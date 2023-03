Upplev storstadsliv i Dublin och Belfast

Spelglädjen går inte att ta miste på när sångaren Simon Morgan och musikerkollegorna Drazen Derek och Olag Ponomarev underhåller på gastropuben Davy Burnes efter den färgstarka Saint Patrick’s day-paraden.

Är man som jag i Dublin under firandet av Saint Patrick’s day är det lätt att bli förförd av staden. För den 17 mars är det stor fest i den gröna irländska huvudstaden. Saint Patrick är Irlands mest hyllade skyddshelgon och var enligt legenden den som tog kristendomen till ön på 400-­talet. Och irländarna högtidlighåller dödsdagen, som varit en religiös högtid på Irland i mer än 1 500 år.

Puben Davy Burnes ligger i en historisk lokal där ägaren Bill Dempsey varsamt restaurerat gamla målningar, golv och tapeter. I ett av rummen finns till och med ett signerat exemplar av James Joyces ”Odysseus” och en kopia av författarens dödsmask inom glas och ram.

Maten på puben håller hög klass med lokala produkter på menyn, och många Dublinbor kommer för att njuta av Bill Dempseys klassiska fish’n’chips på pinfärsk torsk.

På Dublinpuben O’Donoghue’s är det levande musik flera kvällar i veckan. Foto: Cenneth Sparby

Om det är något som präglar stora delar av den irländska huvudstadens rika restaurang- och pub­utbud är det kvaliteten på maten – och mångfalden. Det bästa sättet att ta del av smakerna är att hänga med på en vandring med entusiastisk guide.

Evelyn Coyle arrangerar Fab Food Trails, där matintresserade bjuds med på en tur mellan små delikatessbutiker, skaldjurskaféer, pubar och kaffeställen. Loose Canon Cheese and Wine sticker ut med ett brett urval av lokala charkuterier, ostar och naturviner.

Gallerian Powerscourt Townhouse Centre rymmer både restauranger och affärer. Foto: Cenneth Sparby

The Pepper Pot Café i gallerian Powerscourt Townhouse Centre, ostboden Sherida’s Cheesemonglers och The Seafood Café i trendiga Temple Bar-distriktet är andra goda stopp under vår tur.

Temple Bar är något av ett kulturellt centrum för Dublin, i form av det senaste inom teater, film, design och konst, samtidigt som kvarteren bjuder på en hel del pubar och barer med högt tryck om kvällarna. Här ligger även The Clarence Hotel, ett boutiquehotell som Bono och The Edge i rockbandet U2 var med om att öppna för mer än 25 år sedan.

Vill man bo mer centralt i lugnare omgivning är The Wilder Townhouse, nära shopping­gatan Grafton Street och parken Saint Stephen’s Green, ett bra val. Särskilt en eftermiddag som denna när gräsmattorna i parken är fyllda av Saint Patrick’s-firare som njuter av solen.

Ett bra sätt att lära känna Dublin är med bussarna Hop-On Hop-Off. Det är bara att kliva på och av när du känner för det. Det finns drygt 25 hållplatser, alla med en spännande historisk och kulturell anknytning. Trinity College är ett av stoppen. Det grundades 1592 och är det äldsta universitetet på Irland, vida känt för sina bokskatter. Främst för mästerverket ”The book of Kells” från 800-talet.

Dublin Castle och den mer än 900 år gamla Christ Church Cathedral är två andra måsten längs vägen mot Guinness Storehouse, där man kan hänga med på en guidad tur genom den irländska stoutens mer än 250-åriga historia. Besökarna bjuds på en interaktiv utställning i hela sex våningar, där den guidade turen avslutas­ med ­en pint Guinness i bryggeriets panoramabar.

Slå dig ner på en bänk vid floden Liffey som rinner genom Dublin, och titta på pråmar och små fartyg. Foto: Cenneth Sparby

Bussturen fortsätter längs floden Liffey, där pråmar och små fartyg glider fram. Jameson Distillery ligger nära, där Irlands mest kända whisky tillverkades fram till 1971. Byggnaden är numera ett museum, där man kan följa hela destilleri­processen och avsluta med provsmakning.

Tillsammans med Hugh Lane Gallery bjuder National Gallery of Ireland på det bästa av europeisk konst, där höjdaren på Hugh Lane Gallery är konstnären Francis Bacons kaotiska studio i original. National Gallery of Ireland ligger granne med den klassiska musikpuben O’Donoghues där folkmusikgruppen The Dubliners startade sin karriär i de charmigt slitna lokalerna.

Missa sedan inte The Shelbourne ett par minuters promenad bort. Ett hotell med mer än 200-åriga anor vid Saint Stephen’s Green. Här serveras afternoon tea med snittar, kanapéer, scones, clotted cream och ett glas champagne av ytterst taktfulla servitörer.

Efter en drygt två timmar lång tågfärd från Connolly Station i Dublin når jag Belfast. Resan har gått genom en skimrande grön landskaps­idyll, med berg, hav och böljande betesmarker, där fåren mer liknar små ulltussar på håll.

Den nordirländska huvudstaden har sedan fredsavtalet 1998 sakta men säkert ömsat skinn från småruffig hamnstad, präglad av konflikten mellan katoliker och protestanter, till dagens dynamiska metropol. Nu finns här innovativa museer, mängder av bra restauranger och kaféer samt flera parker att njuta av. Dessutom satsar de styrande på att utveckla Belfast till en självklar cykeldestination, med leder genom cent­rum, längs floden Lagan och mot havet och bergen. De gamla slitna hamnkvarteren har omvandlats till livliga Titanic Quarter med bostäder och stoltheten The Titanic Experience.

På guidad elcykeltur längs Saint Patrick’s Way, en utflykt genom det historiska landskapet några mil från Belfast. Foto: Cenneth Sparby

Ett trevligt sätt att uppleva Belfast är från floden Lagan. Vid ett av de gamla hamnmagasinen kan man hyra kajak för en halvdag och börja med att paddla uppströms, där byggnaderna efter hand växlar skepnad från höghus och betong till parker och ståndsmässiga villor med prunkande trädgårdar. Under min tur möter jag flera roddteam från universitetet, och vid en av bryggorna är Belfastbon James O’Donnell på väg ut med sin kajak.

– Belfast är som bäst från floden och cykel­sadeln, hävdar han bestämt och tipsar även om folklivet längs gatorna kring universitetet och botaniska trädgården. Likaså om ett besök i EastSide, ett område som har fått ett rejält lyft tack vare Belfastförfattaren C S Lewis, där figurerna från hans Narniaböcker finns att skåda som skulpturer. En lördag i månaden hålls dessutom en ”farmers market” på C S Lewis Square, med mat-, delikatess- och hantverksbodar.

På min väg tillbaka paddlar jag ända fram till Titanicmuseet, som ligger där det väldiga fartyget en gång i tiden byggdes – på skeppsvarvet Harland & Wolff. Det är ett spektakulärt museum i form av en hög byggnad i stål och glas. Det är ett häftigt interaktivt museum med verklighetstrogna interiörer, filmer, fotografier och en linbanefärd genom fartygsvarvet som det en gång såg ut. Vik minst en förmiddag åt besöket, för det tar sin tid att ta del av dramatiken. Dessutom har den förfallna byggnaden där Titanic ritades nyligen renoverats och blivit hotell, med intakta miljöer, där man även kan göra en historisk rundvandring. Även om du inte bor på hotellet så passa på att ta en öl i baren eller testa maten på The Wolff Grill Restaurant.

Ett intressant sätt att ta del av Belfasts komplexa historia är att boka en Black Cab Tour, med en taxichaufför som tar dig på en omtumlande resa i nordvästra Belfast. Foto: Cenneth Sparby

Under åren 1969–1998 var Belfast i princip en delad stad, där konflikten omnämndes som ”The troubles”. Fredsavtalet från 1998 till trots finns motsättningar kvar i Belfast. Ett intressant sätt att ta del av den komplexa historien är att boka en Black Cab Tour, med en taxichaufför som tar dig på en omtumlande resa i nordvästra Belfast.

– Visst finns spänningarna kvar. Som katolik går du aldrig in på en pub på Shankill Road, eller som protestant på någon av Falls Roads alla pubar. Men i centrala Belfast går det bra, där umgås vi tillsammans, säger Walter Windrum som under många år guidat med sin svarta taxibil.

Husfasader och murar är fyllda med starka politiska målningar. Och ”peace walls” fungerar fortfarande som avdelare mellan kvarteren.

Väl tillbaka i centrum finns två hotellklassiker att välja mellan: Malmaison och The Merchant Hotel – båda i katedralkvarteren, nära några av stans mer genuina pubar.

Följer man med på ”The Belfast Music Trail” får man under några eftermiddagstimmar hänga med två folkmusiker genom det irländska musik­arvet, med fokus på låtskatter, instrument och historia. McHugh’s bar vid Queen’s Square blir det sista stoppet på turen. En högst livlig pub där musikerna stortrivs.

Ox Belfast vid floden Lagan får sedan avsluta en intensiv dag. Med en stjärna i restaurang-guiden Guide Michelin frestar krogen med prisvärd avsmakningsmeny och en separat bar med irländsk hantverksgin i brett urval.

I morgon väntar mer äventyr i form av en heldagsutflykt i Saint Patricks fotspår. En elcyketur med guide genom det historiska landskapet några mil från Belfast.

Margaret Leetch lockar med hembakat på Saint George’s Market. Foto: Cenneth Sparby

Guide. Fem tips till Irland 1 Färjor och tåg Det är smidigt att resa med tåg mellan Dublin och Belfast. Resan tar drygt två timmar och ­kostar från 450 kronor tur och retur. Till Dublin kan man ta sig med färja från Liverpool och ­Holyhead i nordvästra Wales. Från Belfast går färjor till Liverpool och Cairnryan i Skottland. 2 Mat och musik i Dublin Ett utmärkt sätt att lära sig mer om irländskt mathantverk och traditionell irländsk musik är att hänga med på en guidad vandring. Matturerna med Fab Food Trails är 3–4 timmar långa med ett antal goda matstopp på marknader, restauranger, pubar och vinbarer. Musikturerna Musical Pub Crawl leds av professionella musiker, där du får lära dig mer om instrument, låtar, traditioner och irländsk dans. 3 Gastropubar i Dublin Davy Byrnes, O’Donoghue’s och Kehoes ligger centralt i kulturhistoriskt intressanta byggnader. Dessa gastropubar lockar med traditionell musik flera dagar i veckan. 4 Tre pubar i Belfast Tre traditionella och bra pubar i centrala Belfast är Bittles Bar, McHugh’s Bar and Restaurant och The Garrick, där McHugh’s sägs vara den äldsta med anor från början av 1700-talet. 5 Saint George’s Market i Belfast Den populära marknaden med mat, ­grönsaker, dryck och hantverk, ligger i en stilfull viktoriansk byggnad på East Bridge Street som invigdes i slutet av 1800-talet. 2014 blev den utsedd till EU:s bästa marknad. Missa inte Tom & Ollies delikatesser, den mer än 130-åriga ­kaffe­specialisten SD Bells och Gerry Kellys hörna, som lockar med tweed i form av hattar, kepsar och västar. Visa mer

