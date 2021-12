Udda och naturnära äventyr i Norrbotten

Resan till Harads börjar en gnistrande kall midvinterdag i vildmarken norr om Älvsbyn. En trakt med böljande skogsfjäll, djupa älvdalar och vidsträckta myrmarker.

Vi är ute på ett minst sagt udda äventyr med ridguiden Rikard Öhman, som sedan mer än 25 år tillbaka arrangerat turer i norrbotten­skogarna.

– För mig är västernridningen ett sätt att komma nära både naturen och mig själv, berättar Rikard under vår lunchpaus. Klädd i skinnpäls, vadmalsbyxor och rejäl pälsmössa fixar han en sprakande eld på några minuter, med hjälp av en terpentindoftande tjärstubbe och lite näver.

Han steker tunna skivor av rökt renkött i rikligt med smör, med lök och mandelpotatis. Tillsammans med hembakat tunnbröd och chilisås blir det en utmärkt färdkost för hungriga ryttare.

– Det handlar om en utpräglad bruksridning, och för en nybörjare är det lätt att lära sig grunderna på en hyfsat kort stund, säger Rikard och bjuder på rykande hett kokkaffe ur sotig panna.

Han rider med gäster året runt. Ett ekoäventyr i ordets rätta bemärkelse, för här handlar det om att vistas flera dagar i vildmark, med boende i tältkåtor och enkla stugor utan el.

Mys framför brasan i Bränntjärn, efter dagens ridtur genom vinterlandskapet. Foto: Sam Hedman

Behovet av aktivt friluftsliv har ju också på grund av pandemin ökat rejält det senaste året, något Rikard Öhman tydligt märkt av.

– Ja, svenskarnas längtan ut i naturen har väl aldrig varit så stor, vilket är glädjande för oss som erbjuder vildmarksäventyr.

Efter närmare tre modiga timmar genom vinterlandskapet närmar vi oss sedan målet för dagens tur – nattlogin i timmerstugorna vid Bränntjärn. Den avslutande galoppen gör att nysnön yr kring hovarna, ackompanjerat av hästarnas vilda frustande.

Molnen har lättat och det blåskimrande polarljuset varslar om en kall afton.

– Vi får säkert se norrsken också, lagom till bastun och badet i isvaken, konstaterar Rikard med ett leende när vi väl sadlar av.

Ett par dagar senare fortsätter äventyret, knappa timmen med bil längs slingrande vägar från Stockfors. Byn Harads har blivit känd världen över för sitt trädhotell.

Det hela började med ett enkelt pensionat för mer än 15 år sedan, som nu växt till sju exklusiva trädkojor. Ett koncept som har uppmärksammats långt utanför landets gränser.

Brittas pensionat blev snabbt mäkta populärt, tack vare värdskapet och all nostalgi från både för- och efterkrigstid. Treehotel blev den naturliga fortsättningen.

– Visst är det så, säger Kent Lindvall, som tillsammans med hustrun Britta lyckats sätta byn på världskartan, med idel internationella gäster och kändisar på gästlistan. Justin Bieber, Elijah ”Frodo” Wood och supermodellen Kate Moss är några exempel.

Kent tar oss med på en tur mellan de snötyngda träden, för en titt in i några av husen, där framför allt Bird’s Nest, The Mirror Cube och The Ufo sticker ut med sin särpräglade design.

Bild 1 av 3 Bo på hög höjd i Harads. Treehotel bjuder på sju olika trädkojor. Foto: Sam Hedman Bild 2 av 3 Mirrorcube skapar dimensioner, där kojan ser ut att smälta samman med skogen. Foto: Sam Hedman Bild 3 av 3 Kent Lindvall framför Bird’s Nest. Ett minst sagt udda trädboende Foto: Sam Hedman Bildspel

Det är en häftig känsla att kliva in i ”kuben”, som omges av spegelväggar som utåt både reflekterar och döljer sig i omgivningen. Genom rummet växer en stor fura, som definitivt ökar känslan av samhörighet med skogen.

En bit bort ligger Bird’s Nest, ett gigantiskt ”fågelbo” högt upp i träden. Rummet når man via en eldriven stege som fälls ut genom en lucka i golvet. Väl inne så är du för en stund isolerad från omvärlden.

The Ufo står i skarp kontrast till det kamouflerade fågelboet, ritat av samma arkitekt, Bertil Harström. En futuristisk skapelse som hänger i vajrar och stag från träden. Som gäst bjuds du på en klart rymdinspirerad värld med stjärnhimmel i taket.

– Ja, ska du bo i någon av dessa två får du lämna det stora bagaget på pensionatet, för stegen kräver balans och fokusering, konstaterar Kent med ett leende.

Lagom till lunch är vi tillbaka på pensionatet, där Britta väntar med dukat bord. Rödinggryta och hembakat tunnbröd i ombonad 1960-talsmiljö.

Det strävsamma paret har alltid jobbat med bygdeutveckling, till en början parallellt med sina ordinarie arbeten som studie- och yrkesvägledare och sjuksköterska.

Bild 1 av 2 Kent och Britta, två glesbygdskämpar som satt Harads på världskartan. Foto: Sam Hedman Bild 2 av 2 Brittas pensionat är verkligen ett drömboende för nostalgiker. Foto: Sam Hedman Bildspel

Resan mot Treehotel inleddes med den uppmärksammade filmen ”Trädälskaren” från 2008, som handlade om ett bygge av en trädkoja en bit utanför Harads. Den fick Britta och Kent sedan ta över av skaparen Jonas Selberg Augustsén, för att hyra ut på prov.

– Till vår förvåning kom det en hel del turister som ville bo där. Det var då tanken växte om att bygga fler kojor högt ovan Luleälven, berättar Britta och visar några gamla tidningsklipp.

Med hjälp av några namnkunniga arkitekter, som Kent lärt känna i sin roll som arrangör av fiskeresor, tog det hela fart.

– Vi sökte pengar till en förstudie och fick ett fantastiskt stöd av kommunen för våra tankar. Det blev dessutom jobb för folk i byn, där vi helt och hållet använde oss av lokala hantverkare för bygget.

I juli 2010 var det dags för stor invigning, med över 400 personer på plats. Ett uppmärksammat inslag i den amerikanska nyhetskanalen CNN gav stort eko, minns Kent.

Nyheten om trädhotellet hamnade mellan ett inslag om oljekatastrofen i mexikanska golfen och ett tal av Barack Obama.

När Kate Moss sedan besökte Harads för första gången och klev ur helikoptern var Kent på plats för att ta emot.

– Du måste vara Kent. Dig har jag ju sett på tv, sa hon och tog i hand.

Britta är nu engagerad i ett kommunprojekt, med ambitionen att göra byn och regionen till världens bästa destination för hållbar turism. En satsning som involverar flera turistentreprenörer längs Lule älv och Råne älvdal.

Så utvecklingen fortsätter. För ett år sedan öppnade Arctic Bath nere vid Luleälven. Ett flytande hotell, med sinnrikt spa och krog med norrländska smaker på menyn.

Idén väcktes redan i samband med invigningen av trädhotellet.

– Vi var några lokala aktörer som spånade kring tanken på en bastuflotte på älven, säger Kent.

Idén växte och det blev till slut en handfull hotellrum både på älven och på land, tillsammans med en huvudbyggnad präglad av timmerflottarepoken.

Bild 1 av 3 Arctic Bath liknar mer ett timmerbröte i Luleälven. Foto: Sam Hedman Bild 2 av 3 Det är nära från bastun på Arctic Bath till doppet i Luleälven. Foto: Sam Hedman Bild 3 av 3 Arctic Bath från ovan. Foto: Sam Hedman Bildspel

Efter en övernattning i The Mirror Cube, och en längre snöskotur i storskogen ovan trädhotellet är det så dags att bekanta sig med Luleälven och Arctic Bath.

Hotellet lockar med inbjudande ”isvak” mitt i den flytande huvudbyggnaden. En cirkelformad pool som erbjuder kallbad året runt.

Det är klart uppfriskande att stillsamt kliva ner för badstegen i det fyragradiga älvvattnet – i synnerhet efter en lång stund i bastun. En ritual som vi upprepar flera gånger, samtidigt som snön faller i stora flingor.

Under middagen några timmar senare presenterar köksmästaren David Staf en helaftons­meny med ren, sik, löjrom, röding och västerbottensost som bärande ingredienser. Varje rätt är som ett konstverk i sig, och kräver sin goda tid.

Snöfallet lättar och det är stjärnklart när vi sedan vandrar tillbaka mot våra flytande rum. Nu är det norrskensspaning som gäller, för enligt Kent så är prognosen god för att skåda det dansande skenet framåt midnatt.