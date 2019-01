Under de kyligare vintermånaderna passar det extra bra att utforska Londons kulinariska sida. Gör som engelsmännen: gå till puben – också för att äta. Gastropubarna har nämligen tagit över staden. Det var länge sedan en publunch var lika med flottig scampi och industritillverkad pommes frites. The Harwood Arms, i Fulham i sydvästra London, har till och med en Michelinstjärna. Här serveras nyfiskat och nyjagat och vinlistan är digrare än ölutbudet. Ett tips är att satsa på en lunch här för lunchmenyn är mer prisvärd än middagsditon, tre vällagade rätter runt 300 kronor. Stället erbjuder också en klassisk Sunday Roast – i alla fall på just söndagar.

The Duck & Rice i Soho, som mixar brittisk pubmat med kinesiska recept, är också värd ett besök. Den ligger dessutom strategiskt i musikalområdet West End. Den som gillar tv-kocken Gordon Ramsay kanske vill besöka hans pub The Narrow, i Limehouse i östra London. Husets fish and chips serveras i tidningspapper med ärtpuré som tillbehör.

I South Kensington ligger två icke-turistiska pubar, som framför allt folk i området besöker. The Hereford Arms är avslappnad och mysig, och bjuder på trevlig personal, rejäla portioner och gediget ölutbud. The Queens Arms är ofta fullsatt och ljudvolymen är hög. Rätt trångt, men hög stämning och bra mat.

Afternoon tea är ännu en brittisk klassiker som är lämplig för årstiden. Det erbjuds på alla de anrika hotellen, men de mest populära teserveringarna måste bokas veckor i förväg. Eftermiddagsteet på The Goring Hotel har fått flera utmärkelser. Men här måste framförhållningen vara extra god – väntetiderna är upp till tre månader.

Teritualen på lyxiga The Dorchester Hotel ser ut som den alltid har gjort. Servicen är omsorgsfull: ”Vill du ha marmeladburkarna med dig hem?”, miljön exklusiv, och hotellets egen teblandning är värd att köpa med hem. Ett klassiskt afternoon tea här kostar 600 kronor och det är förbokning och dress code som gäller.

Ett prisvärt, men ändå klassiskt och vällagat alternativ till de allra lyxigaste hotellen är The Chesterfield Mayfair i hjärtat av området med samma namn. Hotellets afternoon tea är generöst, trevligt och garanterat hembakat av Tom – hotellets egen efterrättskock. Och har man små reskamrater med sig så serveras även afternoon tea särskilt anpassat för barn.

Hotell The Chesterfield Mayfair serverar ett trevligt och generöst afternoon tea. De yngsta gästerna har fått en egen meny. Till höger: Välkommen till Harrod’s, det eleganta shoppingmeckat. Foto: Anna Wahlgren och Shutterstock

***

10 VÄRMANDE VINTERTIPS I ETT KYLIGT LONDON

1. Gå på konstrunda – 3 x konst

Saatchi Gallery, Tate Modern och National Portrait Gallery

Konsthallen Saatchi Gallery – inrymd i en gammal armébyggnad vid Sloane Square i Chelsea har en gedigen samling samtidskonst. Nya Tate Modern – ombyggt, tillbyggt, med nya konstinvesteringar är ännu en klassisk Londoninstitution. Här finns verk av bland andra Pablo Picasso, Salvador Dalí, Henri Matisse och Andy Warhol. På sjätte våningen serveras prisvärt afternoon tea. Från kaféet har man utsikt över både St Paul’s Cathedral och Millennium Bridge. National Portrait Gallery är National Gallerys lillasyster och beläget vägg i vägg med det stora nationalmuseet. Här visas enbart porträtt. Fri entré på samtliga tre museer. De flesta stora museer i London tar faktiskt inte ut någon entréavgift.

Duke of York’s HQ.

www.saatchigallery.com

Bankside.

www.tate.org.uk

St Martin’s Place.

www.npg.org.uk

Gatukonstnärer vid South Bank. Foto: Anna Wahlgren

2. Vinterpromenera!

Kew Gardens och Hampstead Heath

Till Hyde Park och Kensington Gardens hittar de flesta, men många missar Kew Gardens, den kungliga botaniska trädgården i sydvästra London, som numera är upptagen på Unescos världsarvslista. Den är värd att besöka året om, här finns flera stora växthus att krypa in i kyliga vinterdagar. Det stora grönområdet Hampstead Heath, med utsikt över stan och åtskilliga bänkar som har donerats av privatpersoner, är också ett utflyktstips. Här är vilt och naturnära, men ändå lättillgängligt – bara en knapp halvtimmes tunnelbaneresa från city. Kombinera med ett pubbesök på The Flask i pittoreska förorten Highgate.

Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond.

www.kew.org

Hampstead Heath.

www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/green-spaces/hampstead-heath/Pages/default.aspx

Det viktorianska växthuset i Kew Gardens i sydvästra London. Trädgården är perfekt för den som vill undkomma storstadshetsen både sommar som vinter. Foto: Shutterstock

3. Vandra längs Themsen

South Bank

South Bank, på Themsens södra sida, är en bra utgångspunkt för en klassisk Londonpromenad med utsikt över floden, parlamentet och Big Ben. Här bjuds på gratisunderhållning, alltifrån gatukonstnärer till klassisk, brittisk stand up, framför allt under helgerna. Vid Millennium Bridge väntar Tate Modern för den som vill varva promenad med konst. Tjusig middag kan man äta på Oxo Tower, belägen i en före detta kraftstation. South Banks mest kända turistattraktion stavas dock London Eye. Resan med det jättelika pariserhjulet tar en knapp halvtimme. Lång kö? Satsa på en dyrare ”Fast Track”-biljett. Missa inte 4D-filmen efter åkturen.

South Bank.

www.southbanklondon.com

På Brick Lane, en gata i East End där många av husen är byggda i tegel, kan man ägna sig åt vintageshopping. Foto: Anna Wahlgren

4. Häng i östra London

Brick Lane

Brick Lane är egentligen en gata i östra London, men också ett helt område med marknader. Helgernas vintagemarknader lockar turister och lokalbor från hela London. Sunday Up-Market, till exempel, som ligger i det gamla Trumanbryggeriets lokaler. Klassiska Spitalfields Market är numera hälften galleria, hälften marknad. Även den som inte är shoppingsugen brukar gilla söndagsstämningen i de marknadstäta, östra delarna. Här kan man gå runt och spontanäta från matställen med rätter från jordens alla hörn. Testa förslagsvis mat från Bangladesh. Här finns dessutom gott om gallerier och konstutställningar, och flera bra nattklubbar.

Brick Lane.

www.visitbricklane.org

Jermyn Street, med parfymbutiken Floris. Foto: Shutterstock

5. Klassisk Londonhistoria på Jermyn Street

Floris, Foster & Son och Turnbull & Asser

Den knappt 500 meter långa gatan Jermyn Street, runt hörnet från Piccadilly Circus, är lätt att missa. Genom århundradena har gatan varit hemvist för Londons duktigaste skräddare, hattmakare, skomakare och så vidare. Som turist går man inte främst till butikerna för att handla, utan mer för att insupa klassisk Londonhistoria. Här ligger en av Londons mest kända parfymbutiker – Floris, som bland annat säljer Bondparfymen ”No 89”. Här finns klassiska skotillverkaren Foster & Son som har fotavtryck av både kungligheter och celebriteter. Åtta månader tar tillverkningsprocessen av en sko, men så är de hundra procent handgjorda också. Och här finns skjortbutiken Turnball & Asser med fascinerande hantverksskickliga skräddare. På väggarna hänger hälsningar från klädsnobbar som Sean Connery, Robert Redford och Daniel Craig.

Floris: 89 Jermyn Street.

www.florislondon.com

Foster & Son: 83 Jermyn Street.

www.foster.co.uk

Turnbull & Asser: 71-72 Jermyn Street.

www.turnballandasser.com

Enligt New York Times serverar Dukes Bar martinis i toppklass och James Bond-fans sägs vallfärda hit från hela världen. Foto: Shutterstock

6. Sippa på gin

Dukes Bar

Är det någonstans man ska unna sig en välblandad martini, rentav en klassisk Vesper, så är det på Dukes Bar på hotellet Dukes London. Mer England, mer tidlös, klassisk miljö går knappast att finna. Här skrev Ian Fleming sina första James Bond-romaner, och en av bartendrarna lär ha inspirerat till den berömda repliken ”shaken, not stirred”. En vanlig kväll blandar barens bartendrar, som alla är från Italien, över 300 martinidrinkar. ”Här ska man sitta i lugn och ro. Gäster som har bråttom och snabbt vill ha sin drink skickar vi till ett annat ställe. Och två martinis per person är maximum. Våra drinkar är starka – de flesta klarar inte av fler”, säger bartendern Alessandro Palazzi.

35 St. James’s Place.

www.dukeshotel.com

Matmarknaden Borough Market har funnits i sin nuvarande form sedan mitten av 1700-talet. Foto: Anna Wahlgren

7. Testa delikatesser på matmarknad

Real Food Market och Borough Market

Botanisera bland lokala producenter och engelska delikatesser på the Real Food Market. Provsmaka starka ostar, öl från mikrobryggerier och nybakat surdegsbröd, och förkasta för alltid idén om engelsk kost som ett gastronomiskt misslyckande. Här handlar matintresserade Londonbor sin middag och här kan man på kort tid lära sig en hel del om brittisk kokkonst. Ytterligare en matmarknad är Borough Market, belägen under London Bridge, och också den en favorit bland londongourmeter. Marknadsstånden dignar av ekologiskt odlade grönsaker och välhängda köttbitar. Producenter från hela England säljer sina varor på marknaden.

Kings Cross Square.

www.realfoodfestival.co.uk/markets

8 Southwark St.

www.boroughmarket.org.uk

Röda dubbeldäckare syns överallt i London. Liksom taxibilarna. Foto: Anna Wahlgren

8. Drick te ombord på en dubbeldäckare

B Bakery Afternoon Tea

Två klassiska Londonaktiviteter – den röda dubbeldäckaren och afternoon tea i en kul kombo. Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Abbey, St James Park, Marble Arch... Avverka alla London-turistmåsten från ett bekvämt säte i en vintagebuss à la 60-tal är perfekt en vinterdag när man inte har vädergudarna med sig. Varma drycker serveras i en tekopp med lock. Bakverken och smörgåsarna är dock klart Frankrikeinspirerade – ägarna till företaget kommer från Frankrike. Försök att få bord högst upp i bussen. Turen tar en och en halv timme i rusningstrafik. Det finns inga toaletter på bussen. Förbokning krävs.

Mötesplats: Victoria Coach Station.

www.london.b-bakery.com/afternoon-tea/afternoon-tea-bus-tour

Här i West End finns en rad musikaler. Foto: Shutterstock

9. Londons bästa musikaler

West End

För många är London synonymt med musikal. Musikalerna i teaterdistriktet West End lockar åtskilliga besökare varje år. Långköraren ”Lejonkungen”, med musik av bland andra Elton John, toppar ständigt listan över de mest populära. Här hänger också barn med i handlingen eftersom musikalen baseras på Disneys film med samma namn. Kolla Visit Britains hemsida för biljetter: www.visitbritainshop.com/nordics/theatre-and-football/theatre-tickets=c/#filter-area. Teatrarnas gemensamma biljettkiosk på Leicester Square säljer också sistaminuten-biljetter. De har dessutom en hemsida: www.officiallondontheatre.com/tkts.

The Lion King går på The Lyceum Theatre: 21 Wellington Street.

www.thelyceumtheatre.com

10. Besök klassiska Londonvaruhus

Från Harrod’s till Marks & Spencer

Varuhuset Selfridges & Co har en av världens största jeansavdelningar och är dessutom ett av de varuhus i världen som säljer flest skönhetsprodukter. Världens mest kända är dock Harrod’s – ett elegant shoppingmecka med ett sortiment som spänner från hårnålar till hästar, och med karakteristiskt gröna shoppingpåsar. Liberty, på Regent Street, måste dock vara Londons vackraste. Och designvaruhuset Dover Street Market (DSM) det med mest intressant innehåll. Här breder experimentellt mode ut sig över fyra estetiska våningar. Marks & Spencer är Londons Åhléns – här finns basgrejerna. Pålitligt och bra kvalitet, men oglammigt och ganska präktigt.

87-135 Brompton Road.

www.harrods.com

400 Oxford Street.

www.selfridges.com

18-22 Haymarket.

www.london.doverstreetmarket.com

Regent Street.

www.liberty.co.uk

168 Fenchurch Street.

www.marksandspencer.com

1. Tate Modern, 2. Hampstead Heath, 3. South Bank, 4. Brick Lane, 5. Foster & Son, 6. Dukes Bar, 7. Real Food Market, 8. B Bakery Afternoon tea, 9. The Lyceum Theatre, 10. Harrod’s.

Resan med det jättelika pariserhjulet London Eye är en populär turistattraktion. Foto: Anna Wahlgren

Fakta. London Resa hit: Tåg: Fyra byten och övernattning i Hamburg alternativt Köln, resan tar cirka 25 timmar. Pris: Resan görs förslagsvis med Interrailkort med fem valfria resdagar inom 15 dagar som kostar 3.145 kronor för vuxna och 2.455 kronor för ungdomar. Varje vuxen kan ta med två barn under 12 år gratis. För sittplatser betalar man dock extra. Flyg: Direktflyg från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. Pris: Från 1.500 kronor tur och retur.

Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm–London ca 516 kg per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. Tåg 127 kg per person, tur och retur (För beräkningsmetod se www.klimatsmartsemester.se)

Bästa tiden: Funkar året runt. Mild höst och vinter jämfört med Sverige.

Tidsskillnad: En timme efter Sverige.

Språk: Engelska.

Valuta: Brittiska pund.

Prisnivå: Högre än i Sverige, 120 på Forex Banks stor-stadsindex där Stockholm är 100.

Ta dig runt: Tunnelbana och buss. Köp ett så kallat Visitor Oyster Card som gäller för all lokaltrafik. Själva kortet kostar tre pund och laddas sedan med respengar. Londons svarta taxibilar kör till överkomliga priser.

Bra att veta: London är stort och det finns inte bara ett centrum utan flera stadsdelar som har sitt eget centrum och karaktär. South Kensington är en bra bas under en resa. Trots att det är ett av Londons mest välbeställda områden finns många prisvärda hotell.

Läs mer: Bra aktuella tips har magasinet Time Out London, finns också på nätet: www.timeout.com/london Visa mer

Läs fler resereportage