Upplev Kalifornien på fyra hjul

Just nu: spara 50% Läs Sveriges största morgontidning.

Förundrade går vi ut och inspekterar vår plats för natten. Enorma redwoodträd reser sig svindlande högt. Runt campingbordet hoppar ekorrar och knallblå fåglar ystert omkring. Strax nedanför porlar Big Sur-floden fram i en vacker båge. Vi korkar upp var sin lokal öl tillsammans med vår kaliforniske kompis Brian och sätter oss ner. Skymningen smyger sig på, grannarna tänder sin eld och så dyker stjärnorna upp en efter en.

Platsen vi parkerat husbilen på ligger mitt i naturen. Det finns vattenkranar och eluttag att ansluta husbilen till samt bänk och eldstad, men inte mer. Här är det naturen som dominerar, naturen som är själva attraktionen.

Tidigare har vi mött vår kaliforniske vän vid restaurangen Big Sur Roadhouse en kilometer upp längs vägen, där vi fann honom avslappnat tillbakalutad i en stol – mitt i floden! Även restaurangerna tar till vara de möjligheter naturen ger.

I en månad reser vi runt i Kalifornien tillsammans. Först en vecka i San Francisco, sedan hämtar vi vår hyrda husbil och rullar ut. Vår rutt blir San Francisco–Lake Tahoe–Bridgeport/Bodie–Yosemite–Pinnacles National Park–Big Sur/Monterey–Pismo–Oceanside–Palm Springs–LA.

Lake Tahoe välkomnar med höstsprakande skogar, vandring, högbanor uppe i trädkronorna och lekande laxar i bäckarna. I byn äter och dricker vi gott på populära Tahoe Cold Water Brewery, proppfullt med lokala och turister om vartannat. Också här sover vi under skyhöga träd med kottar större än ekorrarna som gnager på dem.

När guldruschen i Kalifornien var över blev Bodie en spökstad. Foto: Marko T Wramén och Anna W Thorbjörnsson

Efter en avkopplande tur med hjulångare på sjön kör vi undersköna väg 395 söderut över bergen, genom en snutt av Nevada och tillbaka in i Kalifornien öster om bergskedjan Sierra Nevada. Landskapet är omväxlande med berg och dalar, betesfält med kreatur och små dammiga byar där vi stannar för kaffe och fotografering. En del säger att denna sträcka tillhör landets vackraste och vi njuter av färden. Målet är den pyttelilla ökenstaden Bridgeport där vi hör prärievargarna yla på natten. Eller egentligen är det inte Bridgeport vi ska till men det är enda staden/byn i närheten av spökstaden Bodie.

Här, mitt i öknen på mer än 2.500 meters höjd över havet, fann man guld i mitten av 1800-talet. I takt med att guldet flödade växte staden, men när så gruvorna sinade tömdes staden snabbt. I dag ser Bodie ut som om man hamnat mitt i tv-serien ”Westworld”, minus skådespelare och robotar. Det är en speciell känsla att vandra runt mellan husen, kika in genom fönster på möblerade rum och barer med dammiga biljardbord.

Nästa mål är världsberömda nationalparken Yosemite. Hit vallfärdar naturintresserade från hela världen så det blir lätt trångt nere i själva dalen. Men de flesta turister kommer västerifrån och vi kör in österifrån via Tioga Pass, en väg som är stängd vintertid på grund av stora snömängder.

Utsiktspunkt på Big Oak Flat Road på väg ner i Yosemite Valley. Foto: Marko T Wramén och Anna W Thorbjörnsson

Bara bilfärden är en upplevelse med många storslagna vyer. Snöklädda berg reser sig mäktigt, dekorerade med gröna barrträd och höstgyllene lövträd. Vid Tuolumne Meadows stannar vi för att gå ut och kunna ta in det storslagna landskapet. Vi vandrar över en stor äng till Tuolumnefloden, på andra sidan sitter en örn i ett träd och iakttar oss med ett bulligt berg i fonden.

Nu ändrar resan karaktär, från berg och öken till klassiska Kalifornien med sol, strand och surf.

Motvilligt rullar vi vidare men måste snart stanna igen vid Tenayasjön, det är så vackert att vi inte har något annat val. Grönskimrande vatten reflekterar massiva klippor med mjuka former.

Till sist når vi själva Yosemitedalen, där alla ikoniska bilder av lodräta klippor och skummande vattenfall tagits. Det är verkligen häpnadsväckande vackert. Men också fullt med bilar och människor och tyvärr är det disigt av brandrök från skogsbränder. På besökscentrumet får vi kartor och nästa dag vandrar vi till Mirror lake, en fin och enkel promenad. Ju längre bort vi kommer från dalen desto färre människor ser vi och när vi följer floden bortom den lilla sjön är vi ensamma med allt det vackra.

Hahn Esates vingård. Foto: Marko T Wramén och Anna W Thorbjörnsson

Vårt hus på hjul rullar vidare västerut mot Pinnacles National Park, en dryg timmes körning inåt land från Monterey. Här i trakterna finns flera vingårdar som är fina att besöka, både för vyerna och för provsmakning.

Nu ändrar resan karaktär, från berg och öken till klassiska Kalifornien med sol, strand och surf. Vi siktar på Monterey och kuststräckan Big Sur där vågor dånar mot dramatiska klippor, mjuka stränder hukar sig däremellan och allt badar i det vackraste av solsken.

I själva staden Monterey lockar det berömda akvariet men också sjölejon i hamnen och söta havsuttrar vid Lovers Point Park. Ändå är det den vilda kusten vi älskar mest. Som vid Garrapata Beach där vi flanerar i saltmättad luft och spanar in uppspolad kelp – flera meter långt sjögräs som mer ser ut som tentakler i en sci-fi-rulle. Eller på Pfeiffer Beach med tunnlar genom klipporna där havet skummar och med riktig sago­skog i sanden bakom stranden.

Vi äter middag en kväll på Nepenthe och njuter av solnedgången och det faktum att detta för en kort tid var kärleksnäste för Rita Hayworth och Orson Welles!

Valsafari med knölvalar och en stor flock sjölejon kring ett fiskstim. Foto: Marko T Wramén och Anna W Thorbjörnsson

Och just det, valskådningen! I bukten utanför Monterey samlas massor med valar och delfiner tack vare näringsrikt djuphavsvatten som kommer in via en undervattensravin. Vi följer med på en båttur och ser gång på gång hur stora knölvalar kommer upp till ytan för att andas för att sedan försvinna ner i djupet igen, vinkandes med den stora stjärtfenan. Ibland får de sällskap av stora flockar sjölejon som får vattnet att koka.

Ju längre söderut vi rullar, desto varmare blir det och desto galnare blir trafiken. Det är oerhört skönt att till sist komma till ro i surfmeckat Oceanside. Här vimlar det av snygga gamla folka­bussar med brädor på taket och alla tycks ha fokus på havet och de milslånga stränderna där fina surfvågor rullar in.

Med havssuget stillat vänder vi inåt land mot Palm Springs. Någon timme västerut dyker de märkliga joshua-träden upp och landskapet känns exotiskt. Bara att rulla runt på de vindlande små vägarna omgiven av Mojaveöknen är en upplevelse. Lilla Pioneertown är också rolig att besöka, byn byggdes som filmkuliss på 40-talet men har i dag lustigt nog blivit något av ett hipsterutflyktsmål.

Artikelförfattarna med son träffade The Simpsons på Universal Studios. Foto: Marko T Wramén och Anna W Thorbjörnsson

Efter tre veckor på vägarna lämnar vi motvilligt tillbaka husbilen i Los Angeles. I den här jätte­staden håller vi oss till stadsdelen West Hollywood med sina roliga butiker, kaféer och restauranger, inte minst längs Melrose Avenue.

Nära andra änden av Melrose ligger chica Fudge, specialiserat på föräldrar som vill äta gott medan barnen leker i rummet vid sidan om (komplett med leksaker och pedagog). Stället drivs av skådespelaren Jessica Biel (tillika Justin Timberlakes fru). Gott och kul!

En utflykt till Universal Studios är också svår att motstå – här finns alltifrån Homer Simpson-kvarter till Harry Potter-by och en rad attraktioner från ”roligt för hela familjen” till ”jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv” – tänk tv-serien ”Walking dead” i övergivet sjukhus med levande zombies. Only in America!

● ● ●

Siffrorna på kartan förklaras i texten nedan.

CAMPINGPLATSER UNDER RESAN

1. Paradise Shores RV Camp, Bridgeport (nära Bodie)

Mindre privat camping vid stor damm/sjö, fin grillplats. Här hörde vi prärievargar yla på natten!

Adress: 2399 CA-182, Bridgeport.

www.paradiseshorescamp.com

2. Pinnacles National Park camping

Naturcamping i nationalpark med gott om djur och fin vandring.

Adress: 5000 HWY 146, Paicines.

www.recreation.gov/camping/campgrounds/234015

3. Fernwood Campground and Resort, Big Sur

Vacker privat naturcamping under höga träd längs en å. Vatten och el vid platsen.

Adress: 47200 CA-1, Big Sur.

www.fernwoodbigsur.com

4. Paradise by the Sea Beach RV Resort, Oceanside

Halvstor privat camping med fullservice och gångavstånd till hav och strand.

Adress: 1537 S Coast Hwy, Oceanside.

www.paradisebythesearvresort.com

En vådlig luftfärd under besöket i Tahoe Treetop Adventure Park. Foto: Marko T Wramén och Anna W Thorbjörnsson

SE & GÖRA

5. Äventyrlig klättring

Prova trädtoppsäventyr med balansgång och ziplinor vid Lake Tahoe.

Adress: 725 Granlibakken Rd, Tahoe City.

www.tahoetreetop.com

6. Kör längs en vacker väg

US395 är en historisk väg som går från kanadensiska gränsen ner till Mojaveöknen. En mycket vacker sträcka går från Lake Tahoe till Lake Mono.

7. Besök spökstaden Bodie

När guldruschen slog till i Kalifornien på 1800-talet var Bodie en livlig stad. Sedan tog guldet slut och staden tömdes. I dag står husen övergivna högt upp i bergen i Kaliforniens öken.

Adress: Bodie Road/Highway 270, Bridgeport.

www.bodie.com

www.parks.ca.gov/?page_id=509

8. Vandra i storslagna Yosemite

Nationalparken Yosemite är världsberömd för sina mäktiga klippor och vattenfall. En lätt och vacker vandringsled går till Mirror Lake.

www.yosemite.com

www.nps.gov/yose/index.htm

9. Valsafari i Monterey Bay

Båtsafari med mycket stor chans att se valar med Discovery Whale Watch.

Adress: 66 Fisherman’s Wharf, Monterey.

www.discoverywhalewatch.com

10. Pfeiffer Beach

Gå genom sagoskogen för att nå denna pärla till strand med dramatiska klippor och mjuk sand. Perfekt för promenad eller romantik, för stora vågor för bad.

Adress: Sycamore Canyon Rd, Big Sur.

www.campone.com/los-padres-national-forest/monterey-ranger-district/pfeiffer-beach/

11. Roa dig på Universal Studios Hollywood

Filmbolaget Universal Studios har skapat en stor nöjespark i Los Angeles med attraktioner som bygger på olika filminspelningar. Ibland väldigt roligt (The Simpsons), ibland mycket skrämmande (”Walking dead” är det läskigaste vi någonsin gjort). Harry Potter har en egen by här.

Adress: 100 Universal City Plaza, Universal City.

www.universalstudioshollywood.com

Husbilar är populära här. Foto: Marko T Wramén och Anna W Thorbjörnsson

Fakta. Hyr husbil Cruise America är största uthyraren i USA vilket ger ett stort utbud och många stationer, så det är lätt att hämta bil på ett ställe och lämna på ett annat så att du slipper köra tillbaka (det kostar dock extra).

Vi hyrde storleken C25 som har gott om plats för två vuxna och två barn (vi var två vuxna och ett barn). Den storleken kostar 52 USD (cirka 470 kronor) per dag plus eventuella tillägg.

Ombord finns spis, kyl och frys, toalett med dusch, AC och värme.

Reser du med barn? Bakåtvända bilstolar fungerar inte i husbilar. Därför kan det löna sig att köpa en framåtvänd barnbilstol på plats (beställ billigt över nätet i förväg från Amazon eller Walmart och få den levererad till hotellet). Evenflo Maestro har fått bra testresultat, är lätt att använda och lätt att bära/ta med hem. Visa mer

Fakta. Camping Det finns ingen alle­mansrätt i USA och säkerhetsläget är annorlunda jämfört med Sverige, så du bor på RV Camps eller RV Resorts – speciella campingar för husbilar.

De kan variera från vackra naturcampingar utan några faciliteter till stora asfalterade stadscampingar med fasta kopplingar för vatten, el och avlopp samt trådlöst internet.

Det är klokt att boka plats i förväg, inte minst på campingar nära hav och strand. Speciellt helger kan det bli fullt. Visa mer

Resfakta. Kalifornien Resa hit: SAS flyger direkt Stockholm-Los Angeles och till San Francisco med en mellanlandning i Köpenhamn.

Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm–Los Angeles cirka 2.895 kilo per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. Flyg Stockholm–San Francisco cirka 2.811 kilo per person, tur och retur, inklusive höghöjds­effekt. (För beräkningsmetod se www.klimatsmartsemester.se)

Bästa tiden: Vår eller höst, men det fungerar året om. På vintern kan bergsvägarna snöa igen. På ­sommaren blir det väldigt varmt i inlandet.

Tidsskillnad: Minus 9 timmar.

Språk: Engelska och en del spanska.

Valuta: US dollar.

Prisnivå: Extremt dyrt i San Francisco, billigare än Sverige på landsbygden, ungefär som Sverige i Los Angeles.

Ta dig runt: Hyr bil, husbil eller bil med husvagn.

Bra att veta: Filkörning är ett okänt begrepp så var beredd att bli omkörd på alla sidor. Undvik om möjligt att köra i Los Angeles, köerna är oändliga.

Läs mer: www.visitcalifornia.com, www.cruiseamerica.com Visa mer

Läs fler resereportage här