15 EM-finaler – minns du mästarlagen?

Europamästerskapet i fotboll har hållit på i 61 år. Turneringen invigdes 1960 och första värdlandet var Frankrike. Det har blivit 15 EM-finaler med lika många mästare.

Här listar DN alla 15 finaler med mästarlag sedan EM började:

Sovjetunionen tillsammans med Jugoslavien dominerade under flera år den europeiska fotbollen. Foto: Horst Mueller/TT

1960, Sovjetunionen-Jugoslavien (2–1)

Under mitten av 1950-talet började en ny era av sovjetiska fotbollsspelare komma upp ur leden. De var en nationalistisk symbol post-krigen med ett stort självförtroende från en global världsmakt. 1960 möttes Sovjetunionen-Jugoslavien i en jämn EM-final. Två av de allra bästa fotbollslandslagen i världen skulle göra upp i ett historiskt mästerskap, det första av sitt slag. Den främste av dem alla var den sovjetiske målvakten Lev Jasjin. Han blev framröstad till århundradets målvakt av International Federation of Football History & Statistics.

I finalen var det Jugoslavien som först tog kommandot och rakade in 1–0 precis innan det blev halvtid. Men det skulle inte stå sig särskilt länge till. I den andra halvleken början sköt högeryttermittfältaren Slava Metreveli in 1–1 och det var därmed lika. Matchen såg ut att ta sig till ett återspel – eftersom det på den tiden inte fanns förlängning – men det skulle en sovjetisk anfallsspelare ändra på. Lite innan slutet i EM-finalen nickade den sovjetiske anfallaren Viktor Ponedelnik in bollen bakom den jugoslaviska målvakten och 2-1 var ett faktum. Sovjetunionen vann det första Europamästerskap (då Europacupen) som någonsin spelats.

Spaniens målvakt Jose Iribar vaktade målet i EM-finalen tar här hand om Tysklands Wolfgang Overath 1966. Foto: TT

1964, Spanien-Sovjetunionen (2–1)

Den andra nationen någonsin att bli Europamästare var Spanien. I finalen – som spelades i Madrid – mötte landet Sovjetunionen som var regerande mästarlag. Spanien hade blivit diskvalificerat 1960 med vägran att åka till Moskva och spela mot Sovjetunionen. En stor revansch var på plats. Värdnationen tog en tidig ledning. Innermittfältaren Jesús María Pareda satte 1–0 redan i den sjätte minuten. Men det skulle komma ett snabbt motangrepp från sovjeterna. Bara två minuter efter spanjorernas mål kvitterade Galimzjan Chusainov. Efter att ha stått 1-1 under en lång period i matchen skulle det bli en ovan spansk matchvinnare.

Matchen var väldigt jämn – ingen av lagen ville bjuda det andra laget något – och det skulle bli ett spännande slut. Anfallaren Marcelino, som endast spelade 14 landskamper för det spanska landslaget, nickade in segermålet för Spanien i slutet av den andra halvleken. Det innebar därmed seger för Spanien, och det första guldet för nationen i ett Europamästerskap.

Bild på Italiens startelva i Europamästerskapet 1968. Foto: Carlo Fumagalli/TT

1968, Italien-Jugoslavien (2–0)

Den tredje EM-turneringen var den första att få epitetet Europamästerskap. Detta skulle också bli en att minnas på flera sätt. Det skulle komma att spelas två matcher i stället för en. På Stadio Olimpico i Rom gjorde Jugoslavien första målet i den 39:e minuten genom Dragan Dzajic. Det såg därefter ut som jugoslaverna skulle bärga en seger, men Italien ville annat. Med tio minuter kvar att spela gjorde Angelo Domenghini mål och 1–1 stod sig matchen ut. Det innebar ett omspel två dagar senare eftersom det var reglerna vid denna tid.

Italiens förbundskapten tog in Sandro Mazzola och Luigi Riva i startelvan för att ändra om till omspelet. Den senare delade på målskyttet med anfallaren Pietro Anastasi i en klar 2–0-seger till Italien. Riva - som gjorde det första målet i den tolfte minuten - blev även delad skytteligavinnare i turneringen. Med sina sex mål delade den italienske anfallaren vinsten med Ungerns Janós Farkas. Italien blev därmed den andra värdnationen att vinna mästerskapet på hemmaplan.

Västtysklands Gerd Müller till vänster gör mål mot Sovjetunionen i EM-finalen. Foto: TT

1972, Västtyskland-Sovjetunionen (3–0)

Det fjärde Europamästerskapet hölls i Belgien. Värdnationen kom på en värdig tredjeplats. I finalen skulle dock Sovjetunionen inte vara någon match för ett stjärnfyllt Västtyskland. Günter Netzer på innermittfältet och Franz Beckenbauer på mittbacken var två kuggar. Men det mest dödliga vapnet för Västtyskland befann sig längst fram i plan. Den tyske anfallaren Gerd Müller var vid denna tidpunkt i en otrolig målform. Säsongen 1971/72 gjorde ”Der Bomber” anmärkningsvärda 40 ligamål i Bundesliga – ett rekord som stod sig ända till förra säsongen.

I EM-finalen 1972 tog också Västtyskland ledningen genom Müller. I den 27:e minuten stötte han in sitt första mål för kvällen efter en bombardering mot mål. Därefter försökte de forcera till ännu ett mål men sovjeterna höll ut genom den första halvleken. I den andra halvleken utökade innermittfältaren Herbert Wimmer och bara sex minuter därefter – i den 58:e minuten – gjorde Müller mål igen och därmed 3–0. En demonstration i hur fotboll ska spelas var ett faktum, Västtyskland var mästare efter en mindre kross. Därmed vann de sitt första Europamästerskap som nation.

Anfallaren Uli Hoeness missade sin straff för Västtyskland i straffavgörandet som gjorde att Tjeckoslovakien vann finalen. Foto: TT

1976, Tjeckoslovakien-Västtyskland (2–2)

För första gången i turneringens historia avgjordes en EM-final på straffar. Men först skulle det bli en målexplosion. Målskyttet började i den åttonde minuten genom den tjeckoslovakiska anfallaren Ján Svehlik. Västtyskland reducerade endast tre minuter därefter genom FC Köln-anfallaren Dieter Müller. Det följdes upp med ännu ett mål för Tjeckoslovakien genom innermittfältaren Karol Dobias i den 25:e minuten. Det skulle sedan bli en kamp om att kvittera för de västtyska spelarna – vilket de gjorde. I matchens sista minut slog anfallaren Bernd Hölzenbein till och satte 2–2.

Efter förlängning och 120 minuters spel var ställningen fortfarande oavgjord. Därmed väntade en historisk EM-höjdpunkt: en straffläggning skulle avgöra finalen. Tjeckoslovakien satte fyra i rad. Det skulle komma att bli en västtysk syndabock. Straffläggningen slutade med att Uli Hoeness missade sin straff, och nerverna var i taket. Tjeckoslovakien kunde vinna Europamästerskapet 1976 om de satte sin nästa straff. Då klev innermittfältaren Antonin Panenka fram och lobbar kyligt över målvakten Sepp Maier, som slängt sig ner mot ett hörn, med en straff som skulle komma att bli historisk.

Där föddes ”Panenka-straffen” och Tjeckoslovakien vann sitt första EM någonsin.

De västtyska spelarna firar ett av målen i segern mot Belgien i EM-finalen. Foto: Carlo Fumagalli/TT

1980, Belgien-Västtyskland (1–2)

Fyra år senare, på Olympiastadion i Rom, var Västtyskland återigen i final – och den här gången fick landslaget revansch för senast. Med sina två mål mot Belgien blev anfallaren Horst Hrubesch matchvinnare. Västtysken började målskyttet i den tionde minuten med ett fint skott precis utanför straffområdet i målvaktens vänstra hörn.

Därefter skulle Belgien trycka på för ett mål. Men det skulle inte komma förrän sent i den andra halvleken. I 75:e minuten fick Belgien en straff. Innermittfältaren René Vandereycken trycker in bollen med kraft när målvakten går åt fel håll. 1–1 är ett faktum och en nervkittlande sista kvart av matchen. I den 88:e minuten slog suveräne Horst Hrubesch till igen. På en hörna kommer anfallaren högst och nickar in bollen. Kvittering och ledning 1–2 till Västtyskland med bara minuter kvar är ett faktum. Laget höll emot och vann sitt andra EM-guld.

Den spanske målvakten Luis Arconada fumlade in bollen efter en fransk frispark i EM-finalen. Foto: Sven Simon/TT

1984, Frankrike-Spanien (2–0)

I det sjunde mästerskapet var guldmedaljören Frankrike värdnation. I EM-finalen gjorde den franske lagkaptenen och mittfältstjärnan Michel Platini sitt nionde mål i samma turnering – ett rekord som står sig än i dag. Platini började målskyttet i den 57:e minuten. Fransmännen fick en frispark strax utanför straffområdet. Efter en halvdan träff från Platini gick bollen in efter en dålig insats av den spanske målvakten Luis Arconada. Därmed stod det 1–0 till Frankrike efter en ditills ganska jämn match.

Lite efter fick Frankrikes Yvon Le Roux ett rött kort, men spanjorerna kunde ändå inte hålla emot och kvittera. Det var i stället fransmännen som gjorde mål igen. Den franske vänstermittfältaren Bruno Bellone utökade till 2–0 i den sista matchminuten – vilket satte spiken i kistan. Detta innebar Frankrikes första titel någonsin i Europamästerskapet.

Marco van Basten och Ruud Gullit firar efter Nederländernas vinst i EM-finalen 1988. Foto: AP

1988, Nederländerna-Sovjetunionen (2–0)

Nederländerna slog Sovjetunionen – i vad som blev landslagets sista europeiska match som nation – med 2–0 i finalen som spelades i München. Nederländernas lagkapten Ruud Gullit var matchens frontfigur, och gjorde även det första målet i den 32:a minuten. Trots att han börjat turneringen på bänken blev Marco van Basten mästerskapets bästa målgörare med fem gjorda mål – och finalen var inget undantag.

I den 54:e minuten utökade AC Milan-anfallaren ledningen till 2–0 med ett otroligt volleyskott som än i dag ses som ett av de allra snyggaste i historien. Igor Belanov fick chansen att reducera senare i matchen då Sovjetunionen fick en straff, men Nederländernas målvakt Hans van Breukelen räddade det låga skottet. Sovjetunionen kunde inte komma tillbaka från det och förlorade finalen.

Nederländerna vann därmed sitt första, och hittills enda, EM-guld någonsin.

Danmark firar efter Kim Vilforts avgörande 2–0-mål i finalen. Foto: Joakim Roos/TT

1992, Danmark-Tyskland (2–0)

Mot alla odds vann Danmark Europamästerskapet 1992. Det var även det första där Sverige var värdnation. I finalen på Ullevi i Göteborg mötte Danmark ett nyligen återförenat Tyskland och vann med 2–0. Men det började knappast bra för danskarna, som haltade sig fram genom gruppspelet, besegrade regerande mästarlaget Nederländerna i semifinalen först efter straffar och var kraftigt nederlagstippade i finalen.

Danmark hade det inledningsvis tufft mot Tyskland och det var tyskarna som hade både bollinnehav målchanser. Men i den 18:e minuten kom danskarna upp i planen och med ett kraftfullt skott bombade John Jensen in 1–0 till Danmark. Efter ledningsmålet klev tyskarna upp för att sätta kvitteringen – utan resultat. Tillsammans med ett uppoffrande danskt försvarsspel räddade målvakten Peter Schmeichel skott på skott från att gå i mål.

Mitt i alla av tyskarnas målchanser dribblade Kim Vilfort sig igenom utanför straffområdet. I den 78:e minuten klev innermittfältaren med stora kliv och dribblade först en, sedan två och därefter skött han bollen perfekt nere i det högra hörnet. Därefter försökte Tyskland pressa för en reducering, men bollen ville inte gå i mål. Danmark lyckades trotsa alla odds och vann sensationellt Europamästerskapet.

Tyskarna firar efter deras seger mot Tjeckien i EM-finalen. Foto: Lynne Sladky/TT

1996, Tjeckien-Tyskland (1–2)

Efter att ha förlorat finalen 1992 var Tyskland bestämt på att vinna fyra år senare. Men det kunde ha slutat i ännu en katastrof för tyskarna. För i finalen mot Tjeckien stod matchen och vägde ända till den 59:e minuten. Då kom den tjeckiske yttermittfältaren Karel Poborsky fri på kanten, dribblade in i banan och blev fälld i straffområdet. Straff till Tjeckien och chansen att ta ledningen – vilket de gjorde. Målskytten Patrik Berger satte dit bollen hårt mitt i mål och målvakten kunde inte stöta bort den. 1–0 till Tjeckien och nu behövde Tyskland forcera framåt om det inte skulle bli precis som i EM för fyra år sedan.

Matchen skulle vända genom ett mål av en inhoppare i den 73:e minuten. På en frispark nickade den tyske anfallaren Oliver Bierhoff in bollen vid den bortre stolpen och det var nu kvitterat, 1–1. Det skulle bli riktigt spännande därefter. På tilläggstid i den 95:e minuten gjorde Bierhoff mål igen. Efter ett halvdant ingripande av den tjeckiske målvakten kunde anfallaren rulla in 2–1 till Tyskland och EM-finalen var vunnen.

Frankrikes mittfältsstjärna Zinedine Zidane och Italiens försvarsgeneral Fabio Cannavaro i en duell i EM-finalen 2000. Foto: Aris Messinis/TT

2000, Frankrike-Italien (2–1)

För första gången någonsin skulle EM spelas i mer än ett land när både Belgien och Nederländerna arrangerade mästerskapet år 2000. Och finalen i Rotterdam, dit Frankrike och Italien tagit sig, var minst sagt stjärnspäckad med spelare som Zinedine Zidane, Thierry Henry, Fabio Cannavaro, Paolo Maldini och Francesco Totti. Frankrike var knappa favoriter, men det var Italien som tog ledningen först. Tio minuter in i den andra halvleken gjorde den italienske anfallaren Marco Delvecchio mål genom en fin volleyträff. Matchen fortgick därefter och båda lagen hade svårt att skapa klara målchanser.

Klockan passerade 90 minuter och Italien såg ut att vinna finalen. Men i den 93:e minuten – efter en lång utspark av den franske målvakten – kom till slut kvitteringen. Anfallaren David Trezeguet nickskarvade bollen vidare och inhopparen Sylvain Wiltord kunde med ett välplacerat skott kvittera. Förlängning var ett faktum efter en hård batalj mellan två jämna landslag. Med några minuter kvar av den första förlängningskvarten gjorde Trezeguet, efter en passning av Robert Pirès, 2–1 till Frankrike efter ett skott rakt upp i nättaket.

Målet blev det sista som hände i finalen – eftersom man spelade med golden goal i förlängingar på den tiden – och Frankrike blev därmed 2000-talets första EM-mästare

Greklands Angelos Charisteas nickade in det första och enda målet i finalen mot Portugal i den 57:e minuten. Foto: Luca Bruno/TT

2004, Grekland-Portugal (1–0)

Om inte Danmarks guld 1992 är det största EM-miraklet någonsin så är det definitivt grekernas titel 2004. Men till skillnad från danskarna hade Grekland ingen europeisk stjärna i sitt lag vid denna tidpunkt, och alla såg Grekland som turneringens slagpåse. Men ack så fel de hade. Efter en sensationell vandring på vägen väntade det slutgiltiga testet i finalen: värdnationen Portugal.

Ett väldigt defensivt balanserat Grekland försvarade sig på ett utmärkt sätt, som de gjort så många gånger tidigare i mästerskapet. Portugal kunde inte skapa bra målchanser trots ett stort övertag. Det skulle i stället vara Grekland som tog ledningen i den 57:e minuten. Den grekiske anfallaren Angelos Charisteas hoppade högst på Angelos Basinas hörna och nickade in den i mål bakom den portugisiske målvakten Ricardo. Därmed var det 1–0 till Grekland och stort jubel utbröt. Matchbilden som var innan det grekiska målet fortsatte men storfavoriten Portugal kunde inte kvittera.

Grekland vann sensationellt Europamästerskapet 2004. Den tyske förbundskaptenen Otto Rehhagel var den första utländska tränaren som vunnit ett guld med ett annat landslag – och det med den lilla fotbollsnationen Grekland.

Fernando Torres blev guldhjälte i finalen. Foto: Martin Meissner/TT

2008, Spanien-Tyskland (1–0)

Detta EM var lagt i Schweiz/Österrrike och var den andra turneringen som spelades i mer än ett land. Här klev en ny spansk era fram och var redo att överta den gamla. Detta var mästerskapet då Spaniens nya generation växte fram under EM 2008. Turneringens bästa målskytt David Villa med fyra mål – som gjorde hattrick mot Ryssland i semifinalen – var skadad till finalen och kunde inte spela.

Men då klev en annan stor målgörare fram. I den 33:e minuten gjorde den spanske stjärnanfallaren Fernando Torres det enda målet i finalvinsten mot Tyskland. Spanien fullkomligen pulveriserade tyskarna och hade bland annat sju skott på mål och Tyskland endast ett. Resultatet stod sig matchen ut och Spanien vann med 1–0.

Spaniens vänsterback Jordi Alba firar efter sitt 2–0-mål mot Italien i EM-finalen 2012. Foto: TT

2012, Spanien-Italien (4–0)

Ytterligare ett mästerskap som spelades i två länder – den här gången Polen och Ukraina med final i den ukrainska huvudstaden Kiev. Det här var också mästerskapet då Spanien befäste sin dominans efter segern 2008. Laget släppte endast in ett mål under hela turneringen. Finalen var kampen mellan fotbollsgenierna, Spaniens Xavi mot Italiens Andrea Pirlo.

Och det var Spanien som tog kommandot direkt. I den 14:e minuten nickade mittältskreatören David Silva in 1–0 efter ett inspel från Cesc Fabregas. Efter att ha tryckt på för att utöka ledningen kom det andra målet tillslut precis innan halvtid. Vänsterbacken Jordi Alba löpte igenom det italienska försvaret, och blev fint serverad en instickare av Xavi.

Detta gjorde att Italien hade ett berg att bestiga. I den andra halvleken försökte italienarna reducera – men utan resultat. I stället sprang Fernando Torres igenom och satte säkert in 3–0 till Spanien i den 84:e minuten. Endast fyra minuter efter serverade han Juan Mata till 4–0 och krossen var ett faktum. Den gyllene generationen i Spanien hade gjort det igen – två gånger i rad.

Portugal överraskade och vann EM-finalen mot guldfavoriterna Frankrike 2016. Foto: Petr David Josek/TT

2016, Portugal-Frankrike (1–0)

Finalisten Frankrike var värdnation i det senaste EM och var dessutom favoriter att ta hem hela mästerskapet. Men guldet gick inte till guldfavoriterna detta år. Finalen var väldigt jämn under stora delar av fulltidsminuterna. Frankrike försökte spräcka nollan flera gånger om, men den portugisiske målvakten Rui Patricio räddade allt som skickades mot honom. Det blev inte heller bättre av att Portugals största stjärna Cristiano Ronaldo fick kliva av skadad redan i den 23:e minuten efter en duell med Frankrikes Dmitri Payet.

Flera gånger försökte Ronaldo komma tillbaka till spel, men det gick inte mer. Nu blev det totalt nattsvart för Portugal. Hur skulle de klara sig utan sin överlägset bästa spelare över stora delar av matchen? Det skulle åtminstone bli kämpigt. I den andra halvleken var Antoine Griezmann – EM:s bästa målskytt med sju fullträffar – ytterst nära att göra 1–0 till Frankrike men missade målet.

Matchen led därefter mot sitt slut och efter en minst sagt dramatisk förlängning klev en oväntad portugisisk matchhjälte fram och avgjorde. I den 109:e minuten tryckte inbytte Èder bort sin franske försvarare strax utanför straffområdet, och sköt med kraft in bollen lågt i Hugo Lloris vänstra hörn. Portugal lyckades hålla emot sista minuterna och vann med 1–0.