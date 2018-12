Jag började på DN i förra århundradet, har haft samma bostad sedan Sverige och Danmark spelade due-due och förhållandet jag lever i klickade i gång året innan Ravelli räddade straffen USA.

Det där med att bryta upp är inget jag gör varje dag.

Därför låg det en hel del känslor i potten när jag och min vän, i krönikorna kallad Vår man i Moskva, efter tio år slutade som ledare för ett ungdomslag i fotboll.

Bollpumpning, slutsekundsdrama, uppvärmningar, efter matchen-snack och konplockning. Det skulle behövas hundratals ord för att beskriva tusentals timmar av träningar och matcher. De skulle ändå inte få fram det stora i att som ledare få vara en del av unga människors fritid.

Någon månad senare skulle jag upp till Konsum och passade på att knalla förbi IP. Kvällen var en sån som Monica Törnell och Jerry Williams sjungit om i Vintersaga.

Det var ett träningspass på Stora Essingen i dis och nu när min tid var över skulle jag kunnat känna det stora vemodet rulla in.

Det var precis tvärtom. Flera av killarna som varit så små att jag fått böja mig ner när jag skulle försöka förklara en bredsida är nu nästan-vuxna och huvudet längre än jag.

En av killarna som kom sent in i truppen och är ett år äldre är spelande tränare och i det där diset hade han ett gäng spelare som bjöd på fullt fokus och bra fart under träningen. Efter en kvart gick jag hem i den råa kylan. Hörde ljudet av bollträff och bekanta röster och kände mig alldeles lyckovarm i kroppen.

Vad jag nu ska göra med all egen fritid är en annan historia.

Läs mer: ”Inga fler Lidingölopp men tack alla volontärer”