Upptäck vildmarken i vackra Dalsland

Hit med lite farligheter! ropade Ronja Rövardotter ut över vildmarken från Mattisborgen på bergets topp i Tage Danielssons filmatisering av Astrid Lindgrens bok.

Nu står vi också där – på bergets topp, där borgkulisserna en gång restes 1983 då filmen spelades in. Många av scenerna filmades i Dalsland och filmpubliken fick ofta se den milsvida utsikten från Sörknatten.

I dag syns inga spår av Mattisborgens filmkulisser, men när vi ser om filmen känner vi igen oss gång på gång. Sörknatten är den högsta punkten i ett naturreservat med samma namn, en knapp mil öster om Dals Långed. Fågelvägen vill säga. Kör man är sträckan den dubbla. Väldigt typiskt i detta lilla landskap inklämt mellan Vänern och den norska gränsen. Stora delar av Dalsland är kuperat vilket ger många kurviga vägar, men körsträckorna påverkas ännu mer av att det finns så väldigt många sjöar här. Dalsland är det svenska landskap som har störst andel sjöar av alla – 25 procent – och då de ofta är långsmala och sträcker sig från norr till söder får man köra rejäla omvägar nästan vart än man ska.

Att ta sig upp på Sörknatten denna sommardag innebär minimalt med farligheter, men en stor dos svett. För att förenkla för vandrare och skydda känsliga marker har länsstyrelsen byggt trappor på de brantaste partierna och spänger där marken är sank.

Så bekvämt hade definitivt inte Ronja det i sagan. Några vildvittror, rumpnissar eller grå-dvärgar ser vi heller inte till. Däremot en hel del husbilsfolk som tagit chansen att fricampa längs grusvägen till parkeringen då den slingrar sig tätt intill en fin sjö.

Vill man vandrai vildmark är Dalsland perfekt. Leden genom Sörknatten naturreservat är bara sju kilometer. Ett mer rejält kraftprov är Pilgrimsleden från Vänersborg via Holms kyrka utanför Mellerud till Edsleskog, strax väster om Åmål – en tur på 100 kilometer längs en led som förr användes av pilgrimer på väg till Nidarosdomen i Trondheim.

Örtagården i den forna kurorten Dals Rostock är en lisa för själen. Foto: Johan Öberg

En kunglig rutt kanske lockar mer? Karl XII marscherade genom Dalsland med sin armé vid anfallet mot Norge 1718 som kostade kungen livet. En liten del av marschvägen är nu en 12 kilometer lång vandringsled som sträcker sig från torpet Forsebol söder om Dals Rostock, över Kroppefjäll till Järbo kyrka.

Men störst dos verklig vildmark väntar den som vandrar i Tresticklans nationalpark. Med sina 30 kvadratkilometer är den södra Sveriges största väglösa och obebyggda vildmark. Här har tallskogen fått växa fritt i nära 200 år. Det har heller aldrig funnits mer än två bosättningar här i storskogen då marken är för mager för både odling och djur. Däremot finns rester av några pyttesmå järngruvor från 1700-talet. Under vår dagstur möter vi inte mer än 30 vandrare, mest holländare, danskar och tyskar.

Det finns tre markerade leder i nationalparken, en öst-västlig till Norge, en nord-sydlig och en rundslinga som tar en dag och som de flesta väljer. Naturen här är mycket ovanlig i globalt perspektiv då den domineras av ett spricklandskap som uppkommit då urberg spruckit på grund av spänningar i jordskorpan. Spricklandskapet sträcker sig i nord-sydlig riktning och formar branta åsar med långsmala och blöta myrar med undersköna mossor emellan. Där berget går i dagen på toppen av åsarna ser man hur berget också är räfflat av inlandsisen.

I Stora Tresticklansljumma vatten svalkar vi av oss. Sedan en liten lunch innan vi fortsätter turen medan solen går i moln och åskmoln tornar upp sig. De som startat senare än oss riskerar att bli blöta av ett skyfall snarare än av svett.

Vill man cykla är Dalsland också fint, fast ganska backigt så en bunt växlar eller hjälp av elmotor underlättar. Landskapet har kallats för ett Sverige i miniatyr. Men snarare är det som Sverige var förr. När man på slingrande grus-vägar passerar faluröda små gårdar vid knallblå sjöar känns Dalsland lite som en resa minst 50 år tillbaks i tiden. Mer äventyrlig cykling väntar i den norra delen av Dalsland. Här finns elva markerade cykelleder ute i terrängen runt Åmål och Bengtsfors.

Det är en spännande upplevelse att passera akvedukten i Håverud med kajak. Foto: Johan Öberg

Dalslands mest ikoniska turistattraktion är tveklöst akvedukten i Håverud. Den är inte Sveriges enda bro för båtar men den i särklass mest kända. Akvedukten ligger intill ett före detta pappersbruk och korsar en torrlagd fors där vattnet släpps på vissa klockslag sommartid. Den har dessutom både järnvägsbro och vägbro ovan sig.

Akvedukten i Håverud ingår i Dalslands kanal – ett av 1800-talets stora svenska infrastrukturprojekt. 1868 invigdes den av Karl XV efter fem års byggande – en 240 kilometer lång segelbar transportled genom flera sjösystem med 12 kilometer grävd eller sprängd kanal och 31 slussar för att övervinna höjdskillnaderna mellan Vänern och sjöarna närmast den norska gränsen. Syftet var att underlätta för industritransporter, som nu kunde nå Göteborg och havet via Dalslands kanal och Trollhätte kanal eller vidare till Östersjön genom Göta kanal. I dag är industritransporterna sedan länge borta. Sommartid används kanalen av fritidsbåtar och den smala kanalbåten M/S Storholmen gör turer på 3–5 timmar med passagerare i båda riktningarna mellan Håverud och Bengtsfors. På återvägen tar man rälsbuss. Eller så tar man sig fram på kanalen och över sjöar av egen kraft. Dalsland bjuder på några av världens finaste kanotupplevelser.

Den norra delenav det omfattande sjösystemet passar bäst för den som vill komma ut i vildmarken. Samtidigt finns det där över hundra iordningställda lägerplatser där man kan resa sitt tält. Vatten, som bör kokas, kan man ta direkt ur sjöarna. I den södra delen är det mindre vilt och tätare mellan sevärdheter, fika-chanser och möjlighet att bo på hotell, i stugor eller på vandrarhem. Söker man extra mycket bekvämlighet erbjuder mysiga Baldersnäs herrgård boendepaket som inkluderar kajaker. Man paddlar på dagarna, äter finmiddag på kvällarna och sover bekvämt mellan vita lakan tills det är dags för nästa dags paddling.

Fröskogs kyrka hör till de mest sevärda av Dalslands fina träkyrkor. Foto: Johan Öberg

Även om Dalslandsresenärer kanske främst söker naturupplevelser finns det en hel del annat värt en omväg. Som de många gamla träkyrkorna med sina vackra väggmålningar. Ska man bara se en är spånklädda Fröskogs kyrka från 1730, drygt två mil sydväst om Åmål, ett bra val med väldigt fina målningar av kyrkomålaren Hans Georg Schüffner.

Utöver otaliga badsjöar bjuder också Vänern på fina dopp, som här i Åmål. Foto: Johan Öberg

Det finns gott om möjligheter till sköna dopp i Sveriges största sjö Vänern när man är i Dalsland, exempelvis från den fina sandstranden i Vita Sannar i Mellerud. Fortsätt sedan gärna 1,5 mil söderut till fästningsruinen Dalaborg på en klippa vid Vänerns strand. Den byggdes 1304 av hertigarna Erik och Valdemar och brändes ner under Engelbrektupproret 1434. Från det som återstår av murverken känns det mer som man blickar ut över ett hav än en insjö.

I Fengersfors,sydväst om Åmål, håller det spännande konstnärskollektivet Not Quite till i en nedlagd pappersfabrik. Här har flera av de jättestora maskinerna fått stå kvar och bli en ingrediens i den stora konstutställningen varje sommar. Sätt av rejält med tid för att uppleva all konst, äta gott i kaféets trädgård och shoppa i någon av butikerna på området.

Dalslands konstmuseum visar ofta konst som utmanar besökarens sinnen. Foto: Johan Öberg

Guide. 7 tips till Dalsland Dalslands konstmuseum Sevärt konstmuseum som inte ryggar för konst som kräver lite mer av betraktaren. Fri entré. dalslandskonstmuseum.se Not Quite butik Här finns leksaker, konst, smycken, trädgårdsprylar, skulpturer, kläder, keramik, väskor – allt av medlemmar i nätverket Not Quite. notquite.se/butik/ Håfveruds brasseri Vid akvedukten ligger detta stora ställe som ligger vägg i vägg med rökeriet. Satsa på fisksoppa eller deras rökta fisk. hafveruds.se Restaurang Stenebygrytan Viltrestaurang med lokalproducerad mat i vackra lokaler. dalslandsaktiviteter.se Baldernäs herrgård Herrgården ligger i en härlig park vid Laxsjön. Ta en drink på terrassen, bada i sjön eller mys i spat. baldersnas.eu Upperud 9:9 En hundraårig spannmålssilo som har blivit mysigt designhotell med balkonger över vattnet. Upperud.se Örnäs camping Vid Vänerns strand med fint bad och promenadavstånd till centrum. Har stugor och plats för husvagnar, husbilar och tält. ornascamping.se Visa mer

