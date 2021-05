19-årig motorcyklist död efter kvalkrasch

Dupasquier kraschade våldsamt under lördagens kval i klassen Moto3 under en grand prix-tävling på Mugellobanan i norra Italien. Han konstaterades död under söndagen, före GP-loppet som ska arrangeras enligt plan, efter att ha vårdats på Careggisjukhuset i Florens.

”Å hela MotoGP-familjens vägnar skickar vi vår kärlek till hans stall, hans familj och älskade. Du kommer att vara väldigt saknad, Jason”, skriver den internationella motorcykelorganisationen i ett uttalande på Twitter.

Beskedet kommer mindre än ett dygn efter olyckan då Jason Depasquier föll av sin motorcykel och träffades av en annan cykel innan han åkte av banan. Schweizaren behandlades först i en halvtimme vid olycksplatsen, kvalracet avbröts med röd flagg, och han transporterades sedan till sjukhus. Depasquier opererades efter olyckan men hans liv gick inte att rädda.

Jason Depasquier blev 19 år.