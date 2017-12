12 idrottsprofiler att hålla koll på 2018

Lionel Messi. Foto: Pressinphoto/REX/Shutterstock

Lionel Messi

Ålder: 30

Idrott: Fotboll

Aktuell: Sista chansen på första VM-guldet?

Han har vunnit mycket. Men aldrig ett VM. Ingen argentinare har gjort fler landslagsmål än Lionel Messi, men besvikelserna är fler än framgångarna. OS-guldet 2008 är enda titeln under en landslagskarriär som innehåller inte mindre än fyra finalförluster – tre i Copa America och en i VM. Att VM-platsen i Ryssland ordnades först i sista kvalmatchen, efter ett hattrick av Messi, är ett tecken på att de ljusblårandiga har en del att jobba med.

När: VM-premiär mot Island den 16 juni.

Tiger Woods Foto: Jeff Gross/AFP

Tiger Woods

Ålder: 41

Idrott: Golf

Aktuell: Kan han hålla sig skadefri och vinna sin första majortitel sedan 2007?

Comebacken efter fjärde ryggoperationen blev smärtfri och Tiger Woods pratade om att siktet är inställt på majors 2018. Niondeplatsen i återkomsten på Bahamas lyfte honom 531 platser på rankningen, vilket kanske säger mer om var amerikanen hade hamnat. Med 14 majorvinster är Woods näst bäste manlige golfare efter Jack Nicklaus som har 18. Dessutom är det Ryder Cup-år med Paris som spelplats.

När: US Masters, årets första major, startar den 5 april.

Serena Williams Foto: Aaron Favila/AP

Serena Williams

Ålder: 36

Idrott: Tennis

Aktuell: Comeback och rekordjakt efter barnafödande.

"Alla som har fött barn under sin aktiva karriär säger att de har blivit starkare", har före detta friidrottsstjärnan Sanna Kallur sagt. Om redan hårdslående Serena Williams passar in i den kategorin är Margaret Courts grand slam-rekord på 24 titlar i fara. Den yngre Williamssystern vann sin 23:e GS-titel förra året, vilket är flest under den öppna eran. Och hon gjorde det medan hon bar på dottern Alexis i Australien, där även hennes comeback ser ut att ske. Den regerande mästaren är anmäld till årets första grand slam. Få kvinnor har vunnit en GS-titel efter en graviditet, men Kim Clijsters lyckades 2009 när hon vann US Open.

När: Australian Open, årets först grand slam, startar den 15 januari.

Lindsey Vonn Foto: Philippe Desmazes/AFP

Lindsey Vonn

Ålder: 33

Idrott: Alpint

Aktuell: Blir alpinstjärnan kvitt skadorna och får OS-revansch?

Skadorna stoppade henne från OS i Sotji och skadorna gör att frågetecknen hopar sig också inför OS i Pyeongchang. Amerikanskan har bland annat dragits med en ryggskada i vinter och har kört ur fler världscuplopp än hon slutfört.

Vonn har vunnit mycket under karriären. VM- och OS-guld och med 77 VC-segrar har hon bara Ingemar Stenmark (86) framför sig, men hennes senaste guld i ett stort mästerskap är faktiskt störtloppsvinsten i Vancouver-OS 2010. Det är också hennes enda olympiska guld hittills på elva starter sedan 2002. Elva år yngre lagkamraten Mikaela Shiffrin har redan fler mästerskapsguld.

När: Damernas störtlopp i OS den 21 februari.

Yuzuru Hanyu Foto: Ivan Sekretarev/AP

Yuzuru Hanyu

Ålder: 23

Idrott: Konståkning

Aktuell: Som 19-åring i Sotji blev han den yngsta OS-vinnaren på herrsidan sedan 1948, och den hittills enda från Japan. Sedan dess har karriären fortsatt med två silver och två guld i VM. Hanyu blev första åkare att spränga 300-poängsgränsen och hans personbästa, 330.43, är bäst genom tiderna. En fotledsskada i november oroar dock. Motsvarigheten till Hanyu på damsidan, 18-åriga Jevgenija Medvedeva, är en lika stor stjärna. Om hon klarar IOK:s strikta krav för att delta under neutral flagg blir hennes åk en sevärdhet.

När: Herrarnas fria program i OS den 17 februari.

Rasmus Dahlin Foto: Jonas Ekströmer/TT

Rasmus Dahlin

Ålder: 17

Idrott: Ishockeyspelare

Aktuell: Supertalangen kan få spela JVM, OS och VM. Tippas dessutom bli den första svenska draftettan sedan Mats Sundin 1989.

Ett händelserikt år väntar en av Sveriges största talanger. Redan etablerad i SHL och Frölunda ska Rasmus Dahlin först spela junior-VM i USA. Sedan är han högaktuell för ett OS utan NHL-spelare och även för VM senare på våren. Många experter tror att Dahlin, som fyller 18 nästa år, kommer att gå som etta i NHL-draften, som blott andra svensken efter Mats Sundin. Men hajpen har redan startat. Ett tv-team från hockeytokiga Kanada har besökt ynglingen i Göteborg och Lidköping, där han kommer ifrån, för ett program som ska sändas inför JVM.

När: OS-premiär mot Norge den 15 februari.

Zlatan Ibrahimovic Foto: Rui Vieira/AP

Zlatan Ibrahimovic

Ålder: 36

Idrott: Fotboll

Aktuell: Den hetaste frågan 2018: Kommer Zlatan att spela VM?

Zlatan Ibrahimovic hanterar fortfarande sin knäskada och har stått över matcher på grund av "trötthet" i muskulaturen runt knät. Om utvecklingen fortsätter i positiv riktning och Ibrahimovic blir fullt återställd och kommer upp i en liknande nivå som tidigare kommer frågan om hans vara eller icke vara i landslaget vara årets hetaste. Än så länge har varken huvudpersonen själv eller landslagsledningen diskuterat VM-spel, inte officiellt i alla fall.

När: Janne Anderssons uttagning av VM-truppen i maj.

Charlotte Kalla Foto: Jon Olav Nesvold/Bildbyrån

Charlotte Kalla

Ålder: 30

Idrott: Längdskidor

Aktuell: Folkkärt guldhopp i OS.

Charlotte Kalla gick på knock i säsongsinledningen och tog sina två första världscupsegrar på två år. Framför allt slog hon sina norska konkurrenter, bland dem "omöjliga" Marit Björgen – ett lyft för självförtroendet inför OS. Svenskan från Tärendö brukar vara bäst när det gäller och har tolv mästerskapsmedaljer att visa upp. Men frågan är om hon nu inte är bättre än någonsin.

När: Damernas skiathlon i OS den 10 februari.

Ole Einar Björndalen. Foto: Pontus Lundahl/TT

Ole Einar Björndalen

Ålder: 43

Idrott: Skidskytte

Aktuell: Tidernas främste vinterolympier gör sitt sista stora mästerskap.

Nämn ett skidskyttemästerskap de senaste 21 åren och Ole Einar Björndalen har tagit medalj i det. I OS har det blivit åtta guld, fyra silver och ett brons för norrmannen. Frågan är om 43-åringen kommer att ta ännu en medalj i Pyeongchang, där han 2009 tog fyra av sina totalt 20 VM-guld. Han var "förbannad" efter en blek världscupstart den här säsongen men har ännu tid på sig att hitta formen inför säsongens höjdpunkt i februari.

När: Herrarnas OS-sprint den 11 februari.

Lee Sang-Hwa. Foto: Peter Dejong/AP

Lee Sang-Hwa

Ålder: 28

Idrott: Skridsko

Aktuell: Ett prövat guldhopp för värdnationen Sydkorea i OS.

Sydkorea är inte känt för att vara ett framgångsrikt vintersportland och OS-febern i landet syns knappast i den tröga biljettförsäljningen. Men om temperaturen ska upp är det på is det ska ske. Landets samtliga OS-medaljer har tagits i sporter med skridskorna på. Ett av de stora guldhoppen är Lee Sang-Hwa som vann OS-guld på 500 meter skridsko 2014 och 2010. Hon har även ett fyra år gammalt världsrekord på distansen.

När: Damernas 500 meter i skridsko i OS den 18 februari.

Colin Kaepernick. Foto: Denis Poroy/AP

Colin Kaepernick

Ålder: 30

Idrott: Amerikansk fotboll

Aktuell: Vinner han striden mot NFL?

Hans knäböjande protest under amerikanska nationalsången skulle belysa orättvisor i samhället mot svarta och har blivit ett fenomen som nog inte har undgått någon amerikan. Ett viktigt ställningstagande eller ett respektlöst beteende? Det har varit den stora frågan som delat USA. Inte minst har president Donald Trump lagt sig i. När det gäller den fortsatta fotbollskarriären går det trögt för Kaepernick. Sedan han valde att lämna San Francisco 49ers i mars har inget lag anställt honom. Kaepernick replikerade med att stämma ligan, och resultatet av det rättsliga efterspelet får vi troligtvis under 2018.

När: NFL-säsongen 2018 har premiär den 6 september.

Ilja Kovaltjuk Foto: Alexander Nemenov/TT

Ilja Kovaltjuk

Ålder: 34

Idrott: Ishockey

Aktuell: OS-hockeyns största stjärna.

Ilja Kovaltjuk är Rysslands och hela OS-turneringens största stjärna. Forwarden var i somras på väg tillbaka till NHL och letade efter lag i Nordamerika, men valde ändå att avstå för att få spela OS. I KHL har han fortsatt att ösa in poäng för ligans klart bästa lag, SKA S:t Petersburg. Även om Ryssland motvilligt spelar under neutral flagg i OS kanske det ändå är ett gott omen. Senaste guldet kom som OSS (Oberoende Staters Samvälde) – flera före detta Sovjetrepubliker – i Albertville 1992. Sedan dess har Ryssland i sin nuvarande form bara ett silver och ett brons.

När: Slovakien-OAR (Olympic Athlete from Russia), premiärmatch i OS-turneringen den 15 februari.