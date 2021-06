10 stjärnor från Norden i sommarens fotbolls-EM

Alexander Isak, Sverige, 21 år, forward, Real Sociedad de Fútbol

Börjar redan kännas lite som en veteran. Slog igenom redan som 16-åring när dåvarande AIK-tränaren Andreas Alm tog in honom i startelvan. Det blev 10 mål under debutsäsongen 2016.

Debuterade i A-landslaget under januariturnén 2017, som den näst yngste genom tiderna, 17 år och 109 dagar. Blev också den yngste målskytten genom tiderna i sin andra landskamp, 17 år och 113 dagar.

Hemkommen från Abu Dhabi köptes han loss av Borussia Dortmund för cirka 90 miljoner kronor. Det blev bara fem matcher i Bundesliga innan han lånades ut till nederländska Willem II våren 2019. Det blev succé i Eredivisie, 13 mål på 16 matcher.

Men Dortmund valde sedan att sälja Isak till spanska Real Sociedad sommaren 2019, en försäljning som passade honom. Isak är regelbunden målskytt i La Liga, 17 mål på 34 ligamatcher senaste säsongen, i ett lag som tillhör skiktet strax under de fyra stora.

I landslaget är Isak uppe i sex mål på 22 landskamper. Och marknadsvärdet har enligt Transfermarkt.de stigit till drygt 300 miljoner kronor.



Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Viktor Claesson, Sverige, 29 år, mittfältare, FK Krasnodar

Mittfältare som är användbar på flera positioner, och därmed en ohyggligt viktig pusselbit i Janne Anderssons lagbygge.

I klubblaget startar han oftast som vänsterbreddare. Men beroende på motstånd, skadeläge i truppen, och andra taktiska dispositioner har han även startat till höger, som center och som tia.

Noterbart är dock att samtliga mål han gjort för Krasnodar den här säsongen har kommit då han startat i vänsterposition.

Claesson tillhörde den kull av unga spelare som kom fram i IFK Värnamo under Jonas Therns ledning. Andra namn var Niklas Hult och Simon Thern.

Den då 19-årige Claesson värvades av Elfsborg sommaren 2011, men slutförde säsongen i superettan med Värnamo innan han anslöt.

Landslagsdebuten kom under januariturnén 2012, mot Bahrain. Andra spelare i den nu aktuella EM-truppen som debuterade i samma match var Pontus Jansson och målvakten Karl-Johan Johnsson (bänk).

Efter fem säsonger i Elfsborg köptes Claesson loss av ryska Krasnodar i januari 2017. Där har han växt ytterligare som spelare. 40 mål och 29 assist på 127 matcher i ligan och i internationellt cupspel ger en kvalitetsstämpel.

I EM-kvalmötet borta mot Spanien för två år sedan ådrog sig Claesson en svår korsbandsskada efter en kollision med Jordi Alba. Innebar att han missade hela säsongen 2019-20, och gjorde comeback först i augusti 2020.

Senaste säsongen spelade han 33 tävlingsmatcher för Krasnodar. Och i landslagsdressen avgjorde han VM-kvalmötet med Georgien för drygt två månader sedan (1–0).





Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Emil Forsberg, Sverige, 29 år, mittfältare, RB Leipzig

Tredje generationen Forsberg i Gif Sundsvall. Debuterade i superettan som 17-åring och var med om att spela upp klubben i allsvenskan. När Giffarna åkte ur 2012 gick Forsberg till Malmö FF. Där utvecklades han vidare under först Rikard Norlings och sedan Åge Hareides ledning, vann två raka SM-guld.

En teknisk spelare som gärna bryter in från kanten, utmanar, och går på avslut. Används även som renodlad anfallare i klubblaget.

Under januarifönstret 2015 köptes han loss av tungt satsande Leipzig, som då tillhörde 2. Bundesliga. Under de totalt sju säsongerna i Leipzig, varav fem i Bundesliga, har Forsberg spelat karriärens bästa fotboll. Har stundtals varit ryktenas man och placerats i storklubbar som Liverpool och Manchester United, men blivit kvar i Tyskland.

Forsberg gjorde en handfull U19-landskamper 2009 och 2010, men föll sedan ur landslagsbilden. Återkom först 2014 när han debuterade i A-landslaget under januariturnén. Är nu uppe i totalt 58 landskamper. Vid VM i Ryssland 2018 gjorde Forsberg det avgörande målet när Sverige besegrade Schweiz (1–0) och avancerade till kvartsfinal.



Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Victor Nilsson Lindelöf, Sverige, 26 år, mittback, Manchester United FC

Inom loppet av två år tog han steget från de anonymas skara till en position som internationellt känd spelare.

Debuterade som 15-åring för Västerås SK, i norrettan. Två år och 50 A-lagsmatcher senare lämnade han VSK och flyttade till den portugisiska storklubben Benfica, där han skolades i ungdomslaget.

Debuterade i U21-landslaget hösten 2014, men fick inte plats i truppen till U21-EM i Tjeckien sommaren 2015.

Tre dagar innan EM-premiären tvingades högerbacken Emil Krafth lämna truppen på grund av skada, Lindelöf kallades in, och resten är historia.

Sverige blev Europamästare, reserven Lindelöf spelade samtliga matcher i turneringen och togs ut som högerback i All Star Team.

Ett halvår senare kom genombrottet i Benfica. Skador gjorde att han fick starta som mittback mot Zenit St Petersburg i Champions League, blev kvar i startelvan, slutade säsongen som ligamästare, debuterade i A-landslaget, och startade alla matcher i EM-slutspelet i Frankrike 2016.

Sommaren 2017 köpte Manchester United loss Lindelöf för motsvarande 350 miljoner kronor. Och på Old Trafford har han vuxit ytterligare i sin roll, är en spelande innerback med bra passningsfot. Har under fyra säsonger spelat drygt 160 liga- och cupmatcher, med varierande mittbackspartners. Just nu är det världens dyraste försvarsspelare genom tiderna, Harry Maguire.

Har kontrakt med Man United ytterligare tre säsonger.



Foto: Vadim Kudinov/TT

Teemu Pukki, Finland, 31 år, forward, Norwich City

Vid sidan av spelare som Jari Litmanen, Sami Hyypiä och Aki Riihilahti är Teemu Pukki en av de största genom tiderna i finländsk fotboll. Han gjorde tio mål på lika många EM-kvalmatcher när Finland nu för första gången någonsin kvalificerade sig för ett internationellt mästerskap.

Karriären inleddes hemma i Kotka, nära ryska gränsen. Debuterade i A-laget som 15-åring, och gjorde sin första U21-landskamp som 17-åring.

2008 köpte Sevilla loss den då 18-årige Pukki för 15 miljoner kronor. Men det blev bara en match i La Liga på två säsonger.

Pukki flyttade hem, till HJK Helsingfors, stänkte in 18 mål på 34 matcher. Och efter två succématcher i Europa League mot Schalke 04 köptes Pukki av den tyska klubben hösten 2011. Två år senare såldes han vidare till skotska Celtic.

Efter en säsong i Glasgow reades han bort till danska Brøndby. I danska ligan trillade målen in regelbundet, snittade 24 per säsong, och valde att spela ut treårskontraktet för att kunna gå gratis. Snappades upp av Norwich 2018 och har sedan spelat karriärens bästa fotboll. Har öst in mål i Championship och Premier League (66 mål/120 ligamatcher) och blivit en kultfigur på Carrow Road.

Gjorde sin första A-landskamp 2009 under ledning av Stuart Baxter. Med 30 mål på 91 landskamper fattas det bara tre mål för att han ska tangera Jari Litmanens målrekord i landslaget.



Foto: Kim Price/TT

Christian Eriksen, Danmark, 29 år, mittfältare, FC Inter

En produkt av OB Odenses ungdomsakademi. Fick tidigt status som supertalang. Bollbehandlingen, blicken för spelet, frisparkstekniken stod i en klass för sig. De europeiska storklubbarna följde hans utveckling med lupp.

Året han fyllde 16 år provspelade han för Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Manchester United och Milan. Men han valde till sist det mindre formatet för sin fortsatta utveckling, och skrev på för Ajax.

Det blev lite drygt ett år i Jong Ajax innan det var dags för A-lagsdebut. Tränarna i Ajax jämförde honom då med spelare som Wesley Sneijder och den förre danske superstjärnan Michael Laudrup.

Samma år, 2010, debuterade han i A-landslaget, och spelade VM i Sydafrika, som den yngste i turneringen.

Sommaren 2013 tog Eriksen nästa steg, då han såldes till Tottenham för motsvarande 125 miljoner kronor. Det blev sex och en halv säsong i Spurs, men det var en klubb som inte riktigt klarade att konkurrera med de stora varumärkena.

Med ett halvår kvar på kontraktet reades han ut till Inter, för 270 miljoner kronor. Kontraktet som sträcker sig till halvårsskiftet 2024 ger honom cirka 100 miljoner kronor per säsong.

Eriksen får inte lika mycket speltid i Inter som han fick i Tottenham. Men senaste säsongen blev han ligamästare för första gången sedan tiden i Ajax.



Foto: Ulrik Pedersen/TT

Andreas Christensen, Danmark, 25 år, mittback, Chelsea FC

Liksom Christian Eriksen såg storklubbarna tidigt talangen hos 188 centimeter långe Andreas Christensen. Arsenal, Chelsea, Manchester City och Bayern München följde hans utveckling i Brøndby. Valet föll på Chelsea. Han flyttade till London som 15-åring, vintern 2012.

Men Chelsea är en klubb som jagar brett, och knyter till sig fler talanger än man på sikt har utrymme för. Konkurrensen är stenhård. Det blev några matcher med A-laget i ligacupen hösten 2014, och i maj 2015 fick han som 19-åring göra debut i Premier League.

Men klubben ansåg att Christensen behövde regelbunden, kvalitativ speltid för att kunna konkurrera om en plats i startelvan, och han lånades därför ut till Borussia Mönchengladbach under två säsonger.

När han kom tillbaka hade Antonio Conte tagit över som manager i Chelsea, och Christensen kunde etablera sig i startelvan, spelade 40 liga- och cupmatcher 2017-18, utsågs till årets unga spelare i klubben.

Men Conte försvann, och Maurizio Sarri tog över sommaren 2018. Sarri föredrog David Luiz och Antonio Rüdiger som mittbackspar, och Christensen fick mest nöta bänk. Men han startade finalen i Europa League, då Chelsea besegrade Arsenal med 4–1.

Situationen förändrades när Sarri försvann 2019 och Frank Lampard tog över. De senaste två säsongerna har Christensen på nytt varit en vital del av Chelseas centrala defensiv, i rotation med Rüdiger, Thiago Silva och Kurt Zouma.

När Chelsea besegrade Manchester City i finalen i Champions League för ett par veckor sedan kom Christensen in strax före halvtid, i stället för skadade Thiago Silva, och var starkt delaktig i att Chelsea klarade att försvara 1–0-ledningen.

Sedan 2015 har han varit bofast i den danska landslagstruppen. I VM 2018 bildade han mittlås med Simon Kjær.



Foto: Kim Price/TT

Kasper Schmeichel, Danmark 34 år, målvakt, Leicester City FC

Växte upp i skuggan av pappa Peter Schmeichel, som vann allt som gick att vinna med Manchester United, och EM-guld med Danmark 1992.

Men Kasper har tagit sig ur den skuggan och var en vital del i det Leicester som sensationellt vann Premier League 2015-16, och årets FA-cupfinal mot Chelsea.

Född i Köpenhamn, flyttade till England som 4-åring när pappa Peter värvades av Manchester United sommaren 1991. Bortsett från två år i Lissabon, då pappan spelade för Sporting CP, har han bott i England.

Skrev ungdomskontrakt med Manchester City 2002, samtidigt som pappa Peter avrundade sin karriär med en säsong i Man City, på den då nybyggda Etihad Stadium.

Kasper Schmeichel har trots pappans framgångar inte haft någon räkmacka i karriären. När han plockades upp i Citys A-trupp fick han finna sig i återkommande utlåningar. Till klubbar som Darlington, Bury, Falkirk, Cardiff och Coventry. Och till slut tröttnade han på att vänta på chansen.

2009 skrev han på för Notts County i League Two. Klubbens manager var Sven-Göran Eriksson, som han tidigare haft i Manchester City. Notts County vann serien, men ekonomin var körd i botten, och högavlönade Kasper fick gå gratis till Leeds.

Även där blev det bara en säsong. Sedan köptes han på nytt av ”Svennis”, men nu till Leicester. Och där har han sedan haft tio framgångsrika säsonger.

Debuterade i A-landslaget 2013. Men med 65 landskamper är det en bra bit upp till pappa Peters rekordnotering, 129 landskamper.



Foto: Kim Price/TT

Simon Kjær, Danmark, 32 år, mittback, AC Milan

Kom fram genom FC Midtjyllands akademi. Började som mittfältare men skolades snabbt om till innerback.

Klubbar som Lille, Real Madrid, Middlesbrough och Chelsea visade intresse redan innan han debuterat i den danska ligan. Och efter en säsong var han förlorad för dansk klubbfotboll. Italienska Palermo betalade motsvarande 40 miljoner kronor för den då 19-årige Kjær.

Det startade en Europaresa som under 13 år tagit honom till åtta olika klubbar – i Italien, Tyskland, Frankrike, Turkiet och Spanien – och som genererat närmare en halv miljard kronor i transfersummor.

Senaste säsongen har Kjær tillbringat i Milan, där han fungerat som den trygga punkten i defensiven.

Men trots den långa karriären har han aldrig vunnit en enda liga- eller cuptitel. Närmast var han våren 2016, ligatvåa och cupfinalist med Fenerbahçe, och våren 2018, cupfinalist med Sevilla.

Flytten till Palermo 2008 innebar att dåvarande förbundskaptenen Morten Olsen fick upp ögonen för Kjær. Han debuterade i A-landslaget för drygt tolv år sedan, spelade VM 2010, EM 2012 och var lagkapten för Danmark i VM 2018. Är i dagsläget uppe i 107 landskamper.



Foto: Kim Price/TT

Yussuf Poulsen, Danmark, 26 år, forward, RB Leipzig

Född i Köpenhamn, dansk mamma, tanzanisk pappa. Vistades en del i Tanzania under uppväxten. Hade möjlighet att välja landslag, men det tanzaniska förbundet tog aldrig notis om hans existens.

RB Leipzig hette fram till 2009 SSV Markranstädt och spelade i den tyska femte divisionen. Red Bull-miljardären Dietrich Mateschitz köpte skalet, döpte om klubben till RB Leipzig och startade en klättring som sju år senare innebar spel i Bundesliga. Ingen spelare har varit med under hela resan. Men en spelare har varit med längre än de andra, Yussuf Poulsen.

Den 192 centimeter långe danske anfallaren var nyss fyllda 19 år när han sommaren 2013 köptes loss från Lyngby för motsvarande 16 miljoner kronor. RB Leipzig hade säsongen innan vunnit Regionalliga Nordost (fjärde divisionen), och rustade nu för fortsatt klättring.

Förutom Poulsen stärkte man upp med en 19-årig mittfältare från VfB Stuttgarts ungdomsakademi, Joshua Kimmich.

Leipzig gick upp i 2. Bundesliga direkt. Kimmich såldes till Bayern München 2015, Poulsen blev kvar och har nu spelat drygt 290 tävlingsmatcher för Leipzig, och gjort 74 mål.

Poulsen debuterade i A-landslaget 2013, ett halvår innan flytten till den tyska tredje divisionen. Och han klarade att behålla sin landslagsplats, trots spel i låg division. Är nu uppe i totalt 54 A-landskamper. Var med i VM i Ryssland 2018, och avgjorde då öppningsmatchen mot Peru.