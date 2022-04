Vi klickar oss runt. En hackad svensk ser ut att vara intresserad av spel om pengar, där finns stulna inlogg till flera bettingsajter. En annan tycks höra hemma i Västsverige – inlogg till Västtrafik finns sparade – och verkar ofta skicka pengar över nätet, vilket spår från sajter som Moneygram och Western union avslöjar.

Den som betalar – priserna kan vara så låga som några tior – får tillgång till alltihop. Inte bara till lösenord som har stulits tidigare, utan kontinuerlig access. Den drabbade kan byta lösenord hur många gånger som helst – avlyssningen fortsätter och de nya lösenorden kommer alltid skickas till köparen, så länge viruset finns kvar i datorn.

•••

Egentligen ska vi som journalister inte kunna se något av detta. Vilka som får tillgång till sajten är strikt reglerat, för att en ny medlem ska släppas in behöver en befintlig gå i god för den. Hösten 2021 får vi kontakt med en säkerhetsexpert vid ett USA-baserat it-företag. Han har tillgång till sajten, under falskt identitet, och är betrodd att bjuda in nya.

Vi skaffar en anonym mejladress, han bjuder in oss och det fungerar: En dag i november blir vi godkända.

Det som slår en när man först loggar in på Genesis är omfattningen. Vi kan se över 400 000 hackade datorer bjudas ut. Av dem är alltså närmare 6 000 svenska. Nya tillkommer hela tiden, en speciell sida på marknadsplatsen redovisar att 21 nya svenska datorer den senaste veckan. Med andra ord: 21 svenskar som har fått sin dator infekterad så att den nu läcker data.

Exakt hur viruset hamnar på offrens datorer är oklart. En teori är att de kan gömmas i nedladdade program, exempelvis spel. När infektionen väl har skett kan köparen komma åt stora mängder konton och information.

Så här går det till när en dator kapas: