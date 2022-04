Upplev Londons gemytliga kvarter

Jag lämnar hetsen i West End med buss 13 från Orchard Street nära Oxford Circus, i nordvästlig riktning mot Golders Green. Det av Rolling Stones besjungna St John’s Wood svischar förbi, den stora central­moskén likaså med kupol och månskära i äkta guld, och omgivningarna blir allt grönare och husen allt fräschare. I korsningen mot bullriga Finchley Road, vid den mal­placerade puben i schweizisk alpstil – Swiss Cottage – hoppar jag av, en dryg kvart efter att jag klev på. Jag håller mig till höger, svänger in på Eton Avenue, stannar till på den lilla piazzan som gör hela skillnaden och andas djupt. Stimmet är bakom mig och framåt – bara helg.

Omgivningarna blir allt grönare när man lämnar West End och åker norrut. Foto: Shutterstock

Hajken bär åt nordost, genom de snirkliga gatorna i fashionabla Belsize Park. Här ses filmstjärnorna skjutsa barn till skolan på löpande band utan att någon större notis tas om dem, precis som ingen höjde på ögonbrynen när Oasis-bröderna Gallagher pucklade på varandra här för öppen ridå när det begav sig, eller när Gwyneth Paltrow och Chris Martin drev grannarna till vansinne med ständiga renoveringar av sitt lavendelblå townhouse under mitten av 00-talet. Och bland alla dessa märktes en och annan fattig student, vars enda lyx bestod av ett ekologiskt pink lady-äpple i veckan. Då var det jag, i dag är det någon annan.

Jag siktar mot Hampstead och träffar min gamla pojkvän Alex, född och uppvuxen här i ”the village”, som de invigda säger.

Vi ses på The Holly Bush där idel umgängessugna stoutkonnässörer strömmar in genom de tunga trädörrarna på den anrika ölstugan, numera gastropub, på toppen av pittoreska Holly Hill. Doften är välbekant och serveringspersonalen charmigt Gordon Ramsay-kolerisk denna fredageftermiddag, även om trakten faktiskt är Jamie Olivers. Det är hans hus som ligger några dörrar bort och hans guldlockiga barnaskara som handlar bröd varje morgon tvärs över gatan, på exklusiva stenugnsbageriet Paul.

Den judiska prägeln är tydlig i nordvästra London. Här en klassisk salt beef bagel. Foto: Shutterstock

Alex är liksom många andra härifrån av judiskt ursprung. Hans far- och morföräldrar slog sig ned i Hampstead och Highgate efter att ha överlevt Förintelsen, och den judiska prägeln är påtaglig i allt ifrån namn till språkliga uttryck och mattraditioner. ”Friday night dinner” är närmast en given punkt i Hampsteadbons kalender, och medvetande och lyckönskningar om ”shabbat shalom” – god sabbat på hebreiska – hörs högt och lågt i dag, från kaféer, restauranger och ute på gatorna.

Redan på 1720-talet kommenterade Daniel Defoe hur den judiska kulturen verkade ha fått ett särskilt fäste i den här delen av staden. Ett av de mer berömda exemplen i modern tid var Sigmund Freud, som flydde det nazistockuperade Wien och slog sig ner på pittoreska Maresfield Gardens, som blev hans sista adress och i dag hyser det välbesökta Freud-museet.

På Camden Market kan man provsmaka maträtter från världens alla hörn. Foto: Shutterstock

Influenserna visar sig också i det breda matutbudet. I Hampstead Village hittar man förutom det judiska köket även brittiska och syd- och centraleuropeiska paradnummer. För att hinna smaka sig igenom alla prisbelönta småhak längs med huvudgatan och dess tvärgående små gränder hade man behövt en månad, minst. Men en hel värld av smaker väntar drygt fyra kilometer härifrån i Camden Town som får bli morgondagens mål, eftersom området gör sig allra bäst en lördag.

Morgonen därefter startar med kaffe. Gemytliga La Gaffe på Heath Street där jag bor erbjuder både husrum och prisbelönt mat, men frukost jagar jag gärna rätt på själv längs med Hampstead High Street i småregnet. Lotten faller på belgiskinspirerade Le Pain Quotidien, på hörnet där Pond Street möter South End Road. Jag reflekterar över att det var just här som den legendariska bokhandeln The Booklover’s Corner låg en gång. Att det var här George Orwell satt i mitten av 1930-talet och skrev om eftermiddagarna, kanske på sin tredje roman ”Leve aspidistran”, som kom till under hans tid i Hampstead. Faktiskt bodde han exakt här, en trappa upp.

En välrostad kopp arabica-blend senare, veder­kvickt av en ovanligt tillfredsställande hallon- och chiafröpudding med drakfrukt och vilda bär, kan lördagspromenaden börja. En snabb titt på Hampstead Covered Market, där lokala producenter varje lördag säljer sina ostar, charkuterier och sötsaker, men också mer matiga delikatesser ifrån större delen av Europa med tonvikt på franskt, spanskt och grekiskt. Dagens första försiktiga solstrålar träffar mig i ansiktet när jag börjar min vandring nerför Haverstock Hill, genom pastelliga Belsize Park och Primrose Hill med målet Camden Town – punkens födelse­plats, sångerskan Amy Winehouses sista hemvist och plantskola för modets avantgarde.

Som Londons största marknad har Camden Market över tusen butiker och stånd och välkomnar över 28 miljoner besökare varje år. På 1960-talet blev smågigen på kultförklarade haken Dingwalls och The Roundhouse startskottet för en ny musikscen, med mytomspunna spelningar av bland andra Sex Pistols och Blondie på meritlistan. I takt med musikens utveckling präglades också modet av nya ideal, och Camden blev snabbt epicentrum för alternativa strömningar och för heta unga designer att pröva sina vingar.

Vackra marockanska och turkiska lampor till försäljning på Camden Market. Foto: Shutterstock

Den ännu påtagliga kombon punkig ruffighet och superaktuella trender tillsammans med traditionellt hantverk och mattrender från världens scener gör verkligen Camden Market till en helhetsupplevelse. Det perfekta läget invid Regent’s Canal och slussen Camden Lock inbjuder dessutom till eskapistiska turer med kanalbåt genom Little Venice en bit därifrån – pricken över i:et en solig dag.

Bredvid bronsstatyn av Amy Winehouse plockar en pärlprydd äldre dam med page och Barbourjacka en sten ur skon. Stödd av sin lika stilsäkre man får de båda, tillsammans med Amy, stå modell för platsens självklara budskap: att allt och alla har en plats i Camden Town.

Vid Camden Lock kan man ta en kanalbåt på Regent’s Canal genom Regent’s Park och Little Venice. Foto: Shutterstock

Men det kan man också säga om Hampstead Heath, det numera naturreservatklassade grönområdet som kommit att kallas ”Londons lungor”. Parken sträcker sig över 320 hektar och förbinder Hampstead med Highgate norrut. Redan i slutet av 1700-talet lockade Hampstead Heath Londonbor ur alla samhällsskikt med sina hälso­bringande egenskaper och sin vilda skönhet. Man drack brunn och badade i de små sjöarna, hade picknick på kullarna och flög med drakar över ängarna. Det var här som konstnärerna John Constable och Thomas Gainsborough hittade sina motiv, och det var även här som C S Lewis inspirerades att skriva böckerna om Narnia. Från Parliament Hill i sydost, Londons högsta punkt, ser man hela staden – en utsikt som är skyddad enligt brittisk lag.

Bebyggelse i klassisk stil vid en av de små sjöarna på Hampstead Heath. Foto: Shutterstock

Och än i dag är Hampstead Heath den självklara söndagsutflykten för många. Det finns en mängd värdshus och pubar i närheten, men många väljer att ta med sig en picknickkorg – hemmafylld eller färdig, från någon av butikerna i Hampstead Village.

Jag strosar vidare mot praktfulla Kenwood House, i norra utkanten av Hampstead Heath. Slottet var tidigare hem åt earlarna av Mansfield och hyser en sensationell konstsamling, med bland annat Rembrandts berömda ”Självporträtt med två cirklar”. Här finns även några av Storbritanniens mest välbevarade 1700-talsinteriörer och platsen används ofta för filminspelningar. ”Notting Hill” från 1999 med Hugh Grant och Julia Roberts har till exempel flera scener härifrån, liksom ”Förnuft och känsla” med Emma Thompson och Kate Winslet från 1995.

Det finns cirka 53 000 gravar på Highgate Cemetery. Många kända personer, bland andra Karl Marx, ligger begravda här. Foto: Shutterstock

2017 sattes Hampstead på kartan för en bredare publik med feelgood-komedin ”Hemma i Hampstead”, med Diane Keaton och Brendan Gleeson i huvudrollerna. Filmen fungerar faktiskt nästan som en guidebok över trakten! Förutom Hampstead Village och Hampstead Heath stöter man även på den berömda Highgate Cemetery i filmen, där bland andra Karl Marx ligger begravd. Londons största kyrkogård är numera klassad som kultur- och natur­reservat. Det är en lätt surrealistisk och filmisk känsla över stället.

Läs flera resereportage här.