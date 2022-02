Upptäck vintermagin i Stockholms skärgård

Sandhamn – husmanskost och bastuflotte

Enligt väderprognosen ska det bli ett par minusgrader och blåsa kuling. Och jag ska till Sandhamn på Sandön, längst ut i ytterskärgården. Jag packar ullunderställ, vandringskängor, stickade tröjor och böcker. Redo för dramatiskt väder och en hel del innesittande. Ute på ön råder dock ett vardagligt lugn. Öborna verkar inte ägna vädret en tanke, de flesta är i full gång med att fixa med sådant som inte hinns med under sommar­säsongen. De bofasta som jag pratar med är överens: det här är den bästa tiden. Lugnet. Den krispiga luften.

Jag styr stegen mot värdshuset och gör som alla andra – äter husmanskost. Värdshuset är en samlingspunkt; folk har tagit sig hit från grann­öarna för att äta lördagslunch. Här råder en tidlös stämning, det äts pyttipanna och dricks snaps, och samma rätter har funnits på menyn i hundra år.

Sandhamn seglarhotell har anor från 1800-talet. Foto: Anna Wahlgren

När jag så småningom checkar in på Sandhamn seglarhotell utrustas jag med karta över ön. Här ska gås på upptäcktsfärd. Själva byn är charmig med sina gamla trähus och trånga gränder. Jag passerar den stora gula grosshandlar­villan som syns i tv-serien ”Morden i Sandhamn”, och vandrar genom tallskogen, ut på sanddynerna till Trouvillestranden och blickar ut över den obrutna horisonten. Det börjar mörkna och härifrån kan man skåda den praktfulla ljusshow som fyrarna bjuder på. Vilken naturupplevelse, bara en timmes båtresa från fastlandet.

Bild 1 av 2 Flytande vedeldade bastun i Sandhamn är resans höjdpunkt. Foto: Anna Wahlgren Bild 2 av 2 I Sandhamn råder ett vardagligt lugn under vintersäsongen. Foto: Anna Wahlgren Bildspel

I Seglarhotellets matsal råder vintersäsong och det är ovanligt glest mellan gästerna – ett bra tillfälle att upptäcka hur vacker matsalen är. Många uppskattar krogens magiska utsikt – tittar man österut ser man havshorisonten och västerut blickar man ut över hela Sandhamns inlopp. Andra uppskattar maten. I Seglarrestaurangen serveras vällagad mat och bra viner.

En perfekt avslutning på dagen är den vedeldade bastuflotten. Nattbastun visar sig vara resans ljuvligaste stund. Att hyra bastu kostar en slant, men rekommenderas varmt. Jag varvar långa sittningar i bastun med snabba dopp i ett iskallt hav. Bastun gungar i vågorna och snart har jag en vilopuls i klass med en elit-idrottare. Ren och utvilad drar jag mig tillbaka till mitt rum; jag sover med öppet fönster och somnar till ljudet av vågor.

Landsort – lotstorn och magiska vyer

Helgen därpå är det dags för Landsort på Öja, en av mina favoritöar, och så mycket västkust det går att få på ostkusten. Också den här helgen är dramatiskt väder på ingång. Det har utfärdats en klass ett-varning för hård vind och vi är endast fyra personer ombord på M/S Stångskär, som tar oss från Ankarudden på Torö till Landsort. Man måste nog ha en förkärlek för det vind­pinade och karga för att gilla Landsort, spekulerar matrosen. Det utsatta läget präglar såväl naturen som det dagliga livet. Det är bara att underordna sig omständigheterna, just i dag när det är blåsigt väljer kaptenen att styra mot Österhamn – den lite mer skyddade hamnen i huvudbyn.

Lotstornet på Landsort är en av skärgårdens mest spektakulära boenden. Foto: Anna Wahlgren

Jag checkar in i lotstornet – antagligen skärgårdens mest spektakulära boende, som mäter 44 meter över havet. Den smala betongkolossen sticker ut bland alla faluröda timmerstugor och vita skärgårdsvillor. Mitt nyrenoverade rum ligger på fjärde våningen, och har en utsikt som inte är möjlig att tröttna på. Härifrån har man god koll på hav och fartyg. Landsort är ett lots- och fyrsamhälle sedan 1535, och har främst befolkats av lotsar, tulltjänstemän och fyrfolk. Än i dag har de flesta bofasta koppling till havet och jobbar åt Landsortstrafiken eller Sjöfartsverket.

Hamnen på Landsort. De flesta bofasta har en koppling till havet och jobbar åt Landsortstrafiken eller Sjöfartsverket. Foto: Anna Wahlgren

Jag ger mig ut på promenad, jag har packat ryggsäck med stormkök och termos. Svedtiljas har visserligen öppet, men bara för middag. Här får man delvis reda sig själv alltså, det hör också lågsäsongen till. Om man går rakt över ön får man en bra sammanfattning av Landsorts natur och historia, delvis tack vare informationsskyltarna. En bra start är kapellet, den lilla vita träkyrkan med ett skepp hängandes i taket. Här ska man absolut titta in, gulligare kyrkobyggnad är svår att hitta. Ett givet stopp är också pestkyrkogården, som anlades under peståren på 1700-talet. Och förstås: Landsorts fågelstation, en ornitologisk förening med fokus på märkning och räkning av flyttfåglar. Under höstflyttningen passerar stora mängder fåglar Landsort, mulna dagar kan tiotusentals simänder, vadare och småfåglar flyga förbi. Min promenad avslutas med en guidad tur i Landsorts fyr, som är Sveriges äldsta med anor från slutet av 1600-talet. Utsikten är milsvid och inte ett enda fartyg skymtas på det blåsiga havet.

Fyren på Landsort är Sveriges äldsta. Foto: Anna Wahlgren

Middag äter jag på mysiga Svedtiljas. Vi är bara några få gäster utspridda i restaurangen. Vi dricker Landsortsöl, äter delikat pilgrimsmussla och torsk, och samtalen flyter lätt över borden. Vi pratar om att det nog är så här man kommer att resa framöver. Uppleva närområdet, snarare än Prag eller Paris, under en långhelg. Det stormar utanför fönstret, dörren flyger upp när jag ska gå den korta promenaden till lotstornet. Det är stjärnklart, och ljuset från fyren sveper rytmiskt över ön. Det är helt enkelt magiskt vackert.

Furusund – fisketur och värdshusmys

Min skärgårdshelg i Furusund inleds med fiske. Fiskeguiderna hämtar upp mig i Norrtälje, jag utrustas med flytoverall, vi ska ju vara utomhus till det mörknar och fiska oss hela vägen mot Furusund. Temperaturen håller sig runt nollan.

Vi beger oss mot en lugn och stillsam vik. Christian Jansson, fiskeentusiast som startade Sjö & havsguiderna för tolv år sedan, instruerar. För första gången i livet får jag till kasttekniken. Jag har napp efter bara några minuter. Jag krokar loss abborren och kastar i den igen. Under fisketurerna kastas nästan all fisk tillbaka, ingen vill ha ett utfiskat Östersjön, konstaterar Christian Jansson. I början pratar vi oavbrutet, men snart fiskar vi under tystnad. Det är meditativt att vara på havet under lågsäsong, inte en annan båt så långt ögat når. När vi fiskat i några timmar går vi i land på en liten ö. Christian gör upp eld och över muurikkan, stekhällen, wokar vi kyckling och grönsaker. Det småduggar och mörkret börjar lägga sig. Vi förbereder för hemfärd, men bestämmer oss för att kasta lite, lite till… Och precis när vi ska dra upp ankaret så får Christian upp en metergädda. Det spelar ingen roll att han fiskar varje dag, inklusive julafton och nyårsafton. Det här är en ovanligt vacker gädda får jag lära mig, och självklart kastas den tillbaka i havet, och Christian ler hela vägen till Furusund.

Bild 1 av 2 Christian Jansson som startade Sjö & havs­guiderna drar upp metergädda. Foto: Anna Wahlgren Bild 2 av 2 Christian Jansson wokar kyckling och grönsaker på muurikkan. Foto: Anna Wahlgren Bildspel

Lätt stelfrusen efter att ha tillbringat en hel dag till havs tinar jag upp framför brasan på Furusunds värdshus. Mysfaktorn är hög med levande ljus på borden och porträtt av August Strindberg och Astrid Lindgren på väggarna. Värdshuset byggdes år 1811 och fungerade först som tull­station. Med sitt strategiska läge är Furu­sund en av skärgårdens knytpunkter. Utanför fönstret glider de stora Finlandsfärjorna förbi, och sommar­tid lägger skärgårdsbåtarna från Stockholm till vid ångbåtsbryggan, ett stenkast från restaurangen. Efter middagen drar jag mig tillbaka till mitt rum med kakelugn, havsutsikt och badkar på tassar. Jag hänger flytoverallen på en galge och häller upp hett vatten i karet. Skärgården i lågsäsong bjuder onekligen på kontraster.

Ytterskärgården – sälsafari och havsörnar

Jag vill ha mer skärgård och hänger på Öppet havs sälsafari från Kastellholmen ut till ytterskärgården. Vi är klädda i varma flytoveraller och det är nödvändigt. RIB-båten är snabb och fartvinden kyler snabbt ner exponerade kroppsdelar. ­ Guiden pekar ut Stora och Lilla Nassa, och varvar anekdoter om skärgården med historia och naturkunskap. Vi får lära oss att gråsälen är den dominerande sälarten i Stockholms skärgård och att de blir fler tack vare en striktare miljölagstiftning. Under den tre timmar långa turen hinner vi beta av en stor del av skärgården, från vackra stadsmiljöer till natursköna skärgårdsområden. Ett havsörnspar cirklar länge över båten.

Det börjar mörkna, det är dags att åka tillbaka till stan. Husen på öarna lyser upp som små lyktor på land, och det är vackert som i en Lars Lerin-tavla.