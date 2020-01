Vacker vinterresa till smakrika Lofoten

Lofotens imposanta bergskroppar har pudrat näsan innan vi anländer. Ett skikt av snö slätar ut de värsta fårorna i deras väderbitna ansikten. Sommarmånadernas mustiga färger har dämpats till en gråskala, mindre brokig men med grafisk effekt på landskapet.

Här och där har konstnären inte kunnat låta bli att dutta en röd fläck med penseln i allt det gråvita. Då vet man att där står en rorbu på pålar intill vattnet. Rorbun är Lofotens traditionella fiskebod. I dag är många uppgraderade till turiststugor, ofta nybyggda. Så ska man bo i Lofoten, vinter som sommar.

Vi bor i Nusfjord på Flakstadøya nästan så långt ut man kan komma i Lofoten. Nusfjord är namnet både på den lilla fjorden och den fint bevarade fiskebyn med sina historiska anor. Det är lätt att förstå bosättarnas val när man ser den trånga fjorden med skyddande bergssidor som ger lä i nästan vilket väder som helst. Det insåg folk redan under äldre järnåldern.

Börge Iversen som har fiskat skrei i 40 år hyr ut rorbuer åt turister. Foto: Peter Hanneberg

Nusfjord som boplats har kunnat spåras till runt 425 före Kristus. Kulmen nåddes i början av 1900-talet med omkring 1. 500 invånare. För ­fyrtio år sedan klassade Unesco byn som ett intressant delprojekt för att bevara de gamla trähusen i Norge. Än i dag är byn så betagande som en nordnorsk fiskeby kan bli. Traditionella trähus, en autentisk handelsbod, träkajen runt viken. Vi har kommit till ett levande friluftsmuseum varifrån man fortfarande går ut klockan fyra varje morgon även i den mörkaste vintern för att fiska torsk.

Det är just midvintern och förvåren som är torskfiskets verkliga topp. Solen lyser dygnet runt om somrarna, men når inte ens över horisonten från den 8 december till den 4 januari. Det är under denna mörka period som en halv miljard torskar simmar frenetiskt från Barents hav söderut till Norska havet för att ­reproducera sig. Dessa speciella torskar har ett eget namn, skrei, som kommer av ”skrida”.

Skreien är en gudagåva och man kan ju faktiskt bli ­religiös för mindre. Den har gjort Lofoten till ett av de mest välbärgade fiskesamhällena i världen.

Torsken ”skrider” hundra mil i iskallt vatten och mörker. Instinkten att fortplanta sig är stark. Vad äventyret leder till är ett fast hull, ett muskulöst kött som sticker ut som en delikatess såväl på Lofotens lokala menyer som på restaurangerna på kontinenten. Så sent som i somras åt jag skrei vid Campo Santo Stefano i Venedig, där den hette ”baccala” på menyn. Det kändes som en exotisk återträff efter att ha ätit baccala i Nusfjord vintern innan.

I tusen år har man ropat ”Skreien kommer!” när stimmen anlänt i januari till februari. När de rundar Lofoten simmar de bildligt talat in i en ­armada av fiskebåtar som ligger i bakhåll. ­Fenomenet kallades ”Miraklet i Lofoten”. Skreien är en gudagåva och man kan ju faktiskt bli ­religiös för mindre. Den har gjort Lofoten till ett av de mest välbärgade fiskesamhällena i världen och torsken till en av Norges största export­inkomster.

Skrei hängs upp på torkställningar vid en brygga i Nusfjord och blir till ”tørrfisk”. Foto: Peter Hanneberg

För att torka dinglar sommar som vinter makabra klasar av stirrande torskhuvuden i snören från träräcken och störar vid bryggor och förstukvistar. Runt hela Lofoten grinar torskskallarnas vassa garnityr från vidöppna gap. Från torkställningar hänger skreiens dekapiterade kroppar tätt i höga trävalv som man kan gå under. Huvudena mals till fiskmjöl för export till Afrika som proteinkälla. ”Tørrfisken” exporteras som lufttorkad delikatess under namnet ”stoccafisso” till Italien och till Kroatien. Inte ett fiskfjäll förfars.

Men den färskaste skreien äter man i fiske­byarna, vilket är främsta skälet för att resa till Lofoten mitt i vintern. Man kan till och med följa med ut på havet med fiskargubbarna för att själv dra upp en och annan skrei. Hela dagen trånar man inför middagen på färsk skrei.

Utsikt från Restaurang Karoline mot Nusfjordens mynning i havet. Foto: Peter Hanneberg

På plats i genuina Nusfjord i slutet av mars sitter vi vid panoramafönstren innanför de grovtimrade väggarna på Restaurant Karoline, där både menyn och vyn över den trånga fjorden får det att vattnas i våra munnar. Och där kommer han, kocken Alex, med kabeljon. Den kallas klippfisk i Norge, då fiskarna fläks upp till stora trekanter, saltas och bres ut över klipporna för att torka. Numera sker det inomhus.

Den är en något mer förädlad produkt än den osaltade tørrfisken. Metoden uppfanns i Spanien, därav namnet kabeljo. Alex serverar med kokt, oskalad potatis och stekta bacontärningar i en gyllene sås. Traditionell husmanskost à la Nusfjord. Nästa kväll har Alex stekt en färsk skreirygg på skinnsidan, han har bakat den i ugnen och serverar med rödbeta, skalad potatis, grapeklyfta, stekt tärnad fläsksida, granatäppelkärnor, pumpa, brynt smör och persilja.

Fine dining blir det när vi letar oss fram till Roy Magne Berglunds köksstudio på hans egen bakgård i Ballstad. Roy är inte vilken stekhusbrassare som helst. Han har vunnit de flesta norska utmärkelser för fine cooking, en av dem chef of the year. Han drev Du verden i Svolvær i många år innan längtan blev oemotståndlig hem till Ballstad. Roys by ligger på Vestvågøy, sedan ­begynnelsen Lofotens mesta jordbruksö.

Havet, stranden, ängarna, ljunghedarna och de branta Lofotenbergen producerar några av de mest exklusiva råvaror en kock kan önska sig.

Mästerkocken Roy Magne Berglund i arbete i sin Lofoten Food Studio. Foto: Peter Hanneberg

Vi borstar snön av skorna innan vi kliver in i Roys gårdshus. Här har han inrett sin professionella Lofoten food studio, där han håller matlagningsklasser för grupper, företag, par och enskilda. Eller boka bord och hugg en plats vid chef’s table för att följa i närbild hur Roy förbereder din avsmakningsmeny med de fräscha lokala råvaror som är aktuella i Lofoten för säsongen. Roy är en naturlyrisk och hemkär konnässör:

– Ingenstans i världen hade jag hellre än här inrättat mitt lilla mattempel. Havet, stranden, ängarna, ljunghedarna och de branta Lofotenbergen producerar några av de mest exklusiva ­råvaror en kock kan önska sig. Jag återvände hit för att upptäcka mig själv. Jag är lyckligt lottad, berättar han.

I dag är det skrei som är Roys råvara, nyfångad samma morgon. Han skär ryggfilén i fem centimeter stora bitar och låter dem ligga på en plåt i ugnen på låg värme i minst en timme. Färsk skreirygg är klar vid 47 grader. När jag hittills lagat skrei hemma har jag stoppat vid 51 grader, men det avvisar Roy som för högt. Han serverar den mjälla skreifilén konstfullt i ett gjutjärnsfat med krasse, mangold, rädisa, kräftstjärt, laxrom blandad med shiitakesvamp, och en lätt hollandaisesås.

Mästerkocken från nederländsk tv, Bart van Olphen, lagar skrei. Foto: Peter Hanneberg

Det är fullt pådrag här, när skreien når sin kulmen i mars. På kajen i Nusfjord har jag redan träffat nederländske kändiskocken Bart van ­Olphen som riggade sitt bord mitt i snöfallet för att göra ett inslag om skrei för nederländsk tv. Svenskan Sandra Mastio, årets mästerkock 2015, är med Roy i kockstudion och komponerar en spännande rätt på ugnsbakad skrei. Till filén serverar Sandra smörbrynta hjärtmusslor, som jag såg henne plocka ute i regnet på en vatten­mättad sandrevel, och ung ramslök som hon plockat hemma i Skåne dagen innan och mixat dess blad i fin rapsolja.

Pådraget beror på att Marine Stewardship Council från London är i Lofoten för att följa upp skreifisket, vilket de har certifierat som hållbart och märkt med MSC-loggan. Det var Världs­naturfonden-WWF som initierade märkningen och den nya organisationen MSC för att stävja överfiskningen i världen. Mariska Schuddebeurs från MSC i Haag konstaterar:

– Tillsammans med norska fiskerimyndigheterna lyckades vi stoppa överfiskningen i Lofoten. I östra Kanada vid Newfoundland struntade man i varningarna. Deras torskfiske kollapsade för alltid. Hållbarhetstänket i Lofoten ledde i stället till en ny guldålder.

Mariska Schuddebeurs från MSC i Haag hugger in på en tallrik med baccala. Foto: Peter Hanneberg

Lofoten på vintern har mer att ge. Fem stora öar formar ögruppen. Ännu längre ut från Flakstadøya ligger Moskenesøya. Vi gör några utflykter till den gamla fiskebyn Reine med trehundra invånare. Byn som hukar respektfullt vid foten av Reinebringen har varit ett kommersiellt centrum sedan 1743. Ställningar med tørrfisk är ett viktigt inslag i bybilden.

Vi kör E10:an österut, alltså i riktning mot fastlandet, och hamnar efter en dryg timma i Lofotens centralort Svolvær, en småstad med mera liv och rörelse. Staden förbereder sig för årets VM i skreifiske i slutet av mars, som drar sportfiskare från när och fjärran, även svenskar. Hundratalet båtar ger sig ut på morgonen och ska vara tillbaka klockan fyra på eftermiddagen. Rekordtorsken vägde 32,2 kilo och fångades ­under VM 2015.

Guide. Lofoten på vintern

SE & GÖRA

1. Fiskehistoria

Utforska Nusfjord

Vandra runt i Nusfjord, det välbevarade, ­levande fiskeläget med hus från 1800-talet, och insup detta unika historiska dokument med fiskebåtarna, fabriken för torskleverolja, smedjan och handelsboden i centrum. Se fiskarna komma in med skrei under sen eftermiddag.

www.nusfjordarcticresort.com

2. Självguidad tur

Scenisk turistrutt

Enklast är att följa delar av Nationella turistvägen genom Lofoten, som inrättats med fotostopp och rastplatser vid de mest spektakulära landskapen. Fungerar även vintertid.

https://lofoten.info/nasjonal-turistveg

3. Guidad kvällstur

Norrskensjakt

Kvällstur med start 19.30 för att försöka hitta bästa norrskensupplevelsen och fånga de bästa bilderna med kameran. Det finns även norrskensturer med snöskor.

www.northern-explorer.com/special/­winter/

https://lofoten.info/snowshoeexplorer

Småstaden Svolvær i Lofoten arrangerar VM i skreifiske i slutet av mars. Foto: Peter Hanneberg

4. Skreifiske

Upplev Lofotfisket

Det finns en rad arrangemang för att åka ut med fiskare från olika delar av Lofoten, som åskådare eller för att dra upp skrei själv. VM i skreifiske avgörs den 20–21 mars 2020 från Svolvær. Man kan också hyra egen båt. Nusfjord rekommenderas som ett särskilt rikt område för havsfisketurer.

www.lofoten.info/Lofotfiske-vinter

www.vmiskreifiske.no

5. Skrei Upplevelsecenter

Inomhusupplevelse

Upplevelsecentret i Storvågan inhyser tre intressanta teman. Lofotmuseet visar upp fiskarfolkets historia, medan Lofotakvariet lär ut det mesta om skreitorsken. Galleri Espolin illustrerar med konstnären Kaare Espolin Johnsons speciella uttryck Lofotens och dess invånares dramatiska historia och leverne.

www.museumnord.no/skrei/

ÄTA & DRICKA

6. Restaurant Karoline

Nyfångad skrei

Under säsongen januari–april serveras dagsfärsk skrei med olika tillagning, liksom tørrfisk som blöts upp och tillagas som baccala. Ligger dessutom i genuina fiskebyn Nusfjord.

Nusfjord, 8380 Ramberg

www.nusfjordarcticresort.com

Roy Magne Berglunds skreirygg med laxrom och kräftstjärt. Foto: Peter Hanneberg

7. Lofoten food studio

Prisad gourmetmat

Norske Lofotenkocken Roy Magne Berglund slänger ihop ögruppens mest sofistikerade rätter på superfräscha lokala råvaror av bland annat skrei, och han gör det framför ögonen på dig i sin privata kockstudio.

Jacob Jentofts vei 29, 8373 Ballstad

www.lofotenfoodstudio.no

BO BRA

8. Nusfjord arctic resort

Historisk miljö

Med lugnt läge i den gamla fiskebyn står ett tjog röda rorbuer utmed den idylliska vikens träkajer.

Stugorna har restaurerats från traditionella fiskebodar till behagligt inredda rum med bra sängar. Dubbelrum från 2.200 kronor, bufféfrukost i Restaurant Karoline ingår.

Nusfjord, 8380 Ramberg

www.nusfjordarcticresort.com

9. Sjøstrand Rorbuer

Ägs av fiskare

De här mysiga rorbustugorna vid havet i Ballstad drivs av Börge Iversen, torsk­fiskare sedan 40 år och ett välkänt ansikte i Lofoten. Bäddar för autentiska upp­levelser. Gästerna kan följa med Börge ut på fisketur för att sedan gemensamt laga fisken till middag.

Bastu vid kajen. Kök och sittrum. Cirka 1. 340 kronor för dubbelrum. 1 .900 kronor för 2 sovrum, 4–5 gäster.

Ballstadlandet 88 /91, 8373 Ballstad

www.rorbuer.info

Lofotens centralort Svolvær får vinterskydd av de branta bergen. Foto: Peter Hanneberg

10. Scandic Svolvær

Lofotens centralort

Vill man hellre bo på ett riktigt hotell när man är i Svolvær, är Scandic rekommendabelt. Trevligt, prisvärt, på en holme i staden med vy över bergen, hamnen och fiskebåtarna som går in och ut. Perfekt om man kommit för VM i skreifiske. Utmärkt frukost.

Baren och restaurangen bjuder på ett fint panorama. Från 985 kronor för dubbelrum, 1.170 kronor med balkong.

Lamholmen, 8301 Svolvær

www.scandichotels.no/svolvaer

Nusfjord är en av Norges bäst bevarade fiskebyar. Foto: Peter Hanneberg

Resfakta. Lofoten Tåg: Med SJ 18 timmar från Stockholm–Narvik, från 1.100 kronor tur och retur. Buss till Svolvær 450 kronor enkel. Regional buss Svolvær–Leknes/Nusfjord. Eller hyrbil i Svolvær. Man kan även åka tåg till Bodö via Oslo och flyga den korta sträckan Bodö–Leknes. Flyg: Stockholm–Leknes via Oslo/Bodö från cirka 3.000 kronor. Hyrbil på Leknes flygplats. Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm-Leknes cirka 327 kg per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. (För beräkningsmetod se www.klimatsmartsemester.se) Paketresa: Temaresor har en ny ­vinterkryssning i Lofoten med fartyget Quest precis under skreisäsongen i mars. www.temaresor.se Bästa tiden: Skreifisket pågår ­januari–april. Tidsskillnad: Ingen. Språk: Norska, svenska, engelska. Valuta: Norska kronor, 1 NOK = 1,12 SEK. Prisnivå: Cirka 26 procent dyrare än Sverige. Läs mer: lofoten.info/Visit-Lofoten Visa mer

