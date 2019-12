Upptäck Hawaiis makalösa natur

Ross Clark-Jones, 53, är en av de så kallade ”stormsurfarna”. I tv-programmet med samma namn jagar den dödsföraktande australiensaren världens största vågor med hjälp av ­väderexperter. Där vågorna är som högst, dit reser Ross med sin surfbräda. 53-åringen har till och med surfat i tyfoner i Japan. Men precis som surfingens största stjärnor finns det en plats som han alltid återvänder till, en kuststräcka där han inte behöver experter för att förutspå att han kommer få rida några av världens högsta vågor.

– Alla professionella surfare har en standardrutt som vi reser, jorden runt, efter de bästa vågorna och på vintern är vi alltid i North Shore. Men man åker ju inte bara hit för vågorna utan för den speciella varma och vänliga atmosfären också. Det är så avslappnat. Människorna är fantastiska. Och nu behöver jag inte bevisa för de lokala surfarna att jag vet vad jag gör på min bräda, säger han och skrattar.

Jones pratar om Hawaii och framför allt den natursköna norra delen av ön Oahu som kallas North Shore. Här finns ”Pipeline”, världens mest kända vik för surfare. Redan på 90-talet var Ross känd för att han surfade över 20 meter höga ­vågor här.

– Det är himmelriket, säger han.

Hawaii består av åtta huvudöar, Niihau, Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Maui och Hawaii, även kallad The Big island, som är störst och där vulkanen Kilauea hade ett utbrott så sent som förra året.

Morgonrusning vid Waikiki Beach, en av världens mest kända stränder för surfing. Foto: Robert Börjesson

Just North Shore ligger bara 45 minuters bil­resa från storstaden Honolulu och turistområdet Waikiki beach på den södra sidan av ön, men det är som att komma till en helt annan värld.

På Waikiki beach möter du tiki-barer med svalkande Mai tais som serverats på ön sedan 1953, shopping och surfskolor för de många amerikanska och japanska turisterna, men North Shore är landsbygd.

Och på vägen dit kommer du inte bara att köra genom kaffeodlingar och fält med ananasplantor, du kommer också möta bildekalen ”Keep the country country” (låt landsbygden förbli landsbygd), en slogan för den kampanj som hjälpt till att stoppa North Shores makalöst vackra stränder och färgstarka natur från att bebyggas med charterhotell och dra till sig massturism.

Här finns också ett rikt djurliv, tropisk regnskog och oförglömliga naturupplevelser.

Byn Haleiwas alla ”foodtrucks” besöks visserligen numera av turistbussar vid lunchtid, här finns allt från grillade räkor dränkta i vitlök till fisktacos med nyfångad guldmakrill, men det är också ett samhälle som fortfarande är präglat av alla surfare som bor här. I den lokala matbutiken hittar du till exempel inte bara tuggummi och ­tobak vid kassan utan också surfvax.

Men man måste inte vara våghalsig surfstjärna för att älska North Shore.

Här finns också ett rikt djurliv, tropisk regnskog och oförglömliga naturupplevelser.

Vik efter vik erbjuder något nytt.

På Three tables beach, med sina snorklingsvänliga korallrev, kommer plötsligt en hawaiiansk munksäl upp ur vattnet, och lägger sig på stranden. Sälarten är utrotningshotad så en badvakt ser snabbt till att alla på stranden ger sälen extra utrymme för att den inte ska känna sig stressad.

Hawaiiansk munksäl. Foto: Shutterstock

Några minuter därifrån, i Waimea Bay, som många besöker för att hoppa från klippan som går ut från sandstranden eller för att vandra till Waimea valleys vattenfall, får vi sällskap av ­lekande delfiner.

Och i Waialua Bay, populärt mål för alla som älskar SUP, stand up paddleboard, simmar havssköldpaddor så nära i den barnvänliga badviken att en pappa måste tillrättavisa sin son som gör det förbjudna, klappar på skalet.

Precis som New York lever upp till nybörjarens drömbild av staden, med tutande gula taxibilar och skyskrapor, så lever Hawaii upp till filmbilden av ett semesterparadis och smekmånadsmål.

Till exempel Oahus östkust som levererar mil efter mil av dramatiska klippor, vattenfyllda vulkankratrar och nästan öde paradisstränder. Och när du tror att du bockat av alla rutor för vad du förväntar dig av Hawaii kommer du att upptäcka någon som sitter vid stranden och spelar ukulele för sina barn, eller hur statyerna av Hawaiis tidigare kungar och drottningar vid Waikiki beach alltid är prydda med nya blomsterkransar.

Surfare vid Waimea Bay som man hittar på norra delen av Oahu. Foto: Eugene Tanner

Hawaii kallas ofta för surfingens födelseort.

Men det är också ”The rainbow state”.

Och om du är garanterad stora vågor under vintermånaderna kan du räkna med att se dubbelregnbågar när du besöker ön på sommaren. Det kommer ofta korta svalkande regnskurar i solskenet som ger färgstarka regnbågar.

Men Oahu handlar inte bara om sol och strand.

För den som är intresserad av historia finns Pearl Harbor-museet där man får en gripande och fullmatad inblick i Japans överrasknings­anfall mot marinbasen under andra världskriget.

Och det är lätt att missa att Honolulu är en storstad med både Pradabutiker, hipsterkvarter som Kaka’ako och ett eget Chinatown.

Kroglivet är präglat av läget mellan Japan och USA med lika fantastiska hamburgare och bbq-rätter som sashimi.

Den vanligaste matdebatten? Vem som har ö-gruppens godast poké, Hawaiis paradrätt som snabbt spridit sig över hela världen.

Alla har ett eget favoritställe med den perfekta ­marinaden till den råa fisken.

Den hyvlade isen smaksätts med frukt- och bärsafter. Foto: Robert Börjesson

Och ofta är den prisvärda maten på enkla familjedrivna lunchkrogar som Ono Seafood eller ­utomhusgrillen The Pig & the Lady lika bra som den du hittar på lyxigare restauranger som Alan Wong’s och Nobu.

Om du är nyfiken på vart USA:s expresident ­Barack Obama åker när han reser hem till uppväxtens Oahu ska du ta dig till Island Snow vid ­Kailua Beach där han äter ”shaved ice” för att svalka sig i hettan. Den lokala efterrätten är gjord på hyvlad is smaksatt med olika supersöta frukt- och bärsafter. Ovanpå läggs glass och ett lock gjort av kondenserad mjölk. Hur det smakar? Som ett himmelrike som inte är lika farligt som 20 meter höga vågor.

● ● ●

11 tips. Välgjorda museum och läcker poké

SE & GÖRA

1. Waikiki beach

Världens mest kända strand är ett givet stopp för alla turister, men så pass stor att den aldrig upplevs trång eller stökig. För den som inte vill testa någon av surfskolorna eller yogapassen vid Stilla havet finns det gott om tikibarer. På strandpromenaden kan du hitta allt från Urban Outfitters och Apple till butiker som säljer kopior av Tom Sellecks klassiska röda hawaiiskjorta i tv-serien ”Magnum”.

2. Pearl Harbor

Fyra välgjorda museum berättar historien om Japans överraskande och förödande attack på marin­basen. Tänk på att det är en bra idé att förhandsboka biljetter till framför allt USS Arizona Memorial, som ligger ovanför skeppsvraket och att det av säkerhetsskäl är förbjudet att ta med väska.

Adress: 1 Arizona Memorial Place, Honolulu.

3. Hanauma Bay

Vattenfylld vulkankrater som nu är snorkelparadis med koraller och vattensköldpaddor. Innan du släpps in i vad som bäst beskrivs som ett gigantiskt akvarium tittar du på en 15 minuter lång informationsfilm för att lära dig att vara varsam med det marina ekosystemet. Det var här som Hawaiis kunglig­heter semestrade. Det var också här kungen av rock’n’roll, Elvis, bodde i filmen ”Blue Hawaii”. Du kan hyra snorkel och cyklop på plats.

Hanauma Bay State Park, 7455­ ­Kalanianaole Hwy, Hon, Hawaii.

4. Sydostkusten

En av världens vackraste bil­vägar går längs med havet på Oahus sydöstra kust förbi Hanauma Bay, längs med dramatiska klippor, kilometer av magiska öde stränder och når till sist paradisstranden Lanikai Beach där både Barack Obama och Elvis Presley haft sommarställe. Missa inte utsikten från Koko Head-kratern. Men räkna med att bränna några kalorier på vägen upp till toppen. Du går på den amerikanska arméns nu nedlagda järnvägsspår och det är 1. 048 trappsteg till ­slutstationen.

5. North Shore

North Shore, surfingparadis som också har ett rikt djurliv och fantastisk natur. Tröttnar du på havet kan du promenera genom den botaniska trädgården Waimea Falls Park och bada i ett vattenfall i stället. Men palla inte ananasen från de många ananas­odlingar du kör förbi även om det är frestande. Det ger höga böter.

Bland höns och ­tuppar på Kua ’Aina sandwich shops uteservering. Foto: Robert Börjesson

ÄTA & DRICKA

6. Ono Seafood

Judy Sakuma och hennes man Willy brukade sälja Shoyu ahi poké från en kylväska under ett parkeringshus nära Waikiki beach. Nu serverar de öns godaste poké i enkla matlådor från ett hål i väggen där gästerna samsas om några picknickbord. Du har inte ätit poké förrän du besökt Hawaii. Och för under en hundralapp får du hos Judy och Willy ett skrovmål som borde belönas med Guide Michelin-stjärnor.

747 Kapahulu Ave, Honolulu.

7. The Pig and the Lady

Mamma (the lady) och son (the pig) från Vietnam kombinerar hennes traditionella recept med hans ambition att uppdatera det vietnamesiska köket. De har en krog i Chinatown, och ytterligare en restaurang döpt till Piggy Smalls, men det charmigaste är att fånga dem på torsdagar när de ställer upp grillarna på gräsmattan på Kailua farmers market.

83 N King St, Honolulu.

8. Kua ’Aina sandwich shop

Det springer kycklingar, höns och tuppar under borden mellan gästernas ben, men det här är Oahus mest älskade hamburgerbar, lika älskad av lokalbefolkningen som av turister. Fiskburgaren ­eller ­hamburgaren med avokado är parad­rätterna.

66-160 Kamehameha Hwy, Haleiwa.

Hawaiiskjortor tas på allvar här. Foto: Robert Börjesson

SHOPPING & NÖJEN

9. Bailey’s Antiques and Aloha Shirts

David Bailey har vigt sitt liv åt ­hawaiiskjortan. Och i butiken har han nu över 15.000 olika modeller, allt från dyrbara samlarobjekt i siden och polyestervintage från 70-talet till nyproduktioner. Tänk på att man tar hawaiiskjortor på allvar här. Det är inte en plats där man avfärdar plagget som något kitschigt och spexigt du enbart bär på kräftskivan.

517 Kapahulu Ave, Honolulu, HI 96815, USA.

BO BRA

10. The Kahala Hotel & Resort

Har du vunnit på lotto kan du testa det här strandhotellet som haft både Frank Sinatra och Dalai Lama som gäster. Här finns bland annat möjlighet att bada med eller mata delfinerna som simmar i en av hotellets bassänger.

5000 Kahala Avenue Honolulu, Hawaii 96816, United States.

001 808 739 8888

11. Moana Surfrider

Den avslappnade stämningen på hotellet symboliseras kanske bäst av gungstolarna på verandan, men det är läget, mitt på Waikiki beach, som gör hotellet till en ­vinnare.

Regnskogen vid Oahus sydöstra kust bjuder på fina naturupplevelser. Foto: Robert Börjesson

Resfakta. Hawaii Resa hit: Många amerikanska storstäder har flyg till Honolulu. Billigaste resorna går från Los Angeles och San Francisco. Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm–Hawaii cirka 3.647 kg per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. (För beräkningsmetod se www.klimatsmartsemester.se) Bästa tiden: Bra väder året om, men vill du surfa i stora vågor ska du åka under vintern. På sommaren är havet lugnare, men du måste räkna med att solskenet någon gång under semestern bryts av med en kort regnskur. Restid: Närmare sex timmar från Los Angeles eller San Francisco. Tidsskillnad: Tolv timmar efter Sverige. Språk: Engelska. Valuta: Dollar. Prisnivå: Varierar väldigt med dollarkursen, men här finns allt från extrem lyx till enklare lunchfik. Det är lätt att hitta billig och bra mat, men hotellpriser kan variera mycket beroende på vecka eller om det anordnas stora konferenser på ön. Ta dig runt: Det bästa sättet att ta sig runt ön är med hyrbil, men Oahu har även bra kollektivtrafik. Bra att veta: Precis som i ­övriga USA förväntas du betala dricks, många lever enbart på dricks, sju procent skatt läggs på allt du handlar. Visa mer

Läs fler resereportage här