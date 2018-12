Fakta. Verbier

Resa hit, tåg: Tåg till Genève från Stockholm via Hamburg, Karlsruhe, Basel, Olten och Bern. Från Köpenhamn tar det cirka 25 timmar. Från Genève tar det cirka 2,5 timmar med tåg via Martigny och Le Châble, som är en liten by precis nedanför Verbier. Därifrån tar man antingen äggliften eller buss upp till Verbier.

Flyg: Direktflyg från Stockholm och Köpenhamn till Genève med de stora bolagen. De två lågprisbolagen Easyjet och Norwegian flyger till Genève, liksom SAS och Swiss. Det tar cirka två timmar och 45 minuter. Andra alternativa flygplatser är Basel och Zürich.

Koldioxidutsläpp: Flyg Stockholm–Verbier cirka 567 kg per person, tur och retur, inklusive höghöjdseffekt. Tåg Stockholm–Martigny 119 kg per person, tur och retur (För beräkningsmetod se www.klimatsmartsemester.se)

Bästa tiden: För skidåkning, november–april. Men vill man cykla eller vandra, juni–augusti.

Språk: Tyska, franska, italienska och rätoromanska i Schweiz. I Verbier pratar man franska men de flesta kan engelska.

Valuta: Schweizisk franc.

Prisnivå: Schweiz semesterindex är 146. Sveriges är 100.

Ta dig runt: Med gratis skidbussar, till fots och med någon av de 93 liftarna.

Bra att veta: Ett sex dagars liftkort kostar cirka 3.200 kronor. Är man erfaren skidåkare är det bäst att köpa liftkort som gäller i hela Les 4 Vallées. 4 Vallées inkluderar Verbier, Nendaz, Veysonnaz och Thyon. Sammanlagt 41 mil preparerad pist som nås genom 93 liftar. Dessutom har man tillgång till Bruson och Savoleyres.