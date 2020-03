Upplev safari hemma i Sverige

Min puls slår snabbt. Medveten om min egen andning försöker jag att inte röra mig. Klockan har slagit sju – och jag har tillbringat de senaste två timmarna i en liten trästuga i nordvästra Gästriklands skogar. I gömslet, som ligger på en höjd, har jag sällskap av fotografen Roger Borgelid och den tyska naturskådaren Vanessa Vogel.

Sverige har omkring 3.000 brunbjörnar, och i förhållande till sin storlek har Gästrikland allra flest – hundratals björnar strövar omkring i de kringliggande skogarna. I björngömslet störs tystnaden av envisa myggor, och eftersom ett plötsligt ljud snabbt kan skrämma iväg potentiella björnar har vi blivit tillsagda att viska och vara så tysta som möjligt.

Även barrskogen håller andan, som om den väntade på att något ska hända. En hackspett landar på en tallstam intill gömslet och börjar hacka efter insekter, och bryter därmed tystnaden. Den svartvita fågeln får sällskap av en nötskrika som landar på marken, där fågelfrön ligger utspridda bland barren, mat som har placerats här för att locka fåglar. En nyfiken ekorre dyker upp, och tar plats vid det uppdukade smörgåsbordet bland de mosstäckta stenblocken.

Björnarna är skogens spöken.

– De visar sig när man minst anar det, viskar Vanessa Vogel.

En ungbjörn närmar sig gömslet med stor försiktighet. Foto: Roger Borgelid

Plötsligt sveper en ung ormvråk in och drar fram en köttbit under en sten, för att inom ett ögonblick flyga iväg igen. Gömslet har gluggar i tre väderstreck, så vi turas om att hålla utkik genom samtliga. Efter klockan tio, när den blå timmen träder in, följer mina ögon en stig som leder upp i skogen. Och där är de!

Utan minsta ljud uppenbarar sig en fullvuxen björnhona med två ungar. Omgivna av ett blåaktigt skimmer väger de noga varje steg, varje rörelse. Samtidigt som björnarna närmar sig är jag helt tagen av ögonblicket. Till skillnad från vargar, som bara vid sällsynta tillfällen skymtas vid gömslet eller hörs yla i närheten, är sannolikheten nära hundra procent att få se en björn. Och förutom en rad fågelarter visar sig ofta både rävar och grävlingar här.

Att se björnhonan försiktigt lyfta stenar i jakt på mat, samtidigt som hon håller ett öga på sina ungar som lekfullt tumlar runt bland blåbärsrisen ett tjugotal meter från oss, visar en ödmjuk sida av detta ofta missförstådda djur som beskylls för att oprovocerat attackera människor. Sanningen ser dock annorlunda ut: brunbjörnar är varsamma och försvinner oftast snabbt vid minsta antydan till mänsklig närvaro. Inte långt efter att björnfamiljen har försvunnit dyker två andra björnar upp. Den ena, en ung hane, ställer sig upp och kliar ryggen mot en tallstam.

En björnhane reser sig på bakbenen och gnuggar ryggen mot en tallstam för att klia sig. Som Baloo i Djungelboken. Foto: Roger Borgelid

– Precis som Baloo, fnissar Vanessa Vogel.

Vanessa sökte efter björnskådning i Sverige på nätet och hittade Wild Nordic. Företaget som tog in björnskådning som produkt för tre år sedan har haft en stadig uppgång i antalet besökare.

2018 kom det omkring 300 gäster från hela världen för att få se björn i det fria.

Halvmörkret omger stugan och det är svårt att se någonting längre, så jag lägger mig ner på våningssängen, nöjd med att ha fått se fem björnar. Björnskådningen pågår i femton timmar, och vi blir hämtade i gömslet först på morgonen, så jag stänger ögonen och försöker få lite sömn. Samtidigt som jag slumrar in återspelas scenen med de tre björnarna som flyter genom dimman på min näthinna.

Bäversafarin inleds med strandhugg på Bäverön och middag och information framför lägerelden. Foto: Roger Borgelid

Nästa dag besöker vi Norrsjön, som är ett sjö- och flodsystem i Bergslagen ett par timmar från Stockholm. Den elektriska motorn styr gummibåten näst intill ljudlöst när vi närmar oss Bäverön, som ligger mitt i sjön. Vi har kommit hit för att få se områdets landskapsarkitekter i sin naturliga miljö – djuren som länge har format Bergslagens våtmarker.

Bävrar jagades förr för sin päls som europeiska adelsmän använde till hattar, samt för sitt gäll, ett gulaktigt sekret som ansågs ha medicinska egenskaper och även användes i parfym. Den europeiska bävern, eller eurasisk bäver som den även kallas, utrotades i Sverige på 1800-talet, men den stora gnagaren har gjort en slående comeback sedan den återintroducerades 1922. I dag finns det över 130.000 bävrar i landet.

Det är skymning och den bästa tidpunkten att få se bävrar, eftersom djuren känner sig säkrare från rovdjur och människor och blir mer aktiva.

– Det är en väldigt viktig art. Biodiversiteten bland växter och insekter kan öka med 30 procent när bävrar översvämmar ett område, och dit lockas sedan många insektsätande fåglar, berättar Simon Green, naturguide på safarioperatören Wild Sweden.

Längs åar och smala vattendrag glider vi ljudlöst fram i skymningens blå timme, medan regnet strilar mellan lövverket. Simon Green lyser med strålkastaren. Foto: Roger Borgelid

Simon Green lyser med en strålkastare längs flodkanten för att lättare få syn på de skygga djuren. Vi passerar tecken på att de har varit här: fällda aspträd som är bävrarnas favoritföda och gnagmärken på björkar. När vi når längre in i flodsystemet, vars vattenvägar täcks med lila, vita och gula vattenliljor, börjar det regna lätt, vilket ytterligare breder på mystiken kring denna vattenvärld. Plötsligt viskar Simon Green högt:

– Bäver!

En fullvuxen bäver simmar bara ett stenkast från oss. Under några ögonblick tar den sig graciöst fram på ytan, innan den blir medveten om vår närvaro, slår till med den breda svansen och dyker ner i vattnet. Mörkret har tagit över landskapet, och vi återvänder till Färna Herrgård & Spa. Här är aromabastun redan påslagen och väntar på att få värma upp våra nedkylda kroppar.

Färna Herrgård bjuder på en skön lyx för den som vill sätta guldkant på sin viltsafari. Foto: Roger Borgelid

Vi vaknar utvilade för att besöka ett betydligt mer spartanskt boende på Kolarbyn Ecolodge, djupt inne i Bergslagsskogarna. Välkamouflerade med jordtak, där svampar och annan växtlighet har slagit rot, smälter de tolv traditionella kolarkojorna väl in bland granarna och tallarna. Vit rök kommer ut från en av kojornas skorstenar, och lite längre bort ryker det från en eldstad i en öppen glänta i skogen. Intill byn hörs porlandet från en bäck där besökarna hämtar dricksvatten.

Eftersom både el och wifi saknas syns inga surfande besökare, i stället är någon i färd med att hugga ved, och andra gäster är på väg till den vedeldade bastun som ligger intill sjön. Där ligger även en kanot. Kinesiska Alice Cheng och kompisen Uto Jo, som kommer från Tokyo, hittade en artikel på nätet om hur det är att bo i den svenska skogen på enklast möjliga vis.

– Vi ska bo här i tre nätter. Det är intressant att hämta sitt eget vatten och hugga sin egen ved, säger Alice Cheng och får medhåll av sin vän.

– I staden kommer värme och vatten automatiskt. I skogen måste du planera för att få de självklara sakerna, säger Uto Jo som anser att det bästa med att vara här helt klart är att få göra upp en eld.

I Kolarbyns boende finns ingen el. Maten lagas över öppen eld och vattnet hämtas ur en bäck. Foto: Roger Borgelid

Långt bort från vardagen kommer också två par från östaten Bahrain i Persiska viken. De beskriver sina två nätter i skogen som ”back to basic”.

– Att bara vara, och lyssna på fåglar. Man kommer verkligen ner i varv, säger Maryam Ameen.

Hennes vänner i Bahrain skakade på huvudet när hon berättade att hon skulle bo i en hydda i skogen utan några moderniteter.

– De trodde att jag var galen, förklarar Maryam.

– Naturen för ihop människor, säger pojkvännen Salman Jamsheer, som håller på att klyva vedträ med en yxa. Det är en överväldigande känsla som vi inte är vana vid annars.

Det är trendigt att turista i Sverige. Älgen är ett starkt varumärke.

Många besökare kommer till Sverige för att få se älg, ett i deras ögon väldigt exotiskt djur.

– Det är trendigt att turista i Sverige. Älgen är ett starkt varumärke, och många besökare är nyfikna på den svenska taigan, berättar naturguiden Simon Green som leder älgsafari i Bergslagens skogar.

– Vi har en otrolig natur och fler arter av däggdjur och fåglar än vad många i Sverige vet om, säger Simon som har varit naturintresserad sedan barnsben.

– Jag vill dela min entusiasm med gästerna. De ska få en wow-känsla!

Vildmarksguiden Simon Green har genomgång om älgar inför kvällens älgsafari. Foto: Roger Borgelid

Han har sett lodjur två gånger, den ena gången iakttog han kattdjuret som satt på en sten under fyrtio minuter. De skygga vargarna som håller till i skogarna har han emellertid hittills aldrig fått en skymt av.

Av Sveriges 400.000 älgar skjuts en fjärdedel under höstens jakt, ungefär lika många som föds under senvåren. Vid den öppna brasan intill sjön Stora Håltjärnen utanför Skinnskatteberg sitter det tyska paret Torsten och Kathrin Dette och blickar ut över sjön, där en storlom bildar ett spår efter sig på den i övrigt spegelblanka ytan. En göks karakteristiska läte hörs över granskogen intill sjön. Torsten, som jagar vildsvin i skogarna utanför Hamburg, tar ett bloss på cigarren som sitter fastklistrad i mungipan och berättar att han aldrig har sett en älg.

Skymningsljuset är den bästa tidpunkten att få se älg, eftersom djuren då vågar sig ut från säkerheten som skogens dunkel erbjuder.

– Det var min fru som ville att jag skulle titta på vilda djur i stället för att jaga dem. I Tyskland finns det inte så mycket orörd natur kvar, det var därför vi ville komma hit, säger Torsten Dette.

För att lättast få syn på älg ska vi, efter middagen, som består av vegetariska wraps, rökt lammkorv och öl från ett lokalt mikrobryggeri, åka bil genom skogslandskapets småvägar. Ibland syns skogens konung i trädgårdar, mumsande på äpplen, eller på sädesfälten i anknytning till skogen. Skymningsljuset är den bästa tidpunkten att få se älg, eftersom djuren då vågar sig ut från säkerheten som skogens dunkel erbjuder. De flesta turerna brukar generera en eller flera älgar, eftersom guiderna vet var älgarna håller till och var vi ska titta.

Vildmarksguiden Simon Green spanar efter vilt längs sjökanten. Guiderna på Wild Sweden är kunniga och älskar sina jobb – en bra kombination. Foto: Roger Borgelid

Simon beskriver verksamhetens guider som områdets egna ögon som håller koll på naturen, och de många turerna sent på kvällarna håller även tjuvjägare av varg borta, berättar han. På fälten ser vi många rådjur och några tranor som betar i det sena kvällsljuset.

När klockan passerar midnatt har områdets älgar fortfarande inte velat visa upp sig, så vi beger oss hemåt. Att det hela är på naturens villkor ökar upplevelsen och gör det hela ännu mer spännande. Det är älgarna som bestämmer. Inte vi.

● ● ●

Guide. Skåda vilda djur i Sverige

SE & GÖRA

1. Björnar vid Kungsberg

Gästrikland

Björnskådning i Gästriklands skogar sker från mitten av maj till mitten av september. Det är lika stor chans att få se björn under hela perioden men ljuset är bättre tidigare på säsongen. Björngömslet ligger nära byn Kungsberg, och under vintern då björnarna går i ide är det fågelskådning med arter som kungsörn och orrspel från samma gömsle.

www.wildnordic.se

2. Bäver i Skinnskatteberg

Bergslagen

Varg-, bäver-, och älgsafari kan man uppleva i Skinnskatteberg i Bergslagen, två timmar från Stockholm. Bäver- och älgsafari pågår från maj till september. Generellt är det bäst mellan juli och augusti. I september blir det svårare att se djuren på grund av att det blir mörkare. Vargsafari med tältövernattning sker mellan juli och september. Det finns även femdagars utflykter som kombinerar samtliga tre arter och många fler. Men Wild Sweden anordnar även en rad andra aktiviteter i Lappland på vinterhalvåret som spaning efter lodjur och norrsken.

www. wildsweden.com

3. Fågelspaning i Svartådalen

Västmanland

För fågel- och fjärilsintresserade finns Bird Safari Sweden som är ett nätverk av naturguider med bas i Västmanlands Svartådalen. De är aktiva under alla årstider och tar även med gäster till andra naturområden, främst i mellersta och norra Sverige.

www.birdsafarisweden.se

De traditionella kolarkojorna i Kolarbyn brukar kallas ett av jordens mest primitiva hotell. Foto: Roger Borgelid

BO BRA

4. Bo nära naturen

Kolarbyn Ecolodge

Bo i traditionella kolarkojor med vedeldad bastu vid den närliggande sjön. Övernattning med safaripaket och måltider i Kolarbyn i Skinnskatteberg.

www.wildsweden.com/kolarbyn-ecolodge

Köket och maten på Färna Herrgård är mångfaldigt prisbelönt med vilt som hjort, vildsvin och fisk på menyn. Foto: Roger Borgelid

5. Vilt på menyn

Färna Herrgård & Spa

För ett mer avslappnat boende med spaupplevelser finns Färna Herrgård & Spa som ligger i Bergslagen, 16 mil från Stockholm. Herrgården är del i ett järnbruk från 1600-talet och ligger i en ekopark med omgivande skogar och sjöar. Restaurangen är slowfood-inspirerad och säsongsbetonad med vilt som hjort och vildsvin på menyn.

www.farnaherrgard.se

