Utforska undersköna och vackra Lake District

Lake District i norra England i Storbritannien är onekligen en region av superlativ, här finns till exempel landets högsta berg, dess djupaste sjö och antagligen även några av de mest fotograferade vyerna. Windermere Lake är också Englands största sjö även om den inte är enorm, i jämförelse är Vänern drygt 400 gånger så stor!

Charmiga Grasmere ligger bildskönt vid foten av höga kullar. Här finns poeten William Wordsworths hem Dove Cottage. Foto: Linda Romppala

Att ta sig från London till Windermere med tåg är enkelt. Vår resa börjar vid London Euston Station och tar drygt tre timmar inklusive ett byte. I Windermere tar dock järnvägen slut. Det var ett beslut som togs efter stora protester från lokalbefolkningen under 1800-talet, berättar Marie Batty som är marknadschef på museet Wordsworth Grasmere, dit vi tagit oss på eftermiddagen.

– Man ville helt enkelt inte ha fler turister uppe i norra delen av Lake District. Tyvärr resulterade det i att man i stället byggde bilvägar tidigt på 1900-talet, så det initiativet föll lite på eget grepp, skrattar marknadschefen Marie som inte verkar helt missnöjd med de många besökarna.

Här i byn Grasmere har man byggt ett fantastiskt museum i anslutning till poeten William Wordsworths hem Dove Cottage. Han är definitivt den som gjort mest för att sätta Lake District på kartan som ett naturparadis. Wordsworth föddes 1770 i Lake District och blev så småningom en uppburen diktare, berömd för sin nyskapande poesi med en folklig ton. Han är kanske mest känd för dikten ”Daffodils”, ”Påskliljorna”, som beskriver hur han vederkvicks av synen av gula blommor som dansar i vinden framför honom. Hemmet Dove Cottage står som om stugan vore orörd sedan hans tid och går att besöka under guidade turer.

– Vår ambition är att det ska kännas som att det är 1793, och att William och systern Dorothy bara gått ut på en promenad, förklarar Marie Batty.

Hon har rätt, man får en tydlig känsla för dem som personer trots avståndet i tid.

På bageriet Sarah Nelson’s Grasmere Gingerbread har man bakat ingefärskakor sedan mitten på 1800-talet. Foto: Linda Romppala

Bakom flodkröken som rinner genom byn ligger en annan av Grasmeres stora besöksattraktioner. En kö av sötsugna och förväntansfulla kunder ringlar sig genom kyrkogården fram till det lilla huset i muren till Sarah Nelson’s Grasmere Gingerbread. Ingefärskakorna som bär Sarahs namn är krispiga på utsidan och sega i mitten med bitar av kryddiga kanderade ingefärsbitar.

– Många var här själva som barn och de kommer fortfarande hit år efter år med sina egna familjer för att köpa kakor, berättar Yasmine Hunter, som driver bageriet tillsammans med sin familj. Själv är hon fjärde generationens kakentreprenör. Det hemliga receptet som bara hennes pappa bagaren känner till finns i ett bankfack på Windermere Bank.

– Sarah var en pionjär som började sälja kakor vid Wordsworths grav där turister flockades redan på 1800-talet. Sedan hyrde hon det lilla huset som fortfarande i dag är butik och bageri.

På restaurang Kysty i Ambleside serveras förstklassiga råvaror till rimliga priser. Foto: Linda Romppala

Vi har tagit in på The Temperance Inn i Ambleside, en liten stad någon mil söderut längs sjön. På kvällen testar vi den lokala gastronomin vid ett besök på restaurang Kysty, som blir en glad överraskning. I en imponerande kreativ servering får vi bland annat små eleganta tilltugg av black pudding (blodkorv) med rödbeta och cumberlandsås, och makrons med getost. Huvudrätten blir torsk med färska gröna ärtor, chorizo och vattenkrasse i en beurre blanc och desserten är en liten men mäktig skiva chokladkaka, toppad med färsk frukt och knäckigt crisp.

Att bege sig till Lake District för att åka ångtåg är ett klassiskt helgnöje för brittiska turister. Foto: Linda Romppala

Det finns fyra historiska järnvägar där man kan åka ångtåg som förr i Lake District. Ironiskt nog ligger ingen av dem i anslutning till det moderna tågnätet, så man behöver bil för att ta sig till dem.

Threlkeld Quarry and Mining Museum i norr erbjuder kanske de mest ovanliga ångtågen i Lake District, där lok som härstammar från gruvdrifts­tiden drar öppna vagnar som transporterade kol och gruvarbetare. En tur tar en halvtimma och har en del branta lutningar som gör färden extra spännande.

Vi tar i stället en tur på historiska järnvägen ­Lakeside-­ Haverthwaite som är knappt en mil lång och trafikeras av ett ånglok med två traditionella tågvagnar.

Många väljer att ställa bilen i Haverthwaite och åka tåget upp till den södra änden av sjön Windermere. Ett bra tips är att anlända i god tid före avfärd, då varje avgång är något av en folkfest. Det ligger stor förväntan i luften både på perrongen och i de rutiga tygsätena i kupéerna innan ångmotorn varvas upp och tåget tuffar i väg i ett rejält rökmoln och försvinner in i den cumbriska grönskan.

En dag gör vi en utflykt söderut till staden Ulverston, något av en smältdegel för kreativa och konstnärliga verksamheter. Här finns en rad små framgångsrika företag som Cumbria Crystal, där man fortfarande tillverkar lyxiga kristallglas enligt traditionella metoder som i dag säljs för hisnande summor.

Lokala glastillverkaren Cumbria Crystal har tillverkat glas till det brittiska kungahuset och många brittiska ambassader. Foto: Linda Romppala

I Ulverston går det också utmärkt att utforska det som glasen kan innehålla. Bakom boskapsmarknaden i Ulverstons industriområde ligger lite otippat gindestilleriet Shed 1. I en rustikt snickrad bar bjuder äkta paret Zoe och Andrew Arnold-Bennett in till ginprovning och gin and tea, en egen variant på afternoon tea fast med gin som genomgående tema. Baren är inredd i en stil som påminner om Alice i Underlandet, med färgglada sammetsfåtöljer, vackert utsmyckade tekannor på väggarna och ett virrvarr av kopparrör i taket. Förutom att prova deras gin och äta utsökta kakor indränkta i gin, enbärsglaserade scones och smörgåsar med ginmarinerad lax, kan man också göra sin egen gin. Det tar drygt fyra timmar och du väljer bland ett 40-tal olika örter och smaksättningar för att få till din personliga favoritsmak. En personlig etikett på det, och du har en perfekt present att ge bort – eller behålla själv.

Wordsworth är inte den enda författaren som kan sägas ha satt Lake District på den litterära kartan. Beatrix Potter levde och verkade här i slutet på 1800-talet. Sedan dess har brittiska barn läst hennes vackert illustrerade berättelser om klädförsedda kaniner, rävar och ankor med mänskliga egenskaper. Hennes hem Hill Top ligger på Windermeres västra sida och kan besökas efter förbokning. Inte långt därifrån ligger också den bedårande byn Hawkshead, som tagen ur en saga. Wordsworth gick i småskolan här och man kan fortfarande se hans namn inkarvat i en av skolbänkarna i det gamla skolmuseet. De flesta stugor, tebutiker och pensionat som kantar gå­gatorna i Hawkshead härstammar från 1600-talet och är pittoreska så det förslår.

Det finns ett antal författarhem att besöka i Lake District, som Beatrix Potters hus Hill Top. Foto: Linda Romppala

Inget besök på den brittiska landsbygden är fullkomligt utan ett marknadsbesök på en äkta county fair. På en stor äng vid Crooklands söder om Kendal har man byggt upp en temporär tältstad som under helgen fylls med antikviteter och loppisprylar, hantverk och massvis med olika matstånd, djur och människor. Ett av tälten är dedikerat till mathantverk, här provar vi lokal korv, rökt fläsk, ost och mintkakor från Kendal.

Här hålls också mästerskap i grisavel, kaninhoppning, terrierlöpning, drakflygning, pajbakning, veteranbilskörning och mycket annat. Man kan också testa på alltifrån att skjuta pilbåge till att göra smör, och i en hage står ett gäng ungdomar med varsitt får som i tur och ordning får springa ett varv, medan domare i vita rockar bedömer fårets ull, springsteg och muskelmassa. Jag tycker definitivt att jag har fått valuta för inträdet när vi lämnar den nu tvärfulla parkeringen framåt eftermiddagen.

Givetvis vill man också besöka en pub, eller varför inte flera, under vistelsen. Runtom Lake District finns det flera ikoniska pubar med ljuvligt orimliga djurnamn, som The Drunken Duck, Dog & Gun, Badger bar och Unicorn Inn. Trots avsaknad på djurnamn är Hole in t’ Wall i Bowness också väl värt ett besök, puben sägs vara Cumbrias äldsta. Det låga taket är lite udda dekorerat med hängande blommiga porslinskannor och ljuset är skumt när vi kliver in och lägger en beställning på var sin pint. Runt eldstaden hänger några uppstoppade djur och stående vid bardisken kan jag inte låta bli att undra om det finns en tanke med att det är exakt samma djur som figurerar i Beatrix Potters mest älskade sagor om Pelle kanin. Oavsett, så smakar ölen som väntat alldeles utmärkt.

