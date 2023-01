Upptäck fördelarna med Spanien på vintern

Madrid må vara Spaniens huvudstad, men denna gång får den stå åt sidan för andra städer som ligger närmare landets gränser. Det blir en rund­resa som visar hur mång­sidig Iberiska halvön faktiskt är. Spanien levererar alltifrån god mat och dryck till äventyr och kulturupplevelser. Att Spanien, med över 40 platser på Unescos världsarvslista, är rikt på kultur är det ingen tvekan om. Här finns någonting för alla. Och under lågsäsong kan du lämna stressen och trängseln bakom dig för att njuta av allt landet har att erbjuda.

Casa Batlló är en av arkitekten Antoni Gaudís fantasifulla byggnader i Barcelona. Foto: Daniel Majak

Barcelona

Vill man komma in i arkitekten Antoni Gaudís världsberömda basilika är köerna betydligt kortare under årets kyligare månader. Se även andra hus som Gaudí har skapat, missa till exempel inte Casa Batlló. Besök också med fördel saluhallen La Boqueria och smaka dig igenom alla stånden. Här finns fisk, skaldjur, ost och grönt – allt för den perfekta måltiden.

Sevilla bjuder på flamenco och storslagna byggnader. Foto: Daniel Majak

Sevilla

Flamenco, storslagna byggnader och mat i överflöd är bara några saker som Andalusiens huvudstad Sevilla har att erbjuda. Att besöka det imponerande palatskomplexet Real Alcazár är givet för alla som gillar ”Game of thrones” då palatset fick gestalta kunga­riket Dorne i den populära tv-serien.

Alcázar är en av platserna där tv-serien ”Game of thrones” spelades in. Foto: Daniel Majak

Ytterligare en storslagen plats är torgområdet Plaza de España. Här kan man ta en båttur, eller promenerar och njuta av alla vackra kaklade konstverk som representerar samtliga Spaniens provinser. På torget erbjuds också flamencodans – perfekt om man inte har möjlighet att gå på en flamencoföreställning.

Se även till att göra ett besök till Metropol Parasol i Sevillas gamla stadskärna. Den massiva träkonstruktionen blev färdig 2011 och möttes till en början av blandade reaktioner. I dag har den dock vunnit allas hjärtan, och en vistelse i Sevilla är inte komplett utan ett besök här. Med en höjd på 25 meter och längd på 150 meter klassas de gigantiska parasollen som en av världens största träkonstruktioner.

Stranden i Gijón är väldigt bred och vågorna i havet lockar surfare. Vintertid förvandlas stranden till populär hundrastplats. Foto: Daniel Majak

Gijón

Gijón är en hamnstad vid Biscayabukten och här hittar man stranden Playa de San Lorenzo som under vintern förvandlas till en otroligt hundvänlig plats. Soldyrkande turister ger vika, och den långa och breda stranden blir i stället till en enda stor lekplats för de fyrbenta vännerna. Det är härligt att se hur hundarna fritt leker med varandra för att i nästa stund springa bort till husse eller matte och promenera vidare mot nya lekkamrater på stranden.

Ett besök i Gijón är inte komplett utan att dricka den lokalproducerade alkoholhaltiga cidern gjord på äpplen. Här heter det inte att man går till en bar – nej, i Gijón går man i stället till en sidrería, en ciderbar. Ett tips är att låta krögaren servera cidern, då den ska hällas från flaskan ner i glaset från hög höjd. Detta görs för att den ska bli syresatt på bästa sätt och för att smakerna ska komma till sin rätt – inte helt enkelt att göra på egen hand med andra ord.

Under lågsäsongen är det inte så mycket folk, så det är bara att välja och vraka bland sid­reríorna.

Guggenheimmuseet är Bilbaos mest populära attraktion. Foto: Daniel Majak

Bilbao

Året var 1991 och den baskiska regeringen ville förnya hamnkvarteren, som tidigare hade varit stadens största inkomstkälla. Resultatet blev Guggenheimmuseet, ritad av Frank Gehry, där byggnaden i sig är ett konstverk. Med sin djärva arkitektur är det tveklöst Bilbaos största dragplåster. Under sommaren ringlar köerna långa, men under vintern är det i stort sett bara att trava in och ta en ordentlig titt på Andy Warhols berömda porträtt av Marilyn Monroe.

Efter konstrundan kan det vara på sin plats att bege sig till gamla stan och prova någon av alla pintxosbarer som ligger vägg i vägg. Bästa tipset är att gå från ställe till ställe och helt enkelt smaka sig genom stadens läckerheter. Gamla stan, Casco Viejo, är i sig en sevärdhet som är värd att besöka och tillbringa lite tid i.

Valencia

Vissa menar att området Ciudad de Las Artes y Las Ciencias, förkortat CAC, påminner lite om Sydney och dess operahus. Och nog finns­­ det likheter. Här finns attraktioner och sevärdheter som räcker i dagar. Ett vetenskapsmuseum, ett planetarium, Europas största oceanografiska park och mycket mer. Med tanke på att Valencia har ett fördelaktigt klimat året runt finns det gott om besökare oavsett säsong.

Vill man undvika de största folkmassorna ska man komma hit i december till mars då temperaturen ligger på mellan 8 och 17 grader. Var dock medveten om den årliga festivalen Les Falles som arrangeras i mars varje år – ett spektakel, men kanske inget för den som vill komma undan lite billigare och resa under lågsäsong. Men varför inte besöka museet som är tillägnat festivalen i stället?

Museo Automovilístico y de la Moda kombinerar mode och bilar på ett fint sätt. Foto: Daniel Majak

Málaga

Hamnstaden på Costa del Sol har ett rikt affärsliv och är kanske mest känt för att vara Pablo Picassos födelseort och för museet som är tillägnat konstnären. Här finns även Centre Pompidou Málaga där man på de drygt 6 000 kvadratmetrarna utställningsyta visar verk av mer än 80 omtalade konstnärer. Men något som ofta förbises är ett otroligt unikt museum som kombinerar bilar och mode. Museo Automovilístico y de la Moda bevisar att bilar kan vara konstverk.

Ägaren, João Magalhães, visar upp sin privata kollektion som består av ett hundratal fordon. Till bilarna matchas klädesplagg från världens mest kända modehus. Bilar som har designats med inspiration av Beatles, Michael Jackson och Madonna är bara några av höjdpunkterna. Räkna med att tillbringa ett par timmar här.

Om du kommer mellan januari och mars slipper du trängas och kan strosa runt i lugn och ro och njuta av allt som museet har att erbjuda.

Santiago de Compostela

I över tusen år har folk från hela Europa vallfärdat till Santiago de Compostela för att se var aposteln Jakob den äldre begravts. En grav upptäcktes här 813, och det antas vara apostelns sista vila.

Om du kommer under vintersäsongen kan du besöka katedralen utan att behöva stå i kö för att komma in. Har du tur kan du också få vara med om en gudstjänst där man berättar vilka som har kommit ”i mål” och från vilket land som pilgrimerna kommer ifrån.

Självklart är det katedralen som är det stora dragplåstret i Santiago de Compostela, men hela staden är mysig att strosa runt i. Smaka också med fördel på stadens unika ostkaka som helst avnjuts med ett glas mjölk.

Santillana del Mar

Santillana del Mar är mest känd för sin kalkstensgrotta. Altamiragrottan upptäcktes 1879 av en amatörarkeolog. Inuti hittades mängder av målningar som är mer än 20 000 år gamla. Målningarna var i så gott skick att man till en början antog att de inte var äkta. 1985 upptogs de på Unescos världsarvslista.

I dag går det att besöka en replika av grottan. Originalet är inte öppet för allmänheten, då man inte vill riskera att skada målningarna.

Många av klädaffärerna i Murcia säljer unika klädesplagg. Foto: Daniel Majak

Murcia

Museum, kyrkor och andra sevärdheter i all ära – i Murcia, som ligger i sydvästra Spanien, flyttas fokus snabbt till shopping. Frågan är om det finns någon annan stad i landet som har ett så varierat utbud som just Murcia. För den som vill vara ensam om sina outfits är detta den perfekta destinationen.

I regionen produceras dessutom mycket frukt och grönsaker, något som märks under restaurangbesöken. Lokalproducerat och mycket grönsaker i maten är nästan en regel. Det är inte för intet som Murcia kallas för Spaniens trädgård.

Fyren i A Coruña är världens äldsta fyr som fortfarande är i bruk. Foto: Daniel Majak

A Coruña

Stadens största dragplåster är tveklöst dess fyr. Torre de Hércules är världens äldsta fyr som fortfarande är i bruk och förtjänar utan tvekan sin titel som världsarv.

För ölälskaren finns bryggeriet som tillverkar Estrella Galicia med på måste-listan. Besökare kan gå på en guidad tur i bryggeriet. Inte mindre än 50 000 flaskor tappas varje timme, och i slutet av besöket erbjuds öl- och ostprovning. Här får du lära dig hur man tappar upp den perfekta ölen. Ultra­modernt och interaktivt ställe som började brygga öl redan 1906.

