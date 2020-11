14.000 timmars träning en av hemligheterna bakom Bjørgens medaljer

Det är före detta landslagskamraten Guro Strøm Solli som disputerar om Marit Bjørgen som med sina åtta guld, fyra silver och tre brons är den mest framgångsrika vinterolympiern genom tiderna.

– Marit hade motgångar men hon hade hela tiden kontinuitet i träningen, säger Solli till norska VG.

Rikard Grip var förbundskapten för svenska längdlandslaget under en stor del av Bjørgens storhetstid.

– Det som är unikt med Bjørgen är hennes skade- och sjukdomsbild, att hon haft kontinuitet hela tiden under en så lång karriär. Hon är en unik idrottare.

Att Bjørgen tränade 940 timmar om året som mest ser Grip inte som något alldeles extra.

– Det är inte häpnadsväckande mer än vad exempelvis Charlotte Kalla och andra svenska åkare kommer upp i.

Doktorsavhandlingen har titeln ”The development process of the most successful Winter Olympian in history”.

Vägen till framgång började med en aktiv barndom med mycket lek och utomhusaktiviteter och fram till 18 års ålder höll Bjørgen på med flera olika idrotter.

– Upp till 16 års ålder är det absolut inte negativt att hålla på med fler sporter. Spontanidrott är bara positivt, säger Grip.

Under sina sista år i världstoppen drog Bjørgen, som också hann med att bli mamma, ned på träningen och minskade antalet träningstimmar med 15–25 procent.

– När du gjort en hård träning under så lång tid så handlar det om att skörda den frukt du redan sått. Det kan vara en utmaning att träna lite mindre än du alltid gjort.

Efter Bjørgens genombrott, hon tog tre VM-guld 2005, följde några tyngre år 2006 till 2009.

– Därifrån och framåt har hon verkligen hittat rätt i helhetspusslet på något vis, konstatera Grip.

Guro Strøm Solli är tacksam att hon fått chansen att disputera om världens genom tiderna bästa skidåkare.

– Marit var unik och det är inte många aktiva som delat med sig så mycket av sin träning, säger Solli, sprintåkare som under tre säsonger kamperade ihop i landslaget med Marit Bjørgen.