Upplev stillheten i skogens närhet

Stedsans in the woods (Halland)

Mitt mellan Falkenberg och Ljungby vid Hallasjöns norra kant, drygt en mil söder om Hyltebruk i Halland har Mette Helbæk och Flemming Hansen byggt Stedsans in the woods där skogens närhet skapar magi långt bortom allfarvägarna. Gästerna övernattar i enkla hyddor i trä, varsamt byggda under träden med egna torrtoaletter utan­för. Med stora glaspartier har Mette och Flemming lyckats förstärka känslan av att sova utomhus, trots att man sover i en bekväm säng med både täcke och kudde och kan njuta av naturens skådespel utanför fönstret. Det är inte ovanligt att både ekorrar, fåglar och rådjur tittar förbi.

Enkla hyddor i trä med närheten till naturen utanför. Stedsans in the woods. Foto: Niklas Kämpargård

Vi checkar in uppe vid gården, i ett mysigt trähus byggt på hjul och får med oss en picknickkorg fylld med te och en påse nötter. Hela tanken med Stedsans in the woods (betyder fritt översatt känslan för ett ställe) är att erbjuda naturupplevelser och god mat under stjärnorna.

För Mette Helbæk och Flemming Hansen, som 2016 sålde hus och takrestaurang på Østerbro i centrala Köpenhamn och flyttade ut på den halländska landsbygden, har Stedsans inneburit mycket slit, men också en möjlighet att komma närmare naturen och livets ursprung. Närmare jord, skog och råvaror. Många gäster är danskar, tyskar och holländare, men även svenskar – särskilt svenska par utan någon nämnvärd friluftserfarenhet lockas av naturupplevelserna vid sjökanten. Här ute blir kvällarna vid eldstaden, mat som lagats över öppen eld, kaffe vid sjökanten och äggröra gjord på gårdens ägg till frukost, exotiska upplevelser som få besökare upplevt förut.

Gös från Bolmen i Småland med potatis, citron och lingon. Foto: Niklas Kämpargård
Frukost på danskt rågbröd, ostar från Halland och gårdens egna ägg på Stedsans in the woods. Foto: Niklas Kämpargård

Den grunda sjön är varm och bastun ännu inte uppvärmd, vilket inte har någon större betydelse när det är varmt utomhus. Några danskar paddlar kanot, medan andra tycks uppskatta lugnet vid strandkanten. En svensk tjej lägger sig på bryggan för att plugga inför ett annalkande prov medan vi väljer att bada. Klockan halv sju serveras fördrinken.

– Välkomna till Stedsans. Jag hoppas att ni haft en riktigt fin eftermiddag, säger Flemming Hansen och serverar bubbel vid den enorma stubben som fungerar som serveringsbord.

Välkomstbubbel innan middagen vid sjön. Foto: Niklas Kämpargård
Middag på Stedsans in the woods. Foto: Niklas Kämpargård

Under kvällen avlöser serveringarna varandra: sallad från köksträdgården, fisk från sjön Bolmen i Småland, duvbröst, kantareller, squash, halländska ostar och en lång rad blommor och bär från skogens skafferi.

Vissa tar med sig ett glas vin och går ner till strandkanten mellan serveringarna, medan andra väntar tills eldarna tänts efter desserten. Att möta natten vid sidan av en eld just som solen går ner bakom horisonten är bara en av alla upplevelser som väntar till skogs.

Mörkret därefter kräver antingen pannlampa eller lykta för att ens hitta tillbaka till hyddan, effektivt kamouflerad mellan träden. Tystnaden är underbar.

Nyrups naturhotell (Skåne)

På Nyrups naturhotell i Skåne är hotellupplevelsen helt annorlunda. Medan Stedsans bjuder på tallriksservering och vinpaket lagar gästerna på Nyrups naturhotell sin egen mat över öppen eld. Man bor i mysiga mongoliska ullhyddor i bokskogen och kan njuta av lövskogens elegans, vars ljusa partier och vida kronor inbjuder till ett stillsamt lugn.

Tack vare goda tågförbindelser och lokalbussar till Frostavallen kan man åka kollektivt till natur­hotellet och traska de sista fem kilometrarna genom skogen. Trots att få människor förknippar Skåne med vidsträckta naturupplevelser är bokskogen som gjord för vandringsturer. Det finns flera fina vandringsleder (2,9–10 kilometer långa) och anslutning till både Skåneleden och Pilgrimsleden.

Incheckningen på Nyrups naturhotell är ambitiös och man får en fin genomgång av hur allt fungerar. Utedassen, diskstationen, eldstäderna – det är särskilt viktigt att elda ansvarsfullt i iordningställda eldstäder när det är torrt ute – och rummen visas minutiöst. Den som aldrig tänt en eld, en fotogenlykta eller en gasolvärmare förut får en pedagogisk genomgång och dessutom får man lära sig att klyva ved på ett säkert sätt. I stället för yxa och huggkubbe används en cracker där vedbiten klyvs mot en gjutjärnsegg med hjälp av en lätt slägga.

Man sover bekvämt i specialsydda mongoliska ullhyddor på Nyrups naturhotell. Foto: Niklas Kämpargård

Strax efter klockan fem är råvarorna på plats och det är dags att planera kvällens middag. Det finns ett enkelt recept, mängden råvaror får man helt enkelt måtta på en höft.

– Inledningsvis jobbade vi med kompletta recept, men vi upptäckte rätt snart att gästerna fokuserade mer på mängden råvaror än på själva upplevelsen. Numera guidar vi i stället gästerna lätt och tipsar om saker som de inte bör glömma och matlagningen blir precis så spontan som jag vill att den ska vara, säger Camilla Jönsson som driver Nyrups naturhotell.

Vi lagar middag på den stora schweiziska gjutjärnsspisen och låter måltiden ta tid. Potatis- och rotsaksstomp med färsbiffar och ramslökspesto till huvudrätt och smält rabarber med grädde och havrefras till dessert. Därefter rykande hett kokkaffe som avslutning.

Det danska paret Bente och Klaus Lange firar bröllopsdag och har med sig både vin och dessertvin och bjuder laget runt. Det finns ingen alkohol att köpa och den som vill dricka vin eller öl till maten får ta med sig det på egen hand. Däremot finns vatten och äppelmust för den som föredrar alkoholfria alternativ.

Bente och Klaus Lange firar bröllopsdag på Nyrups naturhotell med vit duk på bordet. Foto: Niklas Kämpargård

Efter en lugn och behaglig natt i ullhyddan vaknar jag tidigt av ljuset som strilar in genom takfönstret. Först vid åttatiden gör jag eld för att kunna koka kaffe och njuta av värmen från eldstaden. En efter en vaknar övriga gäster och kommer yrvakna släntrandes över kullarna.

– Det här måste vara en av de bättre bröllopsdagarna vi någonsin haft. Kanske inte den mest exklusiva när det kommer till kronor och ören, men däremot en av de mer stillsamma dagarna där vi har tid för varandra, säger Klaus Lange. Helt enkelt ett dygn att minnas.

Naturlogi (Östergötland)

Två och en halv mil söder om Linköping, i Dänskebo mitt mellan Haraldsbo och Törnevik driver systrarna Josefine Espenkrona och Linnea Salbark mysiga Verklighetens gård och boendet Naturlogi.

Bortsett från ett inrett vindskydd med myggnät, madrasser, filtar och kuddar, erbjuder Linnea och Josefine också boenden i typiska skogsrum, där man sover i en bekväm dubbelsäng omgärdad av naturen utanför. De största – Nästena – har en stor veranda under tak och en egen badtunna. Det mindre skogsrummet – Vistet – har en liten privat lägerplats utanför. Man hyr rummen för en eller flera nätter i taget och får en mysig frukostkorg levererad fram på morgonkvisten. Dessutom finns tre campingplatser på gården lämpliga för husbilar, vans eller husvagnar och några trädtält som monterats likt hängmattor mellan träden och möjlighet att bo i eget tält.

De mysiga skogsrummen får oss att vilja stanna länge på Naturlogi. Foto: Niklas Kämpargård
Ett inrett vindskydd med myggnät. Foto: Niklas Kämpargård

– Våra gäster är framför allt storstadsmänniskor som inte är så naturvana. Man vill gärna komma ut och njuta av naturen, men vet inte riktigt hur man ska göra och då passar våra paket alldeles utmärkt, berättar Linnea Salbark som också hyr ut friluftsutrustning till den som saknar egen sovsäck, vilket behövs i vindskyddet och i trädtälten. Dessutom kan man köpa middagskorgar med färdiga ingredienser som tillagas över öppen eld.

Trots att vi flera gånger sovit i vindskydd på många olika platser i landet är det något helt annat att faktiskt sova bekvämt på en mjuk madrass med kuddar och myggnät som skydd mot insekterna. Inte undra på att vindskyddet var ovanligt populärt förra sommaren och att bokningarna höll i sig långt fram på höstkanten. Där uppe vindskyddet ligger på en höjd med fin utsikt över landskapet runtomkring – är nämligen chanserna att se vilda djur som bäst. Men då gäller det att vara tyst, stiga upp tidigt och njuta av naturens närhet. Och så en sak till: glöm inte kikare och gärna en kamera med teleobjektiv.

