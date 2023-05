Upptäck Irlands vilda västkust

Några gör en high five, andra stretchar och i princip alla tar selfies – helst framför skylten ”Croagh Patrick – Ireland’s holy mountain”. Jag har precis bestigit Irlands heliga berg, och här uppe på toppen är stämningen hög. Utsikten på den 764 meter höga toppen över de små gröna öarna i Clew Bay, staden Westport och omgivande berg och dalar är svårslagen.

– Att gå upp för Croagh Patrick finns på många irländares måste-lista, konstaterar guiden Sean McManoman.

Det här är ett berg genomsyrat av historia, ­religion och mytologi. I hundratals år har ­Croagh Patrick varit en pilgrimsplats för att hedra Sankt Patrick, Irlands skyddshelgon.

Familjedrivna puben Cronin’s Sheebeen ligger vackert belägen precis vid Clew Bay utanför Westport. Foto: Anna Wahlgren

Ett trivsamt plus med att vandra på Irland är att det alltid tycks ligga en trevlig pub på lagom avstånd. Att avsluta en vandring med en pint och lite pubmat är alltså mer regel än undantag i den här delen av världen. Så när jag har tagit av mig vandringskängorna tar jag mig raka vägen till den familjedrivna puben Cronin’s Sheebeen och gör som lokalborna: beställer ett dussin nyupptagna ostron och en svart, skummande Guinness. På pubarna hittar man förstås traditionella rätter som Guinness stew (köttgryta med Guinness), bangers and mash (korv och potatismos) och fish and chips (friterad vit fisk och friterad potatis), men unikt för Irlands västkust är att fisk och skaldjur ofta har letat sig in på menyerna. Ett generellt mattips är att rikta in sig på just skaldjur, alltifrån hummer till smakrika musslor och de fantastiska ostronen, som för övrigt inte kostar mer än en måltid på en snabbmatskedja. På västra Irland är det definitivt havet som står för delikatesserna.

För den som vill bestiga populära Croagh Patrick är Westport en bra bas. Här finns gott om pubar och restauranger, och An Port Mór Restaurant tillhör de bättre. Maten är så vass att till och med Guide Michelin har uppmärksammat den. In på bordet kommer en kreativ anrättning av kockens egenodlade grönsaker kombinerat med färsk hummer, vackert upplagd på ett överdimensionerat fat. Därefter tar en lika smakfullt smyckad tallrik med grillade pilgrimsmusslor vid. Precis som i många andra europeiska länder har det irländska köket uppdaterats det senaste decenniet, och gastropubar och mikrobryggerier finns snart i minsta avkrok.

Vida vyer över fågelbergen med häckande sjöfåglar på norra Clare Island, en knapp halvtimmes båtfärd från Roonagh Pier. Foto: Anna Wahlgren

Jag beger mig söderut, mot hamnen Roonagh Pier för vidare färd mot Clare Island. Under båtresan får jag sällskap av både delfiner och en nyligen pensionerad journalist från The Irish Times som brukar ta båten till ön för att vandra. Han vecklar ut en detaljerad karta och avslöjar sina smultronställen. En knapp halvtimme senare lägger vi till, och som den irländare han är säger han hej då med en inbjudan.

– Så roligt att träffa dig! Vi ses säkert på båten tillbaka senare i dag. Häng med hem till oss och ta en öl sedan. Det finns sängplatser också om du vill sova över.

Se där – irländsk gästfrihet i ett nötskal. Oavsett om man är på puben, ska parkera bilen eller befinner sig på en vandringsled är det lätt att hamna i förtroliga samtal med människor.

Benediktinernunnornas kloster Kylemore Abbey ligger vid en sjö och har en magnifik trädgård som går att besöka. Foto: Anna Wahlgren

Att gå i land på Clare Island är att som kliva in i en svunnen tid. De få bilarna på ön är av äldre årsmodell, och livet tycks levas aningen långsammare här. På den här knappa milen långa ön bor ett drygt hundratal personer som försörjer sig på fiske, jordbruk och turism. De flesta turister kommer hit över dagen, även om här finns både en campingplats, några Airbnb-ställen och en fyr som har gjorts om till lyxhotell. En hel del turister åker hit av samma anledning som jag – för att vandra. Högsta toppen Knockmore på 462 meter ligger på nordvästra sidan, men på uppmaning av den irländske journalisten vandrar jag i trakten kring fyren. Området påminner om en keltisk folksaga – naturen är sagobokslik i sin storslagenhet. Här finns de vackra fågel­bergen med häckande sjöfåglar, och här är kombinationen hav och berg som mest dramatisk.

Jag kör söderut på The Wild Atlantic Way, via häpnadsväckande vackra Doolough Valley. Det är en speciell upplevelse. Inbäddat mellan de höga bergen breder två sjöar ut sig, och The Atlantic Way följer strandkanten. Jag kör sakta, jag vill njuta av utsikten, dessutom är vägen hiskeligt smal. Det är lite av ett äventyr att köra här, samtidigt lämpar sig Irland, med sina korta avstånd, ovanligt bra för en bilsemester.

Nationalparken Connemara anses av många bjuda på några av Irlands allra finaste vyer. Foto: Anna Wahlgren

Pittoreska Clifden är en utmärkt bas för vandringar i nationalparken Connemara. Här finns de böljande hedarna, men också berget Diamond Hill med sin populära vandringsled inom bekvämt avstånd. Diamond Hill är nationalparkens längsta led som mestadels sträcker sig genom ett idylliskt hedlandskap. Den tar några timmar att gå, är lagom utmanande och bjuder på vacker utsikt över bergstoppar, sandstränder och hav. Den som är i närheten bör passa på att kika på nunne­klostret Kylemore Abbey med magnifik trädgård och sagolik slottsbyggnad. Missa heller inte Sky Road, panoramavägen som börjar och slutar i Clifden. Från den högsta punkten finns en utsiktsparkering med vyer över Clifden Bay och öarna ute i Atlanten.

Vandringsleden på berget Diamond Hill i nationalparken Connemara sträcker sig genom ett vackert hedlandskap. Foto: Anna Wahlgren

Den som vill passa på att övernatta på ett slott har också ett gyllene tillfälle. De senaste decennierna har en rad slott och herrgårdar konverterats till smakfulla hotell. Att ta emot gäster är ett sätt att rädda fastigheterna från förfall. De stora stenhusen, ibland med rötter i 1700-talet, är dyra i drift, och det gäller att vara kreativ vad gäller inkomstkällor. Slotten är ofta spektakulärt belägna och ramas in av gröna kullar och vackra trädgårdar. Nästan alla bär på fascinerande historier, och att man kan få personliga rundvandringar – ibland av ägarna själva – gör dem bara ännu mer intressanta. Dessutom är boendet ofta förvånansvärt prisvärt.

Lokala ostron inleder middagen på Abbeyglen Castle Hotel, ett av många slott som transformerats till smakfullt hotell. Foto: Anna Wahlgren

Jag tar sikte på Abbeyglen Castle Hotel, som kombinerar stil med personlighet. Slottet drivs av ett excentriskt brödrapar som gör allt – ena timmen håller de föredrag och spelar piano i baren, nästa timme agerar de hovmästare och fotograf. Här har man som tradition att fotografera samtliga gäster i samband med middagen.

– Ja, det är lite som tv-serien ”Fawlty Towers” över det hela, medger Brian Hughes, en av bröderna.

Han är ett socialt geni och den största anledningen till att slottet har så många återvändande gäster, skvallrar min rumsgranne. Spontant erbjuder Brian oss – en skara gäster som råkar befinna oss i receptionen – en guidad visning. Med avstamp i ett oräkneligt antal humoristiska anekdoter får vi lära oss om antikviteter, familjekonstellationer och irländsk historia. Interiört ser slottet ut ungefär som man kan tänka sig. Det är blommiga överkast och Chesterfieldsoffor, sprakande brasor och slitna heltäckningsmattor. Restaureringen har skett varsamt, och mycket fungerar som det alltid har gjort. Här får man dra i ett snöre när det ska spolas i toaletter, och i vissa rum tappa upp ett hederligt bad när man vill bli ren.

Jag avslutar kvällen med att slå mig ner i baren med en lokal whisky. Sällskapet är mina böcker av irländska författare som jag köpt inför resan. Kvinnorna vid bordet bredvid spanar in omslagen, och snart flyttar de sina vinglas från sitt bord till mitt. De är lärare i engelska och vill prata litteratur. Irland i ett nötskal – alltid hamnar man i samtal med någon.

Så småningom drar jag mig tillbaka till mitt romantiska rum med William Morris-liknande tapeter. Jag tar ett bad och mjukar upp mina vandringströtta leder. Snart sover jag i en himmelssäng, värdig en riktig lord eller lady.

Guide. Tre tips till Irland 1 Connemara ­National Park Höga bergsområden, branta sluttningar, sjöar och dessutom närhet till havet med alla sina vikar. Sedan 1980 är Connemara­området nationalpark, och enligt många en av Irlands vackraste. Här finns flera relativt lättillgängliga vandringsleder, där ­Diamond Hill är den mest populära. 2 Vandra med guide Att vandra med en guide är en helt annan upplevelse jämfört med att gå på egen hand. Man kommer till platser som de flesta andra turister inte ser. Terra Firma Ireland erbjuder alltifrån enkla dagsturer till riktiga vildmarksäventyr. 3 Färja till Irland Det går direktfärjor till Irland från Frankrike och Storbritannien. Från franska Normandie (Cherbourg och La Havre) går det färjor till Rosslare, 13 mil söder om Dublin. Från Roscoff i Bretagne går det färjor till Cork på södra Irland och till Rosslare. Åker man från Storbritannien kan man åka färja till Dublin från Liverpool och Holyhead i nordvästra Wales. Från Liverpool och Cairnryan i Skottland går det färjor till Belfast. Från Fishguard i Wales kan man ta färjan till Rosslare. Visa mer Visa mindre

Här hittar du våra andra resereportage.