Vida vyer i lugna och tysta Skäckerfjällen

Guide. Fyra tips till Skäckerfjällen

1 Gör en topptur

Skäckerfjällen är en toppenplats för toppturer. Att topparna ligger så nära varandra gör att det är möjligt att minimera åksträckan på platt mark. I stället blir det mer tid till offpiståkning ute i vildmarken. Åreguiderna anordnar guidade turer i området flera gånger under skidsäsongen.

2 Kolåsens kapell

Det lilla kapellet som byggdes 1849, ligger i Kolåsen med utsikt över sjöarna och fjällen. Det vackra kapellet är populärt att gifta sig i. Slå dig ner på en av de välanvända träbänkarna och beundra de slöjdade detaljerna som sätter sin prägel på kapellet.

3 Kolåsens fjällhotell

Kolåsens fjällhotell har anor sedan 1800-talet och det är lätt att känna historiens vingslag här. Du kan bo i något av rummen på hotellet eller i en av stugorna med självhushåll som finns i närheten.

En fast trerätters­meny som är starkt präglad av det omkringliggande landskapet är vad som bjuds i restaurangen. Med härodlade grönsaker samt fisk och vilt från sjöarna och skogarna runtomkring blir det en genuin matupplevelse. Tänk på att middagarna måste förbokas och gärna ett par dagar i förväg, framför allt om man önskar specialkost. Fjällhotellet håller öppet februari–april och juli–september.

4 Anjans fjäll­station

Anjans fjällstation är porten in till den södra delen av Skäckerfjällens naturreservat. Timmerhuset byggdes 1937, inspirerat av den nordamerikanska byggstilen i Alaska. Drivs av samma ägare sedan 40 år. Fjäll­stationen har öppet med full service under sommaren, men även under höst och vårvinter för självhushåll.