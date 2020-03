Trendiga Sevilla – Andalusiens juvel

Andalusiens huvudstad Sevilla breder bekvämt ut sig längs Guadalquivir-flodens stränder med sin låga och vitmålade bebyggelse. Ingen annan storstad i Spanien känns lika tydligt spansk. Tapas och flamenco – båda är de begrepp intimt förknippade med Sevilla och har till stor del utvecklats här.

De vindlande gränderna i Sevillas historiska kärna rymmer ett ofantligt rikt kulturarv. Det är en sällsynt trevlig plats att gå vilse i. Under tegeltaken, kyrktornen och de höga palmerna finns spår från romersk tid och framåt. Sevillas arabiska förflutna gör sig påmint i såväl enastående byggnadsverk som den granna azulejomosaiken som pryder många barer. Här och var bryts de täta kvarteren upp av boulevarder, grandiosa parker och imponerande palats. Citykärnan är kompakt och de flesta av de stora sevärdheterna ligger på gångavstånd från varandra. Man är dessutom aldrig många meter från en bar eller ett kafé.

Stilla barhäng en eftermiddag i Sevilla. Som överallt i Andalusien hänger skinkorna i taket på en bar med traditioner. Foto: Anders Pihl

Dagarnas hetta har utformat kulturen i Sevilla sedan urminnes tider. Ingen annan storstad i iberiska Spanien har ett varmare klimat. Skymningen och natten längtar man ständigt efter här. Det är i den ljumma kvällsluften när uteserveringarna fylls med gäster under de doftande apelsinträden som Sevilla kommer till sin fulla rätt.

På dagarna väntar lokalinvånarna in kvällen. Besökare som just anlänt till Sevilla ser sig förvånat omkring vid två-tiden. Människor försvinner plötsligt från gatorna och butikernas jalusier dras ner. Är det en helgdag vi missat? Nej, i Sevilla håller man hårt på sin älskade siesta, hur illa denna tradition än passar in i vår moderna effektiva tid. Vid fem-sex-tiden öppnar staden igen som av ett trollslag.

Terrassen sjuder nu av liv, det är lördagskväll i Sevilla och festen kan börja.

Nattlivet i Sevilla börjar sent och är inte sällan familjärt. Du kan sätta dig på en känd terrassbar halv elva på kvällen och undra om stället är på väg att stänga då inga besökare syns till. Att terrassen en timme senare är fylld till sista plats med ungdomar, barn och föräldrar samt nyblivna mammor med barnvagnar bör inte förvåna. Allra sist, vid halv tolv, kommer förstås morfar och mormor, de som sovit längst och ätit kvällsmat sist. Terrassen sjuder nu av liv, det är lördagskväll i Sevilla och festen kan börja.

På La Brunilda gör man bland de bästa tapas i tapashuvudstaden. Här är en underbar risotto för ett par tior. Foto: Anders Pihl

Även om Sevilla vårdar sina traditioner ömt har staden genomgått stora förändringar de senaste åren. I takt med att staden lockar allt fler besökare har traditionella restauranger, tapasbarer och butiker fått allt fler stilmedvetna och moderna konkurrenter.

Nära Isabelabron står numera gourmetsaluhallen Mercado Lonja del Barranco där man kan ägna en eftermiddag åt att bara provsmaka sig fram bland oväntade läckerheter. Vid torget Alameda de Hércules frodas ett nytt centrum för nattlivet sedan några år tillbaka. Minst 50-60 ställen trängs runt torget och närliggande gator.

Bland många bra tapasbarer här sticker El Aljibe (Alameda de Hercules 76) och Eslava (Calle Eslava 3) ut med sina utsökta och nyskapande tapas.

Några kvarter bort hittar man själva motsatsen till nyskapande tapas: El Reconcillo öppnade sina dörrar 1670 och sannerligen ser det ut som det inte hänt mycket här sedan dess. Den ståtliga baren och dess gäster är något för slitna för att detta ska vara en efterkonstruerad turistfälla. Beställ in en tallrik Jamon Serrano, se bartendern klottra ner din beställning med krita på bardisken och insup atmosfären, tjock av historia. En tapa går inte att få i mer original. Enligt legenden är det nämligen just här på Rinconcillo hela tapastraditionen en gång lär ha börjat.

Flamenco – en del av Sevillas själ. Här på utmärkta scenen Museo del Baile Flamenco, som på dagtid är ett museum om flamencodans. Foto: Anders Pihl

Att besöka Sevilla utan att gå på flamencoklubb är närmast otänkbart. Utbudet är enormt, från dyra Tablao’s där mängder av kostymer och klänningar visas upp inför en till största delen utländsk publik till pyttesmå scener där musiken av tradition nästan alltid är gratis.

Ett mellanting kan vara att föredra om man inte har så många kvällar i Sevilla. Casa de la Memoria (casadelamemoria.es) och Museo del Baile Flamenco (museodelbaileflamenco.com) ger fina konserter med mindre uppsättningar flera gånger per kväll. För något ännu mer genuint, leta upp La Carboneria (Calle Cespedes 21) eller barerna El Mantoncillo (Calle Betis 29) eller T de Triana (Calle Betis 20).

Sevilla är sin egen stolta värld och något av essensen av södra Spanien med alla dess speciella traditioner.

I Sevilla är shopping en seriös konstform som praktiseras med glädje och passion. Många gamla familjeägda butiker ligger kvar i centrum och erbjuder inte sällan varor du har svårt att hitta någon annanstans. Kvarteren kring parallellgatorna Sierpes och Tetuan och runt stilfulla torget Plaza Nuevo har många sådana butiker. Lite varstans hittar du delikatessaffärer för skinka, sherry, vin och ost.

Sevilla är inte Madrid och inte Barcelona och någon med känsla för takt undviker att dra upp jämförelsen med en lokalboende. Sevilla är sin egen stolta värld och något av essensen av södra Spanien med alla dess speciella traditioner.

Den som kommer hit förstår genast, annars om inte förr så vid tvåtiden när klockan slår siesta.

● ● ●

Guide. 10 tips till Sevilla

SE OCH GÖRA

1. Se Sevillas stora symboler

Katedralen och La Giralda

Ett av medeltidens främsta byggnadsverk och världens största gotiska katedral. När spanjorerna erövrade Sevilla på 1200-talet rev man den enorma moské som låg här. Utom minareten, som blev klocktornet La Giralda och Sevillas mest kända symbol.

Av de la Constitución

www.catedraldesevilla.es

Hur stor Sevillas gigantiska katedral verkligen är förstår man först när man kommit in på insidan av byggnaden. Foto: Anders Pihl

2. Förstummande vackra palats

Real Alcázar

Kom tidigt till det imponerande palatskomplexet Real Alcazár. Senare ringlar köerna långa. Missa inte Palacio de Don Pedro från 1360-talet med förstummande vackra mosaiker som blivit förebild för hur man dekorerar väggar, bardiskar och pelare i hela Andalusien.

Patio de Banderas

www.alcazarsevilla.org/en/

Jätteskulpturen Las Setas har förvandlat det en gång trista torget Plaza de Encarnacion till en spektakulär plats. Foto: Anders Pihl

3. Vandra på våfflan

Las Setas (Metrosol Parasol)

En jätteskulptur av tyske arkitekten Jürgen Mayer-Hermann som höjer sig över torget som en gigantisk flygande våffla av trä. Under finns ett underjordiskt historiskt museum med romerska mosaiker (Sevilla Antiquarium) och ovanpå en vandringsstig med enastående vyer över Sevilla.

Plaza de la Encarnación

www.setasdesevilla.com

ÄTA OCH DRICKA

4. Skyhög kvalitet till låga priser

La Brunilda

På La Brunilda är kvaliteten på tapas skyhög och priserna måttliga. Ofta fullt, ställ dig på kölistan. Pröva rödbetsgazpachon och cajunkycklingen.

Calle Galera 5

www.labrunildatapas.com

Ljuvliga Boqerones (panerad ansjovis) på världens kanske äldsta tapasbar El Rinconcillo. Foto: Anders Pihl

5. Världens äldsta tapasbar

El Rinconcillo

Klart att du måste besöka världens äldsta tapasbar, öppnad 1670. Stolt och genuin tapasbar. Gör gudomliga Boqerones (panerad ansjovis).

Calle Gerona 40

www.elrinconcillo.es

6. Solnedgångsdrink

Hotel EME Catedral

En klassisk njutning i Sevilla är en drink på de takterrassbarer som ligger tätt kring katedralen. Kanske allra bästa läget har terrassen ovanpå Hotel EME.

Calle Alemanes 27

www.emecatedralmercer.com

Ett bra ställe för en solnedgångsdrink. Hotell EME:s takterrasser (hotellet har flera) ligger så nära Sevillas katedral man kan komma. Foto: Anders Pihl

BO BRA

7. Strålande läge med takpool

Hotel Casa 1800

Exklusivt litet boutiquehotell i ett historiskt hus med bekväma rum, ett otroligt läge och en avkopplande takpool.

Calle Rodrigo Caro 6

www.hotelcasa1800sevilla.com

8. Prisvärt hotellfynd

Hotel Cervantes

Genom att ligga i ”fel” del av gamla stan får man ofta riktigt bra priser på detta utmärkta fyrstjärniga hotell med egen andalusisk patio. Ändå nära till allt.

Calle Cervantes 10

www.hotel-cervantes.com

SHOPPING OCH NÖJEN

9. Shoppa berömt Sevillakakel

Cerámica Santa Ana

Från stadsdelen Triana har det färgstarka Sevillakaklet sitt ursprung. I denna butik hittar man ett brett sortiment av de vanligaste keramikprodukterna, som kakel och krukor, skyltar och prydnadsföremål.

Calle San Jorge 31

www.ceramicatriana.com

Den lilla flamencoklubben Casa de la Memoria på Calle Cuna är mycket bra och brukar ha fullt tre gånger per kväll. Foto: Anders Pihl

10. Flamenco på liten scen

Casa de la Memoria

Det finns många sätt att uppleva flamenco i Sevilla. Välj bort de stora showerna till förmån för intimare scener, som Casa de la Memoria.

Calle Cuna 6

www.casadelamemoria.es

Om man bekvämt vill uppleva Sevilla från en annan vinkel kan man hänga med på en guidad sightseeingbåttur på floden Guadalquivi. Foto: Anders Pihl

Resfakta. Sevilla Tåg: Stockholm–Sevilla via bland annat Hamburg, Paris, Barcelona och Madrid, sammanlagt cirka 4 byten. Flyg: Flera bolag flyger från Stockholm med byte i till exempel Amsterdam eller Madrid. Nytt för i vår är att SAS satsar på direktflyg från Stockholm. Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm–Sevilla cirka 972 kg per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. (För beräkningsmetod se www.klimatsmartsemester.se) Tidsskillnad: Ingen. Valuta: Euro. Språk: Spanska. Befolkningens engelskakunskaper blir allt bättre, men hos äldre personer är det enbart spanska som gäller. Prisnivå: Prisnivån ligger under den svenska, men hur mycket skiftar givetvis. Alkohol är klart billigare här och tapaskulturen gör att man kan äta mer och godare för mindre pengar. Ta dig runt: Centrala Sevilla är mycket kompakt och man kan promenera runt större delen av staden. Taxi är billigare än hemma. Det finns bra cykelbanor om man hyr cykel och lokalbussarna är praktiska. Många tycker om att se Sevilla från vattnet och testar en flodkryssning. Läs mer: www.visitasevilla.es/en Böcker: Många känner till kompositören Bizets berömda opera ”Carmen”, som utspelar sig i Sevilla. Färre vet att Bizet skrev operan utifrån den utmärkta romanen ”Carmen” av Prosper Mérimée, publicerad 1847. Visa mer

Läs mer: Favoriter på Iberiska halvön

Läs mer: Svindlande vyer på La Gomera

Läs mer om resor här