den branta trappan som leder upp i gamla stan från Plaça de Sol och består egentligen bara av ett hål i väggen och utslängda kuddar på trappstegen. Här kan man om man lyckas få plats njuta av en god drink och några tapas.

Carrer Portal Nou, Dalt Vila.

www.sescalinata.es

Sa Brisa Gastrobar. En härlig restaurang intill torget på Paseo Vara de Rey. Om du letar efter utsökt fisk och skaldjursmat i hjärtat av Ibiza stad är denna restaurang och bar rätt plats.

Paseo Vara de Rey 15

www.sabrisagastrobar.com/en

Kyupiddo. Ligger i gamla stan, Dalt Vila, och är visserligen ganska dyr men en upplevelse för både gom och öga.

Carrer de Santa Maria, 2, Ibiza stad.

www.kyupiddo.com

Anita Bar Restaurante. Baren och restaurangen är den klassiska och ursprungliga hippiebaren i byn Sant Carles på Ibiza som har bibehållit sin charm sedan mer än 50 år.

Plaça Inglesia i byn San Carlos i norra Ibiza.

På detta lilla guest house Can Domo har paret Pau Barba som är kock och Alexandra Verdeiren, skapat ett familjärt och lyxigt ställe med bara tio rum. Foto: Jörgen Ulvsgärd

Bo bra

Can Jaume. En gammal finka ute på landsbygden i byn Puig d’en Valls. Charmigt ställe med fin pool och utomhusrestaurang. Lugn och avkopplande bara sex kilometer in till Ibiza stad.

Calle Torrente, Puig den Valls.

www.canjaume.org

Can Domo. Ett lyxigt agroturismo i den norra delen med ett perfekt utgångsläge för dagsutflykter och nära ner till badviken Cala Llonga. Egen bil är att föredra. Maten är superb.

Carretera de Cala Llonga, km. 7,6 - 07819 Jesús.

https://candomo.com/en/

Gran Hotel Montesol. Öns äldsta hotell, som slog upp portarna efter inbördeskriget 1933. Det är den perfekta adressen för den som vill bo ståndsmässigt mitt i Ibiza stad, nära shopping, sevärdheter, nöjesliv och världsarvet Dalt Vila, den muromgärdade övre delen av staden.

Passeig de Vara de Rey, 2, Ibiza stad.

www.granhotelmontesolibiza.com

● ● ●

De långa stränderna i Palma lockar mängder av turister. Foto: Jörgen Ulvsgärd

GUIDE TILL MALLORCA

Se & göra

Upptäck Mallorca från havet. För de som älskar vackra träbåtar och vill åka ut på havet tillsammans med en mycket erfaren skeppare är Bonnie Lass Charters ett bra val. Engelsmannen Pete Lucas har sina båtar på svaj i Sóllerbukten. Exempel på ett par båtturer: Från Port Sòller söderut via Cala Deià och Port de Valldemossa eller norrut via Cala Tuent till Sa Calobra. I Ses Cambres görs strandhugg för att utforska grottorna och i blå lagunen Bens d’Avall, där den som vill kan hoppa från klipporna.

www.bonnielasscharters.com

Takvandring på katedralens tak. Det är mäktigt att stiga in i La Seu. Denna gotiska helgedom från 1300-talet är en av de största och vackraste i världen. Överallt sipprar ljuset in genom de otaliga målade små och stora fönsterglasen. Baldakinen ovanför huvudaltaret är det som mest drar ögonen till sig. Den skapades 1912 av den katalanske arkitekten Antoni Gaudí. Ännu ­mäktigare är att kliva upp på katedralens tak.

catedraldemallorca.org

Äta & dricka

El Camino. Nyöppnad spansk bar/restaurang med Palmas längsta bardisk. Här är trångt, men stämningen gemytlig.

Carrer de Can Brondo 4.

Ram Bar. Detta är den nya restaurangen för alla köttälskare i Palma. Samma ägare som den populära restaurangen Tast.

La Rambla 20, Palma.

tast.com/en/restaurant/ram-bar-en

Bild 1 av 2 Vermú är en liten mysig och mycket populär vermouthbar i Santa Catalina på Mallorca. ­Vermouthen tappas upp på kran. Foto: Jörgen Ulvsgärd Bild 2 av 2 Retrobaren La Sifoneria ligger ett stenkast från Plaça de Cort. Foto: Jörgen Ulvsgärd Bildspel

Restaurante Tomeu. Tomeu Caldentey, köksmästaren bakom Michelinkrogen Bou i Sa Coma på Mallorcas östkust, har fått ge namn åt sin nya restaurang som ligger i boutiquehotellet Sant Jaume i Palma.

Carrer de Sant Jaume, 22.

boutiquehotelsantjaume.com

Mercat 1930. Detta är det senaste tillskottet i Palmas mattrend: så kallade food courts, små bås med litet kök som serverar alla tänkbara små läckerheter. Föregångaren är Merçat Jaume som är en större variant. Mercat 1930 har också en ostronbar.

Avinguda de Gabriel Roca, 33.

www.mercat1930.com/en

Vermú. Mysig vermouthbar som serverar tapas i Santa Catalina. Vermouthen tappas upp på kran.

Carrer Comte de Barcelona.

Clandestino Coctail Club. Det är lätt att missa Palmas bästa cocktailbar i bara farten. Ingen skylt finns utanför. Men om du har restaurangen Canela, som ligger snett mittemot, som riktmärke så hittar du den. Restaurangen är en av Palmas mest anonyma men samtidigt populärast.

Carrer de Sant Jaume, 12.

clandesti.es

Bild 1 av 2 Fransisca Arbode i bageriet Es Fornet de la Soca strör florsockerpudret över de klassiska mallorkinska kakorna ensaimadas. Foto: Jörgen Ulvsgärd Bild 2 av 2 Tomeu Arbona Figuerola på bageriet Panaderia Fornet de la Soca bestämde sig för att baka Mallorcas bästa ensaimadas. Foto: Jörgen Ulvsgärd Bildspel

Panaderia Fornet de la Soca. Här finns inga tjusiga skyltar eller stora fönster så det är lätt att bageriet passerar obemärkt förbi. Kliv in så får du med stor sannolikhet träffa bagaren själv, Tomeu Arbona Figuerola, som för ett antal år sedan la psykiatrin på hyllan och bestämde sig för att baka Mallorcas bästa ensaimadas. Han har ägnat många år åt forskning och återvinning av gamla hotade mallorkinska mat- och bakrecept. Utöver den söta juvelen ensaimadas bakas här andra klassiska bakverk från ön.

Carrer Saint Jaume 23.

Bo bra

Hotel Es Princep. Nytt femstjärnigt hotell i gamla stan intill gamla stadsmuren och ett stenkast från katedral Seu. Hotellet har en underbar takterrass med pool och utsikt över Palmabukten. Pris cirka 1.700-2.000 kronor natten.

Carrer de Bala Roja, 1.

www.esprincep.com/en

Hotel Tres. Med femton år på nacken är detta hotell i stadsdelen La Loncha ett av de mest hyllade och populära hotellen bland svenskar på Mallorca. Från takterrassen med poolen intill har du utsikt över Palmas katedral och i den fridfulla pation på nedre plan är det skönt att sjunka ner i skuggan under palmerna och ta en paus från turistvimlet utanför. Pris runt 2.000 kronor natten.

Carrer d’Apuntadors, 3, Palma.

http://hotel-tres.palma-de-mallorca.hotels-in-mallorca.net/sv/

Hotel Can Simoneta. I byn Canyamel ligger uppe på en kulle eller snarare klippa ett litet femstjärnigt hotell varifrån man kan se ända bort till havet. Här ligger ett litet hemligt matställe som är värt de flesta omvägar. Läget är idealiskt för vattensporter, golf, cykling, tennis, ridning eller vandring. Pris cirka 3.000 kronor natten.

Finca Torre Canyamel, Carretera Arta-Canyamel, km 8.

www.cansimoneta.com

Hotel Son Brull. Son Brull är ett smakfullt ombyggt och inrett kloster som ligger på landsbygden en mil utanför Pollença intill golfbanan. Det är inget stort hotell, men det är tjusningen. Utsikten över dalgången är fantastisk. Hotellet är ett av mina absoluta favorithotell på Mallorca när jag vill bo lite lyxigt. Maten bygger på lokalproducerade råvaror och är förstklassig, spaet och poolen likaså. Pris runt 4.000 kronor natten.

Carretera Pollença-Palma, Pollença.

www.sonbrull.com

Hotel Dalt Murada. Underbart klassiskt mallorkinskt hotell med en ägarfamilj sedan flera hundra år. Hotellet är prisvärt och läget är suveränt i en liten trång gränd strax intill det stimmiga Plaça Cort. Bakgården under citron- och apelsinträden är en lugn oas i centrala Palma. Jag föredrar rummen högst upp med en suverän utsikt över gamla stan. Pris runt 1.000 kronor natten.

Carrer Almudaina 6.

daltmurada.co.uk

Bild 1 av 2 Den mallorkinska pizzavarianten Coca är mäkta populär på ön. Foto: Jörgen Ulvsgärd Bild 2 av 2 Det vimlar av uteserveringar i Palma med rikligt utbud av mallorkinska bakverk. Foto: Jörgen Ulvsgärd Bildspel

Resfakta. Ibiza/Mallorca Resa med tåg: Från Stockholm–Barcelona cirka 5–7 byten, och färjan över till Mallorca alternativt Ibiza. Det går även färja från Mallorca till Ibiza, under högsäsong snabbfärja. Resa med flyg: Stockholm–Mallorca med Norwegian och SAS. Flyg Stockholm–Ibiza med Vueling, Ryanair och Norwegian. Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm–Mallorca cirka 808 kg per person, tur och retur, inklusive höghöjds­effekt. Flyg Stockholm–Ibiza cirka 845 kg per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. (För beräkningsmetod se www.klimatsmart­semester.se) Bästa tiden: Maj–juni och september–oktober om man vill undvika den värsta turistströmmen. Tidsskillnad: Ingen. Språk: Spanska. Valuta: Euro. Prisnivå: Ungefär som i Sverige, men billigare på vissa varor. Ta dig runt: Hyrbil ger större frihet, men till många ställen på Mallorca och Ibiza går det att åka buss. En tåglinje finns också mellan Palma och Soller på Mallorca. Bra att veta: Undvik bil i Palma eftersom det är svårt att hitta och ont om parkeringsplatser. Ta bussen till flygplatsen och hyr bil där i stället. Läs mer: ”Mitt Mallorca” av Jörgen Ulvsgärd och den lokala turistbyråns hemsida (ibiza.travel/en) som samlar tips gällande vandring, dykning och båtturer. Visa mer

Läs fler resereportage här