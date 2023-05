Udda boenden som ger mersmak

Det är en klar vårmorgon och det har precis börjat bli grönt på träden när vi kommer till Dalsland. Vi kör bil västerifrån och när Bohuslän ligger bakom oss bryts landskapet från relativt platt med inslag av klippor till dramatiskt kulligt och skogsbeklätt, här och där uppbrutet av sjöar.

Den gamla sädessilon Upperud 9:9 ligger vid stranden av Upperudshöljen. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén

Vi är på väg mot den gamla sädessilon Uppe­rud 9:9, vackert belägen vid stranden av Upperudshöljen som ingår i sjösystemet Dalslands kanal. Det är helt stilla när vi kliver ur bilen. Vattnet är lugnt och det är bara storlommens ropande som bryter tystnaden. Inne i silon är det dock mer liv och rörelse.

Här öppnade Kerstin Söderlund, hennes dotter Bodil och svärsonen Charles boende och matsal 2016. De flesta av de fem rummen har flera bäddar och eget pentry. Väggar och detaljer är bevarade från den gamla silon, allt smakfullt inrett med konst, moderna designmöbler och ett vackert ljusinsläpp. Helheten är naturnära och behagligt avkopplande.

Många av besökarna är vandrare, Pilgrimsleden ligger alldeles intill, så en tvättstuga med torkrum finns praktiskt nog också. Själva är vi blott lunchgäster för dagen och får njuta av en förtjusande nässelsoppa med ägghalva och ramslök, därtill varm ostsmörgås smyckad med maskrosblomma. I glasen Plättlätt, en smakrik lättöl från närliggande Fengersfors bruksbryggeri, och till efterrätt rabarberpaj serverad på blå fat, med matchande dekoration av styvmorsvioler. Allt är så vackert, alldeles extra fint i vårsolen som lyser klart genom de gamla fönstren.

Bild 1 av 2 Rummen på Upperud 9:9 har ett vackert ljusinsläpp och moderna designmöbler. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén Bild 2 av 2 Efterrätten på Upperud 9:9 blir en rabarberpaj dekorerad med styvmorsvioler. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén

Bara ett stenkast bort ligger en av Dalslands mer klassiska turistattraktioner, Håverudsakvedukten, skapad 1868 av kanalbyggare Nils Ericson. Slussen är ett stycke unik ingenjörskonst med sin kombination av landsvägsbro, järnvägsbro och akvedukt.

Det kittlar i magen så att vi fnissar när vi kör vidare, upp och ner över Dalslands alla backar – allra mest på Brudfjällsvägen, ofta rankad som en av Sveriges roligaste vägar att köra. Målet för kvällen är Bengtsfors och Dalslands Stugbåtsuthyrning. Här ska vi ge oss ut på sjön Lelång i en liten stuga som också är en båt, eller rättare sagt stugan står på en flotte som vi ska dra ut på sjön med en båt. Det är lika annorlunda som det låter. När vi kommer fram ligger flera söta knuttimrade stugor guppandes på rad. Varje stugflotte har ett trädäck fram som fungerar både som veranda och badbrygga. En grill står också redo. Efter en kort genomgång av sjö och terräng med tips på lämpliga ankringsplatser hoppar vi i den lilla båten som är kopplad till stugan, drar i gång utombordaren och puttrar ut på sjön med vårt hus på släp. Efter lite rekande lägger vi till på en lugn plats nära en klippa.

Vi har beställt både frukost och kvällsmat vid bokning så stugans kyl är fylld av godsaker, allt behändigt förberett och marinerat i paket för smidig grillning och uppvärmning på gasplatta. Maten består av flera sorters kött och korvar med tillbehör och kommer direkt från ett restaurangkök. Det smakar fantastiskt och passar mycket bra till vårt medhavda rödvin. Ett kvällsdopp från egen brygga blir det med, och även om vattnet är lite svalt är det ljuvligt naturnära och avkopplande. Sakta smyger sig mörkret på från skogsbrynet, över sjön glimrar himlen lätt innan stjärnorna vaknar en efter en. Snart speglas hela universum i sjöns stilla yta, eller så känns det i alla fall. Vi njuter i tystnad av rymdens svindlande storhet och vår egen litenhet.

Med frukost och morgondopp avklarat tuffar vi tillbaka till hemmahamnen och rullar sedan vidare västerut längs väg 164. Skogen står tät vid sidan av vägen och mitt i ingenstans dyker ett litet skjul med självbetjäning upp vid vägkanten där det säljs ved. Säckarna är behändigt uppdelade i lagom storlek för att lyfta in i bilen, dessutom till ett facilt pris, och vi som annars mest köper mat eller dryck som souvenirer på våra resor kan nu lägga till prima björkved till repertoaren.

Uppe på berget vid Lagunens camping lagar vi mat tillsammans vid den vedeldade pizzaugnen. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén

Strömstad är nog mest känt för sin norska gränshandel och länge har våra västliga grannar dominerat turismen, något som fick ett abrupt slut i samband med pandemin. Många verksamheter tvingades tänka om och ibland ändra inriktning. Så gjorde till exempel Lagunens camping, som satsade på glamping. Från att ha drivits som en camping i klassisk stil ända sedan slutet av 1950-talet har delar av området bytt karaktär och tydligare omfamnat sitt natursköna läge.

Glampingtälten är generöst stora, hela 24 kvadratmeter, på Lagunens camping. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén

Längs det smala och klippiga Trälsundet har man rest en rad glampingtält på stora träplattformar med var sin veranda, utekök och stort fyrfat att grilla på. Man kallar det Canvas Camp och det ligger bara tio minuters promenad från resten av campingen, men känns ändå som mitt i naturen. Tälten är generöst stora, hela 24 kvadratmeter, så här kan fyra personer bo bra. Tjocka fällar ligger på de bekväma sängarna, både mysigt och värmande om det skulle bli svalt. I kväll grillar vi dock inte vid tältet, i stället vandrar vi allra högst upp på berget där ägaren Pelle Olausson har fått fyr i den vedeldade pizza­ugnen. Vi lagar maten tillsammans, småpratar och dricker kall öl. Kvällssolens strålar får god hjälp av värmen från ugnen, allt med fin utsikt.

Uppe på berget vid sidan om ligger en liten grupp A-formade trähus som förr gick under benämningen ”trätälten” eftersom de var några av campingens enklaste boenden. Det är mycket riktigt också bara en dubbelsäng och några små skåp som får plats inuti. Men med en ansiktslyftning och tillbyggnad av terrasser med uteplatser, eldstäder och ljusgirlanger, har trätälten som döpts om till Wood Camp, blivit populära bland yngre par och kompisgäng.

På Wood Camp i Strömstad har de små trähusen terrasser med uteplatser och eldstäder. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén

Efter middagen promenerar vi ner till havet, eldar i bastun vid bryggan och njuter sedan av värmen omväxlande med frustande dopp i det vårsvala salta vattnet. Alldeles mjuka i kroppen avslutas kvällen med brasa i fyrfatet framför tältet och poppning av popcorn i stålcylinder. När vi vaknar morgonen efter susar vinden i tallarna och sjöfåglarna ropar ensligt över vattnet. Vi steker pannkakor till frukost över den öppna elden i en stekpanna med extra långt handtag.

De allra flesta barn – och säkert många vuxna – har väl drömt om att få bo i ett trädhus. Tillsammans med vår sjuåring förverkligar vi fantasin i en stor ek utanför Falköping, närmare bestämt på Trädhushotell Islanna nära Hornborgasjön.

Trädhus sjunde himlen är placerat på en plattform mellan två enorma ekar. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén

1977 tog paret Bo och Ann-Charlotte Ottosson över föräldragården för att driva jordbruk och efter att ha varit tidigt ute med att odla ekologiskt startade man restaurang, vilket i sin tur ledde till förfrågningar om övernattning. Både Bo och Ann-Charlotte var överens om att göra något eget och annorlunda och efter att av en tillfällighet hört ett radioprogram om hur folk i andra kulturer bodde i träd bestämde de sig.

Milt grönmålade träväggar omgärdar en säng med stjärnhimmel på Trädhus sjunde himlen. Foto: Anna W Thorbjörnsson, Marko T Wramén

Det första huset döptes till Trädhus andrum och stod klart 2004, för att efter några år följas av ytterligare ett som döptes till Trädhus sjunde himlen. Vi har fått nycklarna till Trädhus sjunde himlen och det är inte utan att det pirrar lite i magarna när vi följer stigen mot huset, inte minst eftersom åskan hänger i luften – men husen har som tur är åskledare. Efter en högersväng ser vi det – på en plattform mellan två enorma ekar står ett gult litet trähus med torn, snickarglädje och veranda på tre sidor. En rejäl trappstege leder upp till ingången. När vi kliver in genom dörren möts vi av milt grönmålade träväggar som omgärdar en bekväm dubbelsäng med stjärnhimmel och en gullig enkelsäng. I tornrummet hänger en kristallkrona över det runda bordet där fika står framdukat. Sjuåringen trippar förtjust in och ut för att spana in huset, provsitta grenen som växer in på terrassen och inte minst för att titta på gårdens kor som vid ett plötsligt skyfall söker skydd under ekarna.

Eftersom Islanna numera inte driver restaurang har vi med oss kvällsmat. I huset finns endast ett litet kylskåp och vattenkokare, men det är allt som krävs för en enkel måltid. Och det är också det enda vi behöver här uppe bland trädkronorna innan vi somnar gott efter regnet.

