Fakta. Stubai

Resa hit med tåg: Från Stockholm till München med byten i bland annat Hamburg. Sedan buss cirka två timmar. Till Innsbruck, även då byte i bland annat Hamburg, därefter buss runt 30 minuter till Stubai.

Resa hit med flyg: Från Stockholm till München alternativt Innsbruck. Längre och något dyrare transfer från München (cirka två timmar i minibuss) jämfört med Innsbruck (cirka en halvtimme i minibuss).

Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm–München cirka 493 kg per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. Tåg 99 kg per person, tur och retur. Flyg Stockholm–Innsbruck cirka 504 kg per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. Tåg 109 kg per person, tur och retur (För beräkningsmetod se www.klimatsmartsemester.se)

Bästa tiden: Stubaiglaciären är Österrikes största glaciärregion med skidmöjligheter från oktober till juni.

Språk: Tyska, men många pratar engelska.

Valuta: Euro. Många bergsrestauranger tar bara kontanter.

Ta dig runt: Stubai består av fyra skidområden: Stubai Glacier, Schlick 2000, Serles och Elfer. Mellan de olika skidorterna går bussar. Gott om taxibilar.

Liftkort: Med Stubai super ski pass får man tillgång till samtliga system, samt till bussarna mellan systemen. Ett veckokort för vuxen kostar cirka 2.000 kronor. Barn under 10 åker gratis i sällskap av betalande vuxen, veckokort för 10-14 år cirka 1.000 kronor, och 15-18 år cirka 1.400 kronor. Den som bara ska vandra kan köpa speciellt vintervandringskort som gäller i vissa liftar. Ett veckokort kostar cirka 950 kronor. Det är också möjligt att lösa biljett för enskilda resor, cirka 120 kronor för resa upp och ner till en mellanstation.

Notabelt: Stubaidalen har utsetts till Alpernas mest familjevänliga resort.

Läs mer: www.stubai.at, www.stubaier-gletscher.com/en