Vandra i Alperna i vackra Grindelwald

Det elektriska tåget rullar ut från station Eigergletscher på 2 333 meters höjd och försvinner nästan direkt in i en tunnel. Där blir det snabbt brantare. Snart lutar backen drygt 25 procent – så brant att de som sitter med ryggen i färdriktningen skulle rasa ner över oss som åker framvända om det inte var för de fiffigt skålformade sittplatserna.

Ett vanligt tåg klarar bara någon procents lutning utan att slira, men Jungfraubahn tar hjälp av en kuggskena mellan de två vanliga för att kunna ta sig upp och ner i branterna – en vanlig tekniklösning för de tåg som rullar bland branta schweiziska alper. Tåget stannar till slut mer än 1 000 meter högre upp, vid Jungfraujoch, 3 454 meter över havet.

En snabbhiss lyfter oss de sista hundra meterna, och när vi kliver ut bländas våra ögon, vana vid tunnelmörker, av det starka vita ljuset. Allt utom den knallblå himlen är vitt. Solglasögonen åker på, men då kommer nästa överraskning. Några få trappsteg får oss att flämta efter luft och stegen känns direkt vingliga – den tunna luften gör sig påmind.

– Blir du yr får du sätta dig en stund. Och känns det som om du inte får nog med luft gäller det att behålla lugnet och andas djupt, råder min ciceron Annemarie Sterchi som har åkt med till Top of Europe, som det silverglänsande palatset, osannolikt fastklamrat på en knivsmal bergskam, heter.

Vi tar oss genom istunnlar ut på glaciärisen. Under oss breder Europas längsta glaciär Aletschgletscher ut sig – tre glaciärer som här har förenats till en 22 kilometer lång sakta flytande ismassa.

Blomsterprakten och vyn över Jungfrau­massivet lockar vandrare till Schynige Platte. Foto: Johan Öberg

Med guide kan man göra en tvådagarstur längs glaciären ända ner i dalen. Är man klättrare kan man också följa med på guidade turer till det snöklädda Jungfraus topp på 4 158 meter – en av ett tjugotal toppar i trakten på över 4 000 meter.

Top of Europe är centrala Schweiz främsta turistmagnet. Denna dag dominerar asiatiska besökare från Japan, Sydkorea, Singapore och inte minst Indien.

– Det spelas in scener till flera Bollywood­filmer här på glaciären och nere i bergsbyn Grindel­wald varje år, och många indiska bio­besökare vill se de här platserna i verkligheten, berättar Annemarie.

Även ortsnamnet Grindelwald har letat sig in i filmens värld. JK Rowling introducerade den onde trollkarlen Gellert Grindelwald redan i Harry Potter-böckerna, men han är mer förknippad med spin off-filmerna i ”Fantastiska vidunder”-serien. Fem långfilmer ska det bli, tre av dem har redan haft premiär. I den senaste spelas Grindelwald av den danske stjärnan Mads Mikkelsen.

Det finns även gott om litterära kopplingar till bergsbyarna runt de berömda bergen Eiger och Jungfrau.

Många turister som besöker Top of Europe på Jungfraujoch vill bli fotograferade vid den schweiziska flaggan. Foto: Johan Öberg

I Meiringen, 50 minuter från Grindelwald med bil, lät Conan Doyle ta död på sin då omåttligt populära detektiv Sherlock Holmes i boken ”Det sista problemet” från 1893. I det som var tänkt att bli den sista boken störtar Holmes mot sin död i Reichenbachfallen under en brottningskamp med sin ärkerival professor Moriarty. Conan Doyle besökte verkligen trakten, precis som en senare brittisk litteraturgigant, JRR Tolkien, som har berättat hur han fick inspiration till flera platser i ”Sagan om ringen” som Dimmiga bergen och Vattnadal ­under vandringar i bergsmassiven mellan Lauterbrunnen och Grindelwald.

Att alla dessa författare är britter är ingen slump. Det var britterna som startade den moderna turismen på sent 1800-tal, och målet för den tidens semesterresenärer var oftast Schweiz, Italien eller Franska rivieran.

Nostalgitåget upp till Schynige Platte är en avkopplande resa. Foto: Johan Öberg

Järnvägarna i Schweiz högt uppe på bergen byggdes alla under La belle époque 1871–1914. Nu har de så klart moderniserats, även om principen med kuggdrift eller stålvajer lever kvar. Men det finns ett undantag där man har valt att bevara allt det gamla, inklusive öppna vagnar av trä och drygt hundraåriga ellok, och det är järnvägen upp till Schynige Platte.

Vi far dit med det nostalgiskt långsamma tåget en strålande sommardag. Varje gång som två tåg möts hoppar utkiken längst fram av och lägger om växlarna manuellt. Att man har en utkik beror på att loket av säkerhetsskäl alltid är längst ner i tågsetet så att inga vagnar ska kunna skena nedför berget.

På Schynige Platte spelas alphornsmusik varje dag under sommaren. Foto: Johan Öberg

Väl framme möts vi av två män i folkdräkt som spelar alphorn. Blåsinstrumenten som är gjorda i trä är flera meter långa och har en mjuk, lite sorgsen ton.

– Förr var alphornen ett sätt att kommunicera mellan bergen, säger Annemarie Sterchi.

Så fort man kommer upp till runt 2 000 meters höjd väntar en fullkomlig explosion av blommor i dessa berg från mitten av juni till början av augusti, och Schynige Platte är inget undantag. Här finns dessutom en fin botanisk trädgård från 1928, helt vigd åt alpväxter. Här växer 740 av de 900 arter som finns ovanför trädgränsen i Alperna. Perfekt när man vill lära sig identifiera de skönheter som man stöter på under en vandringsdag – som klungorna av intensivt blå alpgentiana, rara ljusblå förgätmigej, orkidéer som lila dubbelnycklar, snår av rosa alprosor eller intensivgula smörbollar. Och – med lite tur – edelweiss, Alpernas mest mytomspunna blomma.

Och precis som vanligt på denna höjd har man ett makalöst panorama över de snötäckta 4 000-meterstopparna, så mäktiga att det känns som om man skulle kunna sträcka ut handen och ta på dem.

Schynige Plattes vandringsvägar är ganska lätta, och det finns möjlighet att gå riktigt långt om man vill. Foto: Johan Öberg

Så är det varje morgon när jag vaknar på Hotel Belvedere i Grindelwald, en utspridd by med 4 000 invånare. Hela vägen från öst till väst tornar gråsvarta, lodräta bergväggar med snövita toppar upp sig: Wetterhorn (3 692 meter), Schreckhorn (4 078 meter), delvis skymda Finsteraarhorn (4 274 meter), Eiger (3 970 meter), Mönch (4 107 meter), Jungfrau (4 158 meter) och helt snöklädda pyramiden Silberhorn (3 695 meter).

Mest berömd är Eiger och dess fruktade nordsida Nordwand, en 1 800 meter hög lodrät vägg. Nordwand har lockat, men också orsakat många klättrares död, sedan det första toppförsöket för snart hundra år sedan.

Vi far med kabinbanan upp till First, 2 200 meter över havet, Grindelwaldbergens nöjescentrum med hisnande åkturerna som First flyer och First glider. Dessutom har man anlagt en klippvandring över lodräta stup – inget för den knäsvage, men fascinerande för oss andra.

En del besökare vandrar någon kilometer upp till Bachalpsee i hopp om att få se alptopparna spegla sig i vattnet. Efter sjön är vi nästan ensamma på stigen, vårt enda sällskap är de nyfiket spanande murmeldjuren.

Några turistansamlingar syns inte till nästa dag då jag på egen hand beger mig upp i riktning mot Ischmeerglaciären, som har skavt ut en flera hundra meter djup dal mellan två berg. Med en tidig start är jag helt ensam längs den smala stigen där det ofta bara är några decimeter till avgrunden.

Fåren trivs i det frodiga gräset längs stigen upp till Bäregg. Foto: Johan Öberg

Men jobbigast är ändå stigningen. Jag får en välkommen paus när en flock nyfikna får blockerar vägen. De flyttar sig dock snällt när jag närmar mig, och efter någon timme kan jag vila benen på Berghaus Bäregg, med en strålande vy upp mot glaciärisen, något inte ens en regnskur förtar.

Risken för regn nästa dag är däremot obefintlig. Solen skiner och temperaturen rusar upp mot 30 grader då jag vandrar på fina stigar runt Männlichen, det berg som ligger allra närmast de snöklädda topparna. Trots värmen finns en friskhet i luften på 2 200 meters höjd.

Alpstenbockar blir allt vanligare på de 2 000–3 000 meter höga alptopparna. Foto: Johan Öberg

När jag når stationen i Kleine Scheidegg, ­varifrån tåget till Top of Europe utgår, väljer jag i stället Wengernalpbahns kuggtåg ner till den mysiga skidorten Wengen.

Här är all biltrafik förbjuden, det finns bara små eldrivna fordon som används för varutransporter. Pisten i vilken det berömda störtloppet Lauberhornrennen körs ligger snöfri i sommarhettan, men kabinbanan som vintertid lyfter skidåkare till Männlichen är i gång – det går till och med att sitta på linbanekorgens tak för en extrakick.

Vädret är så underbart, de snöklädda topparna så imponerande och blomsterprakten så vacker att jag väljer att gå samma sträcka åter­igen till Kleine Scheidegg, men den här gången fortsätter jag upp på berget till Eigergletscher medan svetten rinner. Jag vilar sedan benen i den nya kabinbanan Eiger express ner till Grindelwald. Där blir mitt första stopp garanterat hotell­­poolen.

