Upplev ny arkitektur och ­design i Helsingfors

Jag sjunker ner i solstolen och smakar på min drink. Framför mig flyter Finska vikens blå vatten, och segelbåtar glider förbi bara några meter bort. Det hörs skratt och höga samtal. På borden glittrar glas med bubbel och orangeröda aperoldrinkar. I hög­talarna spelas sköna släpande rytmer. Det känns som om jag är vid Medel­havet, men i själva verket befinner jag mig på Södra stranden i centrala Helsingfors.

Jag vilar ögonen på öarna utanför. Ett par av dem ligger nära stranden, och flera syns mellan dem. Helsingfors är en riktig skärgårdsstad. Innanför stadsgränsen finns hela 315 öar, och många av dem, som Lonnan, Blekholmen och Rönnskär, har fina skärgårdskrogar och inte sällan badstränder och täta båtförbindelser med city.

Baren Mattolaituri, Mattbryggan på svenska, ligger fint alldeles intill vattnet. Foto: Anders Pihl

Stället där jag befinner mig heter Mattolaituri, eller Mattbryggan på svenska. Lämpligt eftersom två av stadens mattbryggor ligger här. Mattbryggorna har bänkar att skura mattor på, vilket en och annan äldre Helsingforsbo gör än i dag.

Få huvudstäder har förändrats så mycket som Helsingfors de senaste tio åren. I dag är det en av ­Europas snabbast växande städer. Det byggs frenetiskt, och nya stadsdelar skjuter upp även inne i stadskärnan. I Kalasatama, Fiskehamnen, reser sig nu stadens tre första riktiga skyskrapor.

De flesta som har besökt Helsingfors känner bäst till de centrala kvarteren. Salutorget, Gamla saluhallen, Esplanaden, Stockmann och Domkyrkan är klassisk mark. Men ofta brukar tiden inte räcka till mer än så under ett helgbesök, vilket är synd, eftersom dagens Helsingfors har så mycket mer att erbjuda.

Men även i det nya Helsingfors finns förstås de äldre sevärdheterna kvar. Världsarvet Sveaborg är fortfarande ett fascinerande sjöfort från 1700-talet och stadens bästa utflyktsmål. Den underjordiska Tempelkyrkan är alltjämt en av världens mest unika kyrkor och från Ateljé Bar har man precis som förr utsikt över hela staden. Och självfallet kan du ännu äta på Helsingfors kultkrogar Kosmos, Sea Horse, Elite och Kolme Kruunua, äkta tidsresor där ingenting verkar ha hänt de senaste 70 åren.

Helsingfors stadsbibliotek Oodi har kallats framtidens bibliotek och är väl värt ett besök. Foto: Anders Pihl

I dagens växande Helsingfors får de gamla sevärdheterna kontinuerligt sällskap av nya. I genomsnitt har man byggt en omtalad profilbyggnad om året i Helsingfors sedan 2012. I de flesta satsningar finns en klar och sympatisk linje: de ska tilltala så många som möjligt och helst berika livet för alla stadens invånare och besökare.

Så därför kan du året runt ta ett dopp mitt emot presidentpalatset i utomhusbadets Allas Sea Pools uppvärmda pooler. Eller gå till det nya spektakulära stadsbiblioteket Oodi, ofta kallat framtidens bibliotek inte bara för arkitekturen och de datastyrda bokvagnarna som åker runt själva. Här kan du förutom böcker låna både en inspelningsstudio och en 3D-skrivare.

Det underjordiska konstmuseet Amos Rex har vackra ljusinsläpp på markplan. Foto: Anders Pihl

Kampens kapell vid torget Kampen erbjuder några minuters total tystnad i en säregen oval byggnad. Designbastun Löyly ser ut som ett strandat rymdskepp av trä där du kan kombinera bastubadande vid havet med champagne och goda tilltugg. Det underjordiska konstmuseet Amos Rex är barnens favorit ovan jord med sitt futuristiska ljusinsläpp som inbjuder till lek, och det nya danshuset Tanssin talo har redan inneburit ett enormt lyft för danskonsten.

En annan sida av utvecklingen i Helsingfors hittar man i Kallio. Den före detta arbetarstadsdelen kallas ibland för Helsingfors Berlin och är över lag känt för sina många avslappnade och bohemiska barer och kaféer. I Kallio finns flera gamla industri­områden som Teurastamo, Konepaja och Elanto-­kvarteret som har gjorts om till blomstrande mötesplatser för kultur och kreativa verksamheter.

Utomhusbadet Allas Sea Pool har en fin takterrassbar ovanför omklädningsrummen. Foto: Anders Pihl

En del vill förlägga startpunkten för utvecklingen i Helsingfors till just 2012, då staden utnämndes till Årets designhuvudstad i Europa. Redan då var Designdistriktet i stadsdelen Rödbergen känt för sina många designbutiker men fick nu en mer officiell status som turistattraktion. Det är just i Rödbergen som jag träffar Heidi Johansson från Helsinki Marketing, stadens officiella besöksorganisation. Heidi är uppväxt i Vasa men har sedan 1998 bott i Helsingfors.

Vi går på promenad genom Designdistriktet, som mycket riktigt är fullt med designbutiker, konsthantverkare och konstgallerier, men också små personliga klädbutiker och restauranger med egna koncept.

– Matscenen har ju blivit helt annorlunda på tio år, berättar Heidi.

– Dels har Michelinstjärnorna blivit många fler, men även själva grundnivån på tallriken har höjts otroligt. Nu kan minsta kvarterskrog ha kulinariska ambitioner.

Hon nämner också att staden har satsat på en start up-scen, där människor med nya idéer på verksamheter välkomnas. Många unga flyttar från andra EU-länder till Helsingfors för att starta en karriär, något som skulle ha låtit konstigt för bara tio år sedan.

– Vi har dessutom fått en kalender som blir allt mer helgjuten, säger Heidi. Man kan besöka staden året runt, och det är inte många veckor under året då det inte händer något speciellt.

I sommar är det dags för Helsingfors omtalade konstbiennal, platsen är ön Skanslandet. Foto: Anders Pihl

Heidi räknar upp stadens festivaler. Den största musik- och konstfestivalen heter Flow Festival och äger rum i augusti. Helsinki Festival brukar ha ett imponerande brett program och är alltid gratis. Designveckan i september är ständigt en stor händelse. Efter nyår kommer Lux, stadens festival kring ljuskonst, som faktiskt är stadens populäraste festival alla kategorier.

Heidi vill också särskilt framhålla Helsingfors konstbiennal. Den hölls första gången 2021 på ön Skanslandet och återkommer i år som biennaler gör, vartannat år.

– Det är stadens nya stolthet. Att möta konst av högsta internationella klass ute i naturen på en ö i skärgården är något speciellt.

Lilja the Label gör badkläder av bland annat plast som har hittats på stränder. Foto: Anders Pihl

Medan vi pratar passerar vi många butiker som jag egentligen vill gå in i. Helsingfors är ett paradis för shopping om man gillar att hitta ovanliga second handfynd. Vi går förbi Relove, en av butikerna som startade trenden med återvunnet mode i Helsingfors, och stannar till vid Lilja the Label, ett exempel på ett ungt företag som har fortsatt utveckla recycling inom kläd­industrin.

– Lilja the Label gör snygga badkläder av bland annat återvunnen plast som har hittats på stränder, säger Heidi.

När vi en stund senare kliver ut från Lilja the Label rullar en äldre dam förbi på gatan i en öppen cabriolet av sportmodell. Bredvid henne på passagerarsätet sitter en jättelik pudel, stor som en människa och finklädd med mönstrat koppel. Vi byter några glada ord innan hon kör vidare. I Sverige skulle detta ekipage säkerligen väcka viss uppmärksamhet. I Helsingfors lyfter man knappt ett ögonbryn. Något Heidi kommenterar med:

– Om det finns något i den här staden som jag verkligen älskar är det vad vi kan kalla ”come as you are”. Alla invånare får vara som de är.

På hyllade restaurangen Elm vid Brunnsparken finns en mysig veranda att äta lunch på. Foto: Anders Pihl

Slutligen anländer vi till den grönskande Brunns­parken där Restaurant Elm, stadens senaste innekrog, ligger i en fristående villa från 1800-talet och erbjuder bord i flera vackra rum och på en blomsterprydd veranda. Vänlige krögaren Luka Balac har redan gjort stor succé med Nolla, en restaurang med egen kompost direkt inne i matsalen. Den ambitiösa hållbarhets­filosofin fortsätter på Elm. Här serveras mindre rätter, främst ett slags tapas med spanska traditioner, och det smakar som på en verkligt bra andalusisk tapasbar. Avslutningen är heller inte dum: cappuccino och en ljuvlig crema catalana.

Mumin Kaffe – ett självklart stopp för alla Mumin­älskare under ett besök i Helsingfors. Foto: Anders Pihl

Det är snart dags att skiljas, och jag ber Heidi summera vad hon tycker är det allra bästa med Helsingfors om hon bara får nämna tre saker. Heidi smuttar på kaffekoppen och tänker efter.

– Nummer ett blir Oodi, vårt nya stadsbibliotek. Det finns ett nytänkande där som jag gillar. Nummer två är skärgården. Alla våra öar där vi har historia, krogar och badstränder.

Sedan tystnar Heidi och funderar.

– Nummer tre får bli det som vi pratade om förut: come as you are. I Helsingfors möter du alla möjliga slags människor som inte är rädda för att visa vilka de är eller vill vara för stunden. Det märks på stämningen i staden. Och det är det som gör det så roligt att vara här.

